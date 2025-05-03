Вальядолид – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.05.2025

Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы. "Барселона" борется за чемпионство и опережает "Реал" на 4 очка. "Вальядолид" еще за 5 туров до окончания Примеры оформил вылет в Сегунду и просто доиграет сезон.

Примера. 34-й тур

3 мая. Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"

"Вальядолид" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Алехандро Мунис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Вальядолида"

"Вальядолид" официально упустил шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Испании. Команда занимает последнее место в Примере и гарантировала себе вылет в Сегунду за несколько туров до финиша. После серии сокрушительных поражений и провального весеннего отрезка "бело-фиолетовые" могут разве что попытаться достойно завершить сезон.

В предыдущем туре подопечные Рубио уступили "Бетису" с разгромным счетом 1:5, продолжив серию неудач. До этого команда проиграла "Осасуне" (2:3), "Атлетико" (2:4), "Хетафе" (0:4) и "Реал Сосьедаду" (1:2). В общей сложности "Вальядолид" пропустил 18 мячей в пяти последних матчах — цифра, ярко отражающая катастрофу в обороне. Серия поражений насчитывает уже 7 матчей подряд. В последний раз команда не проигрывала еще в феврале.

Тем не менее, игроки и тренерский штаб стремятся закончить сезон с достоинством, показав характер в матчах против топ-команд. "Вальядолид" выдал конкурентный матч против "Атлетико", выигрывая до середины второго тайма. Для игроков это шанс показать себя и остаться в Примере на следующий сезон, но в составе других команд.

Новости "Барселоны"



"Барселона" продолжает свою гонку за чемпионство в Примере и подходит к матчу с "Вальядолидом" в статусе лидера турнирной таблицы. За 5 туров до завершения сезона каталонцы имеют 4-очковое преимущество над главным соперником - мадридским "Реалом".

Последние недели для "блауграны" оказались очень насыщенными: в Лиге чемпионов команда выдала драматическую ничью 3:3 с "Интером", а до этого выбила из турнира "Боруссию" из Дортмунда. 26 апреля "Барселона" обыграла "Реал" в финале Кубка Испании со счетом 3:2, завоевав трофей и одержав психологическое преимущество в элитном соперничестве.

В чемпионате же каталонцы продолжают побеждать, хоть и не всегда уверенно. В последних матчах Примеры "Барса" взяла три очка в поединках с "Мальоркой" (1:0) и "Сельтой" (4:3). В этих матчах чувствовалась физическая усталость "сине-гранатовых", ведь Флик проводит осторожную ротацию.

Поединок с немотивированным "Вальядолидом" станет для "Барселоны" хорошнй возможностью взять три очка и еще на шаг приблизиться к чемпионству.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вальядолида" не сыграют травмированные Айду, Энрике и Санчес.

Ориентировочный состав "Вальядолида": Феррейра – Кандела, Джемерт, Озкачар, Азну – Юрич, Мартин, Ануар – Моро, Латаса, Чуки.

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Касадо, Берналь, Бальде, Кунде, Левандовски. Больше времени должен получить Кристенсен, сыгравший впервые в 2025 году против "Интера". Флик точно сделает ротацию, учитывая уровень соперника и ответный матч против "Интера" уже во вторник.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Араухо, Мартинес, Форт – Гарсия, де Йонг, Гави – Лопес, Торрес, Фати.

"Вальядолид" - "Барселона": статистика личных встреч

31.08.24. Барселона - Вальядолид 7:0 (Примера)

23.05.23. Вальядолид - Барселона 3:1 (Примера)

28.08.22. Барселона - Вальядолид 4:0 (Примера)

05.04.21. Барселона - Вальядолид 1:0 (Примера)

22.12.20. Вальядолид - Барселона 0:3 (Примера)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 4 победы каталонцев и 1 победа "Вальядолида". Матч первого круга завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 7:0.

Последние матчи "Вальядолида"

24.04. Бетис - Вальядолид 5:1 (Примера)

20.04. Вальядолид - Осасуна 2:3 (Примера)

14.04. Атлетико - Вальядолид 4:2 (Примера)

06.04. Вальядолид - Хетафе 0:4 (Примера)

29.03. Реал Сосьедад - Вальядолид 2:1 (Примера)



Последние матчи "Барселоны"

30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)

26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)

19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)

15.04. Боруссия – Барселона 3:1 (Лига чемпионов)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 33 24 4 5 89-32 76 2 Реал 33 22 6 5 66-31 72 3 "Атлетико" 33 19 9 5 56-27 66 4 "Атлетик" 33 16 12 5 50-26 60 5 "Вильярреал" 33 15 10 8 56-45 55 6 "Бетис" 33 15 9 9 50-41 54 7 "Сельта" 33 13 7 13 50-49 46 8 "Осасуна" 33 10 14 9 40-46 44 9 "Райо Вальекано" 34 11 11 12 36-42 44 10 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44 11 "Реал Сосьедад" 33 12 6 15 32-37 42 12 "Хетафе" 34 10 9 15 31-31 39 13 "Эспаньол" 33 10 9 14 35-42 39 14 "Валенсия" 33 9 12 12 37-49 39 15 "Севилья" 33 9 10 14 35-44 37 16 Жирона 33 9 8 16 40-52 35 17 "Алавес" 33 8 10 15 35-46 34 18 "Лас-Пальмас" 33 8 8 17 38-53 32 19 "Леганес" 33 6 12 15 30-49 30 20 "Вальядолид" 33 4 4 25 24-81 16

"Вальядолид" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Вальядолид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" явный фаворит матча и уверенно должна побеждать. Помешать не должна даже ротация накануне матча с "Интером". Считаем, что "Барселона" победит с разницей в 2 или более голов (Ф2 (-2)) за коэффициент 1,69.