Жирона – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2026

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жирона" - "Реал Сосьедад" в рамках 36-го тура Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
"Жирона" в матче 36-го тура Примеры будет принимать "Реал Сосьедад". UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Содержание

Примера. 36-й тур
14 мая. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" 21:00 "Реал Сосьедад"
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Жироны"

"Жирона" имеет в своем активе 39 очков и уже опустилась в зону вылета на 19-ю позицию. Пока конкуренты героически переигрывают лидеров чемпионата, у подопечных Мичелы безвыигрышная серия из 5-ти матчей.

В прошлом туре каталонцы спаслись на последних минутах против "Райо Вальекано" (1:1). Но эта ничья не помогла, ведь "Алавес" при этом обыграл "Барселону", а "Леванте" – "Сельту".

За неделю до этого каталонцы проиграли "Мальорке" (0:1) и пропустили островитян выше себя. Перед этим было поражение в гостях от "Валенсии" (1:2). После счета 0:2 жиронцы доминировали, но сумели ответить только одним голом.

За несколько дней до этого "Жирона" в голевой перестрелке проиграла дома "Бетису" (2:3). Каталонцы сыграли не хуже соперника, но все удары в их створ стали голевыми.

"Жирона" обязательно должна побеждать немотивированный "Реал Сосьедад". В противном случае спастись будет сложно. Одной из главных причин неудачных результатов стала травма Ваната. После этого команда очень тяжело забивает голы. Против "Райо Вальекано" очки принес гол Стуани, но ему уже 39 и сыграть весь матч на хорошем уровне он уже не может.

Новости "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" уже не имеет турнирной мотивации, ведь команда выиграла Кубок Испании и получила путевку в Лигу Европы. Баски воспользовались усталостью "Атлетико", который сражался на 3 фронта, и в основное время сыграли вничью 2:2. А в серии пенальти преимущество было за "Сосьедад".

В чемпионате подопечные Матараццо находятся на 8-й позиции. В последний раз "Реал Сосьедад" побеждал еще 4 апреля "Леванте". Безвыигрышная серия в Примере длится 5 матчей, но никто в клубе от этого не расстроен.

В прошлом туре баски отыгрались с 0:2 против "Бетиса". Неделей ранее было поражение от "Севильи" (0:1). А вот еще раньше команда Матараццо потеряла преимущество в 2 гола над "Райо Вальекано" (3:3).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Жироны" до сих пор травмированы Ванат, Порту, Тер Штеген, ван де Бек, Хуан Карлос и Руис.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Витор Роке, Морено – Мартин, Витсель, Унахи – Хиль, Лемар, Цыганков.

У "Реал Сосьедада" травмированы Гуедеш и Одриосола, из-за дисквалификации не сыграет Оскарссон.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедад": Ремиро - Арамбуру, Мартин, Чалета-Цар, Гомес - Горрочатеги, Солер, Сучич - Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

"Жирона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

  • 12.12.25. Реал Сосьедад - Жирона 1:2 (Примера)
  • 18.05.25. Реал Сосьедад - Жирона 3:2 (Примера)
  • 19.10.24. Жирона - Реал Сосьедад 0:1 (Примера)
  • 03.02.24. Жирона - Реал Сосьедад 0:0 (Примера)
  • 12.08.23. Реал Сосьедад - Жирона 1:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Реала Сосьедад", 2 ничьи и 1 победа "Жироны". Матч первого круга завершился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Последние матчи "Жироны"

  • 11.05. Райо Вальекано - Жирона 1:1 (Примера)
  • 01.05. Жирона - Мальорка 0:1 (Примера)
  • 25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)
  • 21.04. Жирона – Бетис 2:3 (Примера)
  • 10.04. Реал - Жирона 1:1 (Примера)

Последние матчи "Реал Сосьедада"

  • 09.05. Реал Сосьедад - Бетис 2:2 (Примера)
  • 04.05. Севилья - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
  • 26.04. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 3:3 (Примера)
  • 22.04. Реал Сосьедад – Хетафе 0:1 (Примера)
  • 04.01. Атлетико – Реал Сосьедад 2:2 (пен. 3:4) (Кубок Испании)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 35 30 1 4 91-31 91
2 Реал Реал 35 24 5 6 70-33 77
3 Вильярреал Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69
4 Атлетико Атлетико 36 20 6 10 60-39 66
5 Бетис Бетис 36 14 15 7 56-44 57
6 Сельта Сельта 36 13 11 12 51-47 50
7 Хетафе Хетафе 35 13 6 16 28-36 45
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44
9 Атлетик Атлетик 36 13 5 18 40-53 44
10 Севилья Севилья 36 12 7 17 46-58 43
11 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 10 13 12 36-42 43
12 Осасуна Осасуна 36 11 9 16 43-47 42
13 Валенсия Валенсия 35 11 9 15 38-50 42
14 Эспаньол Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42
15 Эльче Эльче 36 9 12 15 47-56 39
16 Мальорка Мальорка 35 10 9 16 43-52 39
17 Леванте Леванте 36 10 9 17 44-59 39
18 Жирона Жирона 35 9 12 14 37-52 39
19 Алавес Алавес 35 9 10 16 41-54 37
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 35 6 11 18 26-54 29

"Жирона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" - фаворит матча по версии букмекеров. Для каталонцев это будет один из последних шансов спастись. Обыгрывать немотивированный "Реал Сосьедад" можно и нужно. Прогноз – победа "Жироны" за коэффициент 2,00 (по линии БК betking).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

