  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2026
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2026

Испания

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Райо Вальекано" - "Жирона" в рамках 35-го тура Примеры

Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды не очень успешно выступают в текущем сезоне в Примере и находятся во второй половине турнирной таблицы. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Содержание

Примера. 35-й тур
11 мая. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 22:00 "Жирона"
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Райо Вальекано - Жирона
Смотреть трансляцию

Новости "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" подходит к матчу 35-го тура Примеры на фоне насыщенного графика, который включает встречи как в чемпионате Испании, так и в Лиге конференций. Поэтому мадридский клуб демонстрирует нестабильность результатов.

В четверг "Райо" в Лиге конференций победил на выезде "Страсбург" (1:0) и прошел в финал, где сыграет с "Кристал Пелес" 27 мая.

Игра на 2 фронта истощила мадридцев, ведь больших возможностей для ротации у Иньиго Переса нет. Но это не помешало команде добавить в конце сезона и отдалиться от зоны вылета. Между матчами со "Страсургом" "Райо" обыграл "Хетафе" (2:0). Перед этим была ничья с "Реал Сосьедадом" (3:3) и победа над "Эспаньолом" (1:0). Такие успехи позволили команде переместиться в середину таблицы.

Новости "Жироны"

"Жирона" имеет в своем активе 38 очков и находится на 17-й позиции. Еще 3 тура назад команда Мичела могла побороться за еврокубки, но последние матчи не были для жиронцев успешными. В прошлом туре каталонцы проиграли "Мальорке" (0:1) и пропустили островитян выше себя. Перед этим было поражение в гостях от "Валенсии" (1:2). После счета 0:2 жиронцы доминировали, но сумели ответить только одним голом.

За несколько дней до этого "Жирона" в голевой перестрелке проиграла дома "Бетису" (2:3). Каталонцы сыграли не хуже соперника, но все удары в их творение стали голевыми. Еще раньше подопечные Мичела сумели отобрать очки у "Реала" в гостях (1:1). Перед этим была домашняя победа над "Вильярреалом" (1:0), занимающим третью позицию.

"Жирона" опережает "Алавес", который находится в зоне вылета, всего на 1 очко. Негативную серию поражений нужно прерывать, если подопечные Мичела хотят остаться в Примере. "Райо Вальекано" сейчас в приподнятом настроении после выхода в финал Лиги конференций, поэтому обыграть его будет трудно, но у "Жироны" нет выбора.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Райо Вальекано" не сыграют травмированные Луиз Фелипе, Мендес и дисквалифицированный Паласон.

Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья – Пача, Менди, Лежен, Балью – Сисс, Гумбау, Нтека – Перес, Камельо, Мартин.

У "Жироны" до сих пор травмированы Ванат, Порту, Тер Штеген, ван де Бек, Хуан Карлос и Руис. Из-за дисквалификации не сыграет Хиль.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Витор Роке, Морено – Мартин, Витсель, Унахи – Рока, Эчеверри, Цыганков.

"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч

  • 15.08.25. Жирона - Райо Вальекано 1:3 (Примера)
  • 26.01.25. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
  • 25.09.24. Жирона - Райо Вальекано 0:0 (Примера)
  • 26.02.24. Жирона - Райо Вальекано 3:0 (Примера)
  • 17.01.24. Жирона - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)

В последних 5 личных встречах между командами паритет: каждая победила по 2 раза, еще одна игра завершилась вничью. Матч первого круга уверенно выиграл "Райо Вальекано".

Последние матчи "Райо Вальекано"

  • 07.05. Страсбург - Райо Вальекано 0:1 (Лига конференций)
  • 03.05. Хетафе - Райо Вальекано 0:2 (Примера)
  • 30.04. Райо Вальекано - Страсбург 1:0 (Лига конференций)
  • 26.04. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 3:3 (Примера)
  • 23.04. Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

  • 01.05. Жирона - Мальорка 0:1 (Примера)
  • 25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)
  • 21.04. Жирона – Бетис 2:3 (Примера)
  • 10.04. Реал - Жирона 1:1 (Примера)
  • 06.04. Жирона - Вильярреал 1:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 34 29 1 4 89-31 88
2 Реал Реал 34 24 5 5 70-31 77
3 Вильярреал Вильярреал 35 21 6 8 65-40 69
4 Атлетико Атлетико 35 19 6 10 58-38 63
5 Бетис Бетис 35 13 15 7 54-43 54
6 Сельта Сельта 35 13 11 11 49-44 50
7 Хетафе Хетафе 35 13 6 16 28-36 45
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44
9 Атлетик Атлетик 35 13 5 17 40-51 44
10 Осасуна Осасуна 35 11 9 15 42-45 42
11 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 10 12 12 35-41 42
12 Валенсия Валенсия 35 11 9 15 38-50 42
13 Севилья Севилья 35 11 7 17 43-56 40
14 Эспаньол Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39
15 Мальорка Мальорка 35 10 9 16 43-52 39
16 Эльче Эльче 35 9 12 14 46-54 39
17 Жирона Жирона 34 9 11 14 36-51 38
18 Алавес Алавес 35 9 10 16 41-54 37
19 Леванте Леванте 35 9 9 17 41-57 36
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 35 6 11 18 26-54 29

"Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты

betking
2.49
3.32
3.06
Узнать больше

"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" после травмы Ваната выглядит ужасно и проиграла 3 матча подряд. "Райо Вальекано" в конце сезона находится на кураже. Мадридцы вышли в финал Лиги конференций, но не столь сильно опережают зону вылета. Против "Жироны" они могут закрыть этот вопрос. Прогноз – победа “Райо Вальекано” за коэффициент 2,49 (по линии БК betking).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

По теме
yellow-arrow
Реал Овьедо – Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2026
yellow-arrow
Проверка лидером. Мальорка – Вильярреал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026
yellow-arrow
Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.05.2026
Примера Ла Лига ставки Жирона Прогнозы Райо Вальекано (Мадрид) Ла Лига betking
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости