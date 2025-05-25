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Атлетик – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетик" – "Барселона" в рамках 38-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Бильбао встретятся команды, уже решившие свои турнирные задачи, но будут стремиться на мажорной ноте завершить сезон.
- Новости "Атлетика"
- Новости "Барселоны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Атлетика"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- "Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 38-й тур
25 мая. Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
"Атлетик" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Пабло Фуэнте
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Атлетика"
"Атлетик" подходит к заключительному туру Примеры сезона 2024/25 в отличном настроении и форме. Команда Эрнесто Вальверде выдала мощную серию в чемпионате, одержав три победы подряд без пропущенных мячей: 1:0 над "Валенсией" в гостях, 2:0 против "Хетафе" и 1:0 над "Алавесом" в баскском дерби.
Эти результаты позволили команде из Бильбао закрепиться среди лидеров турнирной таблицы и завоевать путевку в Лигу чемпионов.
Единственной ложкой дегтя стало разгромное поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в Лиге Европы, приведшее к выбыванию из турнира. Однако выход в полуфинал можно считать успехом.
На "Сан-Мамесе" в 38-м туре "Атлетик" примет новоиспеченного чемпиона Испании - "Барселону". Команда Вальверде выглядит сбалансированно и мотивированно, оборона действует с уверенностью, а атака стабильно забивает. Перед заключительной битвой сезона "Атлетик" находится в форме, позволяющей надеяться на удачное завершение сезона.
Новости "Барселоны"
В пяти последних поединках команда Флика дважды проиграла, в том числе уступила дома "Вильярреалу" со счетом 2:3, а также проиграла "Интеру" 3:4 в дополнительное время. Если поражение от "Вильярреала" уже не повлияло на турнирное положение, то поражение от "Интера" стоило команде места в финале Лиги чемпионов.
В то же время, в чемпионате "Барселона" одержала важные победы: в каталонском дерби над "Эспаньолом" (2:0), в принципиальном противостоянии с мадридским "Реалом" (4:3), а также в выездном матче с "Вальядолидом" (2:1). Эти результаты обеспечили команде Флик чемпионство в текущем сезоне.
Матч в Бильбао не имеет турнирного значения, но после поражения в предыдущем туре каталонцы постараются завершить сезон на мажорной ноте.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Атлетика" в лазарете Нико Уильямс, Альваро Джало, под вопросом участие в матче Нуньеса.
Ориентировочный состав "Атлетика": Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче – де Галларета, Хаурегисар, Сансет – И. Уильямс, Саннади, Беренгер.
Флик может позволить себе сделать ротацию и выпустить меньше игроков в последнее время. Точно не будут играть травмированные Торрес, Кунде и Берналь под вопросом участие в игре Араухо.
Ориентированный состав "Барселоны": тер Штеген – Гарсия, Кристенсен, Кубарси, Бальде – Касадо, Гави, Лопес – Рафинья, Левандовски, Ямаль.
"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч
- 08.01.25. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)
- 24.08.24. Барселона - Атлетик 2:1 (Примера)
- 03.03.24. Атлетик - Барселона 0:0 (Примера)
- 24.01.24. Атлетик - Барселона 4:2 (Кубок Испании)
- 22.10.23. Барселона - Атлетик 1:0 (Примера)
В последних 5 матчах команд зафиксировано 3 победы "Барселоны", 1 ничья и 1 победа "Алетика". В первом круге матч завершился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.
Последние матчи "Атлетика"
- 18.05. Валенсия - Атлетик 0:1 (Примера)
- 15.05. Хетафе - Атлетик 0:2 (Примера)
- 11.05. Атлетик - Алавес 1:0 (Примера)
- 08.05. Манчестер Юнайтед - Атлетик 4:1 (Лига Европы)
- 04.05. Реал Сосьедад - Атлетик 0:0 (Примера)
Последние матчи "Барселоны"
- 18.05. Барселона - Вильярреал 2:3 (Примера)
- 15.05. Эспаньол - Барселона 0:2 (Примера)
- 11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)
- 06.05. Интер - Барселона 4:3 (Лига чемпионов)
- 03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|37
|27
|4
|6
|99-39
|85
|2
|Реал
|38
|26
|6
|6
|78-38
|84
|3
|"Атлетико"
|37
|21
|10
|6
|64-30
|73
|4
|"Атлетик"
|37
|19
|13
|5
|54-26
|70
|5
|"Вильярреал"
|37
|19
|10
|8
|67-49
|67
|6
|"Бетис"
|38
|16
|12
|10
|57-50
|60
|7
|"Сельта"
|38
|16
|7
|15
|59-57
|55
|8
|"Райо Вальекано"
|38
|13
|13
|12
|41-45
|52
|9
|"Осасуна"
|38
|12
|16
|10
|48-52
|52
|10
|Мальорка
|38
|13
|9
|16
|35-44
|48
|11
|"Реал Сосьедад"
|38
|13
|7
|18
|35-46
|46
|12
|"Валенсия"
|38
|11
|13
|14
|44-54
|46
|13
|"Хетафе"
|38
|11
|9
|18
|34-39
|42
|14
|"Эспаньол"
|38
|11
|9
|18
|40-51
|42
|15
|"Алавес"
|38
|10
|12
|16
|38-48
|42
|16
|Жирона
|37
|11
|8
|18
|44-56
|41
|17
|"Севилья"
|37
|10
|11
|16
|40-51
|41
|18
|"Леганес"
|38
|9
|13
|16
|39-56
|40
|19
|"Лас-Пальмас"
|38
|8
|8
|22
|40-61
|32
|20
|"Вальядолид"
|38
|4
|4
|30
|26-90
|16
"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты
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"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Команды решили свои турнирные задачи и могут сыграть раскрепощенно. Считаем, что в матче будут забиты 3 или более гола (ТБ 3) за коэффициент 1,71.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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