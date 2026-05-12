Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер против аутсайдера. Сельта – Леванте. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 12.05.2026
Ждать сенсации?
Фото - UA-Футбол
Ла Лига, 36 -й тур
12 мая, 20:00. "Балаидос" (Виго)
Главный арбитр: Адриан Вега (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция: UA-Футбол
"Сельта" в еврокубковой зоне, но пока претендует на Лигу Европы. Но всегда есть желание подняться выше. Как раз второе желание у "Леванте".
Ждать сенсации? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.
Новости Сельты (Виго, Испания)
На выходных "Сельта" устроила сенсацию в Мадриде и увеличила свои шансы на Лигу чемпионов. Команда побеждает в двух матчах Ла Лиги подряд.
Шестое место, 50 баллов. До 5-го места, которое ведёт в Лигу Чемпионов 4 балла.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Борха Иглесиас с 14-ю забитыми голами в 32-х матчах Ла Лиги.
Перейдём к кадровой ситуации. Отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек Хави Руэда. Из-за травм не сыграют защитник Карл Старфельт, полузащитники Мигель Роман и Матиас Весино.
Ориентировочный состав (3-4-2-1): Раду – Родригес, Лаго, Алонсо – Руэда, Мориба, Сотело, Каррейра – Аспас, Альварес – Иглесиас
Новости Леванте (Валенсия, Испания)
"Леванте" на грани. С одной стороны 3 балла до спасательной зоны, а с другой – нахождение в зоне вылета за 3 тура до конца и психологическое давление. Но к этому матчу клуб из Валенсии подходит в хорошем настроении – после победы в выходные.
Рассмотрим турнирное положение. 19-е место, 36 баллов.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Карлос Эспи с 9-ю забитыми голами в 22-х матчах Ла Лиги.
Переходим к кадровой ситуации. Полузащитник Кервин Арриага отбыл одноматчевую дисквалификацию и сможет сыграть в матче. Не смогут выйти на поле из-за травм защитники Унаи Эльгесабаль и Карлос Ромеро. Также в этом списке нападающий Иван Ромеро.
Ориентировочный состав (4-3-3): Райан – Тольян, Дела, Морено, Санчес – Оласагасти, Мартинес, Арриага – Гарсия, Брюге, Эспи
Последние пять матчей команд
Сельта
- 09.05.26 Атлетик – Сельта 0:1 (Ла Лига)
- 03.05.26 Сельта – Эльче 3:1 (Ла Лига)
- 26.04.26 Вильярреал – Сельта 2:1 (Ла Лига)
- 22.04.26 Барселона – Сельта 1:0 (Ла Лига)
- 16.04.26 Сельта – Фрайбург 1:3 (Ла Лига)
Леванте
- 08.05.26 Леванте – Осасуна 3:2 (Ла Лига)
- 02.05.26 Вильярреал – Леванте 5:1 (Ла Лига)
- 27.04.26 Эспаньол – Леванте 0:0 (Ла Лига)
- 23.04.26 Леванте – Севилья 2:0 (Ла Лига)
- 13.04.26 Леванте – Хетафе 1:0 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 02.11.25 Леванте – Сельта 1:2 (Ла Лига)
- 21.02.22 Сельта – Леванте 1:1 (Ла Лига)
Цифры и факты
- "Леванте" не забивает в гостях в 6-ти из 10-ти последних матчах;
- "Сельта" забила дома более 2-х голов в 7-ми из 8-ми последних матчей;
- "Сельта" пропустила от "Леванте" во втором тайме в 7-ми из последних 9-ти матчей на домашнем поле.
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|6
|Сельта
|35
|13
|11
|11
|49-44
|50
|19
|Леванте
|35
|9
|9
|17
|41-57
|36
Ставки и коэффициенты на матч Сельта – Леванте
Прогноз на Сельта – Леванте от UA-Футбол
"Леванте" - один из аутсайдеров Ла Лиги. Пока есть шанс – они будут бороться. "Сельта" же дома готова проявить себя.
Считаем, что клуб из Виго победит с разницей в 1 гол
Прогноз: Ф1 (-1) (кф. 2.28)
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Последняя попытка удержать. Буткевич выдвинул условие одному из лидеров Полесья
- Тренер в курсе. Решена судьба Малиновского в Дженоа
- Еще не играли, а прогресс уже обусловили. Прорыв Шахтера поднял Украину на две позиции в рейтинге нового сезона
- Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2026
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Снова вместе. Кто она – красотка-девушка Дьокереша, простившая ему траты на OnlyFans-модель. ФОТО