Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.05.2025

Примера. 37-й тур.

18 мая. 20:00. Эстадио Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

В воскресенье, 18 мая 2025 года, на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между "Севильей" и "Реалом". Подопечные Карло Анчелотти попытаются пересечь рубеж в 80 очков и подтвердить свой статус. "Красно-белые" находятся в середине турнирной таблицы, но шансы улучшить свое турнирное положение все еще есть.

Новости "Севильи"

"Севилья" в сезоне 2024/25 Ла Лиги демонстрирует нестабильность, балансируя между надеждой на возрождение и разочарованиями. За последние пять матчей в чемпионате Испании команда одержала одну победу, две ничьи и потерпела два поражения. С 41 очком после 36 туров занимает 14-е место в турнирной таблице.

Началось все с матча, когда "Севилья" сыграла вничью 1:1 дома против "Алавеса". Команда создавала моменты, но не смогла вырвать победу из-за нехватки точности в атаке. Следующая игра принесла выездное поражение от "Осасуны" (0:1). Несмотря на большое количество ударов, команда все же пропустила единственный гол из-за ошибки в обороне и в очередной раз потеряла очки.

4 мая "красно-белые" снова не смогла победить, сыграв дома вничью 2:2 с "Леганесом". Нанеся 25 ударов и 7 в створ и имея 56% владения мячом, ужасная игра в обороне привела к пропущенным мячам. Далее шел выездной против "Сельта Виго", где снова команда уступила 2:3 и в очередной раз упустила шанс взять 3 очка. Наконец, 13 мая команда одержала долгожданную победу 1:0 над "Лас-Пальмасом" и подходит к предстоящему матчу в лучшей физической форме, стремясь удивить гранда.

Новости "Реала"

"Реал Мадрид" в сезоне 2024/25 Ла Лиги финиширует на втором месте в турнирной таблице, отдав чемпионство "Барселоне". За последние пять матчей "сливочные" одержали три победы, потерпели одно поражение в чемпионате и проиграли в кубковом "Эль-Класико". С 78 очками после 36 туров команда Карло Анчелотти не сможет потерять вторую строчку.

Первый матч в этой пятиматчевой серии команда сыграла 23 апреля против "Хетафе", где одержала минимальную победу 1:0. В следующем матче в кубковом "Эль-Класико" против "Барселоны" по итогам 120 минут арбитр зафиксировал победу каталонцев 2:3. Неплохо подопечные Анчелотти играли в атаке, создавали моменты, но этого настроя хватило лишь на 90 минут.

4 мая "Реал Мадрид" вернулся в Ла Лигу, обыграв "Сельта Виго" дома со счетом 3:2. Команда играла как фаворит, но снова игра в обороне заставила "сливочных" задуматься и сделать работу над ошибками. Но "Реал" проигнорировал эти тревожные звоночки, за что и поплатился во встрече с "Барселоной" - 3:4. Несмотря на 9 ударов и активную игру, защита "Реала" не смогла справиться с атакой каталонцев. Наконец, 14 мая команда одержала минимальную победу 2:1 над "Мальоркой", несмотря на то, что нанесла (39!) ударов и 13 в створ.

Матч против "Севильи" станет очередным испытанием на прочность, хотя он уже и не имеет большого значения. В этой встрече Карло Анчелотти может дать шанс молодым игрокам проявить себя.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 36 27 4 5 97-36 85 2 Реал 36 24 6 6 74-38 78 3 "Атлетико" 36 20 10 6 60-29 70 4 "Атлетик" 36 18 13 5 53-26 67 5 "Вильярреал" 36 18 10 8 64-47 64 6 "Бетис" 36 16 11 9 55-45 59 7 "Сельта" 36 15 7 14 56-54 52 8 "Райо Вальекано" 36 12 12 12 39-44 48 9 "Осасуна" 36 11 15 10 45-51 48 10 Мальорка 36 13 8 15 34-42 47 11 "Валенсия" 36 11 12 13 43-52 45 12 "Реал Сосьедад" 36 12 7 17 32-42 43 13 Жирона 36 11 8 17 42-53 41 14 "Севилья" 36 10 11 15 40-49 41 15 "Хетафе" 36 10 9 17 31-36 39 16 "Эспаньол" 36 10 9 17 38-49 39 17 "Алавес" 36 9 11 16 36-47 38 18 "Леганес" 36 7 13 16 35-56 34 19 "Лас-Пальмас" 36 8 8 20 40-58 32 20 "Вальядолид" 36 4 4 28 26-86 16

Личные встречи

22.12.24 Реал Мадрид - Севилья 4:2 Примера

25.02.24 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Примера

21.10.23 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Примера

27.05.23 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Примера

22.10.22 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Примера

Цифры и факты

"Реал Мадрид" выиграл 6 из последних 7 матчей против "Севильи" во всех турнирах.

"Реал Мадрид" выиграл 5 из последних 6 матчей (Ла Лига);

В последних 3 матчах "Реала" в Ла Лиге было забито больше 2.5 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Севилья" имеет немало игроков в лазарете. В следующем матче не смогут сыграть Диего Ормиго, Рубен Маргас, Акор Адамс.

У "Реала" травмированы Милитао, Карвахаль, Менди, Камавинга, Алаба, Рюдигер.

Севилья (4-2-3-1): Нюланд - Салас, Баде, Мартинес, Паскуаль - Гудель, Агуме - Сусо, Соу, Лукебакио - Ромеро

Реал Мадрид (4-4-2): Куртуа - Карвахаль, Милитао, Чуамени, Менди - Вальверде, Модрич, Беллингем, Гюлер - Мбаппе, Эндрик

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Севильей" и "Реалом" от UA-Футбол

П2 - 1:2. "Севилья" демонстрирует далеко не лучший футбол в этом сезоне, а тем более обыграть гранда выглядит сейчас как фантастика. "Реал" в очередной раз будет пытаться подтвердить свой статус.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.