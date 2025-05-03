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Вальядолид – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.05.2025

Испания
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Вальядолид" – "Барселона" в рамках 34-го тура Примеры

Вальядолид – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.05.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы. "Барселона" борется за чемпионство и опережает "Реал" на 4 очка. "Вальядолид" еще за 5 туров до окончания Примеры оформил вылет в Сегунду и просто доиграет сезон.

Содержание

Примера. 34-й тур
3 мая. Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"
"Вальядолид" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Мунис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Вальядолид - Барселона
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Новости "Вальядолида"

"Вальядолид" официально упустил шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Испании. Команда занимает последнее место в Примере и гарантировала себе вылет в Сегунду за несколько туров до финиша. После серии сокрушительных поражений и провального весеннего отрезка "бело-фиолетовые" могут разве что попытаться достойно завершить сезон.

В предыдущем туре подопечные Рубио уступили "Бетису" с разгромным счетом 1:5, продолжив серию неудач. До этого команда проиграла "Осасуне" (2:3), "Атлетико" (2:4), "Хетафе" (0:4) и "Реал Сосьедаду" (1:2). В общей сложности "Вальядолид" пропустил 18 мячей в пяти последних матчах — цифра, ярко отражающая катастрофу в обороне. Серия поражений насчитывает уже 7 матчей подряд. В последний раз команда не проигрывала еще в феврале.

Тем не менее, игроки и тренерский штаб стремятся закончить сезон с достоинством, показав характер в матчах против топ-команд. "Вальядолид" выдал конкурентный матч против "Атлетико", выигрывая до середины второго тайма. Для игроков это шанс показать себя и остаться в Примере на следующий сезон, но в составе других команд.

Новости "Барселоны"


"Барселона" продолжает свою гонку за чемпионство в Примере и подходит к матчу с "Вальядолидом" в статусе лидера турнирной таблицы. За 5 туров до завершения сезона каталонцы имеют 4-очковое преимущество над главным соперником - мадридским "Реалом".

Последние недели для "блауграны" оказались очень насыщенными: в Лиге чемпионов команда выдала драматическую ничью 3:3 с "Интером", а до этого выбила из турнира "Боруссию" из Дортмунда. 26 апреля "Барселона" обыграла "Реал" в финале Кубка Испании со счетом 3:2, завоевав трофей и одержав психологическое преимущество в элитном соперничестве.

В чемпионате же каталонцы продолжают побеждать, хоть и не всегда уверенно. В последних матчах Примеры "Барса" взяла три очка в поединках с "Мальоркой" (1:0) и "Сельтой" (4:3). В этих матчах чувствовалась физическая усталость "сине-гранатовых", ведь Флик проводит осторожную ротацию.

Поединок с немотивированным "Вальядолидом" станет для "Барселоны" хорошнй возможностью взять три очка и еще на шаг приблизиться к чемпионству.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вальядолида" не сыграют травмированные Айду, Энрике и Санчес.

Ориентировочный состав "Вальядолида": Феррейра – Кандела, Джемерт, Озкачар, Азну – Юрич, Мартин, Ануар – Моро, Латаса, Чуки.

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Касадо, Берналь, Бальде, Кунде, Левандовски. Больше времени должен получить Кристенсен, сыгравший впервые в 2025 году против "Интера". Флик точно сделает ротацию, учитывая уровень соперника и ответный матч против "Интера" уже во вторник.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Араухо, Мартинес, Форт – Гарсия, де Йонг, Гави – Лопес, Торрес, Фати.

"Вальядолид" - "Барселона": статистика личных встреч

  • 31.08.24. Барселона - Вальядолид 7:0 (Примера)
  • 23.05.23. Вальядолид - Барселона 3:1 (Примера)
  • 28.08.22. Барселона - Вальядолид 4:0 (Примера)
  • 05.04.21. Барселона - Вальядолид 1:0 (Примера)
  • 22.12.20. Вальядолид - Барселона 0:3 (Примера)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 4 победы каталонцев и 1 победа "Вальядолида". Матч первого круга завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 7:0.

