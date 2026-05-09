Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Эль Класико в этот раз - не просто матч двух принципиальных соперников, а потенциальная точка в чемпионской гонке. "Барселона" подходит к игре с шансом оформить титул, "Реал" - с желанием хотя бы отсрочить праздник. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

"Барселона" - "Реал" 22:00

Ла Лига. 35-й тур.

10 мая. Барселона. "Камп Ноу"

Видеотрансляция: Megogo 1

"Барселона": последние новости

"Барселона" практически безошибочно провела сезон в Ла Лиге. На дистанции каталонцы выглядят максимально цельно, а серия из десяти побед подряд на финише кампании закрепила ощущение полного контроля над чемпионской гонкой.

Турнирная ситуация делает Эль Класико особенным: "Барселона" имеет комфортный отрыв от "Реала" и может заранее выиграть титул прямо в этой игре даже в случае ничьей.

Домашняя форма "Барселоны" выглядит идеальной. На "Камп Ноу" "блауграна" выиграла все матчи чемпионата, выдав серию из 17 побед подряд. При этом речь идёт не только о результатах, но и о характере игры: высокая результативность, в среднем более трёх голов за матч, сочетается с отличной обороной - 0,5 с лишним гола за игру. Коллектив Ханса-Дитера Флика доминирует за счёт тотального контроля пространства, высокого прессинга и постоянного давления.

Главная потеря "Барселоны" - Ламин Ямаль, который выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Также под вопросом готовность Андреаса Кристенсена. При этом есть и позитивные новости: Рафинья может выйти на поле как минимум со скамейки запасных, а Жюль Кунде после дисквалификации возвращается в стартовую обойму.

Ориентировочный состав: Ж. Гарсия - Кунде, Кубарси, Мартин, Канселу - Гави, Педри - Рашфорд, Фермин, Торрес - Левандовский

"Реал": последние новости

"Реал" находится в турбулентном состоянии. В Ла Лиге мадридцы идут вторыми, уступая "Барселоне" на 11 очков, и фактически уже потеряли реальные шансы на чемпионство. Даже при победе в очной встрече интрига в борьбе за титул остаётся формальной, а сезон постепенно смещается в сторону разочарования - особенно на фоне вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Форма "Реала" в чемпионате при этом остаётся неоднозначной. В последних турах "сливочные" потеряли много очков. Даже в выигранных матчах подопечные Альваро Арбелоа нередко проваливают первые таймы и вытягивают результат за счёт индивидуального класса лидеров - именно это мешает им стабильно конкурировать на дистанции.

Наиболее серьёзной проблемой перед Класико стала внутренняя ситуация. Вокруг "Реала" регулярно появляются сообщения о конфликтах внутри раздевалки, напряжении между игроками и общей усталости после сезона без крупных трофеев. Особый резонанс вызвала стычка между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени, которая привела к травме уругвайца и его отсутствию в ближайшем матче.

Кадровая ситуация также остаётся тяжёлой. В лазарете кроме Феде находятся Родриго, Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Арда Гюлер, не сыграет до конца сезона из-за конфликта с главным тренером и Дани Себальос. Также неизвестно сыграет ли Килиан Мбаппе. В то же время, вернулся в строй Тибо Куртуа, который впервые за долгое время может заменить в рамке ворот украинца Андрея Лунина.

Ориентировочный состав: Куртуа - Трент, Рюдигер, Хейсен, Каррерас - Камавинга, Чуамени, Беллингем - Мастантуоно, Винисиус, Гонсало

Последние матчи

"Барселона":

  • 02.05. Осасуна - Барселона 1:2 (Ла Лига)
  • 25.04. Хетафе - Барселона 0:2 (Ла Лига)
  • 22.04. Барселона - Сельта 1:0 (Ла Лига)
  • 14.04. Атлетико - Барселона 1:2 (Лига чемпионов)
  • 11.04. Барселона - Эспаньол 4:1 (Ла Лига)

"Реал":

  • 03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)
  • 24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)
  • 21.04. Реал - Алавес 2:1 (Ла Лига)
  • 15.04. Бавария - Реал 4:3 (Лига чемпионов)
  • 10.04. Реал - Жирона 1:1 (Ла Лига)

