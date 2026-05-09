Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026

Эль Класико в этот раз - не просто матч двух принципиальных соперников, а потенциальная точка в чемпионской гонке. "Барселона" подходит к игре с шансом оформить титул, "Реал" - с желанием хотя бы отсрочить праздник.

"Барселона" - "Реал" 22:00

Ла Лига. 35-й тур.

10 мая. Барселона. "Камп Ноу"

Видеотрансляция: Megogo 1

"Барселона": последние новости

"Барселона" практически безошибочно провела сезон в Ла Лиге. На дистанции каталонцы выглядят максимально цельно, а серия из десяти побед подряд на финише кампании закрепила ощущение полного контроля над чемпионской гонкой.

Турнирная ситуация делает Эль Класико особенным: "Барселона" имеет комфортный отрыв от "Реала" и может заранее выиграть титул прямо в этой игре даже в случае ничьей.

Домашняя форма "Барселоны" выглядит идеальной. На "Камп Ноу" "блауграна" выиграла все матчи чемпионата, выдав серию из 17 побед подряд. При этом речь идёт не только о результатах, но и о характере игры: высокая результативность, в среднем более трёх голов за матч, сочетается с отличной обороной - 0,5 с лишним гола за игру. Коллектив Ханса-Дитера Флика доминирует за счёт тотального контроля пространства, высокого прессинга и постоянного давления.

Главная потеря "Барселоны" - Ламин Ямаль, который выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Также под вопросом готовность Андреаса Кристенсена. При этом есть и позитивные новости: Рафинья может выйти на поле как минимум со скамейки запасных, а Жюль Кунде после дисквалификации возвращается в стартовую обойму.

Ориентировочный состав: Ж. Гарсия - Кунде, Кубарси, Мартин, Канселу - Гави, Педри - Рашфорд, Фермин, Торрес - Левандовский

"Реал": последние новости

"Реал" находится в турбулентном состоянии. В Ла Лиге мадридцы идут вторыми, уступая "Барселоне" на 11 очков, и фактически уже потеряли реальные шансы на чемпионство. Даже при победе в очной встрече интрига в борьбе за титул остаётся формальной, а сезон постепенно смещается в сторону разочарования - особенно на фоне вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Форма "Реала" в чемпионате при этом остаётся неоднозначной. В последних турах "сливочные" потеряли много очков. Даже в выигранных матчах подопечные Альваро Арбелоа нередко проваливают первые таймы и вытягивают результат за счёт индивидуального класса лидеров - именно это мешает им стабильно конкурировать на дистанции.

Наиболее серьёзной проблемой перед Класико стала внутренняя ситуация. Вокруг "Реала" регулярно появляются сообщения о конфликтах внутри раздевалки, напряжении между игроками и общей усталости после сезона без крупных трофеев. Особый резонанс вызвала стычка между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени, которая привела к травме уругвайца и его отсутствию в ближайшем матче.

Кадровая ситуация также остаётся тяжёлой. В лазарете кроме Феде находятся Родриго, Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Арда Гюлер, не сыграет до конца сезона из-за конфликта с главным тренером и Дани Себальос. Также неизвестно сыграет ли Килиан Мбаппе. В то же время, вернулся в строй Тибо Куртуа, который впервые за долгое время может заменить в рамке ворот украинца Андрея Лунина.

Ориентировочный состав: Куртуа - Трент, Рюдигер, Хейсен, Каррерас - Камавинга, Чуамени, Беллингем - Мастантуоно, Винисиус, Гонсало

Последние матчи

"Барселона":

02.05. Осасуна - Барселона 1:2 (Ла Лига)

25.04. Хетафе - Барселона 0:2 (Ла Лига)

22.04. Барселона - Сельта 1:0 (Ла Лига)

14.04. Атлетико - Барселона 1:2 (Лига чемпионов)

11.04. Барселона - Эспаньол 4:1 (Ла Лига)

"Реал":

03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)

24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)

21.04. Реал - Алавес 2:1 (Ла Лига)

15.04. Бавария - Реал 4:3 (Лига чемпионов)

10.04. Реал - Жирона 1:1 (Ла Лига)

Последние личные встречи

11.01.26. Барселона - Реал 3:2 (Суперкубок Испании)

26.10.25. Реал - Барселона 2:1 (Ла Лига)

11.05.25. Барселона - Реал 4:3 (Ла Лига)

26.04.25. Барселона - Реал 3:2 (Кубок Испании)

12.01.25. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Барселона 34 29 1 4 89-31 88 2 Реал 34 24 5 5 70-31 77 3 Вильярреал 34 21 5 8 64-39 68 4 Атлетико 35 19 6 10 58-38 63 5 Бетис 34 13 14 7 52-41 53 6 Сельта 35 13 11 11 49-44 50 7 Хетафе 34 13 5 16 28-36 44 8 Атлетик 34 13 5 16 40-50 44 9 Реал Сосьедад 34 11 10 13 52-53 43 10 Осасуна 35 11 9 15 42-45 42 11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35-41 42 12 Севилья 35 11 7 17 43-56 40 13 Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39 14 Валенсия 34 10 9 15 37-50 39 15 Эльче 35 9 12 14 46-54 39 16 Мальорка 34 10 8 16 42-51 38 17 Жирона 34 9 11 14 36-51 38 18 Алавес 35 9 10 16 41-54 37 19 Леванте 35 9 9 17 41-57 36 20 Реал Овьедо 34 6 10 18 26-54 28

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

Учитывая обстановку в раздевалке "Реала", кадровые потери мадридцев и сумасшедшую мотивацию "Барселоны", исход здесь довольно предсказуемый.

Наш прогноз - победа "Барселоны" за 1.67.