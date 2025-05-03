Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вальядолид – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Вальядолид" – "Барселона" в рамках 34-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы. "Барселона" борется за чемпионство и опережает "Реал" на 4 очка. "Вальядолид" еще за 5 туров до окончания Примеры оформил вылет в Сегунду и просто доиграет сезон.
- Новости "Вальядолида"
- Новости "Барселоны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Вальядолид" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Вальядолида"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- "Вальядолид" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Вальядолид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 34-й тур
3 мая. Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"
"Вальядолид" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Мунис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Вальядолида"
"Вальядолид" официально упустил шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Испании. Команда занимает последнее место в Примере и гарантировала себе вылет в Сегунду за несколько туров до финиша. После серии сокрушительных поражений и провального весеннего отрезка "бело-фиолетовые" могут разве что попытаться достойно завершить сезон.
В предыдущем туре подопечные Рубио уступили "Бетису" с разгромным счетом 1:5, продолжив серию неудач. До этого команда проиграла "Осасуне" (2:3), "Атлетико" (2:4), "Хетафе" (0:4) и "Реал Сосьедаду" (1:2). В общей сложности "Вальядолид" пропустил 18 мячей в пяти последних матчах — цифра, ярко отражающая катастрофу в обороне. Серия поражений насчитывает уже 7 матчей подряд. В последний раз команда не проигрывала еще в феврале.
Тем не менее, игроки и тренерский штаб стремятся закончить сезон с достоинством, показав характер в матчах против топ-команд. "Вальядолид" выдал конкурентный матч против "Атлетико", выигрывая до середины второго тайма. Для игроков это шанс показать себя и остаться в Примере на следующий сезон, но в составе других команд.
Новости "Барселоны"
"Барселона" продолжает свою гонку за чемпионство в Примере и подходит к матчу с "Вальядолидом" в статусе лидера турнирной таблицы. За 5 туров до завершения сезона каталонцы имеют 4-очковое преимущество над главным соперником - мадридским "Реалом".
Последние недели для "блауграны" оказались очень насыщенными: в Лиге чемпионов команда выдала драматическую ничью 3:3 с "Интером", а до этого выбила из турнира "Боруссию" из Дортмунда. 26 апреля "Барселона" обыграла "Реал" в финале Кубка Испании со счетом 3:2, завоевав трофей и одержав психологическое преимущество в элитном соперничестве.
В чемпионате же каталонцы продолжают побеждать, хоть и не всегда уверенно. В последних матчах Примеры "Барса" взяла три очка в поединках с "Мальоркой" (1:0) и "Сельтой" (4:3). В этих матчах чувствовалась физическая усталость "сине-гранатовых", ведь Флик проводит осторожную ротацию.
Поединок с немотивированным "Вальядолидом" станет для "Барселоны" хорошнй возможностью взять три очка и еще на шаг приблизиться к чемпионству.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Вальядолида" не сыграют травмированные Айду, Энрике и Санчес.
Ориентировочный состав "Вальядолида": Феррейра – Кандела, Джемерт, Озкачар, Азну – Юрич, Мартин, Ануар – Моро, Латаса, Чуки.
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Касадо, Берналь, Бальде, Кунде, Левандовски. Больше времени должен получить Кристенсен, сыгравший впервые в 2025 году против "Интера". Флик точно сделает ротацию, учитывая уровень соперника и ответный матч против "Интера" уже во вторник.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Араухо, Мартинес, Форт – Гарсия, де Йонг, Гави – Лопес, Торрес, Фати.
"Вальядолид" - "Барселона": статистика личных встреч
- 31.08.24. Барселона - Вальядолид 7:0 (Примера)
- 23.05.23. Вальядолид - Барселона 3:1 (Примера)
- 28.08.22. Барселона - Вальядолид 4:0 (Примера)
- 05.04.21. Барселона - Вальядолид 1:0 (Примера)
- 22.12.20. Вальядолид - Барселона 0:3 (Примера)
В 5 последних матчах команд зафиксировано 4 победы каталонцев и 1 победа "Вальядолида". Матч первого круга завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 7:0.
Последние матчи "Вальядолида"
- 24.04. Бетис - Вальядолид 5:1 (Примера)
- 20.04. Вальядолид - Осасуна 2:3 (Примера)
- 14.04. Атлетико - Вальядолид 4:2 (Примера)
- 06.04. Вальядолид - Хетафе 0:4 (Примера)
- 29.03. Реал Сосьедад - Вальядолид 2:1 (Примера)
Последние матчи "Барселоны"
- 30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)
- 26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
- 22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)
- 19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)
- 15.04. Боруссия – Барселона 3:1 (Лига чемпионов)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|3
|"Атлетико"
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|4
|"Атлетик"
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|5
|"Вильярреал"
|33
|15
|10
|8
|56-45
|55
|6
|"Бетис"
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|7
|"Сельта"
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|8
|"Осасуна"
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|9
|"Райо Вальекано"
|34
|11
|11
|12
|36-42
|44
|10
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|11
|"Реал Сосьедад"
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|12
|"Хетафе"
|34
|10
|9
|15
|31-31
|39
|13
|"Эспаньол"
|33
|10
|9
|14
|35-42
|39
|14
|"Валенсия"
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|15
|"Севилья"
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|17
|"Алавес"
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|18
|"Лас-Пальмас"
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|19
|"Леганес"
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|20
|"Вальядолид"
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
"Вальядолид" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Вальядолид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" явный фаворит матча и уверенно должна побеждать. Помешать не должна даже ротация накануне матча с "Интером". Считаем, что "Барселона" победит с разницей в 2 или более голов (Ф2 (-2)) за коэффициент 1,69.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Уже есть и кандидаты на замену. Клуб УПЛ может уволить главного тренера
- Пучков: Опускаться в Первую лигу таким бесславным образом Черноморцу не подобает
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
Комментарии 1