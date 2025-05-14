Реал – Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2025

"Реал" после поражения от "Барселоны" практически упустил шансы на чемпионский титул, но и второе место команде Анчелотти еще не гарантировано. "Мальорка" находится на 9-й позиции и продолжает борьбу за еврокубки.

Примера. 36-й тур

14 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:30 "Мальорка"

Арбитр: Хавьер Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 2



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Новости "Реала"

Поражение в драматическом Эль Класико (3:4) окончательно отбросило "Реал" по чемпионской гонке — отставание от "Барселоны" составляет уже 7 очков за три тура до финиша. Теперь. главной задачей мадридцев является сохранение второй ступени, ведь "Атлетико" дышит в спину с разницей всего в 5 очков.

Форма "бланкос" в последних матчах нестабильна. Победы над "Хетафе" (1:0), "Атлетиком" (1:0) и "Сельтой" (3:2) позволяли не отпускать в отрыв "Барселону", но поражение в очном поединке как в чемпионате, так и в Кубке Испании стали психологическим ударом для команды Анчелотти. Карло покинет команду в конце сезона, а исправлять ситуацию в следующем сезоне должен Хаби Алонсо

В матче против "Мальорки" "королевский клуб" попытается вернуть себе уверенность и гарантировать место в топ-2.

Новости "Мальорки"

"Мальорка" продолжает борьбу за место в еврокубках и, несмотря на непростой календарь, удерживается в топ-10. Победа над "Вальядолидом" в прошлом туре (2:1) стала сверхважной – это лишь вторая победа команды за последние пять матчей.

В целом форма островитян в мае выглядит противоречиво: команда сумела дать бой "Барселоне" (0:1), минимально уступила "Жирони" (0:1), а также расписала "сухую" ничью с "Леганесом". Самым ярким результатом остается победа над "Реал Сосьедад" (2:0) на выезде, которая показала, что "Мальорка" может навязывать борьбу даже сильным соперникам.

На "Сантьяго Бернабеу" подопечные Аррасате попытаются использовать турнирную усталость и психологическую потерю мотивации у "Реала", чтобы завоевать очки, которые могут стать решающими в битве за еврокубковую зону.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль, Менди, Камавинга, Алаба, Рюдигер. В игре с "Барселоной" повреждения получили Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Непонятная ситуация с Родриго, у которого, по официальной информации, травма, однако, говорят, что он отказался выходить в Эль Класико из-за желания покинуть мадридский клуб.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Вальверде, Рамон, Асенсио, Фран Гарсия – Себальос, Модрич, Беллингем – Гюлер, Мбаппе, Диас.

У "Мальорки" травмированы Пратс, Морланес, Шикиньо и Наварро.

Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф - Маффео, Копете, Райльо, Валент, Мохика - Дардер, Маскарель, Саму Коста - Ларин, Родригес.

"Реал" - "Мальорка": статистика личных встреч

09.01.25. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)

18.08.24. Мальорка - Реал 1:1 (Примера)

13.04.24 Мальорка - Реал 0:1 (Примера)

03.01.24 Реал - Мальорка 1:0 (Примера)

05.02.23 Мальорка – Реал 1:0 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 3 победы "Реала", 1 ничья и 1 победа "Мальорки". В общем, эти матчи проходили в напряженной борьбе и лишь 1 раз из 5 матчей "Реал" побеждал уверенно. Это было в начале 2025 года, когда в полуфинале Суперкубка Испании мадридцы разгромили соперника со счетом 3:0. В первом круге текущего сезона матч Примеры завершился со счетом 1:1. На гол Родриго "Мальорка" ответила точным ударом Мурики.

Последние матчи "Реала"

11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)

04.05. Реал - Сельта 3:2 (Примера)

26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

23.04. Хетафе – Реал 0:1 (Примера)

20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)



Последние матчи "Мальорки"

10.05. Мальорка – Вальядолид 2:1 (Примера)

05.05. Жирона - Мальорка 1:0 (Примера)

22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)

19.04. Мальорка – Леганес 0:0 (Примера)

12.04. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 35 26 4 5 95-36 82 2 Реал 35 23 6 6 72-37 75 3 "Атлетико" 35 20 10 5 60-27 70 4 "Атлетик" 35 17 13 5 51-26 64 5 "Вильярреал" 35 17 10 8 61-47 61 6 "Бетис" 35 16 10 9 53-43 58 7 "Сельта" 36 15 7 14 56-54 52 8 "Райо Вальекано" 35 12 11 12 37-42 47 9 Мальорка 35 13 8 14 33-40 47 10 "Осасуна" 35 10 15 10 43-51 45 11 "Валенсия" 35 11 12 12 43-51 45 12 "Реал Сосьедад" 36 12 7 17 32-42 43 13 Жирона 36 11 8 17 42-53 41 14 "Севилья" 36 10 11 15 40-49 41 15 "Хетафе" 35 10 9 16 31-34 39 16 "Эспаньол" 35 10 9 16 38-47 39 17 "Алавес" 35 8 11 16 35-47 35 18 "Леганес" 35 7 13 15 35-53 34 19 "Лас-Пальмас" 36 8 8 20 40-58 32 20 "Вальядолид" 36 4 4 28 26-86 16

"Реал" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

"Реал" не сможет защитить чемпионский титул, но может потерять вторую позицию, ведь "Атлетико" позади 5 очков. Оба коллектива максимально мотивированы, но "Реал" должен побеждать. Учитывая проблемы мадридцев в защите, прогнозируем, что они пропустят. Полагаем, что обе команды забьют и предлагаем поставить это за коэффициент 1,81.