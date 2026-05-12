Алавес - Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 13.05.26

На стадионе "Мендисорроса" ожидается настоящая футбольная жара: "Алавес" будет принимать новоиспеченного чемпиона Испании. Пока гости наслаждаются триумфом после Эль Класико, хозяева отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета и сохранить прописку в Ла Лиге. Сможет ли аутсайдер сотворить сенсацию против доминирующей команды Ханси Флика?

Ла Лига. 36-й тур

13 мая. Виктория-Гестейс. "Эстадио Мендисорроса"

"Алавес" 22:00 "Барселона"

Трансляция: MEGOGO Футбол 3



Новости "Алавеса"

"Депортиво Алавес" подходит к противостоянию с лидером в крайне непростом положении, занимая 18-е место в Ла Лиге. Команда одержала лишь 9 побед в 35 турах, а отрицательная разница мячей (-13) ярко демонстрирует проблемы в обороне. Последние результаты также не добавляют оптимизма: в 12 матчах во всех турнирах баски победили лишь дважды. Домашняя форма на "Мендисорросе" оставляет желать лучшего — только одна победа в последних семи поединках. В среднем "Алавес" пропускает 2,17 гола за матч, что является критическим показателем перед встречей с самой результативной атакой чемпионата.

Кадровая ситуация добавляет головной боли Кике Санчесу Флоресу. Из-за дисквалификации матч пропустит Факундо Гарсес, что существенно ослабляет линию обороны. Под вопросом также участие лидера атаки Тони Мартинеса, который забил 7 мячей в последних 7 матчах, а также Джона Гуриди — оба получили повреждения в игре с "Эльче". Ожидается, что тренер использует оборонительную схему 5-3-2, где ключевая роль в центре поля будет отведена Антонио Бланко и Карлесу Аленье. Исторически "Алавес" не побеждал "Барселону" дома с 2001 года, а в последних пяти очных встречах трижды уступал с разницей в два или более мячей. Для спасения от вылета баскам необходимо настоящее чудо.

Новости "Барселоны"

"Барселона" приезжает в статусе официального чемпиона сезона-2025/26. Победа над "Реалом" (2:0) в прошлом туре позволила каталонцам оторваться на 14 очков за три тура до финиша. Команда Ханси Флика демонстрирует феноменальную стабильность, имея серию из 11 побед подряд в чемпионате. Статистика впечатляет: 30 побед в 35 матчах и разница мячей +60. "Сине-гранатовые" в среднем забивают 2,6 гола за игру и доминируют на поле с показателем владения мячом 68,5%. Выездная форма также является лучшей в лиге — 37 очков в 17 матчах на чужих полях.

Несмотря на досрочное чемпионство, ожидается, что Флик проведет определенную ротацию состава. Ламин Ямаль остается вне игры из-за травмы подколенного сухожилия, а Рафинья пропустит матч из-за перебора желтых карточек. В то же время возвращение в основу таких игроков, как Френки де Йонг, Рональд Араухо и Роберт Левандовски, делает состав "Барселоны" чрезвычайно мощным. Также ожидается, что Флик даст шанс футболистам, которые получали меньше игрового времени по ходу сезона. Каталонцы выиграли все шесть последних очных матчей против басков и, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, стремятся завершить внутреннюю кампанию на мажорной ноте, набрав максимум очков в оставшихся поединках.

Ориентировочные составы

"Алавес": Сивера – Анхель Перес, Теналья, Джонни Отто, Абде Реббах, Виктор Парада – Антонио Бланко, Пабло Ибаньес, Карлес Аленья – Тони Мартинес, Ибрагим Диабате

"Барселона": Жоан Гарсия – Жоау Канселу, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Жерар Мартин – Гави, Фермин Лопес, Педри, Дани Ольмо, Рунии Бардгджи – Роберт Левандовский

Статистика личных встреч

29.11.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 3:1 "Алавес"

02.02.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 1:0 "Алавес"

06.10.2024. Чемпионат Испании. "Алавес" 0:3 "Барселона"

03.02.2024. Чемпионат Испании. "Алавес" 1:3 "Барселона"

12.11.2023. Чемпионат Испании. "Барселона" 2:1 "Алавес"

Последние матчи "Алавеса"

09.05.2026. Чемпионат Испании. "Эльче" 1:1 "Алавес"

02.05.2026. Чемпионат Испании. "Алавес" 2:4 "Атлетик" Бильбао

25.04.2026. Чемпионат Испании. "Алавес" 2:1 "Мальорка"

21.04.2026. Чемпионат Испании. "Реал" Мадрид 2:1 "Алавес"

11.04.2026. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" 3:3 "Алавес"

Последние матчи "Барселоны"

10.05.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 2:0 "Реал" Мадрид

02.05.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 1:2 "Барселона"

25.04.2026. Чемпионат Испании. "Хетафе" 0:2 "Барселона"

22.04.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 1:0 "Сельта"

14.04.2026. Лига чемпионов. "Атлетико" Мадрид 1:2 "Барселона"

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 35 30 1 4 91-31 91 2 Реал 35 24 5 6 70-33 77 3 Вильярреал 35 21 6 8 65-40 69 4 Атлетико 35 19 6 10 58-38 63 5 Бетис 35 13 15 7 54-43 54 6 Сельта 35 13 11 11 49-44 50 7 Хетафе 35 13 6 16 28-36 45 8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44 9 Атлетик 35 13 5 17 40-51 44 10 Осасуна 35 11 9 15 42-45 42 11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35-41 42 12 Валенсия 35 11 9 15 38-50 42 13 Севилья 35 11 7 17 43-56 40 14 Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39 15 Мальорка 35 10 9 16 43-52 39 16 Эльче 35 9 12 14 46-54 39 17 Жирона 34 9 11 14 36-51 38 18 Алавес 35 9 10 16 41-54 37 19 Леванте 35 9 9 17 41-57 36 20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26-54 29

"Алавес" - "Барселона" : ставки и коэффициенты

"Алавес" - "Барселона" : прогноз от UA-Футбол

Разница в классе и текущей форме команд слишком велика, чтобы ожидать осечки чемпиона даже при условии ротации состава. "Алавес" имеет серьезные проблемы в обороне, которыми каталонцы способны воспользоваться без особых трудностей. Ожидается уверенная победа гостей с комфортным преимуществом.

Наша ставка: победа "Барселоны" с форой (-1,5).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.