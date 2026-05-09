По ним плачет вылет. Эльче – Алавес. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 09.05.2026

Ла Лига, 35 -й тур

9 мая, 15:00. "Мануэль Мартинес Валеро" (Эльче)

Главный арбитр: Матео Бускетс (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция: UA-Футбол

Команды, пребывающие на нижних местах турнирной таблицы. 2 балла разницы и близка зона вылета.

"Алавес" из неё может выбраться, а "Эльче" напротив – войти. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.

Новости Эльче (Эльче, Испания)

В прошлом туре "Эльче" прервал свою 3-х матчевую серию без поражений и усугубил ситуацию. Пока не критично, но близко к ней.

38 баллов, 14-е место. Зона вылета в двух очках.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Андре Силва с 10-ю забитыми голами в 27-ми матчах Ла Лиги.

Перейдём к кадровой ситуации. Герман Валера вновь доступен после отбытия дисквалификации. Но травмирован вингер Яго Сантьяго. Под вопросом на матч нападающий Рафа Мир

Ориентировочный состав (3-5-2): Дитуро – Бигас, Аффенгрубер, Сангаре – Форт, Агуадо, Фебас, Вильяр, Валера – Родригес, Силва

Новости Алавеса (Витория-Гастейс, Испания)

Февраль и начало марта выдались для "Алавеса" тяжёлыми – ни одной победы. Серия прервана, но в 6-ти матчах клуб победил лишь дважды.

Как следствие, сейчас клуб находится в зоне вылета. 19-е место, 36 баллов. Спасение в двух баллах.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Тони Мартинес с 11-ю забитыми голами в 33-х матчах Ла Лиги.

Переходим к кадровой ситуации. Сезон закончен для нападающего Лукаса Бойе из-за травмы колена, а полузащитник Карлес Аленья пропустит этот матч из-за перебора жёлтых карточек

Ориентировочный состав (3-5-2): Сивера – Теналья, Хонни, Парада – Перес, Ибаньес, Бланко, Суарес, Абде Реббах – Дьябате, Мартинес

Последние пять матчей команд

Эльче

03.05.26 Сельта – Эльче 3:1 (Ла Лига)

26.04.26 Реал Овьедо – Эльче 1:2 (Ла Лига)

22.04.26 Эльче – Атлетико 3:2 (Ла Лига)

11.04.26 Эльче – Валенсия 1:0 (Ла Лига)

03.04.26 Райо Вальекано – Эльче 1:0 (Ла Лига)

Алавес

02.05.26 Алавес – Атлетик 2:4 (Ла Лига)

25.04.26 Алавес – Мальорка 2:1 (Ла Лига)

21.04.26 Реал Мадрид – Алавес 2:1 (Ла Лига)

11.04.26 Реал Сосьедад – Алавес 3:3 (Ла Лига)

05.04.26 Алавес – Осасуна 2:2 (Лига Европы)

Очные встречи между соперниками

05.10.25 Алавес – Эльче 3:1 (Ла Лига)

05.02.22 Эльче – Алавес 3:1 (Ла Лига)

Цифры и факты

"Алавес" пропускает более одного гола в 5-ти гостевых матчах подряд;

"Эльче" забил дома более 2-х голов в 9-ти из 11-ти последних матчей;

Турнирная таблица Ла Лиги

# Команда И В Н П Р Очки 14 Эльче 34 9 11 14 45-53 38 18 Алавес 34 9 9 16 40-53 36

Ставки и коэффициенты на матч Эльче – Алавес

Прогноз на Эльче – Алавес от UA-Футбол

Сенсационная команда "Эльче". Если брать результаты только домашних матчей – 8 побед и 7 ничьих в 17-ти встречах. "Алавес" же на выезде сейчас набрал 12 баллов в 17-ти матчах.

Очевидный фаворит "Эльче". Такого же мнения букмекеры. Считаем, что "Эльче" дома "повеселится".

Прогноз: ТБ 1,5 (кф. 2,12)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.