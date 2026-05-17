Барселона – Бетис. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
17 мая 2026 года каталонский "Камп Ноу" принимает яркое противостояние. "Барселона", которая уже официально гарантировала себе золото Ла Лиги, встретится с "Бетисом" в заключительном туре чемпионата Испании. Гости застолбили за собой пятую позицию и путевку в Лигу чемпионов. Несмотря на отсутствие турнирного давления, атакующий стиль обеих команд обещает зрителям настоящее футбольное зрелище. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Ла Лига. 37-й тур
17 мая. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:15 "Бетис"
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Каталонская "Барселона" проводит феноменальный сезон под руководством Ханси Флика. Команда досрочно сняла вопросы о чемпионстве за три тура до финиша, переиграв в ключевом матче "Реал" со счетом 2:0. Однако в прошлом туре лидер неожиданно оступился, проиграв "Алавесу" (0:1) из-за масштабной ротации состава. Это поражение прервало впечатляющую серию из 11 побед подряд в чемпионате. Всего в текущем розыгрыше Ла Лиги "блаугранас" демонстрируют тотальное доминирование: 30 выигрышей в 36 поединках и невероятная разница голов +59 (91 забитый против 32 пропущенных).

Особой гордостью каталонцев являются домашние выступления. На родном стадионе они выиграли все 18 матчей сезона с общим счетом 54:9. Тренерский штаб стремится реабилитироваться за осечку в среду, поэтому вполне возможно, что перед родными болельщиками выйдут и игроки основы. В кадровом плане есть серьезная потеря — Ламин Ямаль травмировал подколенное сухожилие и пропустит остаток клубного сезона, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2026. В то же время в строй вернулся Андреас Кристенсен, а Рафинья отбыл дисквалификацию. Ожидается появление с первых минут Педри, Гави, де Йонга и Феррана Торреса, который в декабрьском матче против "Бетиса" (завершился победой каталонцев 5:3) отличился хет-триком.

Севильский "Бетис" под руководством Мануэля Пеллегрини также может занести этот сезон в свой актив. Даже несмотря на вылет из четвертьфинала Лиги Европы от "Браги", "вердибланкос" достигли своей главной цели — гарантировали себе пятую строчку Ла Лиги и столь желанное место в Лиге чемпионов на следующий год. Для клуба это всего лишь второй финиш в топ-5 с сезона 2004/05. К визиту в Барселону андалусийцы подходят в отличной форме, не зная поражений в чемпионате с конца марта и одержав три победы в последних пяти поединках, включая недавний триумф над "Эльче" (2:1).

Всего у "Бетиса" всего 7 поражений в 36 турах, но команду часто тормозят ничьи — их накопилось уже 15. Главной проблемой для гостей перед этим выездом станут серьезные кадровые потери. Из-за перебора желтых карточек дисквалифицированы ключевые исполнители — защитник Диего Льоренте и форвард Кучо Эрнандес. Также из-за травм не сыграют Марк Бартра, Анхель Ортис и Айтор Руибаль. Зато вся надежда в атаке возлагается на Седрика Бакамбу и экс-игрока "Барселоны" Абде Эззалзули, который находится в огненной форме, забив 5 голов в последних 7 матчах. "Бетис" не побеждал каталонцев с 2021 года, и без лидеров защиты остановить чемпиона будет крайне трудно.

"Барселона": Х. Гарсия – Э. Гарсия, Араухо, Мартин, Канселу – Педри, де Йонг – Рашфорд, Гави, Фермин – Ф. Торрес

"Реал Бетис": Лопес – Бельерин, Натан, Гомес, Родригес – Альтимира, Рока – Антони, Фидальго, Эззальзули – Бакамбу

  • 06.12.2025. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 3:5 "Барселона"
  • 05.04.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 1:1 "Реал Бетис"
  • 15.01.2025. Кубок Испании. "Барселона" 5:1 "Реал Бетис"
  • 07.12.2024. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:2 "Барселона"
  • 21.01.2024. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:4 "Барселона"

  • 13.05.2026. Чемпионат Испании. "Депортиво Алавес" 1:0 "Барселона"
  • 10.05.2026. Championship Испании. "Барселона" 2:0 "Реал Мадрид"
  • 02.05.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 1:2 "Барселона"
  • 25.04.2026. Чемпионат Испании. "Хетафе" 0:2 "Барселона"
  • 22.04.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 1:0 "Сельта Виго"

  • 12.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:1 "Эльче"
  • 09.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" 2:2 "Реал Бетис"
  • 03.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 3:0 "Реал Овьедо"
  • 24.04.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 1:1 "Реал Мадрид"
  • 21.04.2026. Чемпионат Испании. "Жирона" 2:3 "Реал Бетис"

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 36 30 1 5 91-32 91
2 Реал Реал 36 25 5 6 72-33 80
3 Вильярреал Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69
4 Атлетико Атлетико 36 20 6 10 60-39 66
5 Бетис Бетис 36 14 15 7 56-44 57
6 Сельта Сельта 36 13 11 12 51-47 50
7 Хетафе Хетафе 36 14 6 16 31-37 48
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45
9 Атлетик Атлетик 36 13 5 18 40-53 44
10 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44
11 Валенсия Валенсия 36 11 10 15 39-51 43
12 Севилья Севилья 36 12 7 17 46-58 43
13 Осасуна Осасуна 36 11 9 16 43-47 42
14 Эспаньол Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42
15 Жирона Жирона 36 9 13 14 38-53 40
16 Алавес Алавес 36 10 10 16 42-54 40
17 Эльче Эльче 36 9 12 15 47-56 39
18 Мальорка Мальорка 36 10 9 17 44-55 39
19 Леванте Леванте 36 10 9 17 44-59 39
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

Учитывая стопроцентный показатель "Барселоны" на "Камп Ноу" (18 побед в 18 матчах) и кадровые потери в защитной линии "Бетиса", хозяева выглядят безоговорочными фаворитами. В то же время гости регулярно забивают, а последняя очная встреча завершилась со счетом 5:3. Прогнозируем уверенную победу каталонцев и результативный футбол.

Наша ставка: Победа "Барселоны".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

