Атлетик Бильбао – Валенсия. Анонс и прогноз матча 35-го тура Ла Лиги на 10.05.2026

Ла Лига. 35-й тур

10 мая 2026 года. 17:15. Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

Трансляция: MEGOGO Futbol 2 (Ukr)

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Атлетик - Валенсия Смотреть трансляцию

10 мая на стадионе "Сан Мамес" нас ожидает классический испанский футбол с борьбой, прессингом, динамикой, дисциплиной и провалами в обороне. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.

Новости "Атлетик Бильбао"

"Атлетик" занимает 8-е место (44 очка) в турнирной таблице Ла Лиги. "Баски" выиграли 13 матчей, завершили вничью 5, проиграли 16; забили 40 голов, пропустили 50.

"Баски" – атакующая команда. Подопечные Эрнесто Вальверде высоко прессингуют соперника, разгоняют атаки по флангам, контратакуют, любят играть первым номером, особенно на домашнем стадионе. Однако, в нынешнем сезоне не все удается. В последних пяти матчах "баски" ни один раз споткнулись о давление соперника. 5 апреля команда не смогла развалить защиту "Хетафе" (2:0). 12 апреля "баски" проиграли "Вильярреалу" (1:2). Создали гораздо больше моментов, чем соперник, владели мячом 62%, нанесли 16 ударов в сторону ворот и 5 в створ, но смогли реализовать только один момент в конце второго тайма. 21 апреля с большим трудом обыграли "Осасуну" (1:0). Уже на 16 минуте оформили гол и расслабились. Владели мячом ради владения, моментов не создавали (всего 2 удара в створ ворот). 25 апреля в матче с "Атлетико Мадрид" (2:3) линии проваливались и соперник использовал свободные зоны для своих атак. "Баски" могли удержать ничью, однако в конце матча обороне не хватило сил сдержать атакующий потенциал "Атлетико". 2 мая в победном матче с "Алавесом" (2:4) мы увидели тот футбол, который "Атлетик" любит. Реактивные фланги, быстрые выходы из обороны в атаку, высокий прессинг.

На домашнем стадионе "Атлетик" играет более раскованно, больше прессингует и чаще добивается успеха. В нынешнем сезоне "баскам" удалось обыграть на своем стадионе "Бетис" (2:1) в марте и "Атлетико Мадрид" (1:0) в декабре 2025 года. В последних десяти домашних матчах у "басков" 5 побед, 1 ничья и 4 поражения.

В нынешнем сезоне "Атлетик" испытывает проблемы с реализацией моментов. Вся надежда на индивидуальное мастерство Горка Гурасеты (9 голов), Роберта Наварро (6 голов), Нико Уильямса (6 голов, 34 созданных момента)), Юри Берчиче (6 ассистов, 27 созданных моментов), Алекса Беренгера (48 созданных моментов).

Новости "Валенсии"

"Валенсия" занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Летучие мыши" выиграли 10 матчей, завершили вничью 9, проиграли 15; забили 37 голов, пропустили 50.

"Валенсия" в нынешнем сезоне играет нестабильно. Большие проблемы у команды в атакующей линии. Большинство матчей "летучие мыши" играли от обороны. Однако это не принесло большого успеха. Под давлением соперников защита распадается и мячи регулярно залетают в ворота подопечных Карлоса Корберана. В последних пяти матчах тоже прослеживается такая тенденция. 5 апреля в матче с "Сельтой" (2:3) первые 20 минут держали темп, забили гол, но потом инициативу перехватил соперник. "Летучие мыши" под давлением растворились и пропустили три мяча. В матче с "Эльче" (0:1) нанесли 15 ударов в сторону ворот (против 5-ти от соперника), 7 ударов в створ ворот (против 2-ух от соперника) и ни одного не смогли реализовать – проиграли. 21 апреля ничья с "Мальоркой" (1:1) скорее везение, чем достойный результат. 25 апреля у "Валенсии" на домашнем стадионе получилось обыграть "Жирону" (2:1). Ну а 2 мая "летучие мыши" в сухую проиграли "Атлетико Мадрид" (0:2).

