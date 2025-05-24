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Жирона - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Ла Лиги на 25.05.2025

Испания

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Жироной и Атлетико в рамках 38-го тура Примеры

Жирона - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Ла Лиги на 25.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Антон Витряк Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 38-й тур

25 мая 2025. Жирона "Городской стадион Монтивилли"

Жирона 15:00 Атлетико

Арбитр: Х. Мансано

Трансляция: Megogo Футбол 1

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Телетрансляція матчу Жирона - Атлетико
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Содержание

Вот и пришло время последнего тура в испанском чемпионате. Победитель уже известен и никакой интриги в первой тройке больше нет. Касательно данной пары также все решено. "Жирона" обеспечила себе безопасное окончание сезона и отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта. "Атлетико" в свою очередь на одну позицию ниже "Реала", но по очкам явно дальше. Ведь разница составляет целых восемь пунктов. Матч-формальность, где есть возможность наиграть молодежь и резервных игроков, да и к тому же дать шанс отдохнуть основному составу. Вопрос лишь в том, а как поступят тренерские штабы?

Новости Жироны

37 туров позади и на текущий момент "Жирона" располагается на 15-м месте в турнирной таблице. С одной стороны данный результат неплохой, ведь команда осталась в Примере. Но если сравнить с прошлогодними заслугами, то не все так радужно. Тогда "Жирона" финишировала третьей, а по забитым голам была второй. Артем Довбик стал лучшим бомбардиром, а сейчас все кардинально изменилось. Лидеры покинули команду, на евроарене провал и соответственно в Примере также. Примечательно, что в контексте обороны есть ряд вопросов, потому как "Жирона" пропустила больше своих конкурентов.

Последние игры у хозяев проходят не лучшим образом. Но это можно объяснить решенным вопросом с пропиской в высшем дивизионе. Тогда что было по ходу сезона? К примеру, после пять игр были с переменным успехом (2В, 2Н, 2П). А до этого вовсе шла серия без побед из 11-и матчей. Но стоит отдать должное атаке, потому как за 5 встреч было забито 5 голов. Стуани, как лидер атаки совершает больше всего ударов в створ (1,8). А Цыганков – лидер по созданию голевых моментов в команде (9).

Новости Атлетико

На протяжении сезона были моменты, когда "Атлетико" мог претендовать на чемпионство. И да, это не какая-то шутка. Пока "Барселона" и "Реал" спорили кто из них круче – "матрасники" выдали блестящую серию из побед и вырвались в лидеры. Но длилось это недолго и они потеряли преимущество. Сейчас команда Диего Симеоне только третья и "автобус" снова не помог. А ведь к обороне есть вопросы, потому как тот же "Атлетик" пропустил меньше. Судя по всему аргентинцу нужно что-то менять – с таким стилем далеко не заедешь.

Сейчас "матрасники" находятся в хорошем расположении духа, так как обыграли "Бетис". Даже можно сказать разгромили – матч завершился со счетом 4:1. Да и за последние пять встреч подопечные Диего Симеоне наколотили 11 голов. И в очных противостояниях все на стороне гостей – два крайних матча "Атлетико" был сильнее (3:0 и 3:1). Но это были домашние встречи, как на выезде поведет себя немотивированный гранд испанского футбола?

Цифры и факты

  • • "Жирона" забила 5 голов в последних 5 матчах.

  • • "Атлетико" забили 11 голов в последних 5 матчах.

  • • Кристиан Стуани бьет в створ больше всех в "Жироне" (1.8 в среднем).

  • • "Атлетико" провел больше всего матчей без пропущенных голов (16).

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 37 27 4 6 99-39 85
2 Реал Реал 38 26 6 6 78-38 84
3 Атлетико "Атлетико" 37 21 10 6 64-30 73
4 Атлетик "Атлетик" 37 19 13 5 54-26 70
5 Вильярреал "Вильярреал" 37 19 10 8 67-49 67
6 Бетис "Бетис" 38 16 12 10 57-50 60
7 Сельта "Сельта" 37 15 7 15 57-56 52
8 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 37 13 12 12 41-45 51
9 Осасуна "Осасуна" 37 12 15 10 47-51 51
10 Мальорка Мальорка 37 13 8 16 35-44 47
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 38 13 7 18 35-46 46
12 Валенсия "Валенсия" 38 11 13 14 44-54 46
13 Хетафе "Хетафе" 37 11 9 17 33-37 42
14 Эспаньол "Эспаньол" 38 11 9 18 40-51 42
15 Алавес "Алавес" 37 10 11 16 37-47 41
16 Жирона Жирона 37 11 8 18 44-56 41
17 Севилья "Севилья" 37 10 11 16 40-51 41
18 Леганес "Леганес" 38 9 13 16 39-56 40
19 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 38 8 8 22 40-61 32
20 Вальядолид "Вальядолид" 38 4 4 30 26-90 16

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Основным фактором должно сыграть то, что командам уже ничего не нужно. А это означает, что болельщики с большой долей вероятности могут увидеть ротацию. Как минимум – это прекрасная возможность для украинского голкипера "Жироны". Владислав Крапивцов уже дебютировал в составе своей команды против "Реал Сосьедада" и тренер был доволен игрой вратаря. А вот Симеоне стоит задуматься о скамейке запасных и может попробовать сыграть в более атакующий футбол с футболистами, которым есть что доказать на поле.

Ориентировочные составы:

"Жирона": 4-3-3: Гассанига – Мартинес, Лопес, Крейчий, Блинд – Мартин, Мело, Эррера – Порту, Стуани, Цыганков.

"Атлетико": 4-4-2: Муссо – Галан, Лангле, Ле Норман, Льоренте – Галлахер, Коке, Де Пауль, Симеоне – Альварес, Сорлот.

Жирона Атлетико: ставки та коефіцієнти

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3.60
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Прогноз на матч между Жироной и Атлетико от UA-Футбол

Букмекер расставил коэффициенты таким образом, что "Атлетико" является небольшим фаворитом. Хотя, если бы данный матч что-то значил для "матрасников" – котировки были бы совершенно иными. Бесспорно, гости превосходят в классе хозяев. Да и "Жирона" совсем не радует своей игрой. Но в матче против "Реал Сосьедада" наконец то появился характер и фанаты увидели свой настоящий клуб. Но это было больше похоже на одноразовую акцию, чем на положительный тренд.

За много лет у руля "Атлетико" Симеоне стал предсказуем. Потому не следует ожидать от него полностью резервный состав. Все, на что может рассчитывать "Жирона" – это 2-3 игрока для просмотра их в основной обойме. А учитывая атакующий потенциал нынешнего сезона можно предположить голы со стороны гостей встречи. Адекватным и безопасным вариантом здесь будет нулевая фора на "Атлетико". Такие матчи могут быть и ничейными, потому перестраховка лишней точно не будет.

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