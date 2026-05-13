Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал – Севилья. Анонс и прогноз матча 36-го тура Ла Лиги на 13.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вильярреалом" и "Севильей" в рамках чемпионата Испании
Фото - UA-Футбол
Ла Лига. 36-й тур.
13 мая. 20:00. Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика"
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Балеарские острова)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" отправится в гости к "Вильярреалу". "Жёлтая субмарина" стремится обеспечить себе бронзовые медали Ла Лиги в этом сезоне, тогда как "Севилья" делает всё возможное, чтобы спастись от вылета. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!
Новости "Вильярреала"
"Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 69 очками. Имея матч в запасе, подопечные Марселино опережают четвёртый "Атлетико" на 3 балла.
За последние 5 матчей "Вильярреал" одержал 3 победы. Сначала они обыграли на выезде "Атлетик" (2:1), но затем упустили победу против "Реал Овьедо" (1:1). В следующих матчах "жёлтая субмарина" победила дома "Сельту" (2:1) и "Леванте" (5:1). В последней же игре они поделили очки с "Мальоркой" (1:1).
"Вильярреал" будет стремиться обеспечить себе бронзовые медали Ла Лиги, что станет их лучшим результатом в чемпионате со времён серебра сезона 2007/08.
Новости "Севильи"
"Севилья" борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, занимая 13-е место в таблице с 40 очками, что всего на 1 балл больше, чем у 18-й "Жироны".
В последних пяти матчах "Севилья" одержала 3 важные победы. Сначала андалусийцам повезло, ведь к ним в гости приехал "Атлетико", который провёл большую ротацию. Этого было достаточно, чтобы "Севилья" одержала победу со счётом 2:1. После этого их ждало поражение против конкурента в борьбе за выживание — "Леванте" (0:2). Позже они ещё проиграли "Осасуне" (1:2), но затем минимально обыграли "Реал Сосьедад" (1:0) и на последних минутах вырвали победу против "Эспаньола" (2:1).
В прошлом сезоне "Севилья" смогла чудом избежать понижения из высшего дивизиона Испании, опередив зону вылета на 1 балл. Сейчас ситуация похожая, но у андалусийцев ещё есть шанс оторваться на более безопасное расстояние.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|35
|30
|1
|4
|91-31
|91
|2
|Реал
|35
|24
|5
|6
|70-33
|77
|3
|Вильярреал
|35
|21
|6
|8
|65-40
|69
|4
|Атлетико
|35
|19
|6
|10
|58-38
|63
|5
|Бетис
|35
|13
|15
|7
|54-43
|54
|6
|Сельта
|35
|13
|11
|11
|49-44
|50
|7
|Хетафе
|35
|13
|6
|16
|28-36
|45
|8
|Реал Сосьедад
|35
|11
|11
|13
|54-55
|44
|9
|Атлетик
|35
|13
|5
|17
|40-51
|44
|10
|Райо Вальекано
|35
|10
|13
|12
|36-42
|43
|11
|Осасуна
|35
|11
|9
|15
|42-45
|42
|12
|Валенсия
|35
|11
|9
|15
|38-50
|42
|13
|Севилья
|35
|11
|7
|17
|43-56
|40
|14
|Эльче
|35
|9
|12
|14
|46-54
|39
|15
|Мальорка
|35
|10
|9
|16
|43-52
|39
|16
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38-53
|39
|17
|Жирона
|35
|9
|12
|14
|37-52
|39
|18
|Алавес
|35
|9
|10
|16
|41-54
|37
|19
|Леванте
|35
|9
|9
|17
|41-57
|36
|20
|Реал Овьедо
|35
|6
|11
|18
|26-54
|29
Личные встречи
08.11.2025, ЛЛ. "Севилья" – "Осасуна" 1:0
24.04.2025, ЛЛ. "Осасуна" – "Севилья" 1:0
02.12.2024, ЛЛ. "Севилья" – "Осасуна" 1:1
28.01.2024, ЛЛ. "Севилья" – "Осасуна" 1:1
22.09.2023, ЛЛ. "Осасуна" – "Севилья" 0:0
Цифры и факты
- "Вильярреал" выиграл шесть последних домашних матчей в Ла Лиге, забив за этот период 18 голов;
- Пять из последних шести встреч между этими командами завершились с тоталом больше 2,5 гола;
- Гости пропускали как минимум два мяча в шести из восьми выездных матчей в 2026 году.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Вильярреала" матч пропустят Пау Кабанес и Хуан Фойт.
У "Севильи" игру пропустит Маркао. Под вопросом Ману Буэно и Исаак Ромеро.
"Вильярреал", 4-4-2: Тенас — Моуриньо, Марин, Вейга, Кардона — Бьюкенен, Комесанья, Парти, Молейро — Микаутадзе, Морено
"Севилья", 4-2-3-1: Влаходимос — Кармона, Кастрин Салас, Суасо — Агуме, Гудель — Варгас, Соу, Эджуке — Адамс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Вильярреалом" и "Севильей" от UA-Футбол
ТБ(2.5). "Севилья" сумела снова взять под контроль своё положение в Ла Лиге и наверняка будет играть на победу в этом матче. "Вильярреал" останется опасным соперником, даже несмотря на то, что команда уже закрепилась в топ-4. Нельзя исключать, что хозяева забьют несколько голов.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Превратились в мафию, а УАФ — в приятелей. Вацко назвал клуб УПЛ, которого все боятся
- Но это не помогло. В матче между Полесьем и Эпицентром судьи назначили скандальный пенальти. ВИДЕО
- УПЛ. Безумный второй тайм! Эпицентр сенсационно побеждает Полесье
- По ним плачет вылет. Эльче – Алавес. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 09.05.2026
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото