Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Райо Вальекано" - "Жирона" в рамках 35-го тура Примеры
Обе команды не очень успешно выступают в текущем сезоне в Примере и находятся во второй половине турнирной таблицы.
Примера. 35-й тур
11 мая. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 22:00 "Жирона"
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Райо Вальекано"
"Райо Вальекано" подходит к матчу 35-го тура Примеры на фоне насыщенного графика, который включает встречи как в чемпионате Испании, так и в Лиге конференций. Поэтому мадридский клуб демонстрирует нестабильность результатов.
В четверг "Райо" в Лиге конференций победил на выезде "Страсбург" (1:0) и прошел в финал, где сыграет с "Кристал Пелес" 27 мая.
Игра на 2 фронта истощила мадридцев, ведь больших возможностей для ротации у Иньиго Переса нет. Но это не помешало команде добавить в конце сезона и отдалиться от зоны вылета. Между матчами со "Страсургом" "Райо" обыграл "Хетафе" (2:0). Перед этим была ничья с "Реал Сосьедадом" (3:3) и победа над "Эспаньолом" (1:0). Такие успехи позволили команде переместиться в середину таблицы.
Новости "Жироны"
"Жирона" имеет в своем активе 38 очков и находится на 17-й позиции. Еще 3 тура назад команда Мичела могла побороться за еврокубки, но последние матчи не были для жиронцев успешными. В прошлом туре каталонцы проиграли "Мальорке" (0:1) и пропустили островитян выше себя. Перед этим было поражение в гостях от "Валенсии" (1:2). После счета 0:2 жиронцы доминировали, но сумели ответить только одним голом.
За несколько дней до этого "Жирона" в голевой перестрелке проиграла дома "Бетису" (2:3). Каталонцы сыграли не хуже соперника, но все удары в их творение стали голевыми. Еще раньше подопечные Мичела сумели отобрать очки у "Реала" в гостях (1:1). Перед этим была домашняя победа над "Вильярреалом" (1:0), занимающим третью позицию.
"Жирона" опережает "Алавес", который находится в зоне вылета, всего на 1 очко. Негативную серию поражений нужно прерывать, если подопечные Мичела хотят остаться в Примере. "Райо Вальекано" сейчас в приподнятом настроении после выхода в финал Лиги конференций, поэтому обыграть его будет трудно, но у "Жироны" нет выбора.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Райо Вальекано" не сыграют травмированные Луиз Фелипе, Мендес и дисквалифицированный Паласон.
Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья – Пача, Менди, Лежен, Балью – Сисс, Гумбау, Нтека – Перес, Камельо, Мартин.
У "Жироны" до сих пор травмированы Ванат, Порту, Тер Штеген, ван де Бек, Хуан Карлос и Руис. Из-за дисквалификации не сыграет Хиль.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Витор Роке, Морено – Мартин, Витсель, Унахи – Рока, Эчеверри, Цыганков.
"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч
- 15.08.25. Жирона - Райо Вальекано 1:3 (Примера)
- 26.01.25. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
- 25.09.24. Жирона - Райо Вальекано 0:0 (Примера)
- 26.02.24. Жирона - Райо Вальекано 3:0 (Примера)
- 17.01.24. Жирона - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
В последних 5 личных встречах между командами паритет: каждая победила по 2 раза, еще одна игра завершилась вничью. Матч первого круга уверенно выиграл "Райо Вальекано".
Последние матчи "Райо Вальекано"
- 07.05. Страсбург - Райо Вальекано 0:1 (Лига конференций)
- 03.05. Хетафе - Райо Вальекано 0:2 (Примера)
- 30.04. Райо Вальекано - Страсбург 1:0 (Лига конференций)
- 26.04. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 3:3 (Примера)
- 23.04. Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 (Примера)
Последние матчи "Жироны"
- 01.05. Жирона - Мальорка 0:1 (Примера)
- 25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)
- 21.04. Жирона – Бетис 2:3 (Примера)
- 10.04. Реал - Жирона 1:1 (Примера)
- 06.04. Жирона - Вильярреал 1:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89-31
|88
|2
|Реал
|34
|24
|5
|5
|70-31
|77
|3
|Вильярреал
|35
|21
|6
|8
|65-40
|69
|4
|Атлетико
|35
|19
|6
|10
|58-38
|63
|5
|Бетис
|35
|13
|15
|7
|54-43
|54
|6
|Сельта
|35
|13
|11
|11
|49-44
|50
|7
|Хетафе
|35
|13
|6
|16
|28-36
|45
|8
|Реал Сосьедад
|35
|11
|11
|13
|54-55
|44
|9
|Атлетик
|35
|13
|5
|17
|40-51
|44
|10
|Осасуна
|35
|11
|9
|15
|42-45
|42
|11
|Райо Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35-41
|42
|12
|Валенсия
|35
|11
|9
|15
|38-50
|42
|13
|Севилья
|35
|11
|7
|17
|43-56
|40
|14
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38-53
|39
|15
|Мальорка
|35
|10
|9
|16
|43-52
|39
|16
|Эльче
|35
|9
|12
|14
|46-54
|39
|17
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36-51
|38
|18
|Алавес
|35
|9
|10
|16
|41-54
|37
|19
|Леванте
|35
|9
|9
|17
|41-57
|36
|20
|Реал Овьедо
|35
|6
|11
|18
|26-54
|29
"Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" после травмы Ваната выглядит ужасно и проиграла 3 матча подряд. "Райо Вальекано" в конце сезона находится на кураже. Мадридцы вышли в финал Лиги конференций, но не столь сильно опережают зону вылета. Против "Жироны" они могут закрыть этот вопрос. Прогноз – победа “Райо Вальекано” за коэффициент 2,49 (по линии БК betking).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
