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Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025

Испания
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Реал - Сельта: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье "Реалу" предстоит встреча с одним из наиболее удобных для себя соперников в чемпионате за последние годы. Тем не менее, "Сельта" набрала хороший ход и вполне способна доставить неприятности находящимся в мини-кризисе "сливочным".

"Реал" - "Сельта" 15:00

Примера. 34-й тур.

4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Хиль Мансано

Видеотрансляция: Megogo 1

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Трансляція матчу Реал - Сельта
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Содержание

"Реал": последние новости

В прошлое воскресенье "Реал" потерпел обидное поражение в финале кубка Испании с принципиальным соперником в лице "Барселоны". После неудачного первого тайма "сливочные" воспряли духом во второй половине встречи, вышли вперед, но не удержали преимущество, и пропустили как в концовке основного времени, так и решающий гол в овертайме.

Также на этой неделе все больше стало появляться новостей о неминуемом уходе Карло Анчелотти с тренерского мостика. Куда отправится самый титулованный наставник "королевского" клуба - пока остается открытым вопросом, а вот явным фаворитом на замену ему является рулевой "Байера" и экс-игрок "Реала" Хаби Алонсо.

Учитывая положение мадридцев в Примере, крайне высока вероятность, что текущий сезон для них завершится без титулов. Да, до первого места отставание составляет всего четыре очка, но в оставшихся турах "Реалу" придется помимо "Сельты" сыграть на выезде с уже трижды в кампании побеждавшей его "Барселоной", а также крепкими "Мальоркой", "Севильей" и "Сосьедадом".

Явно омрачают перспективы "Реала" и кадровые потери. За последнюю неделю к Карвахалю, Милитао и Камавинге присоединились Рюдигер (который, впрочем, и так был бы дисквалифицирован), Менди, Алаба и Родриго.

Ориентировочный состав: Куртуа - Л. Васкес, Асенсио, Чуамени, Ф. Гарсия - Вальверде, Модрич, Беллингем - Гюлер, Мбаппе, Винисиус

"Сельта": последние новости

С начала февраля "Сельта" набрала сумасшедший по своим меркам ход в чемпионате Испании, и как итог, уже забралась на еврокубковую седьмую строчку. Почивать на лаврах, однако, подопечным Клаудио Хиральдеса уж никак нельзя, так как плотность в таблице сейчас высочайшая.

После неожиданного поражения аутсайдеру "Эспаньолу" (0:2), "Сельта" дала на "Монжуике" прикурить "Барселоне" (3:4), ведя в течение матча со счетом 3:1 благодаря хет-трику Иглесиаса, а на прошлой неделе воспользовалась удалением в составе "Вильярреала", и забила "субмарине" три безответных гола.

Стоит отметить, что весной галисийцы стали гораздо лучше выступать на выезде, набрав в последних пяти поединках восемь очков (всего их у них 13).

В лазарете у "Сельты" находятся ключевой центрбек Старфельт и Эль-Абделлауи.

Ориентировочный состав: Гуайта — Х. Родригес, Лаго, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Мориба, Мингеса — Лопес, Иглесиас, А. Гонсалес

"Реал" - "Сельта". Последние матчи

"Реал":

  • 26.04. Барселона - Реал 3:2 (кубок Испании)
  • 23.04. Хетафе - Реал 0:1 (Примера)
  • 20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)

"Сельта":

  • 23.04. Сельта - Вильярреал 3:0 (Примера)
  • 19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)
  • 12.04. Сельта - Эспаньол 0:2 (Примера)

Личные встречи

История противостояния этих команд насчитывает аж 135 матчей. В последних 20-и из них 16 раз побеждал "Реал", трижды была зафиксирована ничья, и лишь один раз верх взяла "Сельта".

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 4"Барселона"

 33 24 4 5 89-32 76
2

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 5Реал

 33 22 6 5 66-31 72
3

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 6"Атлетико"

 34 19 10 5 56-27 67
4

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 7"Атлетик"

 33 16 12 5 50-26 60
5

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 8"Вильярреал"

 34 16 10 8 60-47 58
6

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 9"Бетис"

 33 15 9 9 50-41 54
7

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 10"Сельта"

 33 13 7 13 50-49 46
8

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 11"Райо Вальекано"

 34 11 11 12 36-42 44
9

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 12Мальорка

 33 12 8 13 31-38 44
10

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 13"Осасуна"

 34 10 14 10 42-50 44
11

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 14"Реал Сосьедад"

 33 12 6 15 32-37 42
12

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 15"Валенсия"

 34 10 12 12 40-51 42
13

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 16"Хетафе"

 34 10 9 15 31-31 39
14

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 17"Эспаньол"

 33 10 9 14 35-42 39
15

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 18"Севилья"

 33 9 10 14 35-44 37
16

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 19"Алавес"

 34 8 11 15 35-46 35
17

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 20Жирона

 33 9 8 16 40-52 35
18

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 21"Лас-Пальмас"

 34 8 8 18 40-56 32
19

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 22"Леганес"

 33 6 12 15 30-49 30
20

Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025 - изображение 23"Вальядолид"

 33 4 4 25 24-81 16

Ставки и коэффициенты

BetKing
1.43
5.30
6.40
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"Реал" - "Сельта". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на все проблемы, "сливочные" будут полны мотивации реабилитироваться за поражение в "Класико" и как минимум задержаться в чемпионской гонке. Правда, сохранить ворота сухими с раззабивавшимся соперником будет сложно.

Наш прогноз - обе команды забьют (да) и победа "Реала" с общим коэффициентом 2,20.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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