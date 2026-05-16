Реал Овьедо – Алавес. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26

17 мая 2026 года на стадионе "Эстадио Нуэво Карлос Тартьере" состоится драматичный поединок 37-го тура Ла Лиги. "Реал Овьедо", который уже потерял все шансы на сохранение прописки, примет "Депортиво Алавес". Гости ведут отчаянную борьбу за выживание, поэтому для них на кону стоит буквально все. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Ла Лига. 37-й тур

17 мая. Овьедо. "Эстадио Нуэво Карлос Тартьере"

"Реал Овьедо" 20:00 "Алавес"

Трансляция: MEGOGO Футбол 15



Новости "Реала Овьедо"

Для "Овьедо" возвращение в элиту после длительной паузы с сезона 2000/01 оказалось слишком сложным испытанием. Команда официально вылетела в Сегунду, заняв последнее место в турнирной таблице. За 36 туров хозяева смогли одержать лишь 6 побед, забив катастрофически мало — 26 мячей, при 56 пропущенных. В прошлом поединке андалусийцы уступили на выезде мадридскому "Реалу" со счетом 0:2. Однако этот матч запомнился трогательным событием: легендарный Санти Касорла вышел на замену под аплодисменты "Сантьяго Бернабеу". Ожидается, что 41-летний ветеран и воспитанник клуба появится в стартовом составе, чтобы провести свой последний поединок перед родными болельщиками.

Несмотря на ужасную общую статистику (всего одна победа в 6 крайних встречах), дома "Овьедо" пытается цепляться за результат благодаря контролю мяча (в среднем 54.67%). Команда не проигрывала в 4 из 5 последних домашних игр, хотя серия без побед на собственном поле уже насчитывает три матча. Тренер Гильермо Альмада стремится громко хлопнуть дверью напоследок. В кадровом плане ситуация улучшилась: после дисквалификаций возвращаются защитник Хави Лопес и хавбек Кваси Сибо, что частично компенсирует травмы полузащитников Леандро Дендонкера и Ови Эджарии.

Новости "Алавеса"

"Депортиво Алавес" прибывает на игру в статусе 16-й команды чемпионата, имея в активе 10 побед, 10 ничьих и 16 поражений. Команда Кике Санчеса Флореса находится всего в одном пункте от зоны вылета, поэтому победа в этом туре жизненно необходима. В прошлом поединке баски сотворили настоящую сенсацию, минимально одолев новоиспеченного чемпиона — "Барселону" (1:0). Единственный гол Ибрагима Диабате позволил прервать серию неудач и возродил надежды на спасение. Впрочем, за пределами собственного поля "славные" выглядят откровенно слабо: они не выигрывали в 9 из 11 последних гостевых матчей в Ла Лиге, а историческая статистика свидетельствует, что "Алавес" не побеждал в Овьедо с далекого 1980 года.

Наставник планирует освежить линию полузащиты за счет Пабло Ибаньеса после тяжелой игры с каталонцами. Вилле Коски, который удачно подменил Джони Отто в прошлом туре, имеет все шансы сохранить место в обороне. Главная боль тренерского штаба — под вопросом участие форварда Лукаса Бое, а защитник Факундо Гарсес продолжает отбывать длительный бан от спортивного суда. Гостям придется рисковать, ведь впереди их ждет финальный тур против "Райо Вальекано", и откладывать решение судьбы на последний день слишком опасно.

Ориентировочные составы

"Реал Овьедо": Эскандель – Видаль, Костас, Кальво, Лопес – Сибо, Коломбатто – Чайра, Касорла, Хассан – Виньяс

"Алавес": Сивера – Перес, Теналья, Коски, Парада, Реббах – Гуриди, Бланко, Ибаньес – Мартинес, Диабате

Статистика личных встреч

04.01.2026. Чемпионат Испании. "Депортиво Алавес" 1:1 "Реал Овьедо"

13.01.2023. Чемпионат Испании (Сегунда). "Реал Овьедо" 1:0 "Депортиво Алавес"

29.10.2022. Чемпионат Испании (Сегунда). "Депортиво Алавес" 2:1 "Реал Овьедо"

30.01.2016. Чемпионат Испании (Сегунда). "Реал Овьедо" 1:1 "Депортиво Алавес"

30.08.2015. Чемпионат Испании (Сегунда). "Депортиво Алавес" 2:0 "Реал Овьедо"

Последние матчи "Реала Овьедо"

14.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Мадрид" 2:0 "Reaл Овьедо"

10.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Овьедо" 0:0 "Хетафе"

03.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 3:0 "Реал Овьедо"

26.04.2026. Чемпионат Испании. "Реал Овьедо" 1:2 "Эльче"

23.04.2026. Чемпионат Испании. "Реал Овьедо" 1:1 "Вильярреал"

Последние матчи "Алавеса"

13.05.2026. Чемпионат Испании. "Депортиво Алавес" 1:0 "Барселона"

09.05.2026. Чемпионат Испании. "Эльче" 1:1 "Депортиво Алавес"

02.05.2026. Чемпионат Испании. "Депортиво Алавес" 2:4 "Атлетик Бильбао"

25.04.2026. Чемпионат Испании. "Депортиво Алавес" 2:1 "Реал Мальорка"

21.04.2026. Чемпионат Испании. "Реал Мадрид" 2:1 "Депортиво Алавес"

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 36 30 1 5 91-32 91 2 Реал 36 25 5 6 72-33 80 3 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69 4 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66 5 Бетис 36 14 15 7 56-44 57 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 7 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48 8 Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45 9 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44 10 Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44 11 Валенсия 36 11 10 15 39-51 43 12 Севилья 36 12 7 17 46-58 43 13 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42 14 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42 15 Жирона 36 9 13 14 38-53 40 16 Алавес 36 10 10 16 42-54 40 17 Эльче 36 9 12 15 47-56 39 18 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39 19 Леванте 36 10 9 17 44-59 39 20 Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

"Реал Овьедо" - "Алавес" : ставки и коэффициенты

" Реал Овьедо " - "Алавес" : прогноз от UA-Футбол

Мотивация "Алавеса" огромна, но ужасная форма на выезде и эмоциональное прощание Санти Касорлы с домашними трибунами нивелируют статус фаворита. Обе команды имеют серьезные проблемы с реализацией, а цена ошибки заставит гостей играть осторожно. Ожидаем вязкий и закрытый поединок, где судьба встречи решится в один-два мяча.

Наша ставка: Тотал матча меньше 2.5 голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.