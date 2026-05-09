Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По ним плачет вылет. Эльче – Алавес. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 09.05.2026
В двух баллах друг от друга
Фото - UA-Футбол
Ла Лига, 35 -й тур
9 мая, 15:00. "Мануэль Мартинес Валеро" (Эльче)
Главный арбитр: Матео Бускетс (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Текстовая трансляция: UA-Футбол
Команды, пребывающие на нижних местах турнирной таблицы. 2 балла разницы и близка зона вылета.
"Алавес" из неё может выбраться, а "Эльче" напротив – войти. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.
Новости Эльче (Эльче, Испания)
В прошлом туре "Эльче" прервал свою 3-х матчевую серию без поражений и усугубил ситуацию. Пока не критично, но близко к ней.
38 баллов, 14-е место. Зона вылета в двух очках.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Андре Силва с 10-ю забитыми голами в 27-ми матчах Ла Лиги.
Перейдём к кадровой ситуации. Герман Валера вновь доступен после отбытия дисквалификации. Но травмирован вингер Яго Сантьяго. Под вопросом на матч нападающий Рафа Мир
Ориентировочный состав (3-5-2): Дитуро – Бигас, Аффенгрубер, Сангаре – Форт, Агуадо, Фебас, Вильяр, Валера – Родригес, Силва
Новости Алавеса (Витория-Гастейс, Испания)
Февраль и начало марта выдались для "Алавеса" тяжёлыми – ни одной победы. Серия прервана, но в 6-ти матчах клуб победил лишь дважды.
Как следствие, сейчас клуб находится в зоне вылета. 19-е место, 36 баллов. Спасение в двух баллах.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Тони Мартинес с 11-ю забитыми голами в 33-х матчах Ла Лиги.
Переходим к кадровой ситуации. Сезон закончен для нападающего Лукаса Бойе из-за травмы колена, а полузащитник Карлес Аленья пропустит этот матч из-за перебора жёлтых карточек
Ориентировочный состав (3-5-2): Сивера – Теналья, Хонни, Парада – Перес, Ибаньес, Бланко, Суарес, Абде Реббах – Дьябате, Мартинес
Последние пять матчей команд
Эльче
- 03.05.26 Сельта – Эльче 3:1 (Ла Лига)
- 26.04.26 Реал Овьедо – Эльче 1:2 (Ла Лига)
- 22.04.26 Эльче – Атлетико 3:2 (Ла Лига)
- 11.04.26 Эльче – Валенсия 1:0 (Ла Лига)
- 03.04.26 Райо Вальекано – Эльче 1:0 (Ла Лига)
Алавес
- 02.05.26 Алавес – Атлетик 2:4 (Ла Лига)
- 25.04.26 Алавес – Мальорка 2:1 (Ла Лига)
- 21.04.26 Реал Мадрид – Алавес 2:1 (Ла Лига)
- 11.04.26 Реал Сосьедад – Алавес 3:3 (Ла Лига)
- 05.04.26 Алавес – Осасуна 2:2 (Лига Европы)
Очные встречи между соперниками
- 05.10.25 Алавес – Эльче 3:1 (Ла Лига)
- 05.02.22 Эльче – Алавес 3:1 (Ла Лига)
Цифры и факты
- "Алавес" пропускает более одного гола в 5-ти гостевых матчах подряд;
- "Эльче" забил дома более 2-х голов в 9-ти из 11-ти последних матчей;
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|14
|Эльче
|34
|9
|11
|14
|45-53
|38
|18
|Алавес
|34
|9
|9
|16
|40-53
|36
Ставки и коэффициенты на матч Эльче – Алавес
Прогноз на Эльче – Алавес от UA-Футбол
Сенсационная команда "Эльче". Если брать результаты только домашних матчей – 8 побед и 7 ничьих в 17-ти встречах. "Алавес" же на выезде сейчас набрал 12 баллов в 17-ти матчах.
Очевидный фаворит "Эльче". Такого же мнения букмекеры. Считаем, что "Эльче" дома "повеселится".
Прогноз: ТБ 1,5 (кф. 2,12)
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- ЛНЗ – Динамо 0:0. Текстовая онлайн трансляция матча УПЛ
- Пономаренко и еще один футболист "Динамо" внезапно не сыграют против ЛНЗ. Известная причина
- ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Атлетико – Сельта. Анонс и прогноз матча 35-го тура Ла Лиги на 09.05.2026
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц