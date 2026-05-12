Осасуна – Атлетико. Анонс и прогноз матча 36-го тура Ла Лиги на 12.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Осасуной" и "Атлетико" в рамках чемпионата Испании
Ла Лига. 36-й тур.
12 мая. 22:30. Памплона. "Эль Садар"
Главный судья: Хосе Луис Гусман Мансилья (Андалусия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" отправится в гости к "Осасуне". Если в случае мадридцев сезон можно считать завершённым, то "Осасуна" будет отчаянно стремиться пробиться в еврокубки.
Новости "Осасуны"
Прошлый сезон "Осасуна" завершила на 9-м месте в таблице. В этом же сезоне они сейчас 11-е с 42 очками. От седьмого "Хетафе" их отделяют всего 3 очка, поэтому борьба за место в еврокубках будет продолжаться до последнего.
В последних 5 матчах команда Алессио Лиски одержала лишь 1 победу. Сначала "Осасуна" сыграла вничью с "Бетисом" (1:1). После этого они минимально уступили "Атлетику" (0:1), но сумели обыграть "Севилью" (2:1). Затем "Осасуна" минимально проиграла "Барселоне" (1:2), тогда как в последнем матче против "Леванте" они вели в счёте 2:0, но в итоге проиграли 2:3, пропустив на 90-й минуте.
"Осасуне" нужно собраться с силами, чтобы постараться как можно лучше провести последние 3 матча чемпионата. В противном случае им будет очень трудно претендовать на место в еврокубках в следующем сезоне.
Новости "Атлетико"
Если бы это зависело от них, то "Атлетико" вполне могли бы уже досрочно завершить этот сезон, ведь им уже не за что бороться. Они уверенно занимают 4-е место в таблице, имея отрыв в 9 очков от пятого "Бетиса" и 13 очков от шестой "Сельты", так что они точно сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В последних пяти матчах "Атлетико" одержал 2 победы. Сначала мадридцы обыграли "Атлетик" (3:2). После этого они принимали "Арсенал" в первом полуфинале ЛЧ, но команды не выявили победителя (1:1). В следующей игре мадридцы победили "Валенсию" (2:0), а затем полетели в Лондон на ответный матч против "Арсенала", где минимально проиграли (0:1) и вылетели из турнира. В последнем матче "Атлетико" принимал дома "Сельту" и проиграл ей со счётом 0:1.
Это будет очередной сезон без трофеев для команды Симеоне. Единственное, что они могут сделать — порадовать своих фанатов победами в последних трёх матчах сезона.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|35
|30
|1
|4
|91-31
|91
|2
|Реал
|35
|24
|5
|6
|70-33
|77
|3
|Вильярреал
|35
|21
|6
|8
|65-40
|69
|4
|Атлетико
|35
|19
|6
|10
|58-38
|63
|5
|Бетис
|35
|13
|15
|7
|54-43
|54
|6
|Сельта
|35
|13
|11
|11
|49-44
|50
|7
|Хетафе
|35
|13
|6
|16
|28-36
|45
|8
|Реал Сосьедад
|35
|11
|11
|13
|54-55
|44
|9
|Атлетик
|35
|13
|5
|17
|40-51
|44
|10
|Осасуна
|35
|11
|9
|15
|42-45
|42
|11
|Райо Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35-41
|42
|12
|Валенсия
|35
|11
|9
|15
|38-50
|42
|13
|Севилья
|35
|11
|7
|17
|43-56
|40
|14
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38-53
|39
|15
|Мальорка
|35
|10
|9
|16
|43-52
|39
|16
|Эльче
|35
|9
|12
|14
|46-54
|39
|17
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36-51
|38
|18
|Алавес
|35
|9
|10
|16
|41-54
|37
|19
|Леванте
|35
|9
|9
|17
|41-57
|36
|20
|Реал Овьедо
|35
|6
|11
|18
|26-54
|29
Личные встречи
18.10.25, ЛЛ. "Атлетико" – "Осасуна" 1:0
15.05.25, ЛЛ. "Осасуна" – "Атлетико" 2:0
12.01.25, ЛЛ. "Атлетико" – "Осасуна" 1:0
19.05.24, ЛЛ. "Атлетико" – "Осасуна" 1:4
28.09.23, ЛЛ. "Осасуна" – "Атлетико" 0:2
Цифры и факты
- "Осасуна" выиграла лишь один из последних шести матчей во всех турнирах;
- "Осасуна" пропускала как минимум один гол в каждом из последних шести матчей во всех турнирах;
- "Атлетико" выиграл лишь один из последних четырёх матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Осасуны" не сыграет Серхио Эррера. Под вопросом Виктор Муньос.
У "Атлетико" не сыграют Пабло Барриос, Джулиано Симеоне, Джонни Кардозо, Николас Гонсалес, Хулиан Альварес, Алекс Баэна, Хосе Мария Хименес и Науэль Молина.
"Осасуна", 4-2-3-1: Фернандес — Розье, Катена, Байомо, Галан — Монкайола, Торро — Гарсия, Орос, Моро — Будимир
"Атлетико", 4-4-2: Облак — Пубиль, Ле Норман, Ганцко, Руджери — Альмада, Коке, Льоренте, Лукман — Гризманн, Серлот
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Осасуной" и "Атлетико" от UA-Футбол
ТБ(2.5). "Атлетико" остаётся играть разве что ради того, чтобы порадовать фанатов победами под конец сезона. Что касается "Осасуны", то они стремятся попасть в еврокубки, поэтому будут делать всё возможное, чтобы набрать очки в этом матче.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
