Реал Овьедо – Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал Овьедо" - "Хетафе" в рамках 35-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 35-м туре Примеры "Хетафе" отправляется в Астурию, где встретится с "Реалом Овьедо". UA-Футбол анонсирует будущий поединок!
- Новости "Реала Овьедо"
- Новости "Хетафе"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Реал Овьедо" - "Хетафе": статистика личных встреч
- Последние матчи "Реала Овьедо"
- Последние матчи "Хетафе"
- Турнирное положение команд
- "Реал Овьедо" - "Хетафе": ставки и коэффициенты
- "Реал Овьедо" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол
Примера. 35-й тур
10 мая. Овьедо. "Эстадио Нуэво Карлос Тартьере"
"Реал Овьедо" 19:30 "Хетафе"
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Реала Овьедо"
"Реал Овьедо" находится в статусе главного аутсайдера чемпионата. Хотя во втором круге результаты свидетельствуют об определенном прогрессе в игре команды, спастись от вылета из Примеры уже практически нереально. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет 10 баллов за 4 тура до завершения сезона.
В предыдущем туре "Реал Овьедо" в гостях безнадежно проиграл "Бетису" (0:3). Подопечные Альмады много атаковали, но им чего-то не хватало в завершающей стадии. Неделей ранее клуб из Астурии дома проиграл ключевой матч против одного из конкурентов в борьбе за выживание – "Эльче" (1:2). Перед этим были ничья с "Вильярреалом" (1:1) и победы над "Сельтой" (3:0) и "Севильей" (1:0).
Несмотря на относительно успешный период в конце, "Реал Овьедо" следующий сезон проведет в Сегунди. Шансы спастись есть, но только теоретические. Заработать очки против "Хетафе" будет трудно, ведь мадридцы тоже мотивированы и решают свои турнирные задачи.
Новости "Хетафе"
"Хетафе" в матче с главным аутсайдером Примеры рассчитывает на положительный результат. Команда находится на 7-й позиции, позволяющей сыграть в еврокубках следующего сезона.
Последние 2 матча "Хетафе" дома проиграл со счетом 0:2. Если поражение от "Барселоны" еще можно понять, то фиаско в игре с "Райо Вальекано" было несколько неожиданным. Перед этим подопечные Бордаласа воспользовались усталостью "Реала Сосьедада" после финала Кубка Испании и обыграли их в гостях (1:0).
Поражение от еще одного аутсайдера - "Леванте" (0:1) было абсолютно закономерным. После перерыва на матче сборных "Хетафе" обыграл дома "Атлетик" из Бильбао, который сейчас является одним из конкурентов в борьбе за еврокубки. Чтобы продолжать борьбу за еврокубки, подопечным Бордаласа обязательно нужна победа. И матч против главного аутсайдера выигрывать можно.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Реала Овьедо" не сыграют травмированные Дендонкер и Домингес
Ориентировочный состав "Реала Овьедо": Эскандель - Видаль, Костас, Байи, Лопес - Фонсека, Сибо, Рейна - Чайра, Виньяс, Фернандес.
У "Хетафе" из-за травмы не сыграет Хуанми.
Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Давинчи, Боселли, Дуарте, Джене Фемения – Мартин, Милья, Арамбарри – Сатриано, Васкес.
"Реал Овьедо" - "Хетафе": статистика личных встреч
- 13.09.25. Хетафе - Реал Овьедо 2:0 (Примера)
- 26.07.25. Хетафе – Реал Овьедо 1:1 (Контрольный матч)
- 24.07.24. Хетафе - Реал Овьедо 0:1 (Контрольный матч)
- 19.02.17. Реал Овьедо - Хетафе 2:1 (Сегунда)
- 18.09.16. Хетафе - Реал Овьедо 2:1 (Сегунда)
В 5-ти последних личных встречах команд абсолютное равенство: по 2 победы каждой из команд и ничья. Матч первого круга выиграло "Хетафе".
Последние матчи "Реала Овьедо"
- 03.05. Бетис - Реал Овьедо 3:0 (Примера)
- 26.04. Реал Овьедо - Эльче 1:2 (Примера)
- 23.04. Реал Овьедо - Вильярреал 1:1 (Примера)
- 12.04. Сельта - Реал Овьедо 0:3 (Примера)
- 05.04. Реал Овьедо - Севилья 1:0 (Примера)
Последние матчи "Хетафе"
- 03.05. Хетафе - Райо Вальекано 0:2 (Примера)
- 25.04. Хетафе – Барселона 0:2 (Примера)
- 22.04. Реал Сосьедад – Хетафе 0:1 (Примера)
- 13.04. Леванте – Хетафе 1:0 (Примера)
- 05.04. Хетафе – Атлетик 2:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89-31
|88
|2
|Реал
|34
|24
|5
|5
|70-31
|77
|3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64-39
|68
|4
|Атлетико
|35
|19
|6
|10
|58-38
|63
|5
|Бетис
|34
|13
|14
|7
|52-41
|53
|6
|Сельта
|35
|13
|11
|11
|49-44
|50
|7
|Хетафе
|34
|13
|5
|16
|28-36
|44
|8
|Атлетик
|34
|13
|5
|16
|40-50
|44
|9
|Реал Сосьедад
|34
|11
|10
|13
|52-53
|43
|10
|Осасуна
|35
|11
|9
|15
|42-45
|42
|11
|Райо Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35-41
|42
|12
|Севилья
|35
|11
|7
|17
|43-56
|40
|13
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38-53
|39
|14
|Валенсия
|34
|10
|9
|15
|37-50
|39
|15
|Эльче
|35
|9
|12
|14
|46-54
|39
|16
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42-51
|38
|17
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36-51
|38
|18
|Алавес
|35
|9
|10
|16
|41-54
|37
|19
|Леванте
|35
|9
|9
|17
|41-57
|36
|20
|Реал Овьедо
|34
|6
|10
|18
|26-54
|28
"Реал Овьедо" - "Хетафе": ставки и коэффициенты
"Реал Овьедо" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол
Команды имеют практически равные шансы на успех по версии букмекеров. "Хетафе" в последнее время с переменным успехом играет в гостях. А вот "Реалу Овьедо" нечего терять, поэтому команда может сыграть раскрепощенно. Считаем, что при таких условиях в этом матче будет забито минимум 2 гола. Прогноз – ТБ 2 за коэффициент 1,92 (за лінією БК betking).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
