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Прощание с Карло и Лукой. Реал – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" - "Реал Сосьедад" в рамках 38-го тура Примеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У обеих команд уже нет турнирной мотивации, ведь глобально не смогут улучшить ситуацию в турнирной таблице. Но это будет матч-прощание с Модричем и Анчелотти, поэтому он будет особенным для мадридской команды.
- Новости "Реала"
- Новости "Реал Сосьедада"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Реал" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- Последние матчи "Реала"
- Последние матчи "Реал Сосьедада"
- Турнирное положение команд
- "Реал" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
- "Реал" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
Примера. 38-й тур
24 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 17:15 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" заканчивает сезон без трофея, но, в то же время, назвать его провальным язык не поворачивается. Команда играла в финале кубка и суперкубка Испании, до конца сражалась за чемпионство и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Подвела команду недостаточная комплектация. ведь в межсезонье команда совсем не усилила защиту, где самые большие проблемы. Флорентино Перес понимает свои ошибки, поэтому уже сейчас мадридцы работают над усилением защитного звена для нового тренера – Хаби Алонсо. Подписанный Хейсеном, почти заключенное соглашение с Александром-Арнольдом, клуб в поисках левого защитника.
Анчелотти хоть и не выиграл ничего в текущем сезоне, но уходит с почестями. Он выжал из этой команды все, что смог, дальше нужное обновление и это уже дело рук Хаби Алонсо.
Новости "Реал Сосьедада"
Сезон трудно назвать удачным и для "Реал Сосьедад". Команда не смогла попасть в еврокубки, выиграв только 1 матч из последних 5. Именно неудавшиеся выступления весной отбросили команду из главной восьмерки. Сейчас команда находится на 11-й позиции и может подняться на одну ступеньку вверх, если победит в Мадриде, а "Мальорка" не обыгрывает "Райо Вальекано".
В Лиге Европы баски дошли до 1/8 финала, где уступили будущим финалистам - "Манчестер Юнайтед".
В кубке Испании "Реал Сосьедад" вылетел как раз от мадридцев, отыгравшись на выезде после домашнего поражения. Лишь в дополнительное время чаши весов склонились в пользу "королевского клуба".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Реала" к травмированным Милитао, Карвахалю, Менди, Камавинге, Алабе и Рюдигеру добавился Эндрик, который пропустит клубный чемпионат мира. Из-за дисквалификации не сыграет Беллингем.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рамон, Вальехо, Фран Гарсия – Себальос, Чуамэни, Модрич – Гюлер, Мбаппе, Диас.
У "Реал Сосьедада" травмированы Агерд, Беккер и Оскарссон.
Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро - Муньос, Элустондо, Субельдия, Траоре - Субименди, Оласагасти, Марин - Гомес, Оярсабаль, Кубо.
"Реал" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- 01.04.25. Реал - Реал Сосьедад 4:4 (Кубок Испании)
- 26.02.25. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)
- 14.09.24. Реал Сосьедад - Реал 0:2 (Примера)
- 26.04.24. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Примера)
- 17.09.23. Реал - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)
В последних 5 матчах команд зафиксировано 4 победы "Реала" и 1 ничья, которая была зафиксирована в полуфинале кубка Испании в апреле. Основное время тогда выиграли баски, а уже в дополнительной подопечной Анчелотти сравняли счет. Матч первого круга завершился уверенной победой мадридской команды.
Последние матчи "Реала"
- 18.05. Севилья - Реал 0:2 (Примера)
- 14.05. Реал - Мальорка 2:1 (Примера)
- 11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)
- 04.05. Реал - Сельта 3:2 (Примера)
- 26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
Последние матчи "Реал Сосьедада"
- 18.05. Реал Сосьедад - Жирона 3:2 (Примера)
- 13.05. Реал Сосьедад - Сельта 0:1 (Примера)
- 10.05. Атлетико - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)
- 04.05. Реал Сосьедад - Атлетик 0:0 (Примера)
- 23.04. Алавес - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|37
|27
|4
|6
|99-39
|85
|2
|Реал
|37
|25
|6
|6
|76-38
|81
|3
|"Атлетико"
|37
|21
|10
|6
|64-30
|73
|4
|"Атлетик"
|37
|19
|13
|5
|54-26
|70
|5
|"Вильярреал"
|37
|19
|10
|8
|67-49
|67
|6
|"Бетис"
|38
|16
|12
|10
|57-50
|60
|7
|"Сельта"
|37
|15
|7
|15
|57-56
|52
|8
|"Райо Вальекано"
|37
|13
|12
|12
|41-45
|51
|9
|"Осасуна"
|37
|12
|15
|10
|47-51
|51
|10
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|35-44
|47
|11
|"Реал Сосьедад"
|37
|13
|7
|17
|35-44
|46
|12
|"Валенсия"
|38
|11
|13
|14
|44-54
|46
|13
|"Хетафе"
|37
|11
|9
|17
|33-37
|42
|14
|"Алавес"
|37
|10
|11
|16
|37-47
|41
|15
|Жирона
|37
|11
|8
|18
|44-56
|41
|16
|"Севилья"
|37
|10
|11
|16
|40-51
|41
|17
|"Эспаньол"
|37
|10
|9
|18
|38-51
|39
|18
|"Леганес"
|37
|8
|13
|16
|36-56
|37
|19
|"Лас-Пальмас"
|37
|8
|8
|21
|40-59
|32
|20
|"Вальядолид"
|37
|4
|4
|29
|26-87
|16
"Реал" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
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"Реал" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
На команды не давит ответственность, поэтому они могут сыграть раскрепощенно. Несмотря на эпидемию травм фаворитом считается мадридская команда, которая захочет на мажорной ноте провести Анчелотти и Модрича. Но проблемы в защите сливочных никуда не делись, поэтому считаем, что обе команды забьют и предлагаем поставить это за коэффициент 1,66.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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