Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хетафе – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Хетафе" – "Реал" в рамках 33-го тура Примеры.
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 33-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из середняков - "Хетафе". "Барселона" по-прежнему опережает мадридцев на 4 очка за 6 туров до завершения сезона, поэтому любая последующая потеря очков может означать конец чемпионской гонки.
- Новости "Хетафе"
- Новости "Реала"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Хетафе" - "Реал": статистика личных встреч
- Последние матчи "Хетафе"
- Последние матчи "Реала"
- Турнирное положение команд
- "Хетафе" - "Реал": ставки и коэффициенты
- "Хетафе" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
Примера. 33-й тур
23 апреля. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" 22:30 "Реал"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
###MEGOGO-FAKE-PLAYER|{"url":"https://advertlinks.info/RGSYNx",
"title":"Трансляция матча Хетафе - Реал"}##
Новости "Хетафе"
"Хетафе" близится к встрече с "Реалом" в достаточно нестабильном состоянии. Команда Пепе Бордаласа дежурит удачную игру с досадными поражениями, что усложняет ей борьбу за место в первой десятке Примеры.
В предыдущем туре "Хетафе" минимально уступило "Эспаньолу" на выезде 1:0, а до этого потерпели домашний разгром от "Лас-Пальмаса" 1:3, что стало особенно болезненным ударом для болельщиков.
Единственным светлым пятном в последних неделях стала разгромная победа над "Вальядолидом" - 0:4 на чужом поле. До этого было поражение дома от "Вильярреала" 1:2. Еще в марте "Хетафе" продемонстрировал характер в Памплоне, преодолев "Осасуну" 1:2 на выезде. На фоне всех этих колебаний матч против "Реала" станет настоящим экзаменом для "Хетафе".
Новости "Реала"
Мадридский "Реал" продолжает издавать нестабильные игры. В предыдущем туре "бланкос" минимально одолели "Атлетик" благодаря голу Вальверде уже в добавленное время. Это важная победа, позволившая не отпустить "Барселону" слишком далеко. Это уже второй подряд триумф в чемпионате – до этого подопечные Анчелотти обыграли "Алавес" на выезде (0:1), реабилитируясь после болезненного поражения от "Валенсии" (1:2).
Впрочем, Лига чемпионов стала холодным душем для мадридцев – поражение 3:0 в Лондоне и неудачный ответный матч 1:2 против "Арсенала" покинули команду без Лиги чемпионов.
Впереди непростой выезд к "Хетафе", который, впрочем, является удобным соперником для мадридцев.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Обе команды накануне матча испытывают кадровые проблемы. У "Хетафе" из-за дисквалификации матч пропустит Уче, под вопросом участие в игре Ньома.
Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Иглесиас, Дуарте, Альдерете, Рико – Милья, Терратс, Арамбарри – Гомес да Коста, Хуанми, Перес.
В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль и Менди. Приступил к тренировкам Лунин, но вряд ли он будет играть в основе. Под вопросом участие в матче Мбаппе. Не забываем и о финале кубка в субботу, учитывая который в этом матче возможна ротация от Анчелотти.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Ассенсио, Ф. Гарсия – Камавинга, Вальверде, Беллингем – Винисиус, Эндрик, Гюллер.
"Хетафе" - "Реал": статистика личных встреч
- 01.12.24. Реал - Хетафе 2:0 (Примера)
- 01.02.24. Хетафе – Реал 0:2 (Примера)
- 02.09.23. Реал - Хетафе 2:1 (Примера)
- 13.05.23. Реал - Хетафе 1:0 (Примера)
- 08.10.22. Хетафе – Реал 0:1 (Примера)
"Хетафе" в последнее время является очень удобным соперником для мадридцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Реала". Матч первого круга в декабре завершился победой мадридцев со счётом 2:0.
Последние матчи "Хетафе"
- 18.04. Эспаньол - Хетафе 1:0 (Примера)
- 12.04. Хетафе – Лас-Пальмас 1:3 (Примера)
- 06.04. Вальядолид - Хетафе 0:4 (Примера)
- 30.03. Хетафе – Вильярреал 1:2 (Примера)
- 16.03. Осасуна - Хетафе 1:2 (Примера)
Последние матчи "Реала"
- 20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)
- 16.04. Реал - Арсенал 1:2 (Лига чемпионов)
- 13.04. Алавес - Реал 0:1 (Примера)
- 08.04. Арсенал - Реал 3:0 (Лига чемпионов)
- 05.04. Реал - Валенсия 1:2 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|3
|"Атлетико"
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|4
|"Атлетик"
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|5
|"Вильярреал"
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|6
|"Бетис"
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|7
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|8
|"Сельта"
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|9
|"Реал Сосьедад"
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|10
|"Райо Вальекано"
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|11
|"Осасуна"
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|12
|"Хетафе"
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|13
|"Эспаньол"
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|14
|"Валенсия"
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|15
|"Севилья"
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|16
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|17
|"Лас-Пальмас"
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|18
|"Алавес"
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|19
|"Леганес"
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|20
|"Вальядолид"
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
"Хетафе" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Хетафе" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
"Реал" является фаворитом встречи, но в последнее время команда выглядит тяжело. Вылет из Лиги чемпионов больно ударил по амбициям мадридского клуба, так что теперь все усилия можно направить на внутренние соревнования. Не в пользу "Реала" также плотный график матчей, но "Хетафе" всегда был удобным соперником для "сливочных". Полагаем, что "Реал" победит в этом матче и предлагаем поставить это за коэффициент 1,77.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Источник: Григорий Суркис просил президента УЕФА заменить Днепр-1 в еврокубках на другой украинский клуб УПЛ
- В Шахтере рассказали, какую сумму с продажи Мудрика Ахметов задонатил на ВСУ
- Кейс Трубина. Защитник Шахтера не хочет продлевать контракт с клубом
- Барселона – Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.04.2025
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО