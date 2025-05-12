Вальядолид – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.05.2025

Несмотря на победу в прошлом туре, "Жирона" до сих пор не обеспечила себе прописку в Примере на следующий сезон. "Вальядолид" еще за 5 туров до окончания Примеры оформил вылет в Сегунду и просто доигрывает сезон.

Примера. 36-й тур

13 мая. Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"

"Вальядолид" 22:00 "Жирона"

Арбитр: Алехандро Кинтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Вальядолида"

"Вальядолид" официально упустил шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Испании за несколько туров до финиша. После серии сокрушительных поражений и провального весеннего отрезка "бело-фиолетовые" достойно проводят последние матчи, хотя и не могут заработать очки.

В предыдущем туре подопечные Аррасате даже выиграли первый тайм у полурезервного состава "Барселоны", но во втором тайме все стало на свои места. Серия поражений насчитывает уже 9 матчей подряд. В последний раз команда не проигрывала еще в феврале.

Тем не менее, игроки и тренерский штаб стремятся закончить сезон с достоинством, показав характер в заключительных матчах в высшем дивизионе. "Вальядолид" может "хлопнуть дверью" напоследок, команда это показала в матчах против "Барселоны" и "Атлетико".

Новости "Жироны"

"Жирона" приезжает в Вальядолид с четкой целью - окончательно закрепить за собой место в Примере на следующий сезон. После важной победы над "Мальоркой" (1:0), команда Мичела несколько отошла от опасной зоны, имея 38 очков, что на 4 больше, чем у занимающего 18-ю позицию "Леганеса".

Впрочем, последние результаты каталонцев покидают простор для тревоги: "Жирона" проиграла три из пяти последних матчей, в том числе домашние встречи с "Вильярреалом" (0:1) и "Бетисом" (1:3), а также уступила на выезде "Осасуне" (1:2). Ничья на поле прямого конкурента - "Леганеса" (1:1) - не позволила окончательно оторваться от зоны вылета.

Игра против последней команды турнирной таблицы – идеальный шанс для "Жироны" решить вопрос о выживании досрочно. Впрочем, команде нужна собранность и максимальная концентрация – ведь даже условно "безнадежные" соперники в конце сезона часто создают неожиданности.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вальядолида" не сыграют травмированные Айду, Торрес и Санчес, под вопросом участие в матче Джемерта.

Ориентировочный состав "Вальядолида": Феррейра – Перес, Кандела, Озкачар, Азну – Юрич, Амалла, Ануар – Моро, Латаса, Чуки.

У "Жироны" травмированы Брайан Хиль, Мисехой, ван де Бек, Мигель Гутьеррес. Из-за перебора желтых карт не сыграют Крейчи и Эррера.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Лопес, Франсес, – Ромеу, Мартин, Артур – Порту, Стуани, Цыганков.

"Вальядолид" - "Жирона": статистика личных встреч

20.12.24. Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)

22.04.23. Вальядолид - Жирона 1:0 (Примера)

09.09.22. Жирона - Вальядолид 2:1 (Примера)

12.02.22. Вальядолид - Жирона 2:2 (Сегунда)

18.09.21. Жирона – Вальядолид 1:0 (Сегунда)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 3 победы "Жироны", 1 ничья и 1 победа "Вальядолида". Матч первого круга завершился разгромной победой "Жироны" со счетом 3:0.

Последние матчи "Вальядолида"

10.05. Мальорка – Вальядолид 2:1 (Примера)

03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)

24.04. Бетис - Вальядолид 5:1 (Примера)

20.04. Вальядолид - Осасуна 2:3 (Примера)

14.04. Атлетико - Вальядолид 4:2 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

10.05. Жирона - Вильярреал 0:1 (Примера)

05.05. Жирона - Мальорка 1:0(Примера)

24.04. Леганес – Жирона 1:1 (Примера)

21.04. Жирона – Бетис 1:3 (Примера)

13.04. Осасуна - Жирона 2:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 35 26 4 5 95-36 82 2 Реал 35 23 6 6 72-37 75 3 "Атлетико" 35 20 10 5 60-27 70 4 "Атлетик" 35 17 13 5 51-26 64 5 "Вильярреал" 35 17 10 8 61-47 61 6 "Бетис" 35 16 10 9 53-43 58 7 "Сельта" 35 14 7 14 55-54 49 8 "Райо Вальекано" 35 12 11 12 37-42 47 9 Мальорка 35 13 8 14 33-40 47 10 "Осасуна" 35 10 15 10 43-51 45 11 "Валенсия" 35 11 12 12 43-51 45 12 "Реал Сосьедад" 35 12 7 16 32-41 43 13 "Хетафе" 35 10 9 16 31-34 39 14 "Эспаньол" 35 10 9 16 38-47 39 15 Жирона 35 10 8 17 41-53 38 16 "Севилья" 35 9 11 15 39-49 38 17 "Алавес" 35 8 11 16 35-47 35 18 "Леганес" 35 7 13 15 35-53 34 19 "Лас-Пальмас" 35 8 8 19 40-57 32 20 "Вальядолид" 35 4 4 27 26-85 16

"Вальядолид" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Вальядолид" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" - фаворит матча и должна побеждать, но "Вальядолид" достойно играет последние матчи и проигрывает с минимальным счетом. Считаем, что "Жирона" все же победит и обеспечит себе место Примере на следующий сезон. Букмекеры дают на это коэффициент 1,64.