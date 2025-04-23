Хетафе – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.04.2025

"Реал" в матче 33-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из середняков - "Хетафе". "Барселона" по-прежнему опережает мадридцев на 4 очка за 6 туров до завершения сезона, поэтому любая последующая потеря очков может означать конец чемпионской гонки.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" близится к встрече с "Реалом" в достаточно нестабильном состоянии. Команда Пепе Бордаласа дежурит удачную игру с досадными поражениями, что усложняет ей борьбу за место в первой десятке Примеры.

В предыдущем туре "Хетафе" минимально уступило "Эспаньолу" на выезде 1:0, а до этого потерпели домашний разгром от "Лас-Пальмаса" 1:3, что стало особенно болезненным ударом для болельщиков.

Единственным светлым пятном в последних неделях стала разгромная победа над "Вальядолидом" - 0:4 на чужом поле. До этого было поражение дома от "Вильярреала" 1:2. Еще в марте "Хетафе" продемонстрировал характер в Памплоне, преодолев "Осасуну" 1:2 на выезде. На фоне всех этих колебаний матч против "Реала" станет настоящим экзаменом для "Хетафе".

Новости "Реала"

Мадридский "Реал" продолжает издавать нестабильные игры. В предыдущем туре "бланкос" минимально одолели "Атлетик" благодаря голу Вальверде уже в добавленное время. Это важная победа, позволившая не отпустить "Барселону" слишком далеко. Это уже второй подряд триумф в чемпионате – до этого подопечные Анчелотти обыграли "Алавес" на выезде (0:1), реабилитируясь после болезненного поражения от "Валенсии" (1:2).



Впрочем, Лига чемпионов стала холодным душем для мадридцев – поражение 3:0 в Лондоне и неудачный ответный матч 1:2 против "Арсенала" покинули команду без Лиги чемпионов.

Впереди непростой выезд к "Хетафе", который, впрочем, является удобным соперником для мадридцев.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды накануне матча испытывают кадровые проблемы. У "Хетафе" из-за дисквалификации матч пропустит Уче, под вопросом участие в игре Ньома.

Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Иглесиас, Дуарте, Альдерете, Рико – Милья, Терратс, Арамбарри – Гомес да Коста, Хуанми, Перес.

В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль и Менди. Приступил к тренировкам Лунин, но вряд ли он будет играть в основе. Под вопросом участие в матче Мбаппе. Не забываем и о финале кубка в субботу, учитывая который в этом матче возможна ротация от Анчелотти.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Ассенсио, Ф. Гарсия – Камавинга, Вальверде, Беллингем – Винисиус, Эндрик, Гюллер.

"Хетафе" - "Реал": статистика личных встреч

01.12.24. Реал - Хетафе 2:0 (Примера)

01.02.24. Хетафе – Реал 0:2 (Примера)

02.09.23. Реал - Хетафе 2:1 (Примера)

13.05.23. Реал - Хетафе 1:0 (Примера)

08.10.22. Хетафе – Реал 0:1 (Примера)

"Хетафе" в последнее время является очень удобным соперником для мадридцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Реала". Матч первого круга в декабре завершился победой мадридцев со счётом 2:0.

Последние матчи "Хетафе"

18.04. Эспаньол - Хетафе 1:0 (Примера)

12.04. Хетафе – Лас-Пальмас 1:3 (Примера)

06.04. Вальядолид - Хетафе 0:4 (Примера)

30.03. Хетафе – Вильярреал 1:2 (Примера)

16.03. Осасуна - Хетафе 1:2 (Примера)

Последние матчи "Реала"

20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)

16.04. Реал - Арсенал 1:2 (Лига чемпионов)

13.04. Алавес - Реал 0:1 (Примера)

08.04. Арсенал - Реал 3:0 (Лига чемпионов)

05.04. Реал - Валенсия 1:2 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 33 24 4 5 89-32 76 2 Реал 32 21 6 5 65-31 69 3 "Атлетико" 32 18 9 5 53-27 63 4 "Атлетик" 32 15 12 5 49-26 57 5 "Вильярреал" 31 14 10 7 55-42 52 6 "Бетис" 32 14 9 9 45-40 51 7 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44 8 "Сельта" 32 12 7 13 47-49 43 9 "Реал Сосьедад" 32 12 6 14 32-36 42 10 "Райо Вальекано" 32 10 11 11 35-39 41 11 "Осасуна" 32 9 14 9 39-46 41 12 "Хетафе" 32 10 9 13 31-29 39 13 "Эспаньол" 32 10 9 13 35-41 39 14 "Валенсия" 33 9 12 12 37-49 39 15 "Севилья" 32 9 10 13 35-43 37 16 Жирона 32 9 7 16 39-51 34 17 "Лас-Пальмас" 32 8 8 16 38-52 32 18 "Алавес" 32 7 10 15 34-46 31 19 "Леганес" 32 6 11 15 29-48 29 20 "Вальядолид" 32 4 4 24 23-76 16

"Хетафе" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Реал" является фаворитом встречи, но в последнее время команда выглядит тяжело. Вылет из Лиги чемпионов больно ударил по амбициям мадридского клуба, так что теперь все усилия можно направить на внутренние соревнования. Не в пользу "Реала" также плотный график матчей, но "Хетафе" всегда был удобным соперником для "сливочных". Полагаем, что "Реал" победит в этом матче и предлагаем поставить это за коэффициент 1,77.