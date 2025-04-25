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Барселона – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Барселона – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.04.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Барселона – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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В финале Кубка Испании нас ожидает очередное Эль Классико. В очных встречах текущего сезона "Барселона" имеет преимущество. Каталонцы выиграли матчи Примеры и Суперкубка Испании с общим счетом 9:2. "Сливочные" ничего не могут сделать с высоким прессингом соперника и Анчелотти нужно что-то придумывать в тактическом плане, иначе существует риск третьего разгрома.

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Поединок финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Барселона" – "Реал" состоится в субботу, 26 апреля 2025 года, в 23:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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