Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Вильярреал" в рамках 37-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" - новоиспеченный чемпион Испании, а вот "Вильярреал" решает свои турнирные задачи.
- Новости "Барселоны"
- Новости "Вильярреала"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Барселона" - "Вильярреал": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
- Последние матчи "Вильярреала"
- Турнирное положение команд
- "Барселона" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол
Примера. 37-й тур
18 мая. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 20:00 "Вильярреал"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
Новости "Барселоны"
"Барселона" досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге, уверенно победив в дерби "Эспаньол" со счетом 2:0 в 36-м туре. Команда Флика набрала 85 очков и стала недостижимой для "Реала".
Перед этим каталонцы одержали победу над "Реалом" (4:3) в эмоционально насыщенном Эль Класико, подтвердившую их статус сильнейшей команды Испании в этом сезоне. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов от "Интера", на внутренней арене "Барселона" не дала конкурентам никакого шанса и выиграла все внутренние трофеи.
Флик, вероятно, позволит проявить себя ближайшему резерву в последних турах, ведь главные турнирные задачи уже выполнены. Однако даже без давления результата "Барса" остается очень опасной — особенно на домашней арене, где она редко теряет очки.
Новости "Вильярреала"
"Вильярреал" выходит на финиш сезона в отличном тонусе - команда набрала 12 очков из 15 возможных в пяти последних турах и приблизилась к главной цели - попаданию в Лигу чемпионов. После уверенной победы над "Леганесом" (3:0) в 36-м туре "желтая субмарина" укрепила свое пятое место, сохраняя 5-очковое преимущество над "Бетисом".
В последних турах "Вильярреал" демонстрирует стабильность: победы над "Жироной" (1:0), "Осасуной" (4:2) и "Эспаньолом" (1:0) довели серию побед подопечных Марселино до 4-х матчей.
Перед поездкой на выезд к новоиспеченному чемпиону – "Барселоне" – мотивация у "Вильярреала" будет максимальной: даже ничья на "Олимпийском стадионе" может гарантировать команде возвращение в главный еврокубок.
Учитывая, что "Барселона" может дать шанс молодежи после завоевания чемпионства, "Вильярреал" попытается использовать эту возможность, чтобы досрочно оформить путевку в Лигу чемпионов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Флик может позволить себе сделать ротацию и выпустить игроков, которые меньше играли в последнее время. Точно будут отсутствовать травмированные Торрес, Кунде и Берналь.
Ориентированный состав "Барселоны": тер Штеген – Форт, Кристенсен, Кубарси, Бальде – Касадо, Гави, Лопес – Фати, Левандовски, Пау Виктор.
У "Вильярреала" травмированы Альбиоль, Барри и Фемения.
Ориентированный состав "Вильярреала": Жуниор Рейс – Наварро, Фойт, Коста, Кардона – Гуе, Комесанья, Баэна – Пино, Перес, Пепе.
"Барселона" - "Вильярреал": статистика личных встреч
- 22.09.25. Вильярреал – Барселона 1:5 (Примера)
- 27.01.24. Барселона - Вильярреал 3:5 (Примера)
- 27.08.23. Вильярреал – Барселона 3:4 (Примера)
- 12.02.23. Вильярреал – Барселона 0:1 (Примера)
- 20.10.22. Барселона - Вильярреал - 3:0 (Примера)
В последних 5 матчах команд зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 победа "Вильярреала". Матч первого круга завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:1. Еще одной особенностью последних матчей между командами является их высокая результативность.
Последние матчи "Барселоны"
- 15.05. Эспаньол - Барселона 0:2 (Примера)
- 11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)
- 06.05. Интер - Барселона 4:3 (Лига чемпионов)
- 03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)
- 30.04. Барселона – Интер 3:3 (Лига чемпионов)
Последние матчи "Вильярреала"
- 14.05. Вильярреал - Леганес 3:0 (Примера)
- 10.05. Жирона – Вильярреал 0:1 (Примера)
- 03.05. Вильярреал – Осасуна 4:2 (Примера)
- 27.04. Вильярреал – Эспаньол 1:0 (Примера)
- 23.04. Сельта - Вильярреал 3:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|36
|27
|4
|5
|97-36
|85
|2
|Реал
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3
|"Атлетико"
|36
|20
|10
|6
|60-29
|70
|4
|"Атлетик"
|36
|18
|13
|5
|53-26
|67
|5
|"Вильярреал"
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6
|"Бетис"
|36
|16
|11
|9
|55-45
|59
|7
|"Сельта"
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8
|"Райо Вальекано"
|36
|12
|12
|12
|39-44
|48
|9
|"Осасуна"
|36
|11
|15
|10
|45-51
|48
|10
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|11
|"Валенсия"
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12
|"Реал Сосьедад"
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13
|Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14
|"Севилья"
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15
|"Хетафе"
|36
|10
|9
|17
|31-36
|39
|16
|"Эспаньол"
|36
|10
|9
|17
|38-49
|39
|17
|"Алавес"
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18
|"Леганес"
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19
|"Лас-Пальмас"
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20
|"Вальядолид"
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
"Барселона" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" – фаворит противостояния, но на результат матча может повлиять состав каталонцев и мотивация команды. Считаем, что матч будет результативным с 3 или более голами (ТБ 3) за коэффициент 1,54.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Брага создала много моментов, но Трубин пропустил лишь с пенальти. Бенфика не стала чемпионом. Оценки украинца
- Десятый. Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции в финале Кубка Греции
- Болельщики Полесья выразили свое мнение о смене тренера на красноречивом баннере
- Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.05.2025
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака