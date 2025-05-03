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Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025
Реал - Сельта: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье "Реалу" предстоит встреча с одним из наиболее удобных для себя соперников в чемпионате за последние годы. Тем не менее, "Сельта" набрала хороший ход и вполне способна доставить неприятности находящимся в мини-кризисе "сливочным".
"Реал" - "Сельта" 15:00
Примера. 34-й тур.
4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: Хиль Мансано
Видеотрансляция: Megogo 1
"Реал": последние новости
В прошлое воскресенье "Реал" потерпел обидное поражение в финале кубка Испании с принципиальным соперником в лице "Барселоны". После неудачного первого тайма "сливочные" воспряли духом во второй половине встречи, вышли вперед, но не удержали преимущество, и пропустили как в концовке основного времени, так и решающий гол в овертайме.
Также на этой неделе все больше стало появляться новостей о неминуемом уходе Карло Анчелотти с тренерского мостика. Куда отправится самый титулованный наставник "королевского" клуба - пока остается открытым вопросом, а вот явным фаворитом на замену ему является рулевой "Байера" и экс-игрок "Реала" Хаби Алонсо.
Учитывая положение мадридцев в Примере, крайне высока вероятность, что текущий сезон для них завершится без титулов. Да, до первого места отставание составляет всего четыре очка, но в оставшихся турах "Реалу" придется помимо "Сельты" сыграть на выезде с уже трижды в кампании побеждавшей его "Барселоной", а также крепкими "Мальоркой", "Севильей" и "Сосьедадом".
Явно омрачают перспективы "Реала" и кадровые потери. За последнюю неделю к Карвахалю, Милитао и Камавинге присоединились Рюдигер (который, впрочем, и так был бы дисквалифицирован), Менди, Алаба и Родриго.
Ориентировочный состав: Куртуа - Л. Васкес, Асенсио, Чуамени, Ф. Гарсия - Вальверде, Модрич, Беллингем - Гюлер, Мбаппе, Винисиус
"Сельта": последние новости
С начала февраля "Сельта" набрала сумасшедший по своим меркам ход в чемпионате Испании, и как итог, уже забралась на еврокубковую седьмую строчку. Почивать на лаврах, однако, подопечным Клаудио Хиральдеса уж никак нельзя, так как плотность в таблице сейчас высочайшая.
После неожиданного поражения аутсайдеру "Эспаньолу" (0:2), "Сельта" дала на "Монжуике" прикурить "Барселоне" (3:4), ведя в течение матча со счетом 3:1 благодаря хет-трику Иглесиаса, а на прошлой неделе воспользовалась удалением в составе "Вильярреала", и забила "субмарине" три безответных гола.
Стоит отметить, что весной галисийцы стали гораздо лучше выступать на выезде, набрав в последних пяти поединках восемь очков (всего их у них 13).
В лазарете у "Сельты" находятся ключевой центрбек Старфельт и Эль-Абделлауи.
Ориентировочный состав: Гуайта — Х. Родригес, Лаго, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Мориба, Мингеса — Лопес, Иглесиас, А. Гонсалес
"Реал" - "Сельта". Последние матчи
"Реал":
- 26.04. Барселона - Реал 3:2 (кубок Испании)
- 23.04. Хетафе - Реал 0:1 (Примера)
- 20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)
"Сельта":
- 23.04. Сельта - Вильярреал 3:0 (Примера)
- 19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)
- 12.04. Сельта - Эспаньол 0:2 (Примера)
Личные встречи
История противостояния этих команд насчитывает аж 135 матчей. В последних 20-и из них 16 раз побеждал "Реал", трижды была зафиксирована ничья, и лишь один раз верх взяла "Сельта".
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|2
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|3
|34
|19
|10
|5
|56-27
|67
|4
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|5
|34
|16
|10
|8
|60-47
|58
|6
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|7
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|8
|34
|11
|11
|12
|36-42
|44
|9
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|10
|34
|10
|14
|10
|42-50
|44
|11
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|12
|34
|10
|12
|12
|40-51
|42
|13
|34
|10
|9
|15
|31-31
|39
|14
|33
|10
|9
|14
|35-42
|39
|15
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|16
|34
|8
|11
|15
|35-46
|35
|17
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|18
|34
|8
|8
|18
|40-56
|32
|19
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|20
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
Ставки и коэффициенты
"Реал" - "Сельта". Прогноз от UA-Футбол
Несмотря на все проблемы, "сливочные" будут полны мотивации реабилитироваться за поражение в "Класико" и как минимум задержаться в чемпионской гонке. Правда, сохранить ворота сухими с раззабивавшимся соперником будет сложно.
Наш прогноз - обе команды забьют (да) и победа "Реала" с общим коэффициентом 2,20.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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