Эспаньол – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2025

Уже в текущем туре "Барселона" официально может вернуть себе чемпионство. Для этого просто нужно обыграть "Эспаньол", проигравший последние матчи и опустившийся в турнирной таблице близко к зоне вылета.

Примера. 36-й тур

15 мая. Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Эспаньола"

"Эспаньол" подходит к каталонскому дерби в плохой форме – только одна победа и одна ничья в пяти последних матчах. Поражение в прошлом туре от "Леганеса" (2:3) стало уже третьим подряд.

Команда сейчас занимает 16-ю строчку в таблице Примеры, имея 5-очковый отрыв от зоны вылета.

После минимальной домашней победы над "Хетафе" (1:0), которая давала надежду на положительную серию, подопечные Маноло Гонсало проиграли трижды подряд: "Вильярреалу", "Бетису" и "Леганесу", причем дважды пропускали по 2+ гола.

Матч против "Барселоны" станет испытанием не только в спортивном плане, но и психологически. Соперник может именно в этом туре оформить чемпионство и сделать это в дерби Катаорнии на поле "Эспаньола". Болельщики потребуют самоотдачи и борьбы до последнего — не только за очки, но и за честь.

Новости "Барселоны"

"Барселона" подошла к дерби с "Эспаньолом" в статусе безоговорочного лидера Примеры. Победа над мадридским "Реалом" в прошлом туре (4:3) сделала реальным шанс оформить чемпионство уже в этом туре. Каталонцы могли стать чемпионами еще вчера, но "Реал" все же дожал "Мальорку" и сократил отставание до 4 очков.

Барселонцы во внутренних соревнованиях выиграли три матча подряд, в том числе против "Вальядолида" (2:1) и "Реала" (дважды - в чемпионате и Кубке Испании). Атака команды работает мощно - в пяти последних поединках всех турниров "блаугранас" забили 15 голов.

В Лиге чемпионов каталонцы вылетели после двух боевых ничьих с "Интером" (3:3 дома и драматического поражения 3:4 в дополнительное время на выезде), и все внимание сконцентрировали на Примере.

В матче с "Эспаньолом" команда Флика является очевидным фаворитом. Каталонское дерби должно стать кульминационным моментом сезона – "Барселона" может завоевать титул на поле принципиального соперника.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Эспаньола" травмированы Катала, Оливан, Пачеко и Рамон.

Ориентировочный состав "Эспаньола": Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Крал, Лосано, Гонсалес, Хофре – Фернандес, Пуадо.

В "Барселоне" точно не сыграют травмированные Берналь, Кунде, под вопросом участие в матче Торре и Касадо. Из-за дисквалификации не будет играть Иньиго Мартинес. Восстановившиеся от травм Бальде и Левандовски точно получат игровые минуты.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Араухо, Гарсия – де Йонг, Педри, Ольмо – Ямаль, Торрес, Рафинья.

"Эспаньол" - "Барселона": статистика личных встреч

03.11.24. Барселона - Эспаньол 3:1 (Примера)

14.05.23. Эспаньол - Барселона 2:4 (Примера)

31.12.22. Барселона - Эспаньол 1:1 (Примера)

13.02.22. Эспаньол - Барселона 2:2 (Примера)

20.11.21. Барселона - Эспаньол 1:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Барселоны" и 2 ничьи. Матч первого круга в ноябре завершился победой подопечных Флика со счётом 3:1.

Последние матчи "Эспаньола"

11.05. Леганес - Эспаньол 3:2 (Примера)

04.05. Эспаньол - Бетис 1:2 (Примера)

27.04. Вильярреал - Эспаньол 1:0 (Примера)

22.04. Валенсия - Эспаньол 1:1 (Примера)

18.04. Эспаньол - Хетафе 1:0 (Примера)

Последние матчи "Барселоны"

11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)

06.05. Интер - Барселона 4:3 (Лига чемпионов)

03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)

30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)

26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 35 26 4 5 95-36 82 2 Реал 36 24 6 6 74-38 78 3 "Атлетико" 35 20 10 5 60-27 70 4 "Атлетик" 35 17 13 5 51-26 64 5 "Вильярреал" 36 18 10 8 64-47 64 6 "Бетис" 35 16 10 9 53-43 58 7 "Сельта" 36 15 7 14 56-54 52 8 "Райо Вальекано" 35 12 11 12 37-42 47 9 Мальорка 36 13 8 15 34-42 47 10 "Осасуна" 35 10 15 10 43-51 45 11 "Валенсия" 36 11 12 13 43-52 45 12 "Реал Сосьедад" 36 12 7 17 32-42 43 13 Жирона 36 11 8 17 42-53 41 14 "Севилья" 36 10 11 15 40-49 41 15 "Хетафе" 35 10 9 16 31-34 39 16 "Эспаньол" 35 10 9 16 38-47 39 17 "Алавес" 36 9 11 16 36-47 38 18 "Леганес" 36 7 13 16 35-56 34 19 "Лас-Пальмас" 36 8 8 20 40-58 32 20 "Вальядолид" 36 4 4 28 26-86 16

"Эспаньол" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Эспаньол" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" является безусловным фаворитом по версии букмекеров и должна оформлять чемпионский титул по итогам текущего тура. Считаем, что матч будет результативным с 3 или более голами (ТБ 3). Букмекеры дают такое событие коэффициент 1,66.