Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2026

Обе команды не очень успешно выступают в текущем сезоне в Примере и находятся во второй половине турнирной таблицы.

Примера. 35-й тур

11 мая. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 22:00 "Жирона"

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Новости "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" подходит к матчу 35-го тура Примеры на фоне насыщенного графика, который включает встречи как в чемпионате Испании, так и в Лиге конференций. Поэтому мадридский клуб демонстрирует нестабильность результатов.

В четверг "Райо" в Лиге конференций победил на выезде "Страсбург" (1:0) и прошел в финал, где сыграет с "Кристал Пелес" 27 мая.

Игра на 2 фронта истощила мадридцев, ведь больших возможностей для ротации у Иньиго Переса нет. Но это не помешало команде добавить в конце сезона и отдалиться от зоны вылета. Между матчами со "Страсургом" "Райо" обыграл "Хетафе" (2:0). Перед этим была ничья с "Реал Сосьедадом" (3:3) и победа над "Эспаньолом" (1:0). Такие успехи позволили команде переместиться в середину таблицы.

Новости "Жироны"

"Жирона" имеет в своем активе 38 очков и находится на 17-й позиции. Еще 3 тура назад команда Мичела могла побороться за еврокубки, но последние матчи не были для жиронцев успешными. В прошлом туре каталонцы проиграли "Мальорке" (0:1) и пропустили островитян выше себя. Перед этим было поражение в гостях от "Валенсии" (1:2). После счета 0:2 жиронцы доминировали, но сумели ответить только одним голом.

За несколько дней до этого "Жирона" в голевой перестрелке проиграла дома "Бетису" (2:3). Каталонцы сыграли не хуже соперника, но все удары в их творение стали голевыми. Еще раньше подопечные Мичела сумели отобрать очки у "Реала" в гостях (1:1). Перед этим была домашняя победа над "Вильярреалом" (1:0), занимающим третью позицию.

"Жирона" опережает "Алавес", который находится в зоне вылета, всего на 1 очко. Негативную серию поражений нужно прерывать, если подопечные Мичела хотят остаться в Примере. "Райо Вальекано" сейчас в приподнятом настроении после выхода в финал Лиги конференций, поэтому обыграть его будет трудно, но у "Жироны" нет выбора.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Райо Вальекано" не сыграют травмированные Луиз Фелипе, Мендес и дисквалифицированный Паласон.

Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья – Пача, Менди, Лежен, Балью – Сисс, Гумбау, Нтека – Перес, Камельо, Мартин.

У "Жироны" до сих пор травмированы Ванат, Порту, Тер Штеген, ван де Бек, Хуан Карлос и Руис. Из-за дисквалификации не сыграет Хиль.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Витор Роке, Морено – Мартин, Витсель, Унахи – Рока, Эчеверри, Цыганков.

"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч

15.08.25. Жирона - Райо Вальекано 1:3 (Примера)

26.01.25. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)

25.09.24. Жирона - Райо Вальекано 0:0 (Примера)

26.02.24. Жирона - Райо Вальекано 3:0 (Примера)

17.01.24. Жирона - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)

В последних 5 личных встречах между командами паритет: каждая победила по 2 раза, еще одна игра завершилась вничью. Матч первого круга уверенно выиграл "Райо Вальекано".

Последние матчи "Райо Вальекано"

07.05. Страсбург - Райо Вальекано 0:1 (Лига конференций)

03.05. Хетафе - Райо Вальекано 0:2 (Примера)

30.04. Райо Вальекано - Страсбург 1:0 (Лига конференций)

26.04. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 3:3 (Примера)

23.04. Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

01.05. Жирона - Мальорка 0:1 (Примера)

25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)

21.04. Жирона – Бетис 2:3 (Примера)

10.04. Реал - Жирона 1:1 (Примера)

06.04. Жирона - Вильярреал 1:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 34 29 1 4 89-31 88 2 Реал 34 24 5 5 70-31 77 3 Вильярреал 35 21 6 8 65-40 69 4 Атлетико 35 19 6 10 58-38 63 5 Бетис 35 13 15 7 54-43 54 6 Сельта 35 13 11 11 49-44 50 7 Хетафе 35 13 6 16 28-36 45 8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44 9 Атлетик 35 13 5 17 40-51 44 10 Осасуна 35 11 9 15 42-45 42 11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35-41 42 12 Валенсия 35 11 9 15 38-50 42 13 Севилья 35 11 7 17 43-56 40 14 Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39 15 Мальорка 35 10 9 16 43-52 39 16 Эльче 35 9 12 14 46-54 39 17 Жирона 34 9 11 14 36-51 38 18 Алавес 35 9 10 16 41-54 37 19 Леванте 35 9 9 17 41-57 36 20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26-54 29

"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" после травмы Ваната выглядит ужасно и проиграла 3 матча подряд. "Райо Вальекано" в конце сезона находится на кураже. Мадридцы вышли в финал Лиги конференций, но не столь сильно опережают зону вылета. Против "Жироны" они могут закрыть этот вопрос. Прогноз – победа “Райо Вальекано” за коэффициент 2,49 (по линии БК betking).