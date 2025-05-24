Прощание с Карло и Лукой. Реал – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2025

У обеих команд уже нет турнирной мотивации, ведь глобально не смогут улучшить ситуацию в турнирной таблице. Но это будет матч-прощание с Модричем и Анчелотти, поэтому он будет особенным для мадридской команды.

Примера. 38-й тур

24 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 17:15 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реала"

"Реал" заканчивает сезон без трофея, но, в то же время, назвать его провальным язык не поворачивается. Команда играла в финале кубка и суперкубка Испании, до конца сражалась за чемпионство и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Подвела команду недостаточная комплектация. ведь в межсезонье команда совсем не усилила защиту, где самые большие проблемы. Флорентино Перес понимает свои ошибки, поэтому уже сейчас мадридцы работают над усилением защитного звена для нового тренера – Хаби Алонсо. Подписанный Хейсеном, почти заключенное соглашение с Александром-Арнольдом, клуб в поисках левого защитника.

Анчелотти хоть и не выиграл ничего в текущем сезоне, но уходит с почестями. Он выжал из этой команды все, что смог, дальше нужное обновление и это уже дело рук Хаби Алонсо.



Новости "Реал Сосьедада"

Сезон трудно назвать удачным и для "Реал Сосьедад". Команда не смогла попасть в еврокубки, выиграв только 1 матч из последних 5. Именно неудавшиеся выступления весной отбросили команду из главной восьмерки. Сейчас команда находится на 11-й позиции и может подняться на одну ступеньку вверх, если победит в Мадриде, а "Мальорка" не обыгрывает "Райо Вальекано".

В Лиге Европы баски дошли до 1/8 финала, где уступили будущим финалистам - "Манчестер Юнайтед".

В кубке Испании "Реал Сосьедад" вылетел как раз от мадридцев, отыгравшись на выезде после домашнего поражения. Лишь в дополнительное время чаши весов склонились в пользу "королевского клуба".



Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Реала" к травмированным Милитао, Карвахалю, Менди, Камавинге, Алабе и Рюдигеру добавился Эндрик, который пропустит клубный чемпионат мира. Из-за дисквалификации не сыграет Беллингем.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рамон, Вальехо, Фран Гарсия – Себальос, Чуамэни, Модрич – Гюлер, Мбаппе, Диас.

У "Реал Сосьедада" травмированы Агерд, Беккер и Оскарссон.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро - Муньос, Элустондо, Субельдия, Траоре - Субименди, Оласагасти, Марин - Гомес, Оярсабаль, Кубо.

"Реал" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

01.04.25. Реал - Реал Сосьедад 4:4 (Кубок Испании)

26.02.25. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)

14.09.24. Реал Сосьедад - Реал 0:2 (Примера)

26.04.24. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Примера)

17.09.23. Реал - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 4 победы "Реала" и 1 ничья, которая была зафиксирована в полуфинале кубка Испании в апреле. Основное время тогда выиграли баски, а уже в дополнительной подопечной Анчелотти сравняли счет. Матч первого круга завершился уверенной победой мадридской команды.

Последние матчи "Реала"

18.05. Севилья - Реал 0:2 (Примера)

14.05. Реал - Мальорка 2:1 (Примера)

11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)

04.05. Реал - Сельта 3:2 (Примера)

26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

Последние матчи "Реал Сосьедада"

18.05. Реал Сосьедад - Жирона 3:2 (Примера)

13.05. Реал Сосьедад - Сельта 0:1 (Примера)

10.05. Атлетико - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)

04.05. Реал Сосьедад - Атлетик 0:0 (Примера)

23.04. Алавес - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 37 27 4 6 99-39 85 2 Реал 37 25 6 6 76-38 81 3 "Атлетико" 37 21 10 6 64-30 73 4 "Атлетик" 37 19 13 5 54-26 70 5 "Вильярреал" 37 19 10 8 67-49 67 6 "Бетис" 38 16 12 10 57-50 60 7 "Сельта" 37 15 7 15 57-56 52 8 "Райо Вальекано" 37 13 12 12 41-45 51 9 "Осасуна" 37 12 15 10 47-51 51 10 Мальорка 37 13 8 16 35-44 47 11 "Реал Сосьедад" 37 13 7 17 35-44 46 12 "Валенсия" 38 11 13 14 44-54 46 13 "Хетафе" 37 11 9 17 33-37 42 14 "Алавес" 37 10 11 16 37-47 41 15 Жирона 37 11 8 18 44-56 41 16 "Севилья" 37 10 11 16 40-51 41 17 "Эспаньол" 37 10 9 18 38-51 39 18 "Леганес" 37 8 13 16 36-56 37 19 "Лас-Пальмас" 37 8 8 21 40-59 32 20 "Вальядолид" 37 4 4 29 26-87 16

"Реал" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

На команды не давит ответственность, поэтому они могут сыграть раскрепощенно. Несмотря на эпидемию травм фаворитом считается мадридская команда, которая захочет на мажорной ноте провести Анчелотти и Модрича. Но проблемы в защите сливочных никуда не делись, поэтому считаем, что обе команды забьют и предлагаем поставить это за коэффициент 1,66.