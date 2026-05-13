Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валенсия – Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча 36-го тура Ла Лиги на 14.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Валенсией" и "Райо Вальекано" в рамках чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига. 36-й тур
14 мая 2026 года. 20:00. Валенсия. Стадион "Месталья"
Трансляция: MEGOGO Futbol 4 (Ukr)
"Валенсия" старается удержаться в середине турнирной таблицы Ла Лиги, а "Райо Вальекано" мечтает о путевке в еврокубки на следующий сезон. Обе команды будут бороться за каждый сантиметр поля, чтобы в итоге закинуть в свою копилку очки. Но кто же претендует на победу? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.
Новости "Валенсии"
"Валенсия" занимает 12-е место (42 очка) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 11 матчей, завершила вничью 9, проиграла 15; забила 38 голов, пропустила 50.
Сезон завершается, а "Валенсия" так и не поймала свою волну. Результат команды говорит об отсутствии стабильности. Главная проблема "летучих мышей" – решающий удар в створ ворот соперника. "Не забиваешь ты – забивают тебе" – высказывание очень хорошо отображает сегодняшнее состоянии команды. 11 апреля в матче с "Эльче" совершили 15 ударов в сторону ворот, 7 – в створ. И ни одного гола. "Эльче" же совершил всего 2 удара в створ ворот "Валенсии" и забил один гол (1:0). 21 апреля с "Мальоркой" (1:1) подопечные Карлоса Корберана отдали инициативу сопернику, получили гол в свои ворота и с большим трудом смогли ответить. 25 апреля в матче с "Жироной" (2:1) собрались и проявили чудеса стойкости у своих ворот – не допустили второго забитого мяча. Даже реализация не подвела – 2 удара в створ ворот – 2 гола. Могут же все-таки. 2 мая против "Атлетико Мадрид" (0:2) сопротивлялись в первом тайме, а во втором развалились полностью. 10 мая в матче с "Атлетик Бильбао" (0:1), несмотря на то что соперник выступал фаворитом матча, одержали важную победу и ворота удержали сухими.
Подопечным Корберана не хватает уверенности, дисциплины в обороне и реализации. Против "Райо Вальекано" будет очень сложно играть. В атаке у "Валенсии" вся надежда на главного бомбардира Уго Дуро (9 голов), Ларжи Рамазани (6 голов), Луиса Риоху (6 ассистов и 34 созданных момента). Ну и, конечно, на Столе Димитриевски (голкипер), который регулярно спасает команду.
Новости "Райо Вальекано"
"Райо Вальекано" занимает 10-е место (43 очка) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 10 матчей, завершила вничью 13, проиграла 12; забила 36 голов, пропустила 42.
"Райо Вальекано" в каждом матче подтверждает статус топ-команды. Высокий прессинг, реактивные атаки по флангам, грамотные позиционные атаки, уверенность в матче с любым соперником. Конечно, "вальеканос" немного устали. Результаты последних пяти матчей подтверждают это. 12 апреля проиграли "Мальорке" (3:0). 23 апреля одержали минимальную победу над "Эспаньолом" (1:0), а 26 апреля в матче с "Реал Сосьедад" совершили камбэк с 0:3 на 3:3. В мае подопечные Иньяки Переса одержали победу над "Хетафе" (0:2) и расписали с "Жироной" ничью (1:1). Конечно, на результат влияет и участие "Вальекано" в еврокубковом турнире. 30 апреля и 7 мая подопечные Переса провели два победных матча 1/2 Лиги конференций со "Страсбуром" (0:2 общий счет) и теперь готовятся к финалу турнира.
