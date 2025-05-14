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Реал – Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" - "Мальорка" в рамках 36-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Реал" после поражения от "Барселоны" практически упустил шансы на чемпионский титул, но и второе место команде Анчелотти еще не гарантировано. "Мальорка" находится на 9-й позиции и продолжает борьбу за еврокубки.
Примера. 36-й тур
14 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:30 "Мальорка"
Арбитр: Хавьер Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Реала"
Поражение в драматическом Эль Класико (3:4) окончательно отбросило "Реал" по чемпионской гонке — отставание от "Барселоны" составляет уже 7 очков за три тура до финиша. Теперь. главной задачей мадридцев является сохранение второй ступени, ведь "Атлетико" дышит в спину с разницей всего в 5 очков.
Форма "бланкос" в последних матчах нестабильна. Победы над "Хетафе" (1:0), "Атлетиком" (1:0) и "Сельтой" (3:2) позволяли не отпускать в отрыв "Барселону", но поражение в очном поединке как в чемпионате, так и в Кубке Испании стали психологическим ударом для команды Анчелотти. Карло покинет команду в конце сезона, а исправлять ситуацию в следующем сезоне должен Хаби Алонсо
В матче против "Мальорки" "королевский клуб" попытается вернуть себе уверенность и гарантировать место в топ-2.
Новости "Мальорки"
"Мальорка" продолжает борьбу за место в еврокубках и, несмотря на непростой календарь, удерживается в топ-10. Победа над "Вальядолидом" в прошлом туре (2:1) стала сверхважной – это лишь вторая победа команды за последние пять матчей.
В целом форма островитян в мае выглядит противоречиво: команда сумела дать бой "Барселоне" (0:1), минимально уступила "Жирони" (0:1), а также расписала "сухую" ничью с "Леганесом". Самым ярким результатом остается победа над "Реал Сосьедад" (2:0) на выезде, которая показала, что "Мальорка" может навязывать борьбу даже сильным соперникам.
На "Сантьяго Бернабеу" подопечные Аррасате попытаются использовать турнирную усталость и психологическую потерю мотивации у "Реала", чтобы завоевать очки, которые могут стать решающими в битве за еврокубковую зону.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль, Менди, Камавинга, Алаба, Рюдигер. В игре с "Барселоной" повреждения получили Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Непонятная ситуация с Родриго, у которого, по официальной информации, травма, однако, говорят, что он отказался выходить в Эль Класико из-за желания покинуть мадридский клуб.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Вальверде, Рамон, Асенсио, Фран Гарсия – Себальос, Модрич, Беллингем – Гюлер, Мбаппе, Диас.
У "Мальорки" травмированы Пратс, Морланес, Шикиньо и Наварро.
Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф - Маффео, Копете, Райльо, Валент, Мохика - Дардер, Маскарель, Саму Коста - Ларин, Родригес.
"Реал" - "Мальорка": статистика личных встреч
- 09.01.25. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)
- 18.08.24. Мальорка - Реал 1:1 (Примера)
- 13.04.24 Мальорка - Реал 0:1 (Примера)
- 03.01.24 Реал - Мальорка 1:0 (Примера)
- 05.02.23 Мальорка – Реал 1:0 (Примера)
В последних 5 матчах команд зафиксировано 3 победы "Реала", 1 ничья и 1 победа "Мальорки". В общем, эти матчи проходили в напряженной борьбе и лишь 1 раз из 5 матчей "Реал" побеждал уверенно. Это было в начале 2025 года, когда в полуфинале Суперкубка Испании мадридцы разгромили соперника со счетом 3:0. В первом круге текущего сезона матч Примеры завершился со счетом 1:1. На гол Родриго "Мальорка" ответила точным ударом Мурики.
Последние матчи "Реала"
- 11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)
- 04.05. Реал - Сельта 3:2 (Примера)
- 26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
- 23.04. Хетафе – Реал 0:1 (Примера)
- 20.04. Реал - Атлетик 1:0 (Примера)
Последние матчи "Мальорки"
- 10.05. Мальорка – Вальядолид 2:1 (Примера)
- 05.05. Жирона - Мальорка 1:0 (Примера)
- 22.04. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)
- 19.04. Мальорка – Леганес 0:0 (Примера)
- 12.04. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|35
|26
|4
|5
|95-36
|82
|2
|Реал
|35
|23
|6
|6
|72-37
|75
|3
|"Атлетико"
|35
|20
|10
|5
|60-27
|70
|4
|"Атлетик"
|35
|17
|13
|5
|51-26
|64
|5
|"Вильярреал"
|35
|17
|10
|8
|61-47
|61
|6
|"Бетис"
|35
|16
|10
|9
|53-43
|58
|7
|"Сельта"
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8
|"Райо Вальекано"
|35
|12
|11
|12
|37-42
|47
|9
|Мальорка
|35
|13
|8
|14
|33-40
|47
|10
|"Осасуна"
|35
|10
|15
|10
|43-51
|45
|11
|"Валенсия"
|35
|11
|12
|12
|43-51
|45
|12
|"Реал Сосьедад"
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13
|Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14
|"Севилья"
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15
|"Хетафе"
|35
|10
|9
|16
|31-34
|39
|16
|"Эспаньол"
|35
|10
|9
|16
|38-47
|39
|17
|"Алавес"
|35
|8
|11
|16
|35-47
|35
|18
|"Леганес"
|35
|7
|13
|15
|35-53
|34
|19
|"Лас-Пальмас"
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20
|"Вальядолид"
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
"Реал" - "Мальорка": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол
"Реал" не сможет защитить чемпионский титул, но может потерять вторую позицию, ведь "Атлетико" позади 5 очков. Оба коллектива максимально мотивированы, но "Реал" должен побеждать. Учитывая проблемы мадридцев в защите, прогнозируем, что они пропустят. Полагаем, что обе команды забьют и предлагаем поставить это за коэффициент 1,81.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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