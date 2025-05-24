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Жирона - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Ла Лиги на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Жироной и Атлетико в рамках 38-го тура Примеры
Getty Images / Global Images Ukraine
Примера. 38-й тур
25 мая 2025. Жирона "Городской стадион Монтивилли"
Жирона 15:00 Атлетико
Арбитр: Х. Мансано
Трансляция: Megogo Футбол 1
Вот и пришло время последнего тура в испанском чемпионате. Победитель уже известен и никакой интриги в первой тройке больше нет. Касательно данной пары также все решено. "Жирона" обеспечила себе безопасное окончание сезона и отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта. "Атлетико" в свою очередь на одну позицию ниже "Реала", но по очкам явно дальше. Ведь разница составляет целых восемь пунктов. Матч-формальность, где есть возможность наиграть молодежь и резервных игроков, да и к тому же дать шанс отдохнуть основному составу. Вопрос лишь в том, а как поступят тренерские штабы?
Новости Жироны
37 туров позади и на текущий момент "Жирона" располагается на 15-м месте в турнирной таблице. С одной стороны данный результат неплохой, ведь команда осталась в Примере. Но если сравнить с прошлогодними заслугами, то не все так радужно. Тогда "Жирона" финишировала третьей, а по забитым голам была второй. Артем Довбик стал лучшим бомбардиром, а сейчас все кардинально изменилось. Лидеры покинули команду, на евроарене провал и соответственно в Примере также. Примечательно, что в контексте обороны есть ряд вопросов, потому как "Жирона" пропустила больше своих конкурентов.
Последние игры у хозяев проходят не лучшим образом. Но это можно объяснить решенным вопросом с пропиской в высшем дивизионе. Тогда что было по ходу сезона? К примеру, после пять игр были с переменным успехом (2В, 2Н, 2П). А до этого вовсе шла серия без побед из 11-и матчей. Но стоит отдать должное атаке, потому как за 5 встреч было забито 5 голов. Стуани, как лидер атаки совершает больше всего ударов в створ (1,8). А Цыганков – лидер по созданию голевых моментов в команде (9).
Новости Атлетико
На протяжении сезона были моменты, когда "Атлетико" мог претендовать на чемпионство. И да, это не какая-то шутка. Пока "Барселона" и "Реал" спорили кто из них круче – "матрасники" выдали блестящую серию из побед и вырвались в лидеры. Но длилось это недолго и они потеряли преимущество. Сейчас команда Диего Симеоне только третья и "автобус" снова не помог. А ведь к обороне есть вопросы, потому как тот же "Атлетик" пропустил меньше. Судя по всему аргентинцу нужно что-то менять – с таким стилем далеко не заедешь.
Сейчас "матрасники" находятся в хорошем расположении духа, так как обыграли "Бетис". Даже можно сказать разгромили – матч завершился со счетом 4:1. Да и за последние пять встреч подопечные Диего Симеоне наколотили 11 голов. И в очных противостояниях все на стороне гостей – два крайних матча "Атлетико" был сильнее (3:0 и 3:1). Но это были домашние встречи, как на выезде поведет себя немотивированный гранд испанского футбола?
Цифры и факты
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• "Жирона" забила 5 голов в последних 5 матчах.
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• "Атлетико" забили 11 голов в последних 5 матчах.
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• Кристиан Стуани бьет в створ больше всех в "Жироне" (1.8 в среднем).
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• "Атлетико" провел больше всего матчей без пропущенных голов (16).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|37
|27
|4
|6
|99-39
|85
|2
|Реал
|38
|26
|6
|6
|78-38
|84
|3
|"Атлетико"
|37
|21
|10
|6
|64-30
|73
|4
|"Атлетик"
|37
|19
|13
|5
|54-26
|70
|5
|"Вильярреал"
|37
|19
|10
|8
|67-49
|67
|6
|"Бетис"
|38
|16
|12
|10
|57-50
|60
|7
|"Сельта"
|37
|15
|7
|15
|57-56
|52
|8
|"Райо Вальекано"
|37
|13
|12
|12
|41-45
|51
|9
|"Осасуна"
|37
|12
|15
|10
|47-51
|51
|10
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|35-44
|47
|11
|"Реал Сосьедад"
|38
|13
|7
|18
|35-46
|46
|12
|"Валенсия"
|38
|11
|13
|14
|44-54
|46
|13
|"Хетафе"
|37
|11
|9
|17
|33-37
|42
|14
|"Эспаньол"
|38
|11
|9
|18
|40-51
|42
|15
|"Алавес"
|37
|10
|11
|16
|37-47
|41
|16
|Жирона
|37
|11
|8
|18
|44-56
|41
|17
|"Севилья"
|37
|10
|11
|16
|40-51
|41
|18
|"Леганес"
|38
|9
|13
|16
|39-56
|40
|19
|"Лас-Пальмас"
|38
|8
|8
|22
|40-61
|32
|20
|"Вальядолид"
|38
|4
|4
|30
|26-90
|16
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Основным фактором должно сыграть то, что командам уже ничего не нужно. А это означает, что болельщики с большой долей вероятности могут увидеть ротацию. Как минимум – это прекрасная возможность для украинского голкипера "Жироны". Владислав Крапивцов уже дебютировал в составе своей команды против "Реал Сосьедада" и тренер был доволен игрой вратаря. А вот Симеоне стоит задуматься о скамейке запасных и может попробовать сыграть в более атакующий футбол с футболистами, которым есть что доказать на поле.
Ориентировочные составы:
"Жирона": 4-3-3: Гассанига – Мартинес, Лопес, Крейчий, Блинд – Мартин, Мело, Эррера – Порту, Стуани, Цыганков.
"Атлетико": 4-4-2: Муссо – Галан, Лангле, Ле Норман, Льоренте – Галлахер, Коке, Де Пауль, Симеоне – Альварес, Сорлот.
Жирона – Атлетико: ставки та коефіцієнти
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Прогноз на матч между Жироной и Атлетико от UA-Футбол
Букмекер расставил коэффициенты таким образом, что "Атлетико" является небольшим фаворитом. Хотя, если бы данный матч что-то значил для "матрасников" – котировки были бы совершенно иными. Бесспорно, гости превосходят в классе хозяев. Да и "Жирона" совсем не радует своей игрой. Но в матче против "Реал Сосьедада" наконец то появился характер и фанаты увидели свой настоящий клуб. Но это было больше похоже на одноразовую акцию, чем на положительный тренд.
За много лет у руля "Атлетико" Симеоне стал предсказуем. Потому не следует ожидать от него полностью резервный состав. Все, на что может рассчитывать "Жирона" – это 2-3 игрока для просмотра их в основной обойме. А учитывая атакующий потенциал нынешнего сезона можно предположить голы со стороны гостей встречи. Адекватным и безопасным вариантом здесь будет нулевая фора на "Атлетико". Такие матчи могут быть и ничейными, потому перестраховка лишней точно не будет.
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