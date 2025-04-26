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Барселона – Реал. Анонс и прогноз финала кубка Испании на 26.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" - "Реал" в рамках финала кубка Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первое из двух весенних Эль Класико ждет нас в финале кубка Испании. "Барселона" имеет шанс выиграть требл в текущем сезоне, а вот "Реал" такую возможность потерял, вылетев из Лиги чемпионов.
Кубок Испании. Финал
26 апреля. Севилья. "Эстадио де Ла Картуха"
"Барселона" 23:00 "Реал"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" входит в финальную часть сезона в хорошей форме и с шансами на требл. Учитывая финансовые проблемы клуба в последние сезоны, это большое достижение. Флику удалось то, что не вышло у Хави в предыдущем сезоне. Немец наладил дисциплину, продолжает развивать молодежь, обходится точечными трансферами и дает результат в текущем сезоне.
Каталонцы одержали три победы в Примере: 1:0 над "Мальоркой", 4:3 в результативной битве с "Сельтой" и минимально одолели "Леганес" 1:0. В игре "Блаугранас" наблюдается уверенность, а командный дух держится на высоком уровне. Хоть команде и тяжело физически из-за беспощадного календаря, но морально-волевые качества проявляются. Чего стоит камбек в противостоянии с "Севильей" 4:3 после 1:3 по ходу матча.
В Лиге чемпионов каталонцы прошли дортмундскую "Боруссию" после феерической домашней победы 4:0 и поражения 1:3 в ответном матче. Это поражение стало первым в 2025 году и на турнирные перспективы никак не повлияло.
Финал Кубка Испании против "Реала" - это шанс не только завоевать трофей, но и закрепить за собой полное психологическое преимущество над вечным соперником. У Флика и его ребят все для этого есть: хорошая форма, мотивация и желание завершить сезон с треблом в активе.
Новости "Реала"
Мадридский "Реал" выходит на финишную прямую сезон в боевом настроении. В преддверии финала Кубка Испании против главного соперника - "Барселоны", команда Карло Анчелотти демонстрирует результаты, дающие основания говорить о стабильности, хотя и не без нюансов.
В чемпионате Испании "сливочные" одержали серию побед с минимальным счетом 1:0 против "Хетафе", "Атлетика" и "Алавеса". Победы есть победы, но игра команды вызывает беспокойство у фанатов мадридской команды. С позитива – команда не пропускает 3 матча, что можно считать успехом в текущем сезоне. Это особенно важно перед дуэлью с "Барселоной", где на первый план выходят надежность, учитывая опыт предыдущих матчей команд.
В Лиге чемпионов "Реал" потерпел два болезненных поражения от "Арсенала" и завершил еврокампанию на четвертьфинальной стадии. Вылет турнира позволяет команде полностью сфокусироваться на внутренних соревнованиях.
В преддверии матча разгорелся скандал с арбитрами. "Реал" обратился с просьбой заменить судейскую бригаду на финале после того, как арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес раскритиковал видеоматериалы, обнародованные клубным телеканалом "Реал Мадрид", выпустившим критический репортаж о работе арбитров. Мадридцы даже рассматривали возможность бойкотировать матч, но все же выйдут на поле.
У "Реала" прекрасная возможность взять реванш за предыдущие матчи сезона и завоевать Кубок Испании, ведь Эль Класико — это всегда больше, чем просто матч.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Тер Штеген, Бальде, Касадо и Левандовски. В матче Примеры с "Мальоркой" Флик совершил ротацию, дав отдохнуть некоторым игрокам.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Мартинес, Кунде – де Йонг, Педри, Гави – Ямаль, Торрес, Рафинья.
У "Реала" не будут играть травмированные Карвахаль, Милитао, Камавинга и Алаба. Последние двое травмировались в игре против "Хетафе". Должен сыграть Мбаппе, залечивающий повреждение. Во всех предыдущих стадиях кубка в основе играл Лунин, однако в этот раз выйдет Куртуа. Вполне возможны тактические сюрпризы от Анчелотти, ведь стандартная тактика Реала абсолютно не давала результат в предыдущих матчах.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Ассенсио, Рюдигер, Ф. Гарсия – Чуамэни, Вальверде, Беллингем – Родриго, Мбаппе, Винисиус.
"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч
- 12.01.25. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 26.10.24. Реал - Барселона 0:4 (Примера)
- 04.08.24 Барселона - Реал 2:1 (Товарищеский матч)
- 21.04.24 Реал - Барселона 3:2 (Примера)
- 14.01.24 Реал - Барселона 4:1 (Суперкубок Испании)
В последних 5 матчах команд зафиксировано 3 победы "Барселоны" и 2 победы "Реала". В текущем сезоне полная доминация каталонцев: 3 победы в 3-х матчах. Еще одной особенностью последних Эль Класико является высокая результативность.
Последние матчи "Барселоны"
- 22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)
- 19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)
- 15.04. Боруссия – Барселона 3:1 (Лига чемпионов)
- 12.04. Леганес – Барселона 0:1 (Примера)
- 09.04. Барселона - Боруссия 4:0 (Лига чемпионов)
Последние матчи "Реала"
- 23.04. Хетафе – Реал 0:1 (Примера)
- 20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)
- 16.04. Реал - Арсенал 1:2 (Лига чемпионов)
- 13.04. Алавес - Реал 0:1 (Примера)
- 08.04. Арсенал - Реал 3:0 (Лига чемпионов)
"Барселона" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" в очных встречах текущего сезона выглядела гораздо сильнее. Но это финал, и в нем могут быть сюрпризы. Считаем, что матч будет результативным с 3 или более голами (ТВ 3) за коэффициент 1,62.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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