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Вальядолид – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Вальядолид" – "Жирона" в рамках 36-го тура Примеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на победу в прошлом туре, "Жирона" до сих пор не обеспечила себе прописку в Примере на следующий сезон. "Вальядолид" еще за 5 туров до окончания Примеры оформил вылет в Сегунду и просто доигрывает сезон.
- Новости "Вальядолида"
- Новости "Жироны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Вальядолид" - "Жирона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Вальядолида"
- Последние матчи "Жироны"
- Турнирное положение команд
- "Вальядолид" - "Жирона": ставки и коэффициенты
- "Вальядолид" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 36-й тур
13 мая. Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"
"Вальядолид" 22:00 "Жирона"
Арбитр: Алехандро Кинтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Вальядолида"
"Вальядолид" официально упустил шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Испании за несколько туров до финиша. После серии сокрушительных поражений и провального весеннего отрезка "бело-фиолетовые" достойно проводят последние матчи, хотя и не могут заработать очки.
В предыдущем туре подопечные Аррасате даже выиграли первый тайм у полурезервного состава "Барселоны", но во втором тайме все стало на свои места. Серия поражений насчитывает уже 9 матчей подряд. В последний раз команда не проигрывала еще в феврале.
Тем не менее, игроки и тренерский штаб стремятся закончить сезон с достоинством, показав характер в заключительных матчах в высшем дивизионе. "Вальядолид" может "хлопнуть дверью" напоследок, команда это показала в матчах против "Барселоны" и "Атлетико".
Новости "Жироны"
"Жирона" приезжает в Вальядолид с четкой целью - окончательно закрепить за собой место в Примере на следующий сезон. После важной победы над "Мальоркой" (1:0), команда Мичела несколько отошла от опасной зоны, имея 38 очков, что на 4 больше, чем у занимающего 18-ю позицию "Леганеса".
Впрочем, последние результаты каталонцев покидают простор для тревоги: "Жирона" проиграла три из пяти последних матчей, в том числе домашние встречи с "Вильярреалом" (0:1) и "Бетисом" (1:3), а также уступила на выезде "Осасуне" (1:2). Ничья на поле прямого конкурента - "Леганеса" (1:1) - не позволила окончательно оторваться от зоны вылета.
Игра против последней команды турнирной таблицы – идеальный шанс для "Жироны" решить вопрос о выживании досрочно. Впрочем, команде нужна собранность и максимальная концентрация – ведь даже условно "безнадежные" соперники в конце сезона часто создают неожиданности.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Вальядолида" не сыграют травмированные Айду, Торрес и Санчес, под вопросом участие в матче Джемерта.
Ориентировочный состав "Вальядолида": Феррейра – Перес, Кандела, Озкачар, Азну – Юрич, Амалла, Ануар – Моро, Латаса, Чуки.
У "Жироны" травмированы Брайан Хиль, Мисехой, ван де Бек, Мигель Гутьеррес. Из-за перебора желтых карт не сыграют Крейчи и Эррера.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Лопес, Франсес, – Ромеу, Мартин, Артур – Порту, Стуани, Цыганков.
"Вальядолид" - "Жирона": статистика личных встреч
- 20.12.24. Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)
- 22.04.23. Вальядолид - Жирона 1:0 (Примера)
- 09.09.22. Жирона - Вальядолид 2:1 (Примера)
- 12.02.22. Вальядолид - Жирона 2:2 (Сегунда)
- 18.09.21. Жирона – Вальядолид 1:0 (Сегунда)
В 5 последних матчах команд зафиксировано 3 победы "Жироны", 1 ничья и 1 победа "Вальядолида". Матч первого круга завершился разгромной победой "Жироны" со счетом 3:0.
Последние матчи "Вальядолида"
- 10.05. Мальорка – Вальядолид 2:1 (Примера)
- 03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)
- 24.04. Бетис - Вальядолид 5:1 (Примера)
- 20.04. Вальядолид - Осасуна 2:3 (Примера)
- 14.04. Атлетико - Вальядолид 4:2 (Примера)
Последние матчи "Жироны"
- 10.05. Жирона - Вильярреал 0:1 (Примера)
- 05.05. Жирона - Мальорка 1:0(Примера)
- 24.04. Леганес – Жирона 1:1 (Примера)
- 21.04. Жирона – Бетис 1:3 (Примера)
- 13.04. Осасуна - Жирона 2:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|35
|26
|4
|5
|95-36
|82
|2
|Реал
|35
|23
|6
|6
|72-37
|75
|3
|"Атлетико"
|35
|20
|10
|5
|60-27
|70
|4
|"Атлетик"
|35
|17
|13
|5
|51-26
|64
|5
|"Вильярреал"
|35
|17
|10
|8
|61-47
|61
|6
|"Бетис"
|35
|16
|10
|9
|53-43
|58
|7
|"Сельта"
|35
|14
|7
|14
|55-54
|49
|8
|"Райо Вальекано"
|35
|12
|11
|12
|37-42
|47
|9
|Мальорка
|35
|13
|8
|14
|33-40
|47
|10
|"Осасуна"
|35
|10
|15
|10
|43-51
|45
|11
|"Валенсия"
|35
|11
|12
|12
|43-51
|45
|12
|"Реал Сосьедад"
|35
|12
|7
|16
|32-41
|43
|13
|"Хетафе"
|35
|10
|9
|16
|31-34
|39
|14
|"Эспаньол"
|35
|10
|9
|16
|38-47
|39
|15
|Жирона
|35
|10
|8
|17
|41-53
|38
|16
|"Севилья"
|35
|9
|11
|15
|39-49
|38
|17
|"Алавес"
|35
|8
|11
|16
|35-47
|35
|18
|"Леганес"
|35
|7
|13
|15
|35-53
|34
|19
|"Лас-Пальмас"
|35
|8
|8
|19
|40-57
|32
|20
|"Вальядолид"
|35
|4
|4
|27
|26-85
|16
"Вальядолид" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Вальядолид" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" - фаворит матча и должна побеждать, но "Вальядолид" достойно играет последние матчи и проигрывает с минимальным счетом. Считаем, что "Жирона" все же победит и обеспечит себе место Примере на следующий сезон. Букмекеры дают на это коэффициент 1,64.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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