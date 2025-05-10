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Атлетико – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетико" - "Реал Сосьедад" в рамках 35-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" немного притормозило весной и выбыло из чемпионской гонки. "Реал Сосьедад" тоже находится не в лучшей форме и находится за пределами еврокубковой зоны, но шансы туда вернуться еще есть.
- Новости "Атлетико"
- Новости "Реал Сосьедада"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Атлетико" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- Последние матчи "Атлетико"
- Последние матчи "Реал Сосьедада"
- Турнирное положение команд
- "Атлетико" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
- "Атлетико" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
Примера. 24-й тур
10 мая. Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Атлетико"
Команда Диего Симеоне упустила шансы на титул, хотя еще зимой была на уровне "Барселоны" и "Реала". В настоящее время мадридцы сконцентрированы на сохранении третьей позиции. Весной результаты "Атлетико" ухудшились, команда проиграла в Лиге чемпионов "Реалу", в кубке Испании "Барселоне" и выбыла из чемпионской гонки.
В прошлом туре мадридцы разочаровали, не сумев забить на выезде "Алавесу" (0:0). Хотя перед этим "матрасники" продемонстрировали атакующий класс в матче с "Райо Вальекано" (3:0), еще раньше было поражение от аутсайдера - "Лас-Пальмаса" (0:1).
Против "Реал Сосьедада" "Атлетико" выходит в статусе фаворита - "Ванда Метрополитано" остается сильной стороной команды, где она стабильно берет очки. Успех в предстоящем матче позволит мадридцам фактически обеспечить себе третью позицию турнирной таблицы, на которую потенциально претендует "Атлетик" из Бильбао.
Новости "Реал Сосьедада"
Команда Иманоля Альгуасиля продолжает непростую весеннюю серию в Примере и рискует не попасть в еврокубки по итогам сезона. После 34 туров "Реал Сосьедад" оказался лишь на 11-й строчке турнирной таблицы, хотя еще на старте весны сохранял позиции в топ-6.
Последние результаты баскского клуба разочаровывают: в пяти последних матчах "Сосьедад" одержал лишь одну победу - над "Лас-Пальмасом" (3:1). После этого последовал ряд неудач: поражение от "Мальорки" (0:2), "Алавеса" (0:1) и ничья с "Атлетиком" в дерби (0:0), которая показала недостаток остроты в атаке. Команда не забивает уже два тура подряд. К положительным результатам можно отнести ничью на выезде с Вильярреалом (2:2).
Матч с "Атлетико" будет важным в контексте борьбы за еврокубковые места. В случае поражения "Реал Сосьедад" может значительно уменьшить свои шансы на возвращение в зону еврокубков, учитывая большую плотность команд. Так что баски должны показать свой максимум в Мадриде, несмотря на статус соперника.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Обе команды практически не испытывают проблем с составом. У "Атлетико" травмирован только Аспиликуэта, из-за перебора желтых карточек не будет играть Хулиан Альварес.
Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Серлот.
У "Реал Сосьедада" травмированы и пропустят матч Беккер и Оскарссон.
Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Арамбуру, Мартин, Агерд, Муньос – Субименди, Марин, Серхио Гомес, Мендес, Кубо – Оярсабаль.
"Атлетико" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- 06.10.24. Реал Сосьедад - Атлетико 1:1 (Примера)
- 25.05.24. Реал Сосьедад - Атлетико 1:3 (Примера)
- 08.10.23. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)
- 28.05.23. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)
- 03.09.22. Реал Сосьедад - Атлетико 1:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах "Атлетико" одержал 3 победы, а 2 матча завершились вничью. Матч первого круга завершился результативной ничьей.
Последние матчи "Атлетико"
- 03.05. Алавес - Атлетико 0:0 (Примера)
- 24.04. Атлетико - Райо Вальекано 3:0 (Примера)
- 19.04. Лас-Пальмас - Атлетико 1:0 (Примера)
- 14.04. Атлетико - Вальядолид 4:2 (Примера)
- 06.04. Севилья – Атлетико 1:2 (Примера)
Последние матчи "Реал Сосьедада"
- 04.05. Реал Сосьедад - Атлетик 0:0 (Примера)
- 23.04. Алавес - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
- 20.04. Вильярреал - Реал Сосьедад 2:2 (Примера)
- 12.04. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2 (Примера)
- 06.04. Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 1:3 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|34
|25
|4
|5
|91-33
|79
|2
|Реал
|34
|23
|6
|5
|69-33
|75
|3
|"Атлетико"
|34
|19
|10
|5
|56-27
|67
|4
|"Атлетик"
|34
|16
|13
|5
|50-26
|61
|5
|"Вильярреал"
|34
|16
|10
|8
|60-47
|58
|6
|"Бетис"
|34
|16
|9
|9
|52-42
|57
|7
|"Райо Вальекано"
|35
|12
|11
|12
|37-42
|47
|8
|"Сельта"
|34
|13
|7
|14
|52-52
|46
|9
|"Осасуна"
|34
|10
|14
|10
|42-50
|44
|10
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|31-39
|44
|11
|"Реал Сосьедад"
|34
|12
|7
|15
|32-37
|43
|12
|"Валенсия"
|34
|10
|12
|12
|40-51
|42
|13
|"Хетафе"
|34
|10
|9
|15
|31-31
|39
|14
|"Эспаньол"
|34
|10
|9
|15
|36-44
|39
|15
|Жирона
|34
|10
|8
|16
|41-52
|38
|16
|"Севилья"
|34
|9
|11
|14
|37-46
|38
|17
|"Алавес"
|34
|8
|11
|15
|35-46
|35
|18
|"Лас-Пальмас"
|35
|8
|8
|19
|40-57
|32
|19
|"Леганес"
|34
|6
|13
|15
|32-51
|31
|20
|"Вальядолид"
|34
|4
|4
|26
|25-83
|16
"Атлетико" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
"Атлетико" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
"Атлетико" является фаворитом матча, но "Реал Сосьедад" тоже имеет амбиции побороться за участие в еврокубках следующего сезона. Все же считаем, что "Атлетико" выглядит сильнее и победит в этом матче, поэтому предлагаем поставить на это за коэффициент 1,77.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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