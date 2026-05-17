Барселона – Бетