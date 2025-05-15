Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эспаньол – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Эспаньол" - "Барселона" в рамках 36-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в текущем туре "Барселона" официально может вернуть себе чемпионство. Для этого просто нужно обыграть "Эспаньол", проигравший последние матчи и опустившийся в турнирной таблице близко к зоне вылета.
- Новости "Эспаньола"
- Новости "Барселоны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Эспаньол" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Эспаньола"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- "Эспаньол" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Эспаньол" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 36-й тур
15 мая. Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Эспаньола"
"Эспаньол" подходит к каталонскому дерби в плохой форме – только одна победа и одна ничья в пяти последних матчах. Поражение в прошлом туре от "Леганеса" (2:3) стало уже третьим подряд.
Команда сейчас занимает 16-ю строчку в таблице Примеры, имея 5-очковый отрыв от зоны вылета.
После минимальной домашней победы над "Хетафе" (1:0), которая давала надежду на положительную серию, подопечные Маноло Гонсало проиграли трижды подряд: "Вильярреалу", "Бетису" и "Леганесу", причем дважды пропускали по 2+ гола.
Матч против "Барселоны" станет испытанием не только в спортивном плане, но и психологически. Соперник может именно в этом туре оформить чемпионство и сделать это в дерби Катаорнии на поле "Эспаньола". Болельщики потребуют самоотдачи и борьбы до последнего — не только за очки, но и за честь.
Новости "Барселоны"
"Барселона" подошла к дерби с "Эспаньолом" в статусе безоговорочного лидера Примеры. Победа над мадридским "Реалом" в прошлом туре (4:3) сделала реальным шанс оформить чемпионство уже в этом туре. Каталонцы могли стать чемпионами еще вчера, но "Реал" все же дожал "Мальорку" и сократил отставание до 4 очков.
Барселонцы во внутренних соревнованиях выиграли три матча подряд, в том числе против "Вальядолида" (2:1) и "Реала" (дважды - в чемпионате и Кубке Испании). Атака команды работает мощно - в пяти последних поединках всех турниров "блаугранас" забили 15 голов.
В Лиге чемпионов каталонцы вылетели после двух боевых ничьих с "Интером" (3:3 дома и драматического поражения 3:4 в дополнительное время на выезде), и все внимание сконцентрировали на Примере.
В матче с "Эспаньолом" команда Флика является очевидным фаворитом. Каталонское дерби должно стать кульминационным моментом сезона – "Барселона" может завоевать титул на поле принципиального соперника.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Эспаньола" травмированы Катала, Оливан, Пачеко и Рамон.
Ориентировочный состав "Эспаньола": Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Крал, Лосано, Гонсалес, Хофре – Фернандес, Пуадо.
В "Барселоне" точно не сыграют травмированные Берналь, Кунде, под вопросом участие в матче Торре и Касадо. Из-за дисквалификации не будет играть Иньиго Мартинес. Восстановившиеся от травм Бальде и Левандовски точно получат игровые минуты.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Араухо, Гарсия – де Йонг, Педри, Ольмо – Ямаль, Торрес, Рафинья.
"Эспаньол" - "Барселона": статистика личных встреч
- 03.11.24. Барселона - Эспаньол 3:1 (Примера)
- 14.05.23. Эспаньол - Барселона 2:4 (Примера)
- 31.12.22. Барселона - Эспаньол 1:1 (Примера)
- 13.02.22. Эспаньол - Барселона 2:2 (Примера)
- 20.11.21. Барселона - Эспаньол 1:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Барселоны" и 2 ничьи. Матч первого круга в ноябре завершился победой подопечных Флика со счётом 3:1.
Последние матчи "Эспаньола"
- 11.05. Леганес - Эспаньол 3:2 (Примера)
- 04.05. Эспаньол - Бетис 1:2 (Примера)
- 27.04. Вильярреал - Эспаньол 1:0 (Примера)
- 22.04. Валенсия - Эспаньол 1:1 (Примера)
- 18.04. Эспаньол - Хетафе 1:0 (Примера)
Последние матчи "Барселоны"
- 11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)
- 06.05. Интер - Барселона 4:3 (Лига чемпионов)
- 03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)
- 30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)
- 26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|35
|26
|4
|5
|95-36
|82
|2
|Реал
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3
|"Атлетико"
|35
|20
|10
|5
|60-27
|70
|4
|"Атлетик"
|35
|17
|13
|5
|51-26
|64
|5
|"Вильярреал"
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6
|"Бетис"
|35
|16
|10
|9
|53-43
|58
|7
|"Сельта"
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8
|"Райо Вальекано"
|35
|12
|11
|12
|37-42
|47
|9
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|10
|"Осасуна"
|35
|10
|15
|10
|43-51
|45
|11
|"Валенсия"
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12
|"Реал Сосьедад"
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13
|Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14
|"Севилья"
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15
|"Хетафе"
|35
|10
|9
|16
|31-34
|39
|16
|"Эспаньол"
|35
|10
|9
|16
|38-47
|39
|17
|"Алавес"
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18
|"Леганес"
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19
|"Лас-Пальмас"
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20
|"Вальядолид"
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
"Эспаньол" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Эспаньол" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" является безусловным фаворитом по версии букмекеров и должна оформлять чемпионский титул по итогам текущего тура. Считаем, что матч будет результативным с 3 или более голами (ТБ 3). Букмекеры дают такое событие коэффициент 1,66.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру в финале Кубка Турции
- Горняки с трофеем. Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1 (6:5 пен.). Видео голов и обзор матча
- Кубок Украины. Шахтер - Динамо 1:1 (пенальти - 6:5). Горняки спасают сезон!
- Реал – Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2025
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы