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Жирона – Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жирона" - "Мальорка" в рамках 34-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Жирона" неудачно выступает в Примере в последнее время и опустилась на 17-ю позицию в турнирной таблице. До зоны вылета всего 3 очка. "Мальорка" тоже не очень удачно играет в последнее время, но находится среди претендентов на еврокубки.
Примера. 34-й тур
5 мая. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Мальорка"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" продолжает неудачную серию в чемпионате Испании и остается в опасной близости к зоне вылета, занимая 17 место в турнирной таблице Примеры. У подопечных Мичелы всего один балл в пяти последних матчах, а победа в Примере в последний раз была зафиксирована еще в феврале. Серия без побед уже насчитывает 11 матчей
В предыдущем туре "Жирона" смогла зацепиться за ничью на выезде с "Леганесом" (1:1), однако до этого потерпела четыре поражения подряд: от "Бетиса" (1:3), "Осасуны" (1:2), "Алавеса" (0:1) и "Барселоны" (1: Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, а также ощутимые трудности с реализацией моментов в нападении.
Матч против "Мальорки" - ключевой в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе. Неудача может окончательно вовлечь каталонцев в борьбу за выживание, ведь конкуренты снизу постепенно набирают очки.
Новости "Мальорки"
"Мальорка" подходит к матчу против "Жироны" на девятой позиции в турнирной таблице Примеры, имея шанс попасть в еврокубки по итогам сезона. После победы над "Реал Сосьедад" (2:0) команда Аррасате не может забить уже два матча подряд, расписав нулевую ничью с "Леганесом" и минимально уступив "Барселоне" (0:1).
В пяти последних турах "островяне" одержали лишь одну победу при одном ничьем и трех поражениях, демонстрируя нестабильную игру в атаке. Проблемы с результативностью стали главным препятствием для прогресса, хотя оборона, в целом, выглядела надежно.
Несмотря на это, "Мальорка" остается в зоне потенциальной борьбы за еврокубковые позиции и в случае победы в Жироне может поднять на 7-ю позицию в таблице. Матч с "Жироной" бьющейся за выживание, обещает быть напряженным и каждый балл будет иметь большое значение для обеих сторон.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Жироны" травмированы Брайан Хиль, Мисехой и ван де Бек. В основе будет и Цыганков, хоть он и находится в плохой форме.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, Артур – Асприлья, Данжума, Цыганков.
У "Мальорки" травмированы Пратс, Морланес, Валери и Наварро.
Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф - Маффео, Копете, Райльо, Валент, Мохика - Дардер, Маскарель, Саму Коста - Ларин, Родригес.
"Жирона" - "Мальорка": статистика личных встреч
- 14.12.24. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)
- 03.03.24. Мальорка – Жирона 1:0 (Примера)
- 24.01.24. Мальорка – Жирона 3:2 (Примера)
- 23.09.23. Жирона - Мальорка 5:3 (Примера)
- 04.05.23. Жирона - Мальорка 2:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Мальорки" и 2 победы "Жироны". Матч первого круга в декабре завершился со счетом 2:1 в пользу "Мальорки".
Последние матчи "Жироны"
- 24.04. Леганес – Жирона 1:1 (Примера)
- 21.04. Жирона – Бетис 1:3 (Примера)
- 13.04. Осасуна - Жирона 2:1 (Примера)
- 05.04. Жирона – Алавес 0:1 (Примера)
- 30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)
Последние матчи "Мальорки"
- 22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)
- 19.04. Мальорка – Леганес 0:0 (Примера)
- 12.04. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2 (Примера)
- 05.04. Мальорка – Сельта 1:2 (Примера)
- 30.03. Валенсия - Мальорка 1:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|34
|25
|4
|5
|91-33
|79
|2
|Реал
|34
|23
|6
|5
|69-33
|75
|3
|"Атлетико"
|34
|19
|10
|5
|56-27
|67
|4
|"Атлетик"
|34
|16
|13
|5
|50-26
|61
|5
|"Вильярреал"
|34
|16
|10
|8
|60-47
|58
|6
|"Бетис"
|34
|16
|9
|9
|52-42
|57
|7
|"Сельта"
|34
|13
|7
|14
|52-52
|46
|8
|"Райо Вальекано"
|34
|11
|11
|12
|36-42
|44
|9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|10
|"Осасуна"
|34
|10
|14
|10
|42-50
|44
|11
|"Реал Сосьедад"
|34
|12
|7
|15
|32-37
|43
|12
|"Валенсия"
|34
|10
|12
|12
|40-51
|42
|13
|"Хетафе"
|34
|10
|9
|15
|31-31
|39
|14
|"Эспаньол"
|34
|10
|9
|15
|36-44
|39
|15
|"Севилья"
|34
|9
|11
|14
|37-46
|38
|16
|"Алавес"
|34
|8
|11
|15
|35-46
|35
|17
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|18
|"Лас-Пальмас"
|34
|8
|8
|18
|40-56
|32
|19
|"Леганес"
|34
|6
|13
|15
|32-51
|31
|20
|"Вальядолид"
|34
|4
|4
|26
|25-83
|16
"Жирона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" многое пропускает в последнее время, но и забивает регулярно, особенно дома. Полагаем, что обе команды смогут отличиться и предлагаем поставить это за коэффициент 2,16.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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