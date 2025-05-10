Атлетико – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2025

"Атлетико" немного притормозило весной и выбыло из чемпионской гонки. "Реал Сосьедад" тоже находится не в лучшей форме и находится за пределами еврокубковой зоны, но шансы туда вернуться еще есть.

Примера. 24-й тур

10 мая. Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Атлетико - Реал Сосьедад Смотреть трансляцию

Новости "Атлетико"

Команда Диего Симеоне упустила шансы на титул, хотя еще зимой была на уровне "Барселоны" и "Реала". В настоящее время мадридцы сконцентрированы на сохранении третьей позиции. Весной результаты "Атлетико" ухудшились, команда проиграла в Лиге чемпионов "Реалу", в кубке Испании "Барселоне" и выбыла из чемпионской гонки.

В прошлом туре мадридцы разочаровали, не сумев забить на выезде "Алавесу" (0:0). Хотя перед этим "матрасники" продемонстрировали атакующий класс в матче с "Райо Вальекано" (3:0), еще раньше было поражение от аутсайдера - "Лас-Пальмаса" (0:1).

Против "Реал Сосьедада" "Атлетико" выходит в статусе фаворита - "Ванда Метрополитано" остается сильной стороной команды, где она стабильно берет очки. Успех в предстоящем матче позволит мадридцам фактически обеспечить себе третью позицию турнирной таблицы, на которую потенциально претендует "Атлетик" из Бильбао.



Новости "Реал Сосьедада"

Команда Иманоля Альгуасиля продолжает непростую весеннюю серию в Примере и рискует не попасть в еврокубки по итогам сезона. После 34 туров "Реал Сосьедад" оказался лишь на 11-й строчке турнирной таблицы, хотя еще на старте весны сохранял позиции в топ-6.

Последние результаты баскского клуба разочаровывают: в пяти последних матчах "Сосьедад" одержал лишь одну победу - над "Лас-Пальмасом" (3:1). После этого последовал ряд неудач: поражение от "Мальорки" (0:2), "Алавеса" (0:1) и ничья с "Атлетиком" в дерби (0:0), которая показала недостаток остроты в атаке. Команда не забивает уже два тура подряд. К положительным результатам можно отнести ничью на выезде с Вильярреалом (2:2).

Матч с "Атлетико" будет важным в контексте борьбы за еврокубковые места. В случае поражения "Реал Сосьедад" может значительно уменьшить свои шансы на возвращение в зону еврокубков, учитывая большую плотность команд. Так что баски должны показать свой максимум в Мадриде, несмотря на статус соперника.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды практически не испытывают проблем с составом. У "Атлетико" травмирован только Аспиликуэта, из-за перебора желтых карточек не будет играть Хулиан Альварес.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Серлот.

У "Реал Сосьедада" травмированы и пропустят матч Беккер и Оскарссон.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Арамбуру, Мартин, Агерд, Муньос – Субименди, Марин, Серхио Гомес, Мендес, Кубо – Оярсабаль.

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

06.10.24. Реал Сосьедад - Атлетико 1:1 (Примера)

25.05.24. Реал Сосьедад - Атлетико 1:3 (Примера)

08.10.23. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)

28.05.23. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)

03.09.22. Реал Сосьедад - Атлетико 1:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах "Атлетико" одержал 3 победы, а 2 матча завершились вничью. Матч первого круга завершился результативной ничьей.



Последние матчи "Атлетико"

03.05. Алавес - Атлетико 0:0 (Примера)

24.04. Атлетико - Райо Вальекано 3:0 (Примера)

19.04. Лас-Пальмас - Атлетико 1:0 (Примера)

14.04. Атлетико - Вальядолид 4:2 (Примера)

06.04. Севилья – Атлетико 1:2 (Примера)

Последние матчи "Реал Сосьедада"

04.05. Реал Сосьедад - Атлетик 0:0 (Примера)

23.04. Алавес - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)

20.04. Вильярреал - Реал Сосьедад 2:2 (Примера)

12.04. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2 (Примера)

06.04. Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 1:3 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 34 25 4 5 91-33 79 2 Реал 34 23 6 5 69-33 75 3 "Атлетико" 34 19 10 5 56-27 67 4 "Атлетик" 34 16 13 5 50-26 61 5 "Вильярреал" 34 16 10 8 60-47 58 6 "Бетис" 34 16 9 9 52-42 57 7 "Райо Вальекано" 35 12 11 12 37-42 47 8 "Сельта" 34 13 7 14 52-52 46 9 "Осасуна" 34 10 14 10 42-50 44 10 Мальорка 34 12 8 14 31-39 44 11 "Реал Сосьедад" 34 12 7 15 32-37 43 12 "Валенсия" 34 10 12 12 40-51 42 13 "Хетафе" 34 10 9 15 31-31 39 14 "Эспаньол" 34 10 9 15 36-44 39 15 Жирона 34 10 8 16 41-52 38 16 "Севилья" 34 9 11 14 37-46 38 17 "Алавес" 34 8 11 15 35-46 35 18 "Лас-Пальмас" 35 8 8 19 40-57 32 19 "Леганес" 34 6 13 15 32-51 31 20 "Вальядолид" 34 4 4 26 25-83 16

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

1.77 3.60 5.00 Узнать больше

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

"Атлетико" является фаворитом матча, но "Реал Сосьедад" тоже имеет амбиции побороться за участие в еврокубках следующего сезона. Все же считаем, что "Атлетико" выглядит сильнее и победит в этом матче, поэтому предлагаем поставить на это за коэффициент 1,77.