"Райо Вальекано" играет динамично, держит темп все 90 минут, высоко прессингует соперника. Однако во вторых таймах может потерять концентрацию, что приводит к ошибкам в обороне. Не всегда радует болельщиков и реализация моментов. У "Вальекано" готовы создавать и забивать – Хорхе де Фрутос (10 голов), Альваро Гарсия (4 гола, 5 ассистов, 41 созданный момент), Андрей Рациу (3 гола, 41 созданный момент, 165 выигранных дуэлей).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|35
|30
|1
|4
|91-31
|91
|2
|Реал
|35
|24
|5
|6
|70-33
|77
|3
|Вильярреал
|35
|21
|6
|8
|65-40
|69
|4
|Атлетико
|35
|19
|6
|10
|58-38
|63
|5
|Бетис
|35
|13
|15
|7
|54-43
|54
|6
|Сельта
|35
|13
|11
|11
|49-44
|50
|7
|Хетафе
|35
|13
|6
|16
|28-36
|45
|8
|Реал Сосьедад
|35
|11
|11
|13
|54-55
|44
|9
|Атлетик
|35
|13
|5
|17
|40-51
|44
|10
|Райо Вальекано
|35
|10
|13
|12
|36-42
|43
|11
|Осасуна
|35
|11
|9
|15
|42-45
|42
|12
|Валенсия
|35
|11
|9
|15
|38-50
|42
|13
|Севилья
|35
|11
|7
|17
|43-56
|40
|14
|Эльче
|35
|9
|12
|14
|46-54
|39
|15
|Мальорка
|35
|10
|9
|16
|43-52
|39
|16
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38-53
|39
|17
|Жирона
|35
|9
|12
|14
|37-52
|39
|18
|Алавес
|35
|9
|10
|16
|41-54
|37
|19
|Леванте
|35
|9
|9
|17
|41-57
|36
|20
|Реал Овьедо
|35
|6
|11
|18
|26-54
|29
Последние матчи команд
- 19.12.2023. Ла Лига
- Райо Вальекано – Валенсия 0:1
- 12.05.2024. Ла Лига
- Валенсия – Райо Вальекано 0:0
- 07.12.2024. Ла Лига
- Валенсия – Райо Вальекано 0:1
- 19.04.2025. Ла Лига
- Райо Вальекано – Валенсия 1:1
- 01.12.2025. Ла Лига
- Райо Вальекано – Валенсия 1:1
Последние пять матчей "Валенсии"
- 11.04.2026. Ла Лига
- Эльче – Валенсия 1:0
- 21.04.2026 Ла Лига
- Мальорка – Валенсия 1:1
- 25.04.2026. Ла Лига
- Валенсия – Жирона 2:1
- 02.05.2026. Ла Лига
- Валенсия – Атлетико 0:2
- 10.05.2026. Ла Лига
- Атлетик – Валенсия 0:1
Последние пять матчей "Райо Вальекано"
- 26.04.2026. Ла Лига
- Райо Вальекано – Реал Сосьедад 3:3
- 30.04.2026. Лига конференций
- Райо Вальекано – Страсбур 1:0
- 03.05.2026. Ла Лига
- Хетафе – Райо Вальекано 0:2
- 07.05.2026. Лига конференций
- Страсбур – Райо Вальекано 0:1
- 11.05.2026. Ла Лига
- Райо Вальекано – Жирона 1:1
Цифры и факты
- "Валенсия" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 матча выиграла, 2 проиграла и 1 завершила вничью;
- "Валенсия" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1 гол, пропускает 1 гол;
- "Райо Вальекано" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 матча выиграл, 2 завершил вничью, 1 проиграл;
- "Райо Вальекано" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1,4 мяча, пропускает 1,4 мяча за 90 минут.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Валенсии" в лазарете Бельтран (травма колена), Копете (травма лодыжки), Диахаби (мышечная травма), Фулькье (травма колена), Коррейа (мышечная травма).
Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Димитриевски — Ренцо Саравия, Таррега, Пепелу, Гайя — Риоха, Гуэрра, Родригес, Рамазани — Дуро, Садик
Главный тренер: Карлос Корберан
У "Райо Вальекано" в лазарете находятся Ахомах (мышечная травма), Луис Филипе (травма), Мендес (травма колена). Иси Палазон дисквалифицирован (красная карточка).
Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Баталла — Чаваррия, Сисс, Лежен, Рацю — Валентин, Лопес — Перес, Камельо, де Фрутос — Алемао
Главный тренер: Иньиго Перес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Валенсией" и "Райо Вальекано" от UA-Футбол
"Валенсия" имеет проблемы в обороне. Не придает уверенность команде и количество травмированных игроков защиты. Из-за этого Корберан вынужден выбирать более осторожную тактику, что приводит к снижению темпа атак. И без того слабая результативность снижается еще больше. Но фактор домашнего поля может помочь не пропустить много.
"Райо Вальекано" играет более дисциплинированно в обороне и качественно в атаке. На финишной прямой команда демонстрирует характер и спокойствие даже в самых сложных матчах. Вероятно, подопечные Переса будут стараться контролировать центр поля и ловить соперника на ошибках. Скорее всего, обе команды будут играть осторожно, обилия забитых мячей не будет.
Наш прогноз: ТМ 2,5 (кф 1.77 по линии БК betking)
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
