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Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Севилья" - "Реал" в рамках 37-го тура Примеры
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Примера. 37-й тур.
18 мая. 20:00. Эстадио Рамон Санчес Писхуан (Севилья)
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
В воскресенье, 18 мая 2025 года, на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между "Севильей" и "Реалом". Подопечные Карло Анчелотти попытаются пересечь рубеж в 80 очков и подтвердить свой статус. "Красно-белые" находятся в середине турнирной таблицы, но шансы улучшить свое турнирное положение все еще есть.
Новости "Севильи"
"Севилья" в сезоне 2024/25 Ла Лиги демонстрирует нестабильность, балансируя между надеждой на возрождение и разочарованиями. За последние пять матчей в чемпионате Испании команда одержала одну победу, две ничьи и потерпела два поражения. С 41 очком после 36 туров занимает 14-е место в турнирной таблице.
Началось все с матча, когда "Севилья" сыграла вничью 1:1 дома против "Алавеса". Команда создавала моменты, но не смогла вырвать победу из-за нехватки точности в атаке. Следующая игра принесла выездное поражение от "Осасуны" (0:1). Несмотря на большое количество ударов, команда все же пропустила единственный гол из-за ошибки в обороне и в очередной раз потеряла очки.
4 мая "красно-белые" снова не смогла победить, сыграв дома вничью 2:2 с "Леганесом". Нанеся 25 ударов и 7 в створ и имея 56% владения мячом, ужасная игра в обороне привела к пропущенным мячам. Далее шел выездной против "Сельта Виго", где снова команда уступила 2:3 и в очередной раз упустила шанс взять 3 очка. Наконец, 13 мая команда одержала долгожданную победу 1:0 над "Лас-Пальмасом" и подходит к предстоящему матчу в лучшей физической форме, стремясь удивить гранда.
Новости "Реала"
"Реал Мадрид" в сезоне 2024/25 Ла Лиги финиширует на втором месте в турнирной таблице, отдав чемпионство "Барселоне". За последние пять матчей "сливочные" одержали три победы, потерпели одно поражение в чемпионате и проиграли в кубковом "Эль-Класико". С 78 очками после 36 туров команда Карло Анчелотти не сможет потерять вторую строчку.
Первый матч в этой пятиматчевой серии команда сыграла 23 апреля против "Хетафе", где одержала минимальную победу 1:0. В следующем матче в кубковом "Эль-Класико" против "Барселоны" по итогам 120 минут арбитр зафиксировал победу каталонцев 2:3. Неплохо подопечные Анчелотти играли в атаке, создавали моменты, но этого настроя хватило лишь на 90 минут.
4 мая "Реал Мадрид" вернулся в Ла Лигу, обыграв "Сельта Виго" дома со счетом 3:2. Команда играла как фаворит, но снова игра в обороне заставила "сливочных" задуматься и сделать работу над ошибками. Но "Реал" проигнорировал эти тревожные звоночки, за что и поплатился во встрече с "Барселоной" - 3:4. Несмотря на 9 ударов и активную игру, защита "Реала" не смогла справиться с атакой каталонцев. Наконец, 14 мая команда одержала минимальную победу 2:1 над "Мальоркой", несмотря на то, что нанесла (39!) ударов и 13 в створ.
Матч против "Севильи" станет очередным испытанием на прочность, хотя он уже и не имеет большого значения. В этой встрече Карло Анчелотти может дать шанс молодым игрокам проявить себя.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|36
|27
|4
|5
|97-36
|85
|2
|Реал
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3
|"Атлетико"
|36
|20
|10
|6
|60-29
|70
|4
|"Атлетик"
|36
|18
|13
|5
|53-26
|67
|5
|"Вильярреал"
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6
|"Бетис"
|36
|16
|11
|9
|55-45
|59
|7
|"Сельта"
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8
|"Райо Вальекано"
|36
|12
|12
|12
|39-44
|48
|9
|"Осасуна"
|36
|11
|15
|10
|45-51
|48
|10
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|11
|"Валенсия"
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12
|"Реал Сосьедад"
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13
|Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14
|"Севилья"
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15
|"Хетафе"
|36
|10
|9
|17
|31-36
|39
|16
|"Эспаньол"
|36
|10
|9
|17
|38-49
|39
|17
|"Алавес"
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18
|"Леганес"
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19
|"Лас-Пальмас"
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20
|"Вальядолид"
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
Личные встречи
22.12.24 Реал Мадрид - Севилья 4:2 Примера
25.02.24 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Примера
21.10.23 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Примера
27.05.23 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Примера
22.10.22 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Примера
Цифры и факты
- "Реал Мадрид" выиграл 6 из последних 7 матчей против "Севильи" во всех турнирах.
- "Реал Мадрид" выиграл 5 из последних 6 матчей (Ла Лига);
- В последних 3 матчах "Реала" в Ла Лиге было забито больше 2.5 голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Севилья" имеет немало игроков в лазарете. В следующем матче не смогут сыграть Диего Ормиго, Рубен Маргас, Акор Адамс.
У "Реала" травмированы Милитао, Карвахаль, Менди, Камавинга, Алаба, Рюдигер.
Севилья (4-2-3-1): Нюланд - Салас, Баде, Мартинес, Паскуаль - Гудель, Агуме - Сусо, Соу, Лукебакио - Ромеро
Реал Мадрид (4-4-2): Куртуа - Карвахаль, Милитао, Чуамени, Менди - Вальверде, Модрич, Беллингем, Гюлер - Мбаппе, Эндрик
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Севильей" и "Реалом" от UA-Футбол
П2 - 1:2. "Севилья" демонстрирует далеко не лучший футбол в этом сезоне, а тем более обыграть гранда выглядит сейчас как фантастика. "Реал" в очередной раз будет пытаться подтвердить свой статус.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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