Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026
Барселона - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.05.2026 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Эль Класико в этот раз - не просто матч двух принципиальных соперников, а потенциальная точка в чемпионской гонке. "Барселона" подходит к игре с шансом оформить титул, "Реал" - с желанием хотя бы отсрочить праздник.
"Барселона" - "Реал" 22:00
Ла Лига. 35-й тур.
10 мая. Барселона. "Камп Ноу"
Видеотрансляция: Megogo 1
"Барселона": последние новости
"Барселона" практически безошибочно провела сезон в Ла Лиге. На дистанции каталонцы выглядят максимально цельно, а серия из десяти побед подряд на финише кампании закрепила ощущение полного контроля над чемпионской гонкой.
Турнирная ситуация делает Эль Класико особенным: "Барселона" имеет комфортный отрыв от "Реала" и может заранее выиграть титул прямо в этой игре даже в случае ничьей.
Домашняя форма "Барселоны" выглядит идеальной. На "Камп Ноу" "блауграна" выиграла все матчи чемпионата, выдав серию из 17 побед подряд. При этом речь идёт не только о результатах, но и о характере игры: высокая результативность, в среднем более трёх голов за матч, сочетается с отличной обороной - 0,5 с лишним гола за игру. Коллектив Ханса-Дитера Флика доминирует за счёт тотального контроля пространства, высокого прессинга и постоянного давления.
Главная потеря "Барселоны" - Ламин Ямаль, который выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Также под вопросом готовность Андреаса Кристенсена. При этом есть и позитивные новости: Рафинья может выйти на поле как минимум со скамейки запасных, а Жюль Кунде после дисквалификации возвращается в стартовую обойму.
Ориентировочный состав: Ж. Гарсия - Кунде, Кубарси, Мартин, Канселу - Гави, Педри - Рашфорд, Фермин, Торрес - Левандовский
"Реал": последние новости
"Реал" находится в турбулентном состоянии. В Ла Лиге мадридцы идут вторыми, уступая "Барселоне" на 11 очков, и фактически уже потеряли реальные шансы на чемпионство. Даже при победе в очной встрече интрига в борьбе за титул остаётся формальной, а сезон постепенно смещается в сторону разочарования - особенно на фоне вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании.
Форма "Реала" в чемпионате при этом остаётся неоднозначной. В последних турах "сливочные" потеряли много очков. Даже в выигранных матчах подопечные Альваро Арбелоа нередко проваливают первые таймы и вытягивают результат за счёт индивидуального класса лидеров - именно это мешает им стабильно конкурировать на дистанции.
Наиболее серьёзной проблемой перед Класико стала внутренняя ситуация. Вокруг "Реала" регулярно появляются сообщения о конфликтах внутри раздевалки, напряжении между игроками и общей усталости после сезона без крупных трофеев. Особый резонанс вызвала стычка между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени, которая привела к травме уругвайца и его отсутствию в ближайшем матче.
Кадровая ситуация также остаётся тяжёлой. В лазарете кроме Феде находятся Родриго, Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Арда Гюлер, не сыграет до конца сезона из-за конфликта с главным тренером и Дани Себальос. Также неизвестно сыграет ли Килиан Мбаппе. В то же время, вернулся в строй Тибо Куртуа, который впервые за долгое время может заменить в рамке ворот украинца Андрея Лунина.
Ориентировочный состав: Куртуа - Трент, Рюдигер, Хейсен, Каррерас - Камавинга, Чуамени, Беллингем - Мастантуоно, Винисиус, Гонсало
Последние матчи
"Барселона":
- 02.05. Осасуна - Барселона 1:2 (Ла Лига)
- 25.04. Хетафе - Барселона 0:2 (Ла Лига)
- 22.04. Барселона - Сельта 1:0 (Ла Лига)
- 14.04. Атлетико - Барселона 1:2 (Лига чемпионов)
- 11.04. Барселона - Эспаньол 4:1 (Ла Лига)
"Реал":
- 03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)
- 24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)
- 21.04. Реал - Алавес 2:1 (Ла Лига)
- 15.04. Бавария - Реал 4:3 (Лига чемпионов)
- 10.04. Реал - Жирона 1:1 (Ла Лига)
Последние личные встречи
- 11.01.26. Барселона - Реал 3:2 (Суперкубок Испании)
- 26.10.25. Реал - Барселона 2:1 (Ла Лига)
- 11.05.25. Барселона - Реал 4:3 (Ла Лига)
- 26.04.25. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
- 12.01.25. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|34
|29
|1
|4
|89-31
|88
|2
|34
|24
|5
|5
|70-31
|77
|3
|34
|21
|5
|8
|64-39
|68
|4
|35
|19
|6
|10
|58-38
|63
|5
|34
|13
|14
|7
|52-41
|53
|6
|35
|13
|11
|11
|49-44
|50
|7
|34
|13
|5
|16
|28-36
|44
|8
|34
|13
|5
|16
|40-50
|44
|9
|34
|11
|10
|13
|52-53
|43
|10
|35
|11
|9
|15
|42-45
|42
|11
|34
|10
|12
|12
|35-41
|42
|12
|35
|11
|7
|17
|43-56
|40
|13
|35
|10
|9
|16
|38-53
|39
|14
|34
|10
|9
|15
|37-50
|39
|15
|35
|9
|12
|14
|46-54
|39
|16
|34
|10
|8
|16
|42-51
|38
|17
|34
|9
|11
|14
|36-51
|38
|18
|35
|9
|10
|16
|41-54
|37
|19
|35
|9
|9
|17
|41-57
|36
|20
|34
|6
|10
|18
|26-54
|28
Ставки и коэффициенты
Прогноз от UA-Футбол
Учитывая обстановку в раздевалке "Реала", кадровые потери мадридцев и сумасшедшую мотивацию "Барселоны", исход здесь довольно предсказуемый.
Наш прогноз - победа "Барселоны" за 1.67.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- "Его карьера уже завершена". Журналист Sky Sports шокировал заявлением о Мудрике
- "Мы не привыкли к такому": Биловар сравнил нынешнее Динамо с прошлым сезоном
- "Это хитрости, к которым прибегает Пономарев": Костюк нашел причину ничьей в Черкассах
- Атлетико – Сельта. Анонс и прогноз матча 35-го тура Ла Лиги на 09.05.2026
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц
- Почти 5 млн долларов. Кто она – модель OnlyFans, на которую игрок Арсенала спустил состояние. ФОТО
Комментарии 1