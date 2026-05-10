Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Проверка лидером. Мальорка – Вильярреал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026
На разных полюсах турнирной таблицы
Фото - UA-Футбол
Ла Лига, 35 -й тур
10 мая, 15:00. "Сон-Муа" (Мальорка)
Главный арбитр: Виктор Гарсия (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Текстовая трансляция: UA-Футбол
Борьба за выживание против амбиций Лиги чемпионов — именно такая вывеска ждет нас на "Сон-Муа"
Сумеет ли оборона хозяев сдержать одну из самых результативных атак чемпионата? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.
Новости Мальорки (Пальма-де-Мальорка, Испания)
Клуб из курортного города в прошлом туре прервал свою 2-матчевую безвыигрышную серию, победив команду с украинцами. Причём футболисты удержали преимущество, полученное ещё в первом тайме.
"Мальорка" идет на 16-й строчке с 38 очками. Отрыв от зоны вылета составляет всего 2 балла, каждый балл на вес золота.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Ведат Мурики с 21-м забитым голом в 33-х матчах Ла Лиги.
Перейдём к кадровой ситуации. Недоступны на матч полузащитник Жан Салас, нападающий Матео Джозеф и защитники Антонио Раильо и Мараш Кумбулла. Из-за дисквалификации недоступен Пабло Маффео.
Под вопросом на матч вратарь Лукас Бергстрём.
Ориентировочный состав (4-3-1-2): Роман – Санчес, Вальент, Маскарель, Мохика – Дардер, Коста, Морланес – Торре – Мурики, Лувумбу
Новости Вильярреала (Вильярреал, Испания)
Месяц назад "жёлтая субмарина" испытала горечь поражения. После этого клуб выдал 4 матча без поражений.
"Вильярреал" гарантировал себе попадание в зону Лиги Чемпионов – ниже 5-го места клуб не опустится по итогам чемпионата. Сейчас клуб на третьем месте.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Жорж Микаутадзе с 11-ю забитыми голами в 29-ти матчах Ла Лиги.
Переходим к кадровой ситуации. Защитник Хуан Фойт выбыл на длительный срок. Под вопросом на матч нападающий Пау Кабанес и защитник Логан Кошта.
Ориентировочный состав (4-4-2): Тенас – Фримен, Наварро, Вейга, Педраса – Пепе, Гейе, Комесанья, Морейро – Микаутадзе, Морено
Последние пять матчей команд
Мальорка
- 01.05.26 Жирона – Мальорка 0:1 (Ла Лига)
- 25.04.26 Алавес – Мальорка 2:1 (Ла Лига)
- 21.04.26 Мальорка – Валенсия 1:1 (Ла Лига)
- 12.04.26 Мальорка – Райо Вальекано 3:0 (Ла Лига)
- 04.04.26 Мальорка – Реал Мадрид 2:1 (Ла Лига)
Вильярреал
- 02.05.26 Вильярреал – Леванте 5:1 (Ла Лига)
- 26.04.26 Вильярреал – Сельта 2:1 (Ла Лига)
- 23.04.26 Реал Овьедо – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)
- 12.04.26 Атлетик – Вильярреал 1:2 (Ла Лига)
- 06.04.26 Жирона – Вильярреал 2:2 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 22.11.25 Вильярреал – Мальорка 2:1 (Ла Лига)
- 20.01.25 Вильярреал – Мальорка 4:0 (Ла Лига)
Цифры и факты
- "Вильярреал" пропускает менее 2-х голов в 7-ми из последних 9-ти гостевых матчах;
- "Мальорка" забивает в 8-ми матчах подряд, "Вильярреал" забивает в 13-ти из 14-ти последних матчах;
- "Мальорка" не забивает "Вильярреалу" в 7-ми из последних 14-ти матчей
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64-39
|68
|16
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42-51
|38
Ставки и коэффициенты на матч Мальорка – Вильярреал
Прогноз на Мальорка – Вильярреал от UA-Футбол
"Мальорка" дома – одна из сильных команд Ла Лиги. Но не сильнее "жёлтой субмарины" на выезде.
При этом "Вильярреал" может начинать готовиться к следующему сезону, а у "Мальорки" всё иначе – им нужно удержаться в Ла Лиге.
Считаем, что в этом матче "Мальорка" не проиграет. Для этого воспользуемся форой
Прогноз: Ф1 (+0) (кф. 1.81)
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Еврокубковый подарок из Эдинбурга: Хартс упрощает путь Шахтера в группу Лиги чемпионов
- "Его карьера уже завершена". Журналист Sky Sports шокировал заявлением о Мудрике
- "Это хитрости, к которым прибегает Пономарев": Костюк нашел причину ничьей в Черкассах
- Атлетико – Сельта. Анонс и прогноз матча 35-го тура Ла Лиги на 09.05.2026
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Горячее Бали. Украинская звезда биатлона сменила лыжный комбинезон на дерзкое бикини. ФОТО