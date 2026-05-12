Осасуна – Атлетико. Анонс и прогноз матча 36-го тура Ла Лиги на 12.05.2026

Ла Лига. 36-й тур.



12 мая. 22:30. Памплона. "Эль Садар"



Главный судья: Хосе Луис Гусман Мансилья (Андалусия)



Трансляция: MEGOGO Футбол 1

В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" отправится в гости к "Осасуне". Если в случае мадридцев сезон можно считать завершённым, то "Осасуна" будет отчаянно стремиться пробиться в еврокубки. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Новости "Осасуны"

Прошлый сезон "Осасуна" завершила на 9-м месте в таблице. В этом же сезоне они сейчас 11-е с 42 очками. От седьмого "Хетафе" их отделяют всего 3 очка, поэтому борьба за место в еврокубках будет продолжаться до последнего.



В последних 5 матчах команда Алессио Лиски одержала лишь 1 победу. Сначала "Осасуна" сыграла вничью с "Бетисом" (1:1). После этого они минимально уступили "Атлетику" (0:1), но сумели обыграть "Севилью" (2:1). Затем "Осасуна" минимально проиграла "Барселоне" (1:2), тогда как в последнем матче против "Леванте" они вели в счёте 2:0, но в итоге проиграли 2:3, пропустив на 90-й минуте.



"Осасуне" нужно собраться с силами, чтобы постараться как можно лучше провести последние 3 матча чемпионата. В противном случае им будет очень трудно претендовать на место в еврокубках в следующем сезоне.

Новости "Атлетико"

Если бы это зависело от них, то "Атлетико" вполне могли бы уже досрочно завершить этот сезон, ведь им уже не за что бороться. Они уверенно занимают 4-е место в таблице, имея отрыв в 9 очков от пятого "Бетиса" и 13 очков от шестой "Сельты", так что они точно сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.



В последних пяти матчах "Атлетико" одержал 2 победы. Сначала мадридцы обыграли "Атлетик" (3:2). После этого они принимали "Арсенал" в первом полуфинале ЛЧ, но команды не выявили победителя (1:1). В следующей игре мадридцы победили "Валенсию" (2:0), а затем полетели в Лондон на ответный матч против "Арсенала", где минимально проиграли (0:1) и вылетели из турнира. В последнем матче "Атлетико" принимал дома "Сельту" и проиграл ей со счётом 0:1.



Это будет очередной сезон без трофеев для команды Симеоне. Единственное, что они могут сделать — порадовать своих фанатов победами в последних трёх матчах сезона.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 35 30 1 4 91-31 91 2 Реал 35 24 5 6 70-33 77 3 Вильярреал 35 21 6 8 65-40 69 4 Атлетико 35 19 6 10 58-38 63 5 Бетис 35 13 15 7 54-43 54 6 Сельта 35 13 11 11 49-44 50 7 Хетафе 35 13 6 16 28-36 45 8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44 9 Атлетик 35 13 5 17 40-51 44 10 Осасуна 35 11 9 15 42-45 42 11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35-41 42 12 Валенсия 35 11 9 15 38-50 42 13 Севилья 35 11 7 17 43-56 40 14 Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39 15 Мальорка 35 10 9 16 43-52 39 16 Эльче 35 9 12 14 46-54 39 17 Жирона 34 9 11 14 36-51 38 18 Алавес 35 9 10 16 41-54 37 19 Леванте 35 9 9 17 41-57 36 20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26-54 29

Личные встречи

18.10.25, ЛЛ. "Атлетико" – "Осасуна" 1:0

15.05.25, ЛЛ. "Осасуна" – "Атлетико" 2:0

12.01.25, ЛЛ. "Атлетико" – "Осасуна" 1:0

19.05.24, ЛЛ. "Атлетико" – "Осасуна" 1:4

28.09.23, ЛЛ. "Осасуна" – "Атлетико" 0:2

Цифры и факты

"Осасуна" выиграла лишь один из последних шести матчей во всех турнирах;

"Осасуна" пропускала как минимум один гол в каждом из последних шести матчей во всех турнирах;

"Атлетико" выиграл лишь один из последних четырёх матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Осасуны" не сыграет Серхио Эррера. Под вопросом Виктор Муньос.



У "Атлетико" не сыграют Пабло Барриос, Джулиано Симеоне, Джонни Кардозо, Николас Гонсалес, Хулиан Альварес, Алекс Баэна, Хосе Мария Хименес и Науэль Молина.

"Осасуна", 4-2-3-1: Фернандес — Розье, Катена, Байомо, Галан — Монкайола, Торро — Гарсия, Орос, Моро — Будимир



"Атлетико", 4-4-2: Облак — Пубиль, Ле Норман, Ганцко, Руджери — Альмада, Коке, Льоренте, Лукман — Гризманн, Серлот

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Осасуна" – "Атлетико" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Осасуной" и "Атлетико" от UA-Футбол

ТБ(2.5). "Атлетико" остаётся играть разве что ради того, чтобы порадовать фанатов победами под конец сезона. Что касается "Осасуны", то они стремятся попасть в еврокубки, поэтому будут делать всё возможное, чтобы набрать очки в этом матче.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.