Реал - Овьедо. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 14.05.2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Финал сезона в чемпионате превращается для "Реала" в формальность, но вряд ли - в спокойное завершение. Даже домашний матч против последней команды таблицы уже не воспринимается для "сливочных" как гарантированная прогулка.
"Реал" - "Овьедо" 22:30
Ла Лига. 36-й тур.
14 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Видеотрансляция: Megogo 1
"Реал": последние новости
Концовка Ла Лиги для "Реала" проходит под знаком разочарования: отставание от "Барселоны" стало непреодолимым, а поражение в очной встрече (0:2) окончательно лишило мадридцев даже математических шансов на титул.
В весенней части сезона "сливочные" смотрятся очень нестабильно и с заметными проблемами в игре, особенно в контроле темпа и создании моментов против организованной обороны.
Отдельным фактором стала атмосфера внутри коллектива. По ходу последних недель в стане "Реала" регулярно всплывают истории о конфликтах, самым громким из которых стала стычка между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени. На этом фоне давление на наставника Альваро Арбелоа только усиливается: его назначение по ходу сезона не привело к ожидаемому перезапуску, и на смену испанцу уже совсем скоро может прибыть великий и ужасный Жозе Моуринью.
Также серьезно ограничивает возможности тренерского штаба кадровая ситуация. В лазерете у "Реала" остаются Родриго, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Ферлан Менди и Феде Вальверде, под вопросом участие Андрея Лунина, Дани Себальоса и Дина Хейсена. Есть и позитивные новости: Килиан Мбаппе и Дани Карвахаль вернулись к тренировкам и могут появиться на поле, пусть и не с первых минут.
Ориентировочный состав: Куртуа - Трент, Асенсио, Рюдигер, Фран - Камавинга, Чуамени, Питарч - Браим, Винисиус, Беллингем
"Овьедо": последние новости
Аутсайдер предстоящего матча "Реал Овьедо" - подходит к визиту на "Сантьяго Бернабеу" в статусе команды, уже потерявшей место в Ла Лиге. Астурийцы досрочно вылетели в Сегунду и замыкают таблицу, проведя крайне тяжелый сезон, в котором так и не смогли выйти на уровень, достаточный для борьбы за выживание.
По ходу сезона "Овьедо" пережил сразу несколько тренерских этапов: старт чемпионата под руководством Велько Пауновича быстро сменился работой Луиса Карриона, а затем команду принял Гильермо Альмада. Именно при нем игра стала чуть более организованной, и "синие" периодически показывали вспышки неплохих результатов. Однако общей стабильности добиться так и не удалось: весенний спад окончательно похоронил шансы на спасение.
Ключевой проблемой "Овьедо" является атака - астурийцы забивают меньше всех в испанском чемпионате.
Из-за дисквалификаций не сыграют с "Реалом" Хави Лопес и Кваси Сибо, вне игры из-за травм находятся Леандер Дендонкер и Брендон Домингеш, под вопросом готовность Эрика Байи.
Ориентировочный состав: Эскандель - Видаль, Костас, Кальво, Альхассан - Фернандес, Рейна, Касорла - Чайра, Фернандес, Виньяс
Последние матчи
"Реал":
- 10.05. Барселона - Реал 2:0 (Ла Лига)
- 03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)
- 24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)
- 21.04. Реал - Алавес 2:1 (Ла Лига)
- 15.04. Бавария - Реал 4:3 (Лига чемпионов)
"Овьедо":
- 10.05. Овьедо - Хетафе 0:0 (Ла Лига)
- 03.05. Бетис - Овьедо 3:0 (Ла Лига)
- 26.04. Овьедо - Эльче 1:2 (Ла Лига)
- 23.04. Овьедо - Вильярреал 1:1 (Ла Лига)
- 12.04. Сельта - Овьедо 0:3 (Ла Лига)
Последние личные встречи
- 24.08.25. Овьедо - Реал 0:3 (Ла Лига)
- 10.06.01. Овьедо - Реал 1:1 (Ла Лига)
- 14.01.01. Реал - Овьедо 4:0 (Ла Лига)
- 04.03.00. Овьедо - Реал 1:1 (Ла Лига)
- 17.10.99. Реал - Овьедо 2:2 (Ла Лига)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|35
|30
|1
|4
|91-31
|91
|2
|35
|24
|5
|6
|70-33
|77
|3
|35
|21
|6
|8
|65-40
|69
|4
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|5
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|6
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|7
|35
|13
|6
|16
|28-36
|45
|8
|35
|11
|11
|13
|54-55
|44
|9
|35
|13
|5
|17
|40-51
|44
|10
|35
|10
|13
|12
|36-42
|43
|11
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|12
|35
|11
|9
|15
|38-50
|42
|13
|35
|11
|7
|17
|43-56
|40
|14
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|15
|35
|10
|9
|16
|43-52
|39
|16
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|17
|35
|10
|9
|16
|38-53
|39
|18
|35
|9
|12
|14
|37-52
|39
|19
|35
|9
|10
|16
|41-54
|37
|20
|35
|6
|11
|18
|26-54
|29
Прогноз от UA-Футбол
"Реал" много забивает дома и регулярно создает моменты даже в кризисный период, а "Овьедо" - одна из самых слабых команд Ла Лиги по игре в обороне.
Наш прогноз - индивидуальный тотал "Реала" больше (2.5) за 2.00.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
