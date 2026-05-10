Проверка лидером. Мальорка – Вильярреал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026

Ла Лига, 35 -й тур

10 мая, 15:00. "Сон-Муа" (Мальорка)

Главный арбитр: Виктор Гарсия (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция: UA-Футбол

Борьба за выживание против амбиций Лиги чемпионов — именно такая вывеска ждет нас на "Сон-Муа"

Сумеет ли оборона хозяев сдержать одну из самых результативных атак чемпионата?

Новости Мальорки (Пальма-де-Мальорка, Испания)

Клуб из курортного города в прошлом туре прервал свою 2-матчевую безвыигрышную серию, победив команду с украинцами. Причём футболисты удержали преимущество, полученное ещё в первом тайме.

"Мальорка" идет на 16-й строчке с 38 очками. Отрыв от зоны вылета составляет всего 2 балла, каждый балл на вес золота.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Ведат Мурики с 21-м забитым голом в 33-х матчах Ла Лиги.

Перейдём к кадровой ситуации. Недоступны на матч полузащитник Жан Салас, нападающий Матео Джозеф и защитники Антонио Раильо и Мараш Кумбулла. Из-за дисквалификации недоступен Пабло Маффео.

Под вопросом на матч вратарь Лукас Бергстрём.

Ориентировочный состав (4-3-1-2): Роман – Санчес, Вальент, Маскарель, Мохика – Дардер, Коста, Морланес – Торре – Мурики, Лувумбу

Новости Вильярреала (Вильярреал, Испания)

Месяц назад "жёлтая субмарина" испытала горечь поражения. После этого клуб выдал 4 матча без поражений.

"Вильярреал" гарантировал себе попадание в зону Лиги Чемпионов – ниже 5-го места клуб не опустится по итогам чемпионата. Сейчас клуб на третьем месте.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Жорж Микаутадзе с 11-ю забитыми голами в 29-ти матчах Ла Лиги.

Переходим к кадровой ситуации. Защитник Хуан Фойт выбыл на длительный срок. Под вопросом на матч нападающий Пау Кабанес и защитник Логан Кошта.

Ориентировочный состав (4-4-2): Тенас – Фримен, Наварро, Вейга, Педраса – Пепе, Гейе, Комесанья, Морейро – Микаутадзе, Морено

Последние пять матчей команд

Мальорка

01.05.26 Жирона – Мальорка 0:1 (Ла Лига)

0:1 (Ла Лига) 25.04.26 Алавес – Мальорка 2:1 (Ла Лига)

2:1 (Ла Лига) 21.04.26 Мальорка – Валенсия 1:1 (Ла Лига)

– Валенсия 1:1 (Ла Лига) 12.04.26 Мальорка – Райо Вальекано 3:0 (Ла Лига)

– Райо Вальекано 3:0 (Ла Лига) 04.04.26 Мальорка – Реал Мадрид 2:1 (Ла Лига)

Вильярреал

02.05.26 Вильярреал – Леванте 5:1 (Ла Лига)

– Леванте 5:1 (Ла Лига) 26.04.26 Вильярреал – Сельта 2:1 (Ла Лига)

– Сельта 2:1 (Ла Лига) 23.04.26 Реал Овьедо – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)

1:1 (Ла Лига) 12.04.26 Атлетик – Вильярреал 1:2 (Ла Лига)

1:2 (Ла Лига) 06.04.26 Жирона – Вильярреал 2:2 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками

22.11.25 Вильярреал – Мальорка 2:1 (Ла Лига)

20.01.25 Вильярреал – Мальорка 4:0 (Ла Лига)

Цифры и факты

"Вильярреал" пропускает менее 2-х голов в 7-ми из последних 9-ти гостевых матчах;

"Мальорка" забивает в 8-ми матчах подряд, "Вильярреал" забивает в 13-ти из 14-ти последних матчах;

"Мальорка" не забивает "Вильярреалу" в 7-ми из последних 14-ти матчей

Турнирная таблица Ла Лиги

# Команда И В Н П Р Очки 3 Вильярреал 34 21 5 8 64-39 68 16 Мальорка 34 10 8 16 42-51 38

Прогноз на Мальорка – Вильярреал от UA-Футбол

"Мальорка" дома – одна из сильных команд Ла Лиги. Но не сильнее "жёлтой субмарины" на выезде.

При этом "Вильярреал" может начинать готовиться к следующему сезону, а у "Мальорки" всё иначе – им нужно удержаться в Ла Лиге.

Считаем, что в этом матче "Мальорка" не проиграет. Для этого воспользуемся форой

Прогноз: Ф1 (+0) (кф. 1.81)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.