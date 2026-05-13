Вильярреал – Севилья. Анонс и прогноз матча 36-го тура Ла Лиги на 13.05.2025

Ла Лига. 36-й тур.



13 мая. 20:00. Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика"



Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Балеарские острова)



Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" отправится в гости к "Вильярреалу". "Жёлтая субмарина" стремится обеспечить себе бронзовые медали Ла Лиги в этом сезоне, тогда как "Севилья" делает всё возможное, чтобы спастись от вылета. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Новости "Вильярреала"

"Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 69 очками. Имея матч в запасе, подопечные Марселино опережают четвёртый "Атлетико" на 3 балла.



За последние 5 матчей "Вильярреал" одержал 3 победы. Сначала они обыграли на выезде "Атлетик" (2:1), но затем упустили победу против "Реал Овьедо" (1:1). В следующих матчах "жёлтая субмарина" победила дома "Сельту" (2:1) и "Леванте" (5:1). В последней же игре они поделили очки с "Мальоркой" (1:1).



"Вильярреал" будет стремиться обеспечить себе бронзовые медали Ла Лиги, что станет их лучшим результатом в чемпионате со времён серебра сезона 2007/08.

Новости "Севильи"

"Севилья" борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, занимая 13-е место в таблице с 40 очками, что всего на 1 балл больше, чем у 18-й "Жироны".



В последних пяти матчах "Севилья" одержала 3 важные победы. Сначала андалусийцам повезло, ведь к ним в гости приехал "Атлетико", который провёл большую ротацию. Этого было достаточно, чтобы "Севилья" одержала победу со счётом 2:1. После этого их ждало поражение против конкурента в борьбе за выживание — "Леванте" (0:2). Позже они ещё проиграли "Осасуне" (1:2), но затем минимально обыграли "Реал Сосьедад" (1:0) и на последних минутах вырвали победу против "Эспаньола" (2:1).



В прошлом сезоне "Севилья" смогла чудом избежать понижения из высшего дивизиона Испании, опередив зону вылета на 1 балл. Сейчас ситуация похожая, но у андалусийцев ещё есть шанс оторваться на более безопасное расстояние.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 35 30 1 4 91-31 91 2 Реал 35 24 5 6 70-33 77 3 Вильярреал 35 21 6 8 65-40 69 4 Атлетико 35 19 6 10 58-38 63 5 Бетис 35 13 15 7 54-43 54 6 Сельта 35 13 11 11 49-44 50 7 Хетафе 35 13 6 16 28-36 45 8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44 9 Атлетик 35 13 5 17 40-51 44 10 Райо Вальекано 35 10 13 12 36-42 43 11 Осасуна 35 11 9 15 42-45 42 12 Валенсия 35 11 9 15 38-50 42 13 Севилья 35 11 7 17 43-56 40 14 Эльче 35 9 12 14 46-54 39 15 Мальорка 35 10 9 16 43-52 39 16 Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39 17 Жирона 35 9 12 14 37-52 39 18 Алавес 35 9 10 16 41-54 37 19 Леванте 35 9 9 17 41-57 36 20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26-54 29

Личные встречи

08.11.2025, ЛЛ. "Севилья" – "Осасуна" 1:0

24.04.2025, ЛЛ. "Осасуна" – "Севилья" 1:0

02.12.2024, ЛЛ. "Севилья" – "Осасуна" 1:1

28.01.2024, ЛЛ. "Севилья" – "Осасуна" 1:1

22.09.2023, ЛЛ. "Осасуна" – "Севилья" 0:0

Цифры и факты

"Вильярреал" выиграл шесть последних домашних матчей в Ла Лиге, забив за этот период 18 голов;

Пять из последних шести встреч между этими командами завершились с тоталом больше 2,5 гола;

Гости пропускали как минимум два мяча в шести из восьми выездных матчей в 2026 году.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вильярреала" матч пропустят Пау Кабанес и Хуан Фойт.



У "Севильи" игру пропустит Маркао. Под вопросом Ману Буэно и Исаак Ромеро.

"Вильярреал", 4-4-2: Тенас — Моуриньо, Марин, Вейга, Кардона — Бьюкенен, Комесанья, Парти, Молейро — Микаутадзе, Морено

"Севилья", 4-2-3-1: Влаходимос — Кармона, Кастрин Салас, Суасо — Агуме, Гудель — Варгас, Соу, Эджуке — Адамс

Прогноз на матч между "Вильярреалом" и "Севильей" от UA-Футбол

ТБ(2.5). "Севилья" сумела снова взять под контроль своё положение в Ла Лиге и наверняка будет играть на победу в этом матче. "Вильярреал" останется опасным соперником, даже несмотря на то, что команда уже закрепилась в топ-4. Нельзя исключать, что хозяева забьют несколько голов.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.