Последние личные встречи

  • 11.01.26. Барселона - Реал 3:2 (Суперкубок Испании)
  • 26.10.25. Реал - Барселона 2:1 (Ла Лига)
  • 11.05.25. Барселона - Реал 4:3 (Ла Лига)
  • 26.04.25. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)
  • 12.01.25. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 4Барселона

 34 29 1 4 89-31 88
2

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 5Реал

 34 24 5 5 70-31 77
3

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 6Вильярреал

 34 21 5 8 64-39 68
4

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 7Атлетико

 35 19 6 10 58-38 63
5

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 8Бетис

 34 13 14 7 52-41 53
6

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 9Сельта

 35 13 11 11 49-44 50
7

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 10Хетафе

 34 13 5 16 28-36 44
8

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 11Атлетик

 34 13 5 16 40-50 44
9

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 12Реал Сосьедад

 34 11 10 13 52-53 43
10

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 13Осасуна

 35 11 9 15 42-45 42
11

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 14Райо Вальекано

 34 10 12 12 35-41 42
12

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 15Севилья

 35 11 7 17 43-56 40
13

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 16Эспаньол

 35 10 9 16 38-53 39
14

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 17Валенсия

 34 10 9 15 37-50 39
15

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 18Эльче

 35 9 12 14 46-54 39
16

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 19Мальорка

 34 10 8 16 42-51 38
17

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 20Жирона

 34 9 11 14 36-51 38
18

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 21Алавес

 35 9 10 16 41-54 37
19

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 22Леванте

 35 9 9 17 41-57 36
20

Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026 - изображение 23Реал Овьедо

 34 6 10 18 26-54 28

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

Учитывая обстановку в раздевалке "Реала", кадровые потери мадридцев и сумасшедшую мотивацию "Барселоны", исход здесь довольно предсказуемый.

Наш прогноз - победа "Барселоны" за 1.67.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Комментарии
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2026 в 08:52
События в логове реала, когда есть разногласия между игроками и тренером, когда игроки временно переключились на бокс или кунг-фу, когда фанаты реала собрали миллионы подписей за то, чтобы убрать из команды Мбаппе и, когда в реале многие на больничном, не должны убаюкивать игроков Барселоны. Концентрация и собранность должны быть с первых минут матча. Потому что история самой Барселоны показывает: самоуспокоенность до матча приводит к поражению. Здесь недавно была прекрасная аналитика о том, как много лет назад Барса уступила трофей Кубка Европейских Чемпионов румынской Стяуа в 1986 году. Я приведу и такой пример... В 2019 году выносим Ливерпуль в домашнем полуфинале 3-0, на ответный матч отправились в благодушном состоянии, зная при этом, что половина состава Ливера на больничном и ... получаем 4-0...Кстати, абсолютным виновником того вылета я считаю одного человека - это Дембеле. В домашнем матче, уже при счете 3-0, Месси вывел его один на один с кипером и тот смазал...В ответном матче Месси ему выдал два паса - только забивай... Мазила... Что касается персоны арбитра. Я уже приводил примеры того, как он отрабатывал для переса, убивая Барсу. Но что интересно, баланс игр с ним у Барселоны лучше, чем у реала с ним. Барса с этим два раза эрнандесом - 41 матч, 25 побед, 12 ничьих и 4 поражения. Позорный реал - 37 матчей, 21/6/10. Этот арбитришка едет на ЧМ чуть ли не главным арбитришкой из всего судейского корпуса... Типа, старшОй...Захочет ли он позориться на всю футбольную Планету и внаглую убивать Барсу? Я так не думаю... Но там, где могут быть половинчатые решения, т.е., решения, которые его хоть как-то оправдывают, он обязательно будет вредить Барселоне... И больше всего я опасаюсь, что эта пересовская подстилка придумает для Барсы удаление в первом тайме. Или в начале второго...Я недавно назвал события в логове реала - "театр"... Я бы очень хотел чтоб это было ошибочное мнение... Потому что, если реал выйдет на матч собранным и максимально сконцентрированным, плюс сюда арбитр, который их, то это будет очень непростой матч для Барселоны. Удачи великой Барселоне!
