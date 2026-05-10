Реал Овьедо – Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2026

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал Овьедо" - "Хетафе" в рамках 35-го тура Примеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
В 35-м туре Примеры "Хетафе" отправляется в Астурию, где встретится с "Реалом Овьедо". UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Содержание

Примера. 35-й тур
10 мая. Овьедо. "Эстадио Нуэво Карлос Тартьере"
"Реал Овьедо" 19:30 "Хетафе"
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала Овьедо"

"Реал Овьедо" находится в статусе главного аутсайдера чемпионата. Хотя во втором круге результаты свидетельствуют об определенном прогрессе в игре команды, спастись от вылета из Примеры уже практически нереально. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет 10 баллов за 4 тура до завершения сезона.

В предыдущем туре "Реал Овьедо" в гостях безнадежно проиграл "Бетису" (0:3). Подопечные Альмады много атаковали, но им чего-то не хватало в завершающей стадии. Неделей ранее клуб из Астурии дома проиграл ключевой матч против одного из конкурентов в борьбе за выживание – "Эльче" (1:2). Перед этим были ничья с "Вильярреалом" (1:1) и победы над "Сельтой" (3:0) и "Севильей" (1:0).

Несмотря на относительно успешный период в конце, "Реал Овьедо" следующий сезон проведет в Сегунди. Шансы спастись есть, но только теоретические. Заработать очки против "Хетафе" будет трудно, ведь мадридцы тоже мотивированы и решают свои турнирные задачи.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" в матче с главным аутсайдером Примеры рассчитывает на положительный результат. Команда находится на 7-й позиции, позволяющей сыграть в еврокубках следующего сезона.

Последние 2 матча "Хетафе" дома проиграл со счетом 0:2. Если поражение от "Барселоны" еще можно понять, то фиаско в игре с "Райо Вальекано" было несколько неожиданным. Перед этим подопечные Бордаласа воспользовались усталостью "Реала Сосьедада" после финала Кубка Испании и обыграли их в гостях (1:0).

Поражение от еще одного аутсайдера - "Леванте" (0:1) было абсолютно закономерным. После перерыва на матче сборных "Хетафе" обыграл дома "Атлетик" из Бильбао, который сейчас является одним из конкурентов в борьбе за еврокубки. Чтобы продолжать борьбу за еврокубки, подопечным Бордаласа обязательно нужна победа. И матч против главного аутсайдера выигрывать можно.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала Овьедо" не сыграют травмированные Дендонкер и Домингес

Ориентировочный состав "Реала Овьедо": Эскандель - Видаль, Костас, Байи, Лопес - Фонсека, Сибо, Рейна - Чайра, Виньяс, Фернандес.

У "Хетафе" из-за травмы не сыграет Хуанми.

Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Давинчи, Боселли, Дуарте, Джене Фемения – Мартин, Милья, Арамбарри – Сатриано, Васкес.

"Реал Овьедо" - "Хетафе": статистика личных встреч

  • 13.09.25. Хетафе - Реал Овьедо 2:0 (Примера)
  • 26.07.25. Хетафе – Реал Овьедо 1:1 (Контрольный матч)
  • 24.07.24. Хетафе - Реал Овьедо 0:1 (Контрольный матч)
  • 19.02.17. Реал Овьедо - Хетафе 2:1 (Сегунда)
  • 18.09.16. Хетафе - Реал Овьедо 2:1 (Сегунда)

В 5-ти последних личных встречах команд абсолютное равенство: по 2 победы каждой из команд и ничья. Матч первого круга выиграло "Хетафе".

Последние матчи "Реала Овьедо"

  • 03.05. Бетис - Реал Овьедо 3:0 (Примера)
  • 26.04. Реал Овьедо - Эльче 1:2 (Примера)
  • 23.04. Реал Овьедо - Вильярреал 1:1 (Примера)
  • 12.04. Сельта - Реал Овьедо 0:3 (Примера)
  • 05.04. Реал Овьедо - Севилья 1:0 (Примера)

Последние матчи "Хетафе"

  • 03.05. Хетафе - Райо Вальекано 0:2 (Примера)
  • 25.04. Хетафе – Барселона 0:2 (Примера)
  • 22.04. Реал Сосьедад – Хетафе 0:1 (Примера)
  • 13.04. Леванте – Хетафе 1:0 (Примера)
  • 05.04. Хетафе – Атлетик 2:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 34 29 1 4 89-31 88
2 Реал Реал 34 24 5 5 70-31 77
3 Вильярреал Вильярреал 34 21 5 8 64-39 68
4 Атлетико Атлетико 35 19 6 10 58-38 63
5 Бетис Бетис 34 13 14 7 52-41 53
6 Сельта Сельта 35 13 11 11 49-44 50
7 Хетафе Хетафе 34 13 5 16 28-36 44
8 Атлетик Атлетик 34 13 5 16 40-50 44
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 34 11 10 13 52-53 43
10 Осасуна Осасуна 35 11 9 15 42-45 42
11 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 10 12 12 35-41 42
12 Севилья Севилья 35 11 7 17 43-56 40
13 Эспаньол Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39
14 Валенсия Валенсия 34 10 9 15 37-50 39
15 Эльче Эльче 35 9 12 14 46-54 39
16 Мальорка Мальорка 34 10 8 16 42-51 38
17 Жирона Жирона 34 9 11 14 36-51 38
18 Алавес Алавес 35 9 10 16 41-54 37
19 Леванте Леванте 35 9 9 17 41-57 36
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 34 6 10 18 26-54 28

"Реал Овьедо" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Реал Овьедо" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

Команды имеют практически равные шансы на успех по версии букмекеров. "Хетафе" в последнее время с переменным успехом играет в гостях. А вот "Реалу Овьедо" нечего терять, поэтому команда может сыграть раскрепощенно. Считаем, что при таких условиях в этом матче будет забито минимум 2 гола. Прогноз – ТБ 2 за коэффициент 1,92 (за лінією БК betking).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

