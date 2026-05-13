Валенсия – Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча 36-го тура Ла Лиги на 14.05.2026

Ла Лига. 36-й тур

14 мая 2026 года. 20:00. Валенсия. Стадион "Месталья"

Трансляция: MEGOGO Futbol 4 (Ukr)

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Валенсия" – "Райо Вальекано" Смотреть трансляцию

"Валенсия" старается удержаться в середине турнирной таблицы Ла Лиги, а "Райо Вальекано" мечтает о путевке в еврокубки на следующий сезон. Обе команды будут бороться за каждый сантиметр поля, чтобы в итоге закинуть в свою копилку очки. Но кто же претендует на победу? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.

Новости "Валенсии"

"Валенсия" занимает 12-е место (42 очка) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 11 матчей, завершила вничью 9, проиграла 15; забила 38 голов, пропустила 50.

Сезон завершается, а "Валенсия" так и не поймала свою волну. Результат команды говорит об отсутствии стабильности. Главная проблема "летучих мышей" – решающий удар в створ ворот соперника. "Не забиваешь ты – забивают тебе" – высказывание очень хорошо отображает сегодняшнее состоянии команды. 11 апреля в матче с "Эльче" совершили 15 ударов в сторону ворот, 7 – в створ. И ни одного гола. "Эльче" же совершил всего 2 удара в створ ворот "Валенсии" и забил один гол (1:0). 21 апреля с "Мальоркой" (1:1) подопечные Карлоса Корберана отдали инициативу сопернику, получили гол в свои ворота и с большим трудом смогли ответить. 25 апреля в матче с "Жироной" (2:1) собрались и проявили чудеса стойкости у своих ворот – не допустили второго забитого мяча. Даже реализация не подвела – 2 удара в створ ворот – 2 гола. Могут же все-таки. 2 мая против "Атлетико Мадрид" (0:2) сопротивлялись в первом тайме, а во втором развалились полностью. 10 мая в матче с "Атлетик Бильбао" (0:1), несмотря на то что соперник выступал фаворитом матча, одержали важную победу и ворота удержали сухими.

Подопечным Корберана не хватает уверенности, дисциплины в обороне и реализации. Против "Райо Вальекано" будет очень сложно играть. В атаке у "Валенсии" вся надежда на главного бомбардира Уго Дуро (9 голов), Ларжи Рамазани (6 голов), Луиса Риоху (6 ассистов и 34 созданных момента). Ну и, конечно, на Столе Димитриевски (голкипер), который регулярно спасает команду.

Новости "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" занимает 10-е место (43 очка) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 10 матчей, завершила вничью 13, проиграла 12; забила 36 голов, пропустила 42.

"Райо Вальекано" в каждом матче подтверждает статус топ-команды. Высокий прессинг, реактивные атаки по флангам, грамотные позиционные атаки, уверенность в матче с любым соперником. Конечно, "вальеканос" немного устали. Результаты последних пяти матчей подтверждают это. 12 апреля проиграли "Мальорке" (3:0). 23 апреля одержали минимальную победу над "Эспаньолом" (1:0), а 26 апреля в матче с "Реал Сосьедад" совершили камбэк с 0:3 на 3:3. В мае подопечные Иньяки Переса одержали победу над "Хетафе" (0:2) и расписали с "Жироной" ничью (1:1). Конечно, на результат влияет и участие "Вальекано" в еврокубковом турнире. 30 апреля и 7 мая подопечные Переса провели два победных матча 1/2 Лиги конференций со "Страсбуром" (0:2 общий счет) и теперь готовятся к финалу турнира.

