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Барселона – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Реал" в рамках 35-го тура Примеры
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Второе весеннее Эль Класико может решить судьбу чемпионства. "Барселона" уже обыграла мадридцев в финале кубка, а теперь может оставить соперника вообще без трофеев в текущем сезоне.
Примера. 35-й тур
11 мая. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 17:15 "Реал"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
Каталонцы подходят ко второму весеннему противостоянию с "Реалом" после вылета из Лиги чемпионов. Драматическая ничья дома (3:3) и поражение в дополнительное время в Милане (3:4) против Интера оставили каталонцев без финала. Это означает, что все силы теперь будут сосредоточены именно на Примере.
После победы над мадридцами в финале Кубка Испании (3:2) у команды Флика есть шанс окончательно решить судьбу второго титула в свою пользу — "Барселона" опережает главного конкурента на 4 очка за 4 тура до финиша.
В чемпионате "блаугранас" идут стабильно: минимальные, но важные победы над "Мальоркой" (1:0) и "Вальядолидом" (2:1) позволили удержать лидерство и преимущество над "Реалом".
"Барселона" будет максимально мотивированной, ведь победа в Эль Класико практически гарантирует чемпионство и позволит во втрой раз за месяц оставить "Реал" без трофея. Эль Класико, как всегда, обещает быть принципиальным, ведь у каталонцев есть шанс окончательно похоронить чемпионские надежды "Реала".
Новости "Реала"
Мадридский "Реал" подходит к ключевому матчу сезона в важнейший момент - поражение во втором весеннем Эль Класико фактически оставит команду без трофеев. После вылета из Лиги чемпионов от "Арсенала" (1:5) и драматического поражения от "Барселоны" в финале Кубка Испании (2:3) именно чемпионат остается последней надеждой на трофей в текущем сезоне.
Команда Карло Анчелотти, который почти точно покинет Мадрид в конце сезона, не будет сдаваться без боя. Победы над "Атлетиком" (1:0), "Хетафе" (1:0) и непростой выигрыш над "Сельтой" (3:2) позволяют оставаться "королевскому клубу" в гонке. Однако отставание в 4 очка за 4 тура до финиша требует только одного победы в Эль Класико. Для "Реала" это последний бой за чемпионство и шанс реваншироваться за досадное поражение в кубковом финале.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Бальде, Берналь, Кунде, под вопросом участие в матче Торре и Касадо. В решающих матчах Флик остался без фланговых защитников, что отрицательно сказывается на командной игре. Восстановился от травмы Левандовски, но вряд ли он готов играть весь матч.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Мартинес, Гарсия – де Йонг, Педри, Ольмо – Ямаль, Торрес, Рафинья.
У "Реала" не будут играть травмированные Карвахаль, Милитао, Менди, Камавинга и Алаба. Дисквалифицирован Рюдигер, хотя для него тоже сезон завершен из-за травмы. Были проблемы со здоровьем у Родриго.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа - Васкес, Асенсио, Чуамэни, Ф. Гарсия - Себальос, Вальверде, Беллингем - Родриго, Мбаппе, Винисиус.
"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч
- 26.04.25. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
- 12.01.25. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 26.10.24. Реал - Барселона 0:4 (Примера)
- 04.08.24. Барселона - Реал 2:1 (Товарищеский матч)
- 21.04.24. Реал - Барселона 3:2 (Примера)
В последних 5 матчах команд зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 победа "Реала". В текущем сезоне полная доминация каталонцев: 4 победы в 4 матчах, включая товарищеский матч. Еще одной особенностью последних Эль Класико является высокая результативность.
Последние матчи "Барселоны"
- 06.05. Интер - Барселона 4:3 (Лига чемпионов)
- 03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)
- 30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)
- 26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
- 22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)
Последние матчи "Реала"
- 04.05. Реал - Сельта 3:2 (Примера)
- 26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
- 23.04. Хетафе – Реал 0:1 (Примера)
- 20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)
- 16.04. Реал - Арсенал 1:2 (Лига чемпионов)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|34
|25
|4
|5
|91-33
|79
|2
|Реал
|34
|23
|6
|5
|69-33
|75
|3
|"Атлетико"
|34
|19
|10
|5
|56-27
|67
|4
|"Атлетик"
|34
|16
|13
|5
|50-26
|61
|5
|"Вильярреал"
|34
|16
|10
|8
|60-47
|58
|6
|"Бетис"
|34
|16
|9
|9
|52-42
|57
|7
|"Райо Вальекано"
|35
|12
|11
|12
|37-42
|47
|8
|"Сельта"
|34
|13
|7
|14
|52-52
|46
|9
|"Осасуна"
|34
|10
|14
|10
|42-50
|44
|10
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|31-39
|44
|11
|"Реал Сосьедад"
|34
|12
|7
|15
|32-37
|43
|12
|"Валенсия"
|34
|10
|12
|12
|40-51
|42
|13
|"Хетафе"
|34
|10
|9
|15
|31-31
|39
|14
|"Эспаньол"
|34
|10
|9
|15
|36-44
|39
|15
|Жирона
|34
|10
|8
|16
|41-52
|38
|16
|"Севилья"
|34
|9
|11
|14
|37-46
|38
|17
|"Алавес"
|34
|8
|11
|15
|35-46
|35
|18
|"Лас-Пальмас"
|35
|8
|8
|19
|40-57
|32
|19
|"Леганес"
|34
|6
|13
|15
|32-51
|31
|20
|"Вальядолид"
|34
|4
|4
|26
|25-83
|16
"Барселона" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" – фаворит противостояния, ведь во всех очных встречах текущего сезона выглядела сильнее. Каталонцы отыграли изнурительные 120 минут против "Интера" в Лиге чемпионов, что негативно повлияет на функциональное состояние команды. Полагаем, что матч будет результативным с 4 или более голами (ТБ 3,5) за коэффициент 1,77.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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