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Жирона - Вильярреал. Анонс и прогноз на матч Ла Лигы на 10.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Жироной и Вильярреалом в рамках 35-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Примера. 35-й тур
10 травня 19:30. Жирона "Монтиливи"
Арбитр: Диас де Мера
Трансляция: Megogo Футбол 2
Чемпионат Испании в самом разгаре и на очереди 35-й тур, где "Жирона" будет принимать "Вильярреал". Ситуация в турнирной таблицы неоднозначна и гости имеют все шансы закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Но есть одна проблема – это "Бетис", который набирает ход и не собирается уступать. "Вильярреал" лишь только на 1 пункт больше от преследователя, потому обязан забрать очки против легкого оппонента. А вот "Жирона" в свою очередь провалилась по текущему сезону и вряд ли имеет достаточную мотивацию, чтобы противостоять весьма серьезному сопернику.
Новости Жироны
На момент 35-го тура "Жирона" располагается на 15-м месте. Сезон нельзя назвать успешным, так как после блестящего выступления и распродажи ключевых игроков команда пошла на спад. В условиях серьезной конкуренции нужно усиливать состав и покорять новые вершины, но руководство клуба пошли другой дорогой. В контексте еврокубков вряд ли что-то светит для команды, хоть и разницу нельзя назвать большой (6 очков). В календаре встречи с более сильными соперниками, что приравнивает шансы на успех к нулю.
В последней игре Примеры "Жирона" сумела заполучить важные три очка против "Мальорки". Сразу стоит отметить, что оппонент непростой, так как умеет вязать и сушить игру. С "Мальоркой" испытывали трудности и гранды испанского футбола, не говоря уже о "Жироне". Но у Мичела получилось прервать ту самую безвыигрышную серию из 11 матчей. И сейчас перед тренерским штабом стоит сложная задача в виде "Вильярреала". Хоть и домашние трибуны будут оказывать максимальную поддержку, но "Жирона" даже здесь является аутсайдером по мнению букмекеров.
Новости Вильярреала
"Вильярреал" всегда был "крепким орешком" в Примере и создавал проблемы даже тем командам, которые явно превосходили их в классе. В этом сезоне они поставили себе цель попасть в зону Лиги чемпионов и пока все складывается, но расслабляться еще рано. Помимо "Жироны", где гости могут взять три очка есть еще "Барселона", которая идет за чемпионством и вряд ли будет расслаблена. А вот "Леганес" и "Севилья" – это соперники, которые могут подарить путевку в Лигу чемпионов.
"Вильярреал" демонстрирует атакующий футбол и занимает 3-е место по забитым в Примере (60). Примечательно то, что больше голов лишь только у "Барселоны" и "Реала". Но это не отменяет того факта, что команда зачастую забывает о защите и пропускает немало (47). Как таковых затяжных серий у "Вильярреала" нет – они монотонно движутся к своей цели. Последняя игра вышла немного нервной, так как "Осасуна" пропустила три гола уже в первой половине, но не опустила руки. "Вильярреал" расслабился и получил два гола, но для большей уверенности забил четвертый (4:2).
Цифры и факты
- "Жирона" забила 4 гола в последних 5 матчах.
- "Вильярреал" забил 9 голов в последних 5 матчах.
- Цыганков создал больше всего голевых моментов (8).
- "Вильярреал" занимает 3-е место по гостевым играм.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Тренерский штаб "Жироны" предпочитает варьировать расстановку от матча к матчу, что не всегда приносит положительный результат. Все зависит от уровня игры соперника и вполне вероятно, что под "Вильярреал" будет схема 4-2-3-1. Хозяева постараются насытить центр поля, тем самым создать проблемы гостям. А вот "Вильярреал" вполне ожидаемо для многих предпочте классическую для себя 4-4-2. Есть вопросы по состоянию нескольких игроков из-за травм. У гостей не сыграет опытный защитник Кико, а у "Жироны" Мигель и Ван де Бек находятся под вопросом. И даже если они восстановятся, то вряд ли смогут помочь команде прямо со старта.
Ориентировочные составы:
"Жирона": 4-2-3-1: Гассанига — Мартинес, Лопес, Крейчий, Блинд — Мартин, Мело — Цыганков, Эррера, Порту — Стуани.
"Вильярреал": 4-4-2: Жуниор — Кардона, Коста, Фойт, Наварро — Баена, Комесана, Парехо, Пино — Барри, Перес.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|34
|25
|4
|5
|91-33
|79
|2
|Реал
|34
|23
|6
|5
|69-33
|75
|3
|"Атлетико"
|34
|19
|10
|5
|56-27
|67
|4
|"Атлетик"
|34
|16
|13
|5
|50-26
|61
|5
|"Вильярреал"
|34
|16
|10
|8
|60-47
|58
|6
|"Бетис"
|34
|16
|9
|9
|52-42
|57
|7
|"Сельта"
|34
|13
|7
|14
|52-52
|46
|8
|"Райо Вальекано"
|34
|11
|11
|12
|36-42
|44
|9
|"Осасуна"
|34
|10
|14
|10
|42-50
|44
|10
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|31-39
|44
|11
|"Реал Сосьедад"
|34
|12
|7
|15
|32-37
|43
|12
|"Валенсия"
|34
|10
|12
|12
|40-51
|42
|13
|"Хетафе"
|34
|10
|9
|15
|31-31
|39
|14
|"Эспаньол"
|34
|10
|9
|15
|36-44
|39
|15
|Жирона
|34
|10
|8
|16
|41-52
|38
|16
|"Севилья"
|34
|9
|11
|14
|37-46
|38
|17
|"Алавес"
|34
|8
|11
|15
|35-46
|35
|18
|"Лас-Пальмас"
|34
|8
|8
|18
|40-56
|32
|19
|"Леганес"
|34
|6
|13
|15
|32-51
|31
|20
|"Вальядолид"
|34
|4
|4
|26
|25-83
|16
Жирона – Вильярреал: ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между Жироной и Вильярреалом от UA-Футбол
Букмекерские компании выставили небольшим фаворитом гостей встречи. "Вильярреал" может удивлять даже не на своем поле и неоднократно это доказывал. Да и в очных встречах также преимущество не на стороне "Жироны". Гости за последние 5 игр выиграли 3 из них, 1 ничья и 1 поражение. Все пока складывается логично, но это не отменяет того, что хозяева могут навязать борьбу и создать проблемы. Легкой прогулкой эту встречу точно не назовешь.
Моделируя предстоящий матч стоит учитывать атакующие потенциалы и открытость футбола, который демонстрируют команды. Даже с учетом расстановок игра обещает быть динамичной и зрелищной. Это не финал Лиги чемпионов, где зачастую можно увидеть осторожность. "Вильярреал" нуждается в очках и не будет отсиживаться в обороне, что в принципе отразится на стиле "Жироны". Хозяева после прерванной серии захотят порадовать своих болельщиков забитыми голами. Здесь однозначно нужно смотреть на результативность, но кто же выиграет встречу? Дабы не рисковать и увеличить коэффициент можно использовать комбинированную ставку – обе забьют и "Вильярреал" не проиграет.
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