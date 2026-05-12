  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Лидер против аутсайдера. Сельта – Леванте. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 12.05.2026
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер против аутсайдера. Сельта – Леванте. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 12.05.2026

Испания

Ждать сенсации?

Лидер против аутсайдера. Сельта – Леванте. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 12.05.2026

Фото - UA-Футбол

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ла Лига, 36 -й тур

12 мая, 20:00. "Балаидос" (Виго)

Главный арбитр: Адриан Вега (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Сельта - Леванте
Смотреть трансляцию

Текстовая трансляция: UA-Футбол

Содержание

"Сельта" в еврокубковой зоне, но пока претендует на Лигу Европы. Но всегда есть желание подняться выше. Как раз второе желание у "Леванте".

Ждать сенсации? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.

Новости Сельты (Виго, Испания)

На выходных "Сельта" устроила сенсацию в Мадриде и увеличила свои шансы на Лигу чемпионов. Команда побеждает в двух матчах Ла Лиги подряд.

Шестое место, 50 баллов. До 5-го места, которое ведёт в Лигу Чемпионов 4 балла.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Борха Иглесиас с 14-ю забитыми голами в 32-х матчах Ла Лиги.

Перейдём к кадровой ситуации. Отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек Хави Руэда. Из-за травм не сыграют защитник Карл Старфельт, полузащитники Мигель Роман и Матиас Весино.

Ориентировочный состав (3-4-2-1): Раду – Родригес, Лаго, Алонсо – Руэда, Мориба, Сотело, Каррейра – Аспас, Альварес – Иглесиас

Новости Леванте (Валенсия, Испания)

"Леванте" на грани. С одной стороны 3 балла до спасательной зоны, а с другой – нахождение в зоне вылета за 3 тура до конца и психологическое давление. Но к этому матчу клуб из Валенсии подходит в хорошем настроении – после победы в выходные.

Рассмотрим турнирное положение. 19-е место, 36 баллов.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Карлос Эспи с 9-ю забитыми голами в 22-х матчах Ла Лиги.

Переходим к кадровой ситуации. Полузащитник Кервин Арриага отбыл одноматчевую дисквалификацию и сможет сыграть в матче. Не смогут выйти на поле из-за травм защитники Унаи Эльгесабаль и Карлос Ромеро. Также в этом списке нападающий Иван Ромеро.

Ориентировочный состав (4-3-3): Райан – Тольян, Дела, Морено, Санчес – Оласагасти, Мартинес, Арриага – Гарсия, Брюге, Эспи

Последние пять матчей команд

Сельта
  • 09.05.26 Атлетик – Сельта 0:1 (Ла Лига)
  • 03.05.26 Сельта – Эльче 3:1 (Ла Лига)
  • 26.04.26 Вильярреал – Сельта 2:1 (Ла Лига)
  • 22.04.26 Барселона – Сельта 1:0 (Ла Лига)
  • 16.04.26 Сельта – Фрайбург 1:3 (Ла Лига)
Леванте
  • 08.05.26 Леванте – Осасуна 3:2 (Ла Лига)
  • 02.05.26 Вильярреал – Леванте 5:1 (Ла Лига)
  • 27.04.26 Эспаньол – Леванте 0:0 (Ла Лига)
  • 23.04.26 Леванте – Севилья 2:0 (Ла Лига)
  • 13.04.26 Леванте – Хетафе 1:0 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками
  • 02.11.25 Леванте – Сельта 1:2 (Ла Лига)
  • 21.02.22 Сельта – Леванте 1:1 (Ла Лига)

Цифры и факты

  • "Леванте" не забивает в гостях в 6-ти из 10-ти последних матчах;
  • "Сельта" забила дома более 2-х голов в 7-ми из 8-ми последних матчей;
  • "Сельта" пропустила от "Леванте" во втором тайме в 7-ми из последних 9-ти матчей на домашнем поле.

Турнирная таблица Ла Лиги

# Команда И В Н П Р Очки
6 Сельта Сельта 35 13 11 11 49-44 50
19 Леванте Леванте 35 9 9 17 41-57 36

Ставки и коэффициенты на матч Сельта – Леванте

betking
1.75
4.20
4.33
Узнать больше

Прогноз на Сельта – Леванте от UA-Футбол

"Леванте" - один из аутсайдеров Ла Лиги. Пока есть шанс – они будут бороться. "Сельта" же дома готова проявить себя.

Считаем, что клуб из Виго победит с разницей в 1 гол

Прогноз: Ф1 (-1) (кф. 2.28)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Осасуна – Атлетико. Анонс и прогноз матча 36-го тура Ла Лиги на 12.05.2026
yellow-arrow
Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2026
yellow-arrow
Реал Овьедо – Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2026
Сельта (Виго) Леванте (Валенсия) Ла Лига Прогнозы Ла Лига betking
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости