Атлетик – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.05.2025

В Бильбао встретятся команды, уже решившие свои турнирные задачи, но будут стремиться на мажорной ноте завершить сезон.

Примера. 38-й тур

25 мая. Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Пабло Фуэнте

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Атлетика"

"Атлетик" подходит к заключительному туру Примеры сезона 2024/25 в отличном настроении и форме. Команда Эрнесто Вальверде выдала мощную серию в чемпионате, одержав три победы подряд без пропущенных мячей: 1:0 над "Валенсией" в гостях, 2:0 против "Хетафе" и 1:0 над "Алавесом" в баскском дерби.

Эти результаты позволили команде из Бильбао закрепиться среди лидеров турнирной таблицы и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Единственной ложкой дегтя стало разгромное поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в Лиге Европы, приведшее к выбыванию из турнира. Однако выход в полуфинал можно считать успехом.

На "Сан-Мамесе" в 38-м туре "Атлетик" примет новоиспеченного чемпиона Испании - "Барселону". Команда Вальверде выглядит сбалансированно и мотивированно, оборона действует с уверенностью, а атака стабильно забивает. Перед заключительной битвой сезона "Атлетик" находится в форме, позволяющей надеяться на удачное завершение сезона.

Новости "Барселоны"

В пяти последних поединках команда Флика дважды проиграла, в том числе уступила дома "Вильярреалу" со счетом 2:3, а также проиграла "Интеру" 3:4 в дополнительное время. Если поражение от "Вильярреала" уже не повлияло на турнирное положение, то поражение от "Интера" стоило команде места в финале Лиги чемпионов.

В то же время, в чемпионате "Барселона" одержала важные победы: в каталонском дерби над "Эспаньолом" (2:0), в принципиальном противостоянии с мадридским "Реалом" (4:3), а также в выездном матче с "Вальядолидом" (2:1). Эти результаты обеспечили команде Флик чемпионство в текущем сезоне.

Матч в Бильбао не имеет турнирного значения, но после поражения в предыдущем туре каталонцы постараются завершить сезон на мажорной ноте.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Атлетика" в лазарете Нико Уильямс, Альваро Джало, под вопросом участие в матче Нуньеса.

Ориентировочный состав "Атлетика": Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче – де Галларета, Хаурегисар, Сансет – И. Уильямс, Саннади, Беренгер.

Флик может позволить себе сделать ротацию и выпустить меньше игроков в последнее время. Точно не будут играть травмированные Торрес, Кунде и Берналь под вопросом участие в игре Араухо.

Ориентированный состав "Барселоны": тер Штеген – Гарсия, Кристенсен, Кубарси, Бальде – Касадо, Гави, Лопес – Рафинья, Левандовски, Ямаль.

"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч

08.01.25. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)

24.08.24. Барселона - Атлетик 2:1 (Примера)

03.03.24. Атлетик - Барселона 0:0 (Примера)

24.01.24. Атлетик - Барселона 4:2 (Кубок Испании)

22.10.23. Барселона - Атлетик 1:0 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 3 победы "Барселоны", 1 ничья и 1 победа "Алетика". В первом круге матч завершился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.



Последние матчи "Атлетика"

18.05. Валенсия - Атлетик 0:1 (Примера)

15.05. Хетафе - Атлетик 0:2 (Примера)

11.05. Атлетик - Алавес 1:0 (Примера)

08.05. Манчестер Юнайтед - Атлетик 4:1 (Лига Европы)

04.05. Реал Сосьедад - Атлетик 0:0 (Примера)

Последние матчи "Барселоны"

18.05. Барселона - Вильярреал 2:3 (Примера)

15.05. Эспаньол - Барселона 0:2 (Примера)

11.05. Барселона - Реал 4:3 (Примера)

06.05. Интер - Барселона 4:3 (Лига чемпионов)

03.05. Вальядолид - Барселона 1:2 (Примера)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 37 27 4 6 99-39 85 2 Реал 38 26 6 6 78-38 84 3 "Атлетико" 37 21 10 6 64-30 73 4 "Атлетик" 37 19 13 5 54-26 70 5 "Вильярреал" 37 19 10 8 67-49 67 6 "Бетис" 38 16 12 10 57-50 60 7 "Сельта" 38 16 7 15 59-57 55 8 "Райо Вальекано" 38 13 13 12 41-45 52 9 "Осасуна" 38 12 16 10 48-52 52 10 Мальорка 38 13 9 16 35-44 48 11 "Реал Сосьедад" 38 13 7 18 35-46 46 12 "Валенсия" 38 11 13 14 44-54 46 13 "Хетафе" 38 11 9 18 34-39 42 14 "Эспаньол" 38 11 9 18 40-51 42 15 "Алавес" 38 10 12 16 38-48 42 16 Жирона 37 11 8 18 44-56 41 17 "Севилья" 37 10 11 16 40-51 41 18 "Леганес" 38 9 13 16 39-56 40 19 "Лас-Пальмас" 38 8 8 22 40-61 32 20 "Вальядолид" 38 4 4 30 26-90 16

"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Команды решили свои турнирные задачи и могут сыграть раскрепощенно. Считаем, что в матче будут забиты 3 или более гола (ТБ 3) за коэффициент 1,71.