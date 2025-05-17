Реал Сосьедад - Жирона. Анонс и прогноз на матч Ла Лигы на 18.05.2025

Примера. 37-й тур

18 травня 20:00. Сан-Себастьян "Реале Арена"

Реал Сосьедад 20:00 Жирона

Арбитр: Мигель Ортис

Трансляция: Megogo Футбол 8

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Развязка в испанской Примере близится к своему логическому завершению. На очереди у нас 37-й тур, в котором сразятся "Реал Сосьедад" и "Жирона". Данное противостояние не несет особого накала, так как для команд все уже решено. Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы. Математические шансы на попадание в топ-8 есть у хозяев поля, но учитывая реальности сегодняшнего дня и календарь – в это верится слабо. Но несмотря на отсутствие мотивации с точки зрения гостей, им было бы неплохо порадовать своих болельщиков яркой и атакующей игрой, которой уже давно не было видно.

Новости Реал Сосьедада

"Реал Сосьедад" уже сыграл 36 матчей в испанском чемпионате и после этого непростого пути располагается лишь на 12-м месте. Болельщики, эксперты, руководство ожидало совершенно других результатов. Потому как состав и тренерский штаб позволяет закрепляться в верхней части турнирной таблицы, но что-то пошло не так. И ведь эта затяжная полоса длится уже шесть матчей к ряду – именно столько "Реал Сосьедад" не выигрывает. Сейчас им важно прерывать данный тренд и забирать последние туры, в надежде, что конкуренты допустят ошибку и потеряют очки.

Болельщики с грустью на лице наблюдают уже три домашние игры, в которых их команда не может даже забить. А ведь это раньше не составляло труда для "Реал Сосьедада". Но в нынешнем сезоне атакующий потенциал пошатнулся и средний показатель голов за игру впервые за долгое время не превысил единицы. Команду ждут непростые времена на следующий сезон, так как расположение клуба покинет Субименди. И не факт, что это последний трансфер из "Реал Сосьедада". Потому не совсем ясно, как тренерский штаб собирается закрывать важные дыры в центре поля.

Новости Жироны

"Жирона" испытывает трудности с тех самых пор, как команда распрощалась со своими лидерами. Сперва это отобразилось на еврокубках, а следом и в домашнем чемпионате команда стабильно шла вниз. Но при этом всем сумела закрепиться в середине турнирной таблицы. На текущий момент "Жирона" занимает 13-е место, а разница с "Реал Сосьедадом" составляет всего навсего два очка. Несмотря на то, что в контексте разницы забитых они опережают соперника, в плане обороны есть вопросы. И это пока главная проблема, которую никак не удается решить.



Последние игры показали, что о стабильности пока не может быть и речи. Ведь в 35-м туре "Жирона" принимала "Вильярреал", где так и не сумела попасть в створ ворот и минимально проиграла. И уже в следующей игре с горем пополам удосужилась обыграть аутсайдера чемпионата. "Вальядолид" хоть и проиграл, но при этом выглядел не хуже соперника. Также создавал опасные моменты у ворот и постоянно бил. Но "Жироне" посчастливилось реализовать свой момент на 80-й минуте, который и принес команде три очка.

Цифры и факты

• "Реал Сосьедад" забил 2 гола в последних 5 матчах.

• "Жирона" забила 4 гола в последних 5 матчах.

• Кристиан Стуани бьет в створ больше всех в "Жироне" (1.8 в среднем).

• Дома "Реал Сосьедад" не забивает уже 3 игры к ряду.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сразу стоит отметить, что "Реал Сосьедад" не досчитается своего защитника (Айхен Муньос), который пропустит встречу из-за перебора желтых карт. А вот у "Жироны" продолжает находиться в лазарете Донни Ван де Бек. Но несмотря на отсутствие игроков тренерские штабы уже нашли им замену и подстроились. "Реал Сосьедад" с большой долей вероятности выйдет в расстановке 4-1-4-1, где сделает упор на фланги и скоростные разрывы линий оппонента. А вот "Жирона" попробует сыграть в атакующий футбол, потому как 4-5-1 не особо помогла тренерскому штабу сдержать "Вильярреал".

Ориентировочные составы:

"Реал Сосьедад": 4-1-4-1: Ремиро — Арамбуру, Мартен, Элустондо, Лопес — Субименди – Кубо, Марин, Мендес, Гомес — Оярсабаль.

"Жирона": 4-3-3: Гассанига — Мартинес, Лопес, Крейчий, Блинд — Мартин, Мело, Эррера, Порту, Стуани, Цыганков.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 36 27 4 5 97-36 85 2 Реал 36 24 6 6 74-38 78 3 "Атлетико" 36 20 10 6 60-29 70 4 "Атлетик" 36 18 13 5 53-26 67 5 "Вильярреал" 36 18 10 8 64-47 64 6 "Бетис" 36 16 11 9 55-45 59 7 "Сельта" 36 15 7 14 56-54 52 8 "Райо Вальекано" 36 12 12 12 39-44 48 9 "Осасуна" 36 11 15 10 45-51 48 10 Мальорка 36 13 8 15 34-42 47 11 "Валенсия" 36 11 12 13 43-52 45 12 "Реал Сосьедад" 36 12 7 17 32-42 43 13 Жирона 36 11 8 17 42-53 41 14 "Севилья" 36 10 11 15 40-49 41 15 "Хетафе" 36 10 9 17 31-36 39 16 "Эспаньол" 36 10 9 17 38-49 39 17 "Алавес" 36 9 11 16 36-47 38 18 "Леганес" 36 7 13 16 35-56 34 19 "Лас-Пальмас" 36 8 8 20 40-58 32 20 "Вальядолид" 36 4 4 28 26-86 16

Жирона – Вильярреал: ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между Реал Сосьедадом и Жироной от UA-Футбол

Ожидаемо для всех букмекерские конторы выставили фаворитом "Реал Сосьедад". На них можно поставить с коэффициентом 2,18. Но несмотря на статус аутсайдера – "Жирона" может удивить. Особенно в условиях отсутствия давления и откровенного спада формы у хозяев. Когда команда в 5 играх из 6 не может забить – это точно должно взъерошить раздевалку и тренерский штаб. Нужно предпринимать ряд действий, иначе "Реал Сосьедад" так и останется в середине турнирной таблицы.



В матче с "Вильярреалом" "Жирона" не смогла забить, но здесь уровень оппонента совершенно другой. И пока есть такая возможность – ей нужно пользоваться. Не стоит забывать, что "Реал Сосьедад" еще семь игр назад забивал четыре гола "Реалу" на "Бернабеу" и мог проходить дальше в Кубке Испании. У хозяев хоть и есть определенный кризис в атаке, но в определенный момент он может пройти и тогда уже "Жироне" будет очень непросто. А это именно тот момент, когда нужно собраться и сделать финальный рывок. Потому здесь стоит ожидать результативности со стороны "Реал Сосьедада", но и не забывать о гостях. "Жирона" найдет свой момент за 90 минут. Исходя из всех факторов можно рассмотреть вариант ставки "обе команды забьют", на который букмекеры выставили достойный коэффициент (1,90).