"Райо Вальекано" играет динамично, держит темп все 90 минут, высоко прессингует соперника. Однако во вторых таймах может потерять концентрацию, что приводит к ошибкам в обороне. Не всегда радует болельщиков и реализация моментов. У "Вальекано" готовы создавать и забивать – Хорхе де Фрутос (10 голов), Альваро Гарсия (4 гола, 5 ассистов, 41 созданный момент), Андрей Рациу (3 гола, 41 созданный момент, 165 выигранных дуэлей).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 35 30 1 4 91-31 91 2 Реал 35 24 5 6 70-33 77 3 Вильярреал 35 21 6 8 65-40 69 4 Атлетико 35 19 6 10 58-38 63 5 Бетис 35 13 15 7 54-43 54 6 Сельта 35 13 11 11 49-44 50 7 Хетафе 35 13 6 16 28-36 45 8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44 9 Атлетик 35 13 5 17 40-51 44 10 Райо Вальекано 35 10 13 12 36-42 43 11 Осасуна 35 11 9 15 42-45 42 12 Валенсия 35 11 9 15 38-50 42 13 Севилья 35 11 7 17 43-56 40 14 Эльче 35 9 12 14 46-54 39 15 Мальорка 35 10 9 16 43-52 39 16 Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39 17 Жирона 35 9 12 14 37-52 39 18 Алавес 35 9 10 16 41-54 37 19 Леванте 35 9 9 17 41-57 36 20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26-54 29

Последние матчи команд

19.12.2023. Ла Лига

Райо Вальекано – Валенсия 0:1

12.05.2024. Ла Лига

Валенсия – Райо Вальекано 0:0

07.12.2024. Ла Лига

Валенсия – Райо Вальекано 0:1

19.04.2025. Ла Лига

Райо Вальекано – Валенсия 1:1

01.12.2025. Ла Лига

Райо Вальекано – Валенсия 1:1

Последние пять матчей "Валенсии"

11.04.2026. Ла Лига

Эльче – Валенсия 1:0

21.04.2026 Ла Лига

Мальорка – Валенсия 1:1

25.04.2026. Ла Лига

Валенсия – Жирона 2:1

02.05.2026. Ла Лига

Валенсия – Атлетико 0:2

10.05.2026. Ла Лига

Атлетик – Валенсия 0:1

Последние пять матчей "Райо Вальекано"

26.04.2026. Ла Лига

Райо Вальекано – Реал Сосьедад 3:3

30.04.2026. Лига конференций

Райо Вальекано – Страсбур 1:0

03.05.2026. Ла Лига

Хетафе – Райо Вальекано 0:2

07.05.2026. Лига конференций

Страсбур – Райо Вальекано 0:1

11.05.2026. Ла Лига

Райо Вальекано – Жирона 1:1

Цифры и факты

"Валенсия" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 матча выиграла, 2 проиграла и 1 завершила вничью;

"Валенсия" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1 гол, пропускает 1 гол;

"Райо Вальекано" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 матча выиграл, 2 завершил вничью, 1 проиграл;

"Райо Вальекано" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1,4 мяча, пропускает 1,4 мяча за 90 минут.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Валенсии" в лазарете Бельтран (травма колена), Копете (травма лодыжки), Диахаби (мышечная травма), Фулькье (травма колена), Коррейа (мышечная травма).

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Димитриевски — Ренцо Саравия, Таррега, Пепелу, Гайя — Риоха, Гуэрра, Родригес, Рамазани — Дуро, Садик Главный тренер: Карлос Корберан

У "Райо Вальекано" в лазарете находятся Ахомах (мышечная травма), Луис Филипе (травма), Мендес (травма колена). Иси Палазон дисквалифицирован (красная карточка).

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Баталла — Чаваррия, Сисс, Лежен, Рацю — Валентин, Лопес — Перес, Камельо, де Фрутос — Алемао Главный тренер: Иньиго Перес

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Валенсией" и "Райо Вальекано" от UA-Футбол

"Валенсия" имеет проблемы в обороне. Не придает уверенность команде и количество травмированных игроков защиты. Из-за этого Корберан вынужден выбирать более осторожную тактику, что приводит к снижению темпа атак. И без того слабая результативность снижается еще больше. Но фактор домашнего поля может помочь не пропустить много.

"Райо Вальекано" играет более дисциплинированно в обороне и качественно в атаке. На финишной прямой команда демонстрирует характер и спокойствие даже в самых сложных матчах. Вероятно, подопечные Переса будут стараться контролировать центр поля и ловить соперника на ошибках. Скорее всего, обе команды будут играть осторожно, обилия забитых мячей не будет.

Наш прогноз: ТМ 2,5 (кф 1.77 по линии БК betking)

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.