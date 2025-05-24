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Прощание с Карло и Лукой. Реал – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2025

Испания
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" - "Реал Сосьедад" в рамках 38-го тура Примеры

Прощание с Карло и Лукой. Реал – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

У обеих команд уже нет турнирной мотивации, ведь глобально не смогут улучшить ситуацию в турнирной таблице. Но это будет матч-прощание с Модричем и Анчелотти, поэтому он будет особенным для мадридской команды.

Содержание

Примера. 38-й тур
24 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 17:15 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Реала"

"Реал" заканчивает сезон без трофея, но, в то же время, назвать его провальным язык не поворачивается. Команда играла в финале кубка и суперкубка Испании, до конца сражалась за чемпионство и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Подвела команду недостаточная комплектация. ведь в межсезонье команда совсем не усилила защиту, где самые большие проблемы. Флорентино Перес понимает свои ошибки, поэтому уже сейчас мадридцы работают над усилением защитного звена для нового тренера – Хаби Алонсо. Подписанный Хейсеном, почти заключенное соглашение с Александром-Арнольдом, клуб в поисках левого защитника.

Анчелотти хоть и не выиграл ничего в текущем сезоне, но уходит с почестями. Он выжал из этой команды все, что смог, дальше нужное обновление и это уже дело рук Хаби Алонсо.


Новости "Реал Сосьедада"

Сезон трудно назвать удачным и для "Реал Сосьедад". Команда не смогла попасть в еврокубки, выиграв только 1 матч из последних 5. Именно неудавшиеся выступления весной отбросили команду из главной восьмерки. Сейчас команда находится на 11-й позиции и может подняться на одну ступеньку вверх, если победит в Мадриде, а "Мальорка" не обыгрывает "Райо Вальекано".

В Лиге Европы баски дошли до 1/8 финала, где уступили будущим финалистам - "Манчестер Юнайтед".

В кубке Испании "Реал Сосьедад" вылетел как раз от мадридцев, отыгравшись на выезде после домашнего поражения. Лишь в дополнительное время чаши весов склонились в пользу "королевского клуба".


Кадровая ситуация, ориентировочные составы


У "Реала" к травмированным Милитао, Карвахалю, Менди, Камавинге, Алабе и Рюдигеру добавился Эндрик, который пропустит клубный чемпионат мира. Из-за дисквалификации не сыграет Беллингем.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рамон, Вальехо, Фран Гарсия – Себальос, Чуамэни, Модрич – Гюлер, Мбаппе, Диас.

У "Реал Сосьедада" травмированы Агерд, Беккер и Оскарссон.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро - Муньос, Элустондо, Субельдия, Траоре - Субименди, Оласагасти, Марин - Гомес, Оярсабаль, Кубо.

"Реал" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

  • 01.04.25. Реал - Реал Сосьедад 4:4 (Кубок Испании)
  • 26.02.25. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)
  • 14.09.24. Реал Сосьедад - Реал 0:2 (Примера)
  • 26.04.24. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Примера)
  • 17.09.23. Реал - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 4 победы "Реала" и 1 ничья, которая была зафиксирована в полуфинале кубка Испании в апреле. Основное время тогда выиграли баски, а уже в дополнительной подопечной Анчелотти сравняли счет. Матч первого круга завершился уверенной победой мадридской команды.

Последние матчи "Реала"

  • 18.05. Севилья - Реал 0:2 (Примера)
  • 14.05. Реал - Мальорка 2:1 (Примера)
  • 11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)
  • 04.05. Реал - Сельта 3:2 (Примера)
  • 26.04. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

Последние матчи "Реал Сосьедада"

  • 18.05. Реал Сосьедад - Жирона 3:2 (Примера)
  • 13.05. Реал Сосьедад - Сельта 0:1 (Примера)
  • 10.05. Атлетико - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)
  • 04.05. Реал Сосьедад - Атлетик 0:0 (Примера)
  • 23.04. Алавес - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 37 27 4 6 99-39 85
2 Реал Реал 37 25 6 6 76-38 81
3 Атлетико "Атлетико" 37 21 10 6 64-30 73
4 Атлетик "Атлетик" 37 19 13 5 54-26 70
5 Вильярреал "Вильярреал" 37 19 10 8 67-49 67
6 Бетис "Бетис" 38 16 12 10 57-50 60
7 Сельта "Сельта" 37 15 7 15 57-56 52
8 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 37 13 12 12 41-45 51
9 Осасуна "Осасуна" 37 12 15 10 47-51 51
10 Мальорка Мальорка 37 13 8 16 35-44 47
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 37 13 7 17 35-44 46
12 Валенсия "Валенсия" 38 11 13 14 44-54 46
13 Хетафе "Хетафе" 37 11 9 17 33-37 42
14 Алавес "Алавес" 37 10 11 16 37-47 41
15 Жирона Жирона 37 11 8 18 44-56 41
16 Севилья "Севилья" 37 10 11 16 40-51 41
17 Эспаньол "Эспаньол" 37 10 9 18 38-51 39
18 Леганес "Леганес" 37 8 13 16 36-56 37
19 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 37 8 8 21 40-59 32
20 Вальядолид "Вальядолид" 37 4 4 29 26-87 16

"Реал" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

На команды не давит ответственность, поэтому они могут сыграть раскрепощенно. Несмотря на эпидемию травм фаворитом считается мадридская команда, которая захочет на мажорной ноте провести Анчелотти и Модрича. Но проблемы в защите сливочных никуда не делись, поэтому считаем, что обе команды забьют и предлагаем поставить это за коэффициент 1,66.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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