Еврокубковая зона или путь к сохранению? Эспаньол – Атлетик. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 13.05.2026

Ла Лига, 36 -й тур

13 мая, 20:00. "Корнелья-Эль Прат" (Эспаньол)

Главный арбитр: Франсиско Маэсо (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция: UA-Футбол

"Атлетик" претендует на попадание в еврокубковую зону в случае победы. "Эспаньол" на выход из зоны вылета.

Ничья не устроит никого.

Новости Эспаньола (Эспаньол, Испания)

Упустили победу – именно так можно назвать уикенд "Эспаньола". Но это ещё мало сказано. Клуб ухудшил своё турнирное положение и пребывает впритык к зоне вылета. Возможно, матч против "Атлетика" — это спасение.

Но ещё более удивительно – "Эспаньол" ни разу в 2026 году ещё не побеждал. 17-е место, 39 баллов. Столько же у "Жироны", которая на 18-м месте. Но пока "Эспаньол" в безопасности.

Лучший бомбардир клуба. Не всё так однозначно. Нападающие Роберто Фернандес и Кике Гарсия, а также вингер Пере Милла. Все они забили по 6 голов и сейчас у них наибольшее количество забитых голов.

Кадровая ситуация. Отстранены на матч из-за перебора жёлтых карточек защитник Фернандо Калеро и винегр Тирхис Долан. Травмированы Хави Пуадо и Сириль Нгонге.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Дмитрович - Эль-Хиляли, Ридель, Кабрера, Ромеро – Сарате, Лосано – Санчес, Экспосито, Милья – Кике Гарсия

Новости Атлетика (Бильбао, Испания)

Непробиваемая оборона соперника. Именно так можно было описать прошлый матч "Атлетика". Пропущенный гол на экваторе матча и упущенный бал.

В турнирной таблице клуб на 9-м месте с 44-мя баллами. От еврокубковой зоны отделяет один балл.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Горка Гурусета с 9-ю забитыми голами.

Переходим к кадровой ситуации. Серьёзно травмированных нет, но есть под вопросом. Нападающий Нико Уильямс, получивший травму в прошлом матче, полузащитники Беньят Прадос и Ойан Сансет а также защитник Эмерик Ляпорт под вопросом.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Симон – Аресо, Вивиан, Паредес, Бойро - Иньиго Руис де Галаррета, Хаурегисар - И.Уильямс, Гомес, Беренгер - Гурусета

Последние пять матчей команд

Эспаньол

09.05.26 Севилья – Эспаньол 2:1 (Ла Лига)

2:1 (Ла Лига) 03.05.26 Эспаньол – Реал Мадрид 0:2 (Ла Лига)

– Реал Мадрид 0:2 (Ла Лига) 27.04.26 Эспаньол – Леванте 0:0 (Ла Лига)

– Леванте 0:0 (Ла Лига) 23.04.26 Райо Вальекано – Эспаньол 1:0 (Ла Лига)

1:0 (Ла Лига) 11.04.26 Барселона – Эспаньол 4:1 (Ла Лига)

Атлетик

10.05.26 Атлетик – Валенсия 0:1 (Ла Лига)

0:1 (Ла Лига) 02.05.26 Алавес – Атлетик 2:4 (Ла Лига)

25.04.26 Атлетико – Атлетик 3:2 (Ла Лига)

21.04.26 Атлетик – Осасуна 1:0 (Ла Лига)

12.04.26 Атлетик – Вильярреал 1:2 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками

22.12.25 Атлетик – Эспаньол 1:2 (Ла Лига)

16.02.25 Эспаньол – Атлетик 1:1 (Ла Лига)

Цифры и факты

Безвыиграшная серия "Эспаньола" составляет 18 матчей;

"Атлетик" пропускает в гостях в 10-ти матчах подряд;

"Атлетик" в гостях у "Эспаньола" сыграл вничью в 5-ти из 7-ми последних матчах

Турнирная таблица Ла Лиги

# Команда И В Н П Р Очки 9 Атлетик 35 13 5 17 40-51 44 16 Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39

Прогноз на Эспаньол – Атлетик от UA-Футбол

Хоть "Эспаньол" не побеждает в 18-ти матчах подряд, это не означает, что он лёгкий соперник. Включается борьба и команда готова покусать.

"Атлетик" же хочет реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Считаем, что в этом матче будет ничья. Но перестрахуемся.

Прогноз: Ф2 (-0) (кф. 1.92)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.