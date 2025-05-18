Барселона – Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.05.2025

"Барселона" - новоиспеченный чемпион Испании, а вот "Вильярреал" решает свои турнирные задачи.

Примера. 37-й тур

18 мая. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 20:00 "Вильярреал"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 5



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Барселона - Вильярреал Смотреть трансляцию

Новости "Барселоны"

"Барселона" досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге, уверенно победив в дерби "Эспаньол" со счетом 2:0 в 36-м туре. Команда Флика набрала 85 очков и стала недостижимой для "Реала".

Перед этим каталонцы одержали победу над "Реалом" (4:3) в эмоционально насыщенном Эль Класико, подтвердившую их статус сильнейшей команды Испании в этом сезоне. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов от "Интера", на внутренней арене "Барселона" не дала конкурентам никакого шанса и выиграла все внутренние трофеи.

Флик, вероятно, позволит проявить себя ближайшему резерву в последних турах, ведь главные турнирные задачи уже выполнены. Однако даже без давления результата "Барса" остается очень опасной — особенно на домашней арене, где она редко теряет очки.

Новости "Вильярреала"

"Вильярреал" выходит на финиш сезона в отличном тонусе - команда набрала 12 очков из 15 возможных в пяти последних турах и приблизилась к главной цели - попаданию в Лигу чемпионов. После уверенной победы над "Леганесом" (3:0) в 36-м туре "желтая субмарина" укрепила свое пятое место, сохраняя 5-очковое преимущество над "Бетисом".

В последних турах "Вильярреал" демонстрирует стабильность: победы над "Жироной" (1:0), "Осасуной" (4:2) и "Эспаньолом" (1:0) довели серию побед подопечных Марселино до 4-х матчей.

Перед поездкой на выезд к новоиспеченному чемпиону – "Барселоне" – мотивация у "Вильярреала" будет максимальной: даже ничья на "Олимпийском стадионе" может гарантировать команде возвращение в главный еврокубок.

Учитывая, что "Барселона" может дать шанс молодежи после завоевания чемпионства, "Вильярреал" попытается использовать эту возможность, чтобы досрочно оформить путевку в Лигу чемпионов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Флик может позволить себе сделать ротацию и выпустить игроков, которые меньше играли в последнее время. Точно будут отсутствовать травмированные Торрес, Кунде и Берналь.

Ориентированный состав "Барселоны": тер Штеген – Форт, Кристенсен, Кубарси, Бальде – Касадо, Гави, Лопес – Фати, Левандовски, Пау Виктор.

У "Вильярреала" травмированы Альбиоль, Барри и Фемения.

Ориентированный состав "Вильярреала": Жуниор Рейс – Наварро, Фойт, Коста, Кардона – Гуе, Комесанья, Баэна – Пино, Перес, Пепе.

"Барселона" - "Вильярреал": статистика личных встреч

22.09.25. Вильярреал – Барселона 1:5 (Примера)

27.01.24. Барселона - Вильярреал 3:5 (Примера)

27.08.23. Вильярреал – Барселона 3:4 (Примера)

12.02.23. Вильярреал – Барселона 0:1 (Примера)

20.10.22. Барселона - Вильярреал - 3:0 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 победа "Вильярреала". Матч первого круга завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:1. Еще одной особенностью последних матчей между командами является их высокая результативность.

Последние матчи "Барселоны"

15.05. Эспаньол - Барселона 0:2 (Примера)

11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)

06.05. Интер - Барселона 4:3 (Лига чемпионов)

03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)

30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)



Последние матчи "Вильярреала"

14.05. Вильярреал - Леганес 3:0 (Примера)

10.05. Жирона – Вильярреал 0:1 (Примера)

03.05. Вильярреал – Осасуна 4:2 (Примера)

27.04. Вильярреал – Эспаньол 1:0 (Примера)

23.04. Сельта - Вильярреал 3:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 36 27 4 5 97-36 85 2 Реал 36 24 6 6 74-38 78 3 "Атлетико" 36 20 10 6 60-29 70 4 "Атлетик" 36 18 13 5 53-26 67 5 "Вильярреал" 36 18 10 8 64-47 64 6 "Бетис" 36 16 11 9 55-45 59 7 "Сельта" 36 15 7 14 56-54 52 8 "Райо Вальекано" 36 12 12 12 39-44 48 9 "Осасуна" 36 11 15 10 45-51 48 10 Мальорка 36 13 8 15 34-42 47 11 "Валенсия" 36 11 12 13 43-52 45 12 "Реал Сосьедад" 36 12 7 17 32-42 43 13 Жирона 36 11 8 17 42-53 41 14 "Севилья" 36 10 11 15 40-49 41 15 "Хетафе" 36 10 9 17 31-36 39 16 "Эспаньол" 36 10 9 17 38-49 39 17 "Алавес" 36 9 11 16 36-47 38 18 "Леганес" 36 7 13 16 35-56 34 19 "Лас-Пальмас" 36 8 8 20 40-58 32 20 "Вальядолид" 36 4 4 28 26-86 16

"Барселона" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – фаворит противостояния, но на результат матча может повлиять состав каталонцев и мотивация команды. Считаем, что матч будет результативным с 3 или более голами (ТБ 3) за коэффициент 1,54.