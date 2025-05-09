Жирона - Вильярреал. Анонс и прогноз на матч Ла Лигы на 10.05.2025

Примера. 35-й тур

10 травня 19:30. Жирона "Монтиливи"

Арбитр: Диас де Мера

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Чемпионат Испании в самом разгаре и на очереди 35-й тур, где "Жирона" будет принимать "Вильярреал". Ситуация в турнирной таблицы неоднозначна и гости имеют все шансы закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Но есть одна проблема – это "Бетис", который набирает ход и не собирается уступать. "Вильярреал" лишь только на 1 пункт больше от преследователя, потому обязан забрать очки против легкого оппонента. А вот "Жирона" в свою очередь провалилась по текущему сезону и вряд ли имеет достаточную мотивацию, чтобы противостоять весьма серьезному сопернику.

Новости Жироны

На момент 35-го тура "Жирона" располагается на 15-м месте. Сезон нельзя назвать успешным, так как после блестящего выступления и распродажи ключевых игроков команда пошла на спад. В условиях серьезной конкуренции нужно усиливать состав и покорять новые вершины, но руководство клуба пошли другой дорогой. В контексте еврокубков вряд ли что-то светит для команды, хоть и разницу нельзя назвать большой (6 очков). В календаре встречи с более сильными соперниками, что приравнивает шансы на успех к нулю.



В последней игре Примеры "Жирона" сумела заполучить важные три очка против "Мальорки". Сразу стоит отметить, что оппонент непростой, так как умеет вязать и сушить игру. С "Мальоркой" испытывали трудности и гранды испанского футбола, не говоря уже о "Жироне". Но у Мичела получилось прервать ту самую безвыигрышную серию из 11 матчей. И сейчас перед тренерским штабом стоит сложная задача в виде "Вильярреала". Хоть и домашние трибуны будут оказывать максимальную поддержку, но "Жирона" даже здесь является аутсайдером по мнению букмекеров.

Новости Вильярреала

"Вильярреал" всегда был "крепким орешком" в Примере и создавал проблемы даже тем командам, которые явно превосходили их в классе. В этом сезоне они поставили себе цель попасть в зону Лиги чемпионов и пока все складывается, но расслабляться еще рано. Помимо "Жироны", где гости могут взять три очка есть еще "Барселона", которая идет за чемпионством и вряд ли будет расслаблена. А вот "Леганес" и "Севилья" – это соперники, которые могут подарить путевку в Лигу чемпионов.



"Вильярреал" демонстрирует атакующий футбол и занимает 3-е место по забитым в Примере (60). Примечательно то, что больше голов лишь только у "Барселоны" и "Реала". Но это не отменяет того факта, что команда зачастую забывает о защите и пропускает немало (47). Как таковых затяжных серий у "Вильярреала" нет – они монотонно движутся к своей цели. Последняя игра вышла немного нервной, так как "Осасуна" пропустила три гола уже в первой половине, но не опустила руки. "Вильярреал" расслабился и получил два гола, но для большей уверенности забил четвертый (4:2).

Цифры и факты

"Жирона" забила 4 гола в последних 5 матчах.

"Вильярреал" забил 9 голов в последних 5 матчах.

Цыганков создал больше всего голевых моментов (8).

"Вильярреал" занимает 3-е место по гостевым играм.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Тренерский штаб "Жироны" предпочитает варьировать расстановку от матча к матчу, что не всегда приносит положительный результат. Все зависит от уровня игры соперника и вполне вероятно, что под "Вильярреал" будет схема 4-2-3-1. Хозяева постараются насытить центр поля, тем самым создать проблемы гостям. А вот "Вильярреал" вполне ожидаемо для многих предпочте классическую для себя 4-4-2. Есть вопросы по состоянию нескольких игроков из-за травм. У гостей не сыграет опытный защитник Кико, а у "Жироны" Мигель и Ван де Бек находятся под вопросом. И даже если они восстановятся, то вряд ли смогут помочь команде прямо со старта.

Ориентировочные составы:

"Жирона": 4-2-3-1: Гассанига — Мартинес, Лопес, Крейчий, Блинд — Мартин, Мело — Цыганков, Эррера, Порту — Стуани.

"Вильярреал": 4-4-2: Жуниор — Кардона, Коста, Фойт, Наварро — Баена, Комесана, Парехо, Пино — Барри, Перес.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 34 25 4 5 91-33 79 2 Реал 34 23 6 5 69-33 75 3 "Атлетико" 34 19 10 5 56-27 67 4 "Атлетик" 34 16 13 5 50-26 61 5 "Вильярреал" 34 16 10 8 60-47 58 6 "Бетис" 34 16 9 9 52-42 57 7 "Сельта" 34 13 7 14 52-52 46 8 "Райо Вальекано" 34 11 11 12 36-42 44 9 "Осасуна" 34 10 14 10 42-50 44 10 Мальорка 34 12 8 14 31-39 44 11 "Реал Сосьедад" 34 12 7 15 32-37 43 12 "Валенсия" 34 10 12 12 40-51 42 13 "Хетафе" 34 10 9 15 31-31 39 14 "Эспаньол" 34 10 9 15 36-44 39 15 Жирона 34 10 8 16 41-52 38 16 "Севилья" 34 9 11 14 37-46 38 17 "Алавес" 34 8 11 15 35-46 35 18 "Лас-Пальмас" 34 8 8 18 40-56 32 19 "Леганес" 34 6 13 15 32-51 31 20 "Вальядолид" 34 4 4 26 25-83 16

Жирона – Вильярреал: ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между Жироной и Вильярреалом от UA-Футбол



Букмекерские компании выставили небольшим фаворитом гостей встречи. "Вильярреал" может удивлять даже не на своем поле и неоднократно это доказывал. Да и в очных встречах также преимущество не на стороне "Жироны". Гости за последние 5 игр выиграли 3 из них, 1 ничья и 1 поражение. Все пока складывается логично, но это не отменяет того, что хозяева могут навязать борьбу и создать проблемы. Легкой прогулкой эту встречу точно не назовешь.



Моделируя предстоящий матч стоит учитывать атакующие потенциалы и открытость футбола, который демонстрируют команды. Даже с учетом расстановок игра обещает быть динамичной и зрелищной. Это не финал Лиги чемпионов, где зачастую можно увидеть осторожность. "Вильярреал" нуждается в очках и не будет отсиживаться в обороне, что в принципе отразится на стиле "Жироны". Хозяева после прерванной серии захотят порадовать своих болельщиков забитыми голами. Здесь однозначно нужно смотреть на результативность, но кто же выиграет встречу? Дабы не рисковать и увеличить коэффициент можно использовать комбинированную ставку – обе забьют и "Вильярреал" не проиграет.