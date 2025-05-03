Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025

В воскресенье "Реалу" предстоит встреча с одним из наиболее удобных для себя соперников в чемпионате за последние годы. Тем не менее, "Сельта" набрала хороший ход и вполне способна доставить неприятности находящимся в мини-кризисе "сливочным".

"Реал" - "Сельта" 15:00

Примера. 34-й тур.

4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Хиль Мансано

Видеотрансляция: Megogo 1

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"Реал": последние новости

В прошлое воскресенье "Реал" потерпел обидное поражение в финале кубка Испании с принципиальным соперником в лице "Барселоны". После неудачного первого тайма "сливочные" воспряли духом во второй половине встречи, вышли вперед, но не удержали преимущество, и пропустили как в концовке основного времени, так и решающий гол в овертайме.

Также на этой неделе все больше стало появляться новостей о неминуемом уходе Карло Анчелотти с тренерского мостика. Куда отправится самый титулованный наставник "королевского" клуба - пока остается открытым вопросом, а вот явным фаворитом на замену ему является рулевой "Байера" и экс-игрок "Реала" Хаби Алонсо.

Учитывая положение мадридцев в Примере, крайне высока вероятность, что текущий сезон для них завершится без титулов. Да, до первого места отставание составляет всего четыре очка, но в оставшихся турах "Реалу" придется помимо "Сельты" сыграть на выезде с уже трижды в кампании побеждавшей его "Барселоной", а также крепкими "Мальоркой", "Севильей" и "Сосьедадом".

Явно омрачают перспективы "Реала" и кадровые потери. За последнюю неделю к Карвахалю, Милитао и Камавинге присоединились Рюдигер (который, впрочем, и так был бы дисквалифицирован), Менди, Алаба и Родриго.

Ориентировочный состав: Куртуа - Л. Васкес, Асенсио, Чуамени, Ф. Гарсия - Вальверде, Модрич, Беллингем - Гюлер, Мбаппе, Винисиус

"Сельта": последние новости

С начала февраля "Сельта" набрала сумасшедший по своим меркам ход в чемпионате Испании, и как итог, уже забралась на еврокубковую седьмую строчку. Почивать на лаврах, однако, подопечным Клаудио Хиральдеса уж никак нельзя, так как плотность в таблице сейчас высочайшая.

После неожиданного поражения аутсайдеру "Эспаньолу" (0:2), "Сельта" дала на "Монжуике" прикурить "Барселоне" (3:4), ведя в течение матча со счетом 3:1 благодаря хет-трику Иглесиаса, а на прошлой неделе воспользовалась удалением в составе "Вильярреала", и забила "субмарине" три безответных гола.

Стоит отметить, что весной галисийцы стали гораздо лучше выступать на выезде, набрав в последних пяти поединках восемь очков (всего их у них 13).

В лазарете у "Сельты" находятся ключевой центрбек Старфельт и Эль-Абделлауи.

Ориентировочный состав: Гуайта — Х. Родригес, Лаго, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Мориба, Мингеса — Лопес, Иглесиас, А. Гонсалес

"Реал" - "Сельта". Последние матчи

"Реал":

26.04. Барселона - Реал 3:2 (кубок Испании)

23.04. Хетафе - Реал 0:1 (Примера)

20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)

"Сельта":

23.04. Сельта - Вильярреал 3:0 (Примера)

19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)

12.04. Сельта - Эспаньол 0:2 (Примера)

Личные встречи

История противостояния этих команд насчитывает аж 135 матчей. В последних 20-и из них 16 раз побеждал "Реал", трижды была зафиксирована ничья, и лишь один раз верх взяла "Сельта".

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 33 24 4 5 89-32 76 2 Реал 33 22 6 5 66-31 72 3 "Атлетико" 34 19 10 5 56-27 67 4 "Атлетик" 33 16 12 5 50-26 60 5 "Вильярреал" 34 16 10 8 60-47 58 6 "Бетис" 33 15 9 9 50-41 54 7 "Сельта" 33 13 7 13 50-49 46 8 "Райо Вальекано" 34 11 11 12 36-42 44 9 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44 10 "Осасуна" 34 10 14 10 42-50 44 11 "Реал Сосьедад" 33 12 6 15 32-37 42 12 "Валенсия" 34 10 12 12 40-51 42 13 "Хетафе" 34 10 9 15 31-31 39 14 "Эспаньол" 33 10 9 14 35-42 39 15 "Севилья" 33 9 10 14 35-44 37 16 "Алавес" 34 8 11 15 35-46 35 17 Жирона 33 9 8 16 40-52 35 18 "Лас-Пальмас" 34 8 8 18 40-56 32 19 "Леганес" 33 6 12 15 30-49 30 20 "Вальядолид" 33 4 4 25 24-81 16

Ставки и коэффициенты

"Реал" - "Сельта". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на все проблемы, "сливочные" будут полны мотивации реабилитироваться за поражение в "Класико" и как минимум задержаться в чемпионской гонке. Правда, сохранить ворота сухими с раззабивавшимся соперником будет сложно.

Наш прогноз - обе команды забьют (да) и победа "Реала" с общим коэффициентом 2,20.