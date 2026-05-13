Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еврокубковая зона или путь к сохранению? Эспаньол – Атлетик. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 13.05.2026
Две цели, но выполнена будет лишь одна
Ла Лига, 36 -й тур
13 мая, 20:00. "Корнелья-Эль Прат" (Эспаньол)
Главный арбитр: Франсиско Маэсо (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Текстовая трансляция: UA-Футбол
"Атлетик" претендует на попадание в еврокубковую зону в случае победы. "Эспаньол" на выход из зоны вылета.
Ничья не устроит никого.
Новости Эспаньола (Эспаньол, Испания)
Упустили победу – именно так можно назвать уикенд "Эспаньола". Но это ещё мало сказано. Клуб ухудшил своё турнирное положение и пребывает впритык к зоне вылета. Возможно, матч против "Атлетика" — это спасение.
Но ещё более удивительно – "Эспаньол" ни разу в 2026 году ещё не побеждал. 17-е место, 39 баллов. Столько же у "Жироны", которая на 18-м месте. Но пока "Эспаньол" в безопасности.
Лучший бомбардир клуба. Не всё так однозначно. Нападающие Роберто Фернандес и Кике Гарсия, а также вингер Пере Милла. Все они забили по 6 голов и сейчас у них наибольшее количество забитых голов.
Кадровая ситуация. Отстранены на матч из-за перебора жёлтых карточек защитник Фернандо Калеро и винегр Тирхис Долан. Травмированы Хави Пуадо и Сириль Нгонге.
Ориентировочный состав (4-2-3-1): Дмитрович - Эль-Хиляли, Ридель, Кабрера, Ромеро – Сарате, Лосано – Санчес, Экспосито, Милья – Кике Гарсия
Новости Атлетика (Бильбао, Испания)
Непробиваемая оборона соперника. Именно так можно было описать прошлый матч "Атлетика". Пропущенный гол на экваторе матча и упущенный бал.
В турнирной таблице клуб на 9-м месте с 44-мя баллами. От еврокубковой зоны отделяет один балл.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Горка Гурусета с 9-ю забитыми голами.
Переходим к кадровой ситуации. Серьёзно травмированных нет, но есть под вопросом. Нападающий Нико Уильямс, получивший травму в прошлом матче, полузащитники Беньят Прадос и Ойан Сансет а также защитник Эмерик Ляпорт под вопросом.
Ориентировочный состав (4-2-3-1): Симон – Аресо, Вивиан, Паредес, Бойро - Иньиго Руис де Галаррета, Хаурегисар - И.Уильямс, Гомес, Беренгер - Гурусета
Последние пять матчей команд
Эспаньол
- 09.05.26 Севилья – Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
- 03.05.26 Эспаньол – Реал Мадрид 0:2 (Ла Лига)
- 27.04.26 Эспаньол – Леванте 0:0 (Ла Лига)
- 23.04.26 Райо Вальекано – Эспаньол 1:0 (Ла Лига)
- 11.04.26 Барселона – Эспаньол 4:1 (Ла Лига)
Атлетик
- 10.05.26 Атлетик – Валенсия 0:1 (Ла Лига)
- 02.05.26 Алавес – Атлетик 2:4 (Ла Лига)
- 25.04.26 Атлетико – Атлетик 3:2 (Ла Лига)
- 21.04.26 Атлетик – Осасуна 1:0 (Ла Лига)
- 12.04.26 Атлетик – Вильярреал 1:2 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 22.12.25 Атлетик – Эспаньол 1:2 (Ла Лига)
- 16.02.25 Эспаньол – Атлетик 1:1 (Ла Лига)
Цифры и факты
- Безвыиграшная серия "Эспаньола" составляет 18 матчей;
- "Атлетик" пропускает в гостях в 10-ти матчах подряд;
- "Атлетик" в гостях у "Эспаньола" сыграл вничью в 5-ти из 7-ми последних матчах
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|9
|Атлетик
|35
|13
|5
|17
|40-51
|44
|16
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38-53
|39
Ставки и коэффициенты на матч Эспаньол – Атлетик
Прогноз на Эспаньол – Атлетик от UA-Футбол
Хоть "Эспаньол" не побеждает в 18-ти матчах подряд, это не означает, что он лёгкий соперник. Включается борьба и команда готова покусать.
"Атлетик" же хочет реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Считаем, что в этом матче будет ничья. Но перестрахуемся.
Прогноз: Ф2 (-0) (кф. 1.92)
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
