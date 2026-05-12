Лидер против аутсайдера. Сельта – Леванте. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 12.05.2026

Ла Лига, 36 -й тур

12 мая, 20:00. "Балаидос" (Виго)

Главный арбитр: Адриан Вега (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция: UA-Футбол

"Сельта" в еврокубковой зоне, но пока претендует на Лигу Европы. Но всегда есть желание подняться выше. Как раз второе желание у "Леванте".

Новости Сельты (Виго, Испания)

На выходных "Сельта" устроила сенсацию в Мадриде и увеличила свои шансы на Лигу чемпионов. Команда побеждает в двух матчах Ла Лиги подряд.

Шестое место, 50 баллов. До 5-го места, которое ведёт в Лигу Чемпионов 4 балла.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Борха Иглесиас с 14-ю забитыми голами в 32-х матчах Ла Лиги.

Перейдём к кадровой ситуации. Отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек Хави Руэда. Из-за травм не сыграют защитник Карл Старфельт, полузащитники Мигель Роман и Матиас Весино.

Ориентировочный состав (3-4-2-1): Раду – Родригес, Лаго, Алонсо – Руэда, Мориба, Сотело, Каррейра – Аспас, Альварес – Иглесиас

Новости Леванте (Валенсия, Испания)

"Леванте" на грани. С одной стороны 3 балла до спасательной зоны, а с другой – нахождение в зоне вылета за 3 тура до конца и психологическое давление. Но к этому матчу клуб из Валенсии подходит в хорошем настроении – после победы в выходные.

Рассмотрим турнирное положение. 19-е место, 36 баллов.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Карлос Эспи с 9-ю забитыми голами в 22-х матчах Ла Лиги.

Переходим к кадровой ситуации. Полузащитник Кервин Арриага отбыл одноматчевую дисквалификацию и сможет сыграть в матче. Не смогут выйти на поле из-за травм защитники Унаи Эльгесабаль и Карлос Ромеро. Также в этом списке нападающий Иван Ромеро.

Ориентировочный состав (4-3-3): Райан – Тольян, Дела, Морено, Санчес – Оласагасти, Мартинес, Арриага – Гарсия, Брюге, Эспи

Последние пять матчей команд

Сельта

09.05.26 Атлетик – Сельта 0:1 (Ла Лига)

0:1 (Ла Лига) 03.05.26 Сельта – Эльче 3:1 (Ла Лига)

– Эльче 3:1 (Ла Лига) 26.04.26 Вильярреал – Сельта 2:1 (Ла Лига)

2:1 (Ла Лига) 22.04.26 Барселона – Сельта 1:0 (Ла Лига)

1:0 (Ла Лига) 16.04.26 Сельта – Фрайбург 1:3 (Ла Лига)

Леванте

08.05.26 Леванте – Осасуна 3:2 (Ла Лига)

– Осасуна 3:2 (Ла Лига) 02.05.26 Вильярреал – Леванте 5:1 (Ла Лига)

5:1 (Ла Лига) 27.04.26 Эспаньол – Леванте 0:0 (Ла Лига)

0:0 (Ла Лига) 23.04.26 Леванте – Севилья 2:0 (Ла Лига)

– Севилья 2:0 (Ла Лига) 13.04.26 Леванте – Хетафе 1:0 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками

02.11.25 Леванте – Сельта 1:2 (Ла Лига)

21.02.22 Сельта – Леванте 1:1 (Ла Лига)

Цифры и факты

"Леванте" не забивает в гостях в 6-ти из 10-ти последних матчах;

"Сельта" забила дома более 2-х голов в 7-ми из 8-ми последних матчей;

"Сельта" пропустила от "Леванте" во втором тайме в 7-ми из последних 9-ти матчей на домашнем поле.

Турнирная таблица Ла Лиги

# Команда И В Н П Р Очки 6 Сельта 35 13 11 11 49-44 50 19 Леванте 35 9 9 17 41-57 36

Прогноз на Сельта – Леванте от UA-Футбол

"Леванте" - один из аутсайдеров Ла Лиги. Пока есть шанс – они будут бороться. "Сельта" же дома готова проявить себя.

Считаем, что клуб из Виго победит с разницей в 1 гол

Прогноз: Ф1 (-1) (кф. 2.28)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.