"Валенсия" имеет в своем составе опытных защитников. Но они почему-то часто теряют концентрацию во вторых таймах. Не феерит и атакующая сила. Но за счет индивидуального мастерства 37 голов в 34 матчах есть. Лучший бомбардир команды – Уго Дуро (9 голов). Больше всего созданных моментов у Луиса Риохи (32 + 5 ассистов). 5 ассистов и на счету центрального полузащитника Хави Герреры. В общем, атаковать есть кому, забивать тоже. Не хватает только креатива и результативности.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 34 29 1 4 89-31 88 2 Реал 34 24 5 5 70-31 77 3 Вильярреал 34 21 5 8 64-39 68 4 Атлетико 34 19 6 9 58-37 63 5 Бетис 34 13 14 7 52-41 53 6 Сельта 34 12 11 11 48-44 47 7 Хетафе 34 13 5 16 28-36 44 8 Атлетик 34 13 5 16 40-50 44 9 Реал Сосьедад 34 11 10 13 52-53 43 10 Осасуна 34 11 9 14 40-42 42 11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35-41 42 12 Валенсия 34 10 9 15 37-50 39 13 Эспаньол 34 10 9 15 37-51 39 14 Эльче 34 9 11 14 45-53 38 15 Мальорка 34 10 8 16 42-51 38 16 Жирона 34 9 11 14 36-51 38 17 Севилья 34 10 7 17 41-55 37 18 Алавес 34 9 9 16 40-53 36 19 Леванте 34 8 9 17 38-55 33 20 Реал Овьедо 34 6 10 18 26-54 28

Последние матчи команд

20.01.2024. Ла Лига

Валенсия – Атлетик 1:0

28.01.2024. Ла Лига

Атлетик – Валенсия 1:0

18.05.2025. Ла Лига

Валенсия – Атлетик 0:1

20.09.2025. Ла Лига

Валенсия – Атлетик 2:0

04.02.2026. Кубок Испании

Валенсия – Атлетик 1:2

Последние пять матчей "Атлетик Бильбао"

05.04.2026. Ла Лига

Хетафе – Атлетик 2:0

12.04 2026. Ла Лига

Атлетик – Вильярреал 1:2

21.04.2026. Ла Лига

Атлетик – Осасуна 1:0

25.04.2026. Ла Лига

Атлетико – Атлетик 3:2

02.05.2026. Ла Лига

Алавес – Атлетик 2:4

Последние пять матчей "Валенсии"

05.04.2026. Ла Лига

Валенсия – Сельта 2:3

11.04.2026. Ла Лига

Эльче – Валенсия 1:0

21.04.2026. Ла Лига

Мальорка – Валенсия 1:1

25.04.2026. Ла Лига

Валенсия – Жирона 2:1

02.05.2026. Ла Лига

Валенсия – Атлетико 0:2

Цифры и факты

"Атлетик" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 матча выиграл, 3 проиграл;

"Атлетик" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1,6 мячей, пропускает 1,8 за 90 минут;

"Валенсия" в последних пяти матчах Ла Лиги 1 матч выиграла, 1 завершила вничью, 3 проиграла;

"Валенсия" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1 мяч, пропускает 1,6 за 90 минут.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Атлетик" лазарет пустой. Единственный футболист, выход которого под вопросом – Прадос Диас. Полузащитник не относится к ключевым игрокам команды.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Симон — Горосабель, Альварес, Ляпорт, Берчиче — Рего, Хаурегисар — И. Уильямс, Сансет, Н. Уильямс — Гурусета Главный тренер: Эрнесто Вальверде

У "Валенсии" много травмированных игроков и все они ключевые, что усложняет работу главному тренеру – Копете (травма щиколотки), Диакаби (мышечная контузия), Фулькье (травма колена), Коррея (мышечная контузия). Под вопросом выход на поле Агирресабалы (травма колена), Бельтрана (травма колена).

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Димитриевски — Гая, Пепелу, Таррега, Саравия — Рамазани, Родригес, Герра, Риоха — Садик, Данжума Главный тренер: Карлос Корберан

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Атлетик Бильбао" и "Валенсией" от UA-Футбол

"Атлетик" на домашнем стадионе будет прессинговать соперника, лететь вперед, атаковать по флангам. Но к обороне есть вопросы. Во вторых таймах часто защита проваливается.

"Валенсия", скорее всего, будет играть от обороны и ждать момента для контратаки.

Обе команды не отличаются голевой феерией. Но обе команды приложат максимум усилий поразить ворота соперника. Фаворит матча – "Атлетик Бильбао".

Наш прогноз: ТБ 2,5 (кф 1.93 по линии БК betking)

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.