Последние матчи "Вальядолида"

  • 24.04. Бетис - Вальядолид 5:1 (Примера)
  • 20.04. Вальядолид - Осасуна 2:3 (Примера)
  • 14.04. Атлетико - Вальядолид 4:2 (Примера)
  • 06.04. Вальядолид - Хетафе 0:4 (Примера)
  • 29.03. Реал Сосьедад - Вальядолид 2:1 (Примера)


Последние матчи "Барселоны"

  • 30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)
  • 26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
  • 22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)
  • 19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)
  • 15.04. Боруссия – Барселона 3:1 (Лига чемпионов)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 33 24 4 5 89-32 76
2 Реал Реал 33 22 6 5 66-31 72
3 Атлетико "Атлетико" 33 19 9 5 56-27 66
4 Атлетик "Атлетик" 33 16 12 5 50-26 60
5 Вильярреал "Вильярреал" 33 15 10 8 56-45 55
6 Бетис "Бетис" 33 15 9 9 50-41 54
7 Сельта "Сельта" 33 13 7 13 50-49 46
8 Осасуна "Осасуна" 33 10 14 9 40-46 44
9 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 34 11 11 12 36-42 44
10 Мальорка Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 33 12 6 15 32-37 42
12 Хетафе "Хетафе" 34 10 9 15 31-31 39
13 Эспаньол "Эспаньол" 33 10 9 14 35-42 39
14 Валенсия "Валенсия" 33 9 12 12 37-49 39
15 Севилья "Севилья" 33 9 10 14 35-44 37
16 Жирона Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17 Алавес "Алавес" 33 8 10 15 35-46 34
18 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 33 8 8 17 38-53 32
19 Леганес "Леганес" 33 6 12 15 30-49 30
20 Вальядолид "Вальядолид" 33 4 4 25 24-81 16

"Вальядолид" - "Барселона": ставки и коэффициенты

BetKing
13.00
8.50
1.18
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"Вальядолид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" явный фаворит матча и уверенно должна побеждать. Помешать не должна даже ротация накануне матча с "Интером". Считаем, что "Барселона" победит с разницей в 2 или более голов (Ф2 (-2)) за коэффициент 1,69.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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Вальядолид Примера Барселона Ла Лига ставки Прогнозы
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.05.2025 в 09:20
По этому матчу мысли простые. Добывать три очка, сделать ротацию состава и не получить травмы. Ну и не нарваться на карточки, которые могут отцепить кого-то от матча с позорным реалом. А выиграть будет очень сложно. Во-первых, Барса сейчас находится в таком состоянии, когда футболом просто пресытились. Физическое состояние игроков не лучшее, ну а хозяева перед вылетом в Сегунду имеют прекрасную возможность заработать жирные бонусы на летний отпуск от банкрота переса, в случае, если помешают Барсе выиграть. Тем более, физическое состояние команды на сегодня лучше, чем у Барселоны. В Испании есть высказывание: титулы чемпиона теряются не в матчах с лидерами, а в матчах с аутсайдерами. Не хотелось бы, чтоб эта формула сработала сегодня. Кстати, Индзаги сегодня выставит резервный состав на матч чемпионата Италии...Вобщем, пожелаю великой Барселоне победы! И вот еще информация...Весь футбольный мир сейчас восхищается Ламином. Говорят, что такая "жемчужина" рождается раз в 50 лет. И это правда. Но правда и в том, что ему еще есть куда расти и прогрессировать... Но...про "раз в 50 лет" уже сейчас можно поспорить. В академии Барселоны есть такой 13летний паренек - Адам Каруал. Это, я вам скажу, что-то с чем-то!!! Я посмотрел несколько видео фрагментов игры этого мальчика... Это Марадона, Месси и Ямал в одном флаконе...Невероятный мальчишка...
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.05.2025 в 09:20
По этому матчу мысли простые. Добывать три очка, сделать ротацию состава и не получить травмы. Ну и не нарваться на карточки, которые могут отцепить кого-то от матча с позорным реалом. А выиграть будет очень сложно. Во-первых, Барса сейчас находится в таком состоянии, когда футболом просто пресытились. Физическое состояние игроков не лучшее, ну а хозяева перед вылетом в Сегунду имеют прекрасную возможность заработать жирные бонусы на летний отпуск от банкрота переса, в случае, если помешают Барсе выиграть. Тем более, физическое состояние команды на сегодня лучше, чем у Барселоны. В Испании есть высказывание: титулы чемпиона теряются не в матчах с лидерами, а в матчах с аутсайдерами. Не хотелось бы, чтоб эта формула сработала сегодня. Кстати, Индзаги сегодня выставит резервный состав на матч чемпионата Италии...Вобщем, пожелаю великой Барселоне победы! И вот еще информация...Весь футбольный мир сейчас восхищается Ламином. Говорят, что такая "жемчужина" рождается раз в 50 лет. И это правда. Но правда и в том, что ему еще есть куда расти и прогрессировать... Но...про "раз в 50 лет" уже сейчас можно поспорить. В академии Барселоны есть такой 13летний паренек - Адам Каруал. Это, я вам скажу, что-то с чем-то!!! Я посмотрел несколько видео фрагментов игры этого мальчика... Это Марадона, Месси и Ямал в одном флаконе...Невероятный мальчишка...
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