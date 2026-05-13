Реал - Овьедо. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 14.05.2026

Финал сезона в чемпионате превращается для "Реала" в формальность, но вряд ли - в спокойное завершение. Даже домашний матч против последней команды таблицы уже не воспринимается для "сливочных" как гарантированная прогулка. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

"Реал" - "Овьедо" 22:30

Ла Лига. 36-й тур.

14 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Видеотрансляция: Megogo 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Реал - Ов'єдо Смотреть трансляцию

"Реал": последние новости

Концовка Ла Лиги для "Реала" проходит под знаком разочарования: отставание от "Барселоны" стало непреодолимым, а поражение в очной встрече (0:2) окончательно лишило мадридцев даже математических шансов на титул.

В весенней части сезона "сливочные" смотрятся очень нестабильно и с заметными проблемами в игре, особенно в контроле темпа и создании моментов против организованной обороны.

Отдельным фактором стала атмосфера внутри коллектива. По ходу последних недель в стане "Реала" регулярно всплывают истории о конфликтах, самым громким из которых стала стычка между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени. На этом фоне давление на наставника Альваро Арбелоа только усиливается: его назначение по ходу сезона не привело к ожидаемому перезапуску, и на смену испанцу уже совсем скоро может прибыть великий и ужасный Жозе Моуринью.

Также серьезно ограничивает возможности тренерского штаба кадровая ситуация. В лазерете у "Реала" остаются Родриго, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Ферлан Менди и Феде Вальверде, под вопросом участие Андрея Лунина, Дани Себальоса и Дина Хейсена. Есть и позитивные новости: Килиан Мбаппе и Дани Карвахаль вернулись к тренировкам и могут появиться на поле, пусть и не с первых минут.

Ориентировочный состав: Куртуа - Трент, Асенсио, Рюдигер, Фран - Камавинга, Чуамени, Питарч - Браим, Винисиус, Беллингем

"Овьедо": последние новости

Аутсайдер предстоящего матча "Реал Овьедо" - подходит к визиту на "Сантьяго Бернабеу" в статусе команды, уже потерявшей место в Ла Лиге. Астурийцы досрочно вылетели в Сегунду и замыкают таблицу, проведя крайне тяжелый сезон, в котором так и не смогли выйти на уровень, достаточный для борьбы за выживание.

По ходу сезона "Овьедо" пережил сразу несколько тренерских этапов: старт чемпионата под руководством Велько Пауновича быстро сменился работой Луиса Карриона, а затем команду принял Гильермо Альмада. Именно при нем игра стала чуть более организованной, и "синие" периодически показывали вспышки неплохих результатов. Однако общей стабильности добиться так и не удалось: весенний спад окончательно похоронил шансы на спасение.

Ключевой проблемой "Овьедо" является атака - астурийцы забивают меньше всех в испанском чемпионате.

Из-за дисквалификаций не сыграют с "Реалом" Хави Лопес и Кваси Сибо, вне игры из-за травм находятся Леандер Дендонкер и Брендон Домингеш, под вопросом готовность Эрика Байи.

Ориентировочный состав: Эскандель - Видаль, Костас, Кальво, Альхассан - Фернандес, Рейна, Касорла - Чайра, Фернандес, Виньяс

Последние матчи

"Реал":

10.05. Барселона - Реал 2:0 (Ла Лига)

03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)

24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)

21.04. Реал - Алавес 2:1 (Ла Лига)

15.04. Бавария - Реал 4:3 (Лига чемпионов)

"Овьедо":

10.05. Овьедо - Хетафе 0:0 (Ла Лига)

03.05. Бетис - Овьедо 3:0 (Ла Лига)

26.04. Овьедо - Эльче 1:2 (Ла Лига)

23.04. Овьедо - Вильярреал 1:1 (Ла Лига)

12.04. Сельта - Овьедо 0:3 (Ла Лига)

Последние личные встречи

24.08.25. Овьедо - Реал 0:3 (Ла Лига)

10.06.01. Овьедо - Реал 1:1 (Ла Лига)

14.01.01. Реал - Овьедо 4:0 (Ла Лига)

04.03.00. Овьедо - Реал 1:1 (Ла Лига)

17.10.99. Реал - Овьедо 2:2 (Ла Лига)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Барселона 35 30 1 4 91-31 91 2 Реал 35 24 5 6 70-33 77 3 Вильярреал 35 21 6 8 65-40 69 4 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66 5 Бетис 36 14 15 7 56-44 57 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 7 Хетафе 35 13 6 16 28-36 45 8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44 9 Атлетик 35 13 5 17 40-51 44 10 Райо Вальекано 35 10 13 12 36-42 43 11 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42 12 Валенсия 35 11 9 15 38-50 42 13 Севилья 35 11 7 17 43-56 40 14 Эльче 36 9 12 15 47-56 39 15 Мальорка 35 10 9 16 43-52 39 16 Леванте 36 10 9 17 44-59 39 17 Эспаньол 35 10 9 16 38-53 39 18 Жирона 35 9 12 14 37-52 39 19 Алавес 35 9 10 16 41-54 37 20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26-54 29

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

"Реал" много забивает дома и регулярно создает моменты даже в кризисный период, а "Овьедо" - одна из самых слабых команд Ла Лиги по игре в обороне.

Наш прогноз - индивидуальный тотал "Реала" больше (2.5) за 2.00.