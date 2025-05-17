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Реал Сосьедад - Жирона. Анонс и прогноз на матч Ла Лигы на 18.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Жироной и Вильярреалом в рамках 37 тура Примеры
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Примера. 37-й тур
18 травня 20:00. Сан-Себастьян "Реале Арена"
Реал Сосьедад 20:00 Жирона
Арбитр: Мигель Ортис
Трансляция: Megogo Футбол 8
Развязка в испанской Примере близится к своему логическому завершению. На очереди у нас 37-й тур, в котором сразятся "Реал Сосьедад" и "Жирона". Данное противостояние не несет особого накала, так как для команд все уже решено. Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы. Математические шансы на попадание в топ-8 есть у хозяев поля, но учитывая реальности сегодняшнего дня и календарь – в это верится слабо. Но несмотря на отсутствие мотивации с точки зрения гостей, им было бы неплохо порадовать своих болельщиков яркой и атакующей игрой, которой уже давно не было видно.
Новости Реал Сосьедада
"Реал Сосьедад" уже сыграл 36 матчей в испанском чемпионате и после этого непростого пути располагается лишь на 12-м месте. Болельщики, эксперты, руководство ожидало совершенно других результатов. Потому как состав и тренерский штаб позволяет закрепляться в верхней части турнирной таблицы, но что-то пошло не так. И ведь эта затяжная полоса длится уже шесть матчей к ряду – именно столько "Реал Сосьедад" не выигрывает. Сейчас им важно прерывать данный тренд и забирать последние туры, в надежде, что конкуренты допустят ошибку и потеряют очки.
Болельщики с грустью на лице наблюдают уже три домашние игры, в которых их команда не может даже забить. А ведь это раньше не составляло труда для "Реал Сосьедада". Но в нынешнем сезоне атакующий потенциал пошатнулся и средний показатель голов за игру впервые за долгое время не превысил единицы. Команду ждут непростые времена на следующий сезон, так как расположение клуба покинет Субименди. И не факт, что это последний трансфер из "Реал Сосьедада". Потому не совсем ясно, как тренерский штаб собирается закрывать важные дыры в центре поля.
Новости Жироны
"Жирона" испытывает трудности с тех самых пор, как команда распрощалась со своими лидерами. Сперва это отобразилось на еврокубках, а следом и в домашнем чемпионате команда стабильно шла вниз. Но при этом всем сумела закрепиться в середине турнирной таблицы. На текущий момент "Жирона" занимает 13-е место, а разница с "Реал Сосьедадом" составляет всего навсего два очка. Несмотря на то, что в контексте разницы забитых они опережают соперника, в плане обороны есть вопросы. И это пока главная проблема, которую никак не удается решить.
Последние игры показали, что о стабильности пока не может быть и речи. Ведь в 35-м туре "Жирона" принимала "Вильярреал", где так и не сумела попасть в створ ворот и минимально проиграла. И уже в следующей игре с горем пополам удосужилась обыграть аутсайдера чемпионата. "Вальядолид" хоть и проиграл, но при этом выглядел не хуже соперника. Также создавал опасные моменты у ворот и постоянно бил. Но "Жироне" посчастливилось реализовать свой момент на 80-й минуте, который и принес команде три очка.
Цифры и факты
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• "Реал Сосьедад" забил 2 гола в последних 5 матчах.
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• "Жирона" забила 4 гола в последних 5 матчах.
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• Кристиан Стуани бьет в створ больше всех в "Жироне" (1.8 в среднем).
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• Дома "Реал Сосьедад" не забивает уже 3 игры к ряду.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сразу стоит отметить, что "Реал Сосьедад" не досчитается своего защитника (Айхен Муньос), который пропустит встречу из-за перебора желтых карт. А вот у "Жироны" продолжает находиться в лазарете Донни Ван де Бек. Но несмотря на отсутствие игроков тренерские штабы уже нашли им замену и подстроились. "Реал Сосьедад" с большой долей вероятности выйдет в расстановке 4-1-4-1, где сделает упор на фланги и скоростные разрывы линий оппонента. А вот "Жирона" попробует сыграть в атакующий футбол, потому как 4-5-1 не особо помогла тренерскому штабу сдержать "Вильярреал".
Ориентировочные составы:
"Реал Сосьедад": 4-1-4-1: Ремиро — Арамбуру, Мартен, Элустондо, Лопес — Субименди – Кубо, Марин, Мендес, Гомес — Оярсабаль.
"Жирона": 4-3-3: Гассанига — Мартинес, Лопес, Крейчий, Блинд — Мартин, Мело, Эррера, Порту, Стуани, Цыганков.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|36
|27
|4
|5
|97-36
|85
|2
|Реал
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3
|"Атлетико"
|36
|20
|10
|6
|60-29
|70
|4
|"Атлетик"
|36
|18
|13
|5
|53-26
|67
|5
|"Вильярреал"
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6
|"Бетис"
|36
|16
|11
|9
|55-45
|59
|7
|"Сельта"
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8
|"Райо Вальекано"
|36
|12
|12
|12
|39-44
|48
|9
|"Осасуна"
|36
|11
|15
|10
|45-51
|48
|10
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|11
|"Валенсия"
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12
|"Реал Сосьедад"
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13
|Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14
|"Севилья"
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15
|"Хетафе"
|36
|10
|9
|17
|31-36
|39
|16
|"Эспаньол"
|36
|10
|9
|17
|38-49
|39
|17
|"Алавес"
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18
|"Леганес"
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19
|"Лас-Пальмас"
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20
|"Вальядолид"
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
Жирона – Вильярреал: ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между Реал Сосьедадом и Жироной от UA-Футбол
Ожидаемо для всех букмекерские конторы выставили фаворитом "Реал Сосьедад". На них можно поставить с коэффициентом 2,18. Но несмотря на статус аутсайдера – "Жирона" может удивить. Особенно в условиях отсутствия давления и откровенного спада формы у хозяев. Когда команда в 5 играх из 6 не может забить – это точно должно взъерошить раздевалку и тренерский штаб. Нужно предпринимать ряд действий, иначе "Реал Сосьедад" так и останется в середине турнирной таблицы.
В матче с "Вильярреалом" "Жирона" не смогла забить, но здесь уровень оппонента совершенно другой. И пока есть такая возможность – ей нужно пользоваться. Не стоит забывать, что "Реал Сосьедад" еще семь игр назад забивал четыре гола "Реалу" на "Бернабеу" и мог проходить дальше в Кубке Испании. У хозяев хоть и есть определенный кризис в атаке, но в определенный момент он может пройти и тогда уже "Жироне" будет очень непросто. А это именно тот момент, когда нужно собраться и сделать финальный рывок. Потому здесь стоит ожидать результативности со стороны "Реал Сосьедада", но и не забывать о гостях. "Жирона" найдет свой момент за 90 минут. Исходя из всех факторов можно рассмотреть вариант ставки "обе команды забьют", на который букмекеры выставили достойный коэффициент (1,90).
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