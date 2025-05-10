Барселона – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2025

Второе весеннее Эль Класико может решить судьбу чемпионства. "Барселона" уже обыграла мадридцев в финале кубка, а теперь может оставить соперника вообще без трофеев в текущем сезоне.

Примера. 35-й тур

11 мая. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 17:15 "Реал"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Барселона - Реал Смотреть трансляцию

Новости "Барселоны"

Каталонцы подходят ко второму весеннему противостоянию с "Реалом" после вылета из Лиги чемпионов. Драматическая ничья дома (3:3) и поражение в дополнительное время в Милане (3:4) против Интера оставили каталонцев без финала. Это означает, что все силы теперь будут сосредоточены именно на Примере.

После победы над мадридцами в финале Кубка Испании (3:2) у команды Флика есть шанс окончательно решить судьбу второго титула в свою пользу — "Барселона" опережает главного конкурента на 4 очка за 4 тура до финиша.

В чемпионате "блаугранас" идут стабильно: минимальные, но важные победы над "Мальоркой" (1:0) и "Вальядолидом" (2:1) позволили удержать лидерство и преимущество над "Реалом".

"Барселона" будет максимально мотивированной, ведь победа в Эль Класико практически гарантирует чемпионство и позволит во втрой раз за месяц оставить "Реал" без трофея. Эль Класико, как всегда, обещает быть принципиальным, ведь у каталонцев есть шанс окончательно похоронить чемпионские надежды "Реала".

Новости "Реала"

Мадридский "Реал" подходит к ключевому матчу сезона в важнейший момент - поражение во втором весеннем Эль Класико фактически оставит команду без трофеев. После вылета из Лиги чемпионов от "Арсенала" (1:5) и драматического поражения от "Барселоны" в финале Кубка Испании (2:3) именно чемпионат остается последней надеждой на трофей в текущем сезоне.

Команда Карло Анчелотти, который почти точно покинет Мадрид в конце сезона, не будет сдаваться без боя. Победы над "Атлетиком" (1:0), "Хетафе" (1:0) и непростой выигрыш над "Сельтой" (3:2) позволяют оставаться "королевскому клубу" в гонке. Однако отставание в 4 очка за 4 тура до финиша требует только одного победы в Эль Класико. Для "Реала" это последний бой за чемпионство и шанс реваншироваться за досадное поражение в кубковом финале.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Бальде, Берналь, Кунде, под вопросом участие в матче Торре и Касадо. В решающих матчах Флик остался без фланговых защитников, что отрицательно сказывается на командной игре. Восстановился от травмы Левандовски, но вряд ли он готов играть весь матч.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Мартинес, Гарсия – де Йонг, Педри, Ольмо – Ямаль, Торрес, Рафинья.

У "Реала" не будут играть травмированные Карвахаль, Милитао, Менди, Камавинга и Алаба. Дисквалифицирован Рюдигер, хотя для него тоже сезон завершен из-за травмы. Были проблемы со здоровьем у Родриго.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа - Васкес, Асенсио, Чуамэни, Ф. Гарсия - Себальос, Вальверде, Беллингем - Родриго, Мбаппе, Винисиус.

"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч

26.04.25. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

12.01.25. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

26.10.24. Реал - Барселона 0:4 (Примера)

04.08.24. Барселона - Реал 2:1 (Товарищеский матч)

21.04.24. Реал - Барселона 3:2 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 победа "Реала". В текущем сезоне полная доминация каталонцев: 4 победы в 4 матчах, включая товарищеский матч. Еще одной особенностью последних Эль Класико является высокая результативность.

Последние матчи "Барселоны"

06.05. Интер - Барселона 4:3 (Лига чемпионов)

03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)

30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)

26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)

Последние матчи "Реала"

04.05. Реал - Сельта 3:2 (Примера)

26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

23.04. Хетафе – Реал 0:1 (Примера)

20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)

16.04. Реал - Арсенал 1:2 (Лига чемпионов)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 34 25 4 5 91-33 79 2 Реал 34 23 6 5 69-33 75 3 "Атлетико" 34 19 10 5 56-27 67 4 "Атлетик" 34 16 13 5 50-26 61 5 "Вильярреал" 34 16 10 8 60-47 58 6 "Бетис" 34 16 9 9 52-42 57 7 "Райо Вальекано" 35 12 11 12 37-42 47 8 "Сельта" 34 13 7 14 52-52 46 9 "Осасуна" 34 10 14 10 42-50 44 10 Мальорка 34 12 8 14 31-39 44 11 "Реал Сосьедад" 34 12 7 15 32-37 43 12 "Валенсия" 34 10 12 12 40-51 42 13 "Хетафе" 34 10 9 15 31-31 39 14 "Эспаньол" 34 10 9 15 36-44 39 15 Жирона 34 10 8 16 41-52 38 16 "Севилья" 34 9 11 14 37-46 38 17 "Алавес" 34 8 11 15 35-46 35 18 "Лас-Пальмас" 35 8 8 19 40-57 32 19 "Леганес" 34 6 13 15 32-51 31 20 "Вальядолид" 34 4 4 26 25-83 16

"Барселона" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – фаворит противостояния, ведь во всех очных встречах текущего сезона выглядела сильнее. Каталонцы отыграли изнурительные 120 минут против "Интера" в Лиге чемпионов, что негативно повлияет на функциональное состояние команды. Полагаем, что матч будет результативным с 4 или более голами (ТБ 3,5) за коэффициент 1,77.