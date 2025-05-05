Жирона – Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.05.2025

"Жирона" неудачно выступает в Примере в последнее время и опустилась на 17-ю позицию в турнирной таблице. До зоны вылета всего 3 очка. "Мальорка" тоже не очень удачно играет в последнее время, но находится среди претендентов на еврокубки.

Примера. 34-й тур

5 мая. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Мальорка"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Жироны"

"Жирона" продолжает неудачную серию в чемпионате Испании и остается в опасной близости к зоне вылета, занимая 17 место в турнирной таблице Примеры. У подопечных Мичелы всего один балл в пяти последних матчах, а победа в Примере в последний раз была зафиксирована еще в феврале. Серия без побед уже насчитывает 11 матчей

В предыдущем туре "Жирона" смогла зацепиться за ничью на выезде с "Леганесом" (1:1), однако до этого потерпела четыре поражения подряд: от "Бетиса" (1:3), "Осасуны" (1:2), "Алавеса" (0:1) и "Барселоны" (1: Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, а также ощутимые трудности с реализацией моментов в нападении.

Матч против "Мальорки" - ключевой в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе. Неудача может окончательно вовлечь каталонцев в борьбу за выживание, ведь конкуренты снизу постепенно набирают очки.

Новости "Мальорки"

"Мальорка" подходит к матчу против "Жироны" на девятой позиции в турнирной таблице Примеры, имея шанс попасть в еврокубки по итогам сезона. После победы над "Реал Сосьедад" (2:0) команда Аррасате не может забить уже два матча подряд, расписав нулевую ничью с "Леганесом" и минимально уступив "Барселоне" (0:1).

В пяти последних турах "островяне" одержали лишь одну победу при одном ничьем и трех поражениях, демонстрируя нестабильную игру в атаке. Проблемы с результативностью стали главным препятствием для прогресса, хотя оборона, в целом, выглядела надежно.

Несмотря на это, "Мальорка" остается в зоне потенциальной борьбы за еврокубковые позиции и в случае победы в Жироне может поднять на 7-ю позицию в таблице. Матч с "Жироной" бьющейся за выживание, обещает быть напряженным и каждый балл будет иметь большое значение для обеих сторон.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Жироны" травмированы Брайан Хиль, Мисехой и ван де Бек. В основе будет и Цыганков, хоть он и находится в плохой форме.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, Артур – Асприлья, Данжума, Цыганков.

У "Мальорки" травмированы Пратс, Морланес, Валери и Наварро.

Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф - Маффео, Копете, Райльо, Валент, Мохика - Дардер, Маскарель, Саму Коста - Ларин, Родригес.

"Жирона" - "Мальорка": статистика личных встреч

14.12.24. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)

03.03.24. Мальорка – Жирона 1:0 (Примера)

24.01.24. Мальорка – Жирона 3:2 (Примера)

23.09.23. Жирона - Мальорка 5:3 (Примера)

04.05.23. Жирона - Мальорка 2:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Мальорки" и 2 победы "Жироны". Матч первого круга в декабре завершился со счетом 2:1 в пользу "Мальорки".

Последние матчи "Жироны"

24.04. Леганес – Жирона 1:1 (Примера)

21.04. Жирона – Бетис 1:3 (Примера)

13.04. Осасуна - Жирона 2:1 (Примера)

05.04. Жирона – Алавес 0:1 (Примера)

30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)



Последние матчи "Мальорки"

22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)

19.04. Мальорка – Леганес 0:0 (Примера)

12.04. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2 (Примера)

05.04. Мальорка – Сельта 1:2 (Примера)

30.03. Валенсия - Мальорка 1:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 34 25 4 5 91-33 79 2 Реал 34 23 6 5 69-33 75 3 "Атлетико" 34 19 10 5 56-27 67 4 "Атлетик" 34 16 13 5 50-26 61 5 "Вильярреал" 34 16 10 8 60-47 58 6 "Бетис" 34 16 9 9 52-42 57 7 "Сельта" 34 13 7 14 52-52 46 8 "Райо Вальекано" 34 11 11 12 36-42 44 9 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44 10 "Осасуна" 34 10 14 10 42-50 44 11 "Реал Сосьедад" 34 12 7 15 32-37 43 12 "Валенсия" 34 10 12 12 40-51 42 13 "Хетафе" 34 10 9 15 31-31 39 14 "Эспаньол" 34 10 9 15 36-44 39 15 "Севилья" 34 9 11 14 37-46 38 16 "Алавес" 34 8 11 15 35-46 35 17 Жирона 33 9 8 16 40-52 35 18 "Лас-Пальмас" 34 8 8 18 40-56 32 19 "Леганес" 34 6 13 15 32-51 31 20 "Вальядолид" 34 4 4 26 25-83 16

"Жирона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты



"Жирона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" многое пропускает в последнее время, но и забивает регулярно, особенно дома. Полагаем, что обе команды смогут отличиться и предлагаем поставить это за коэффициент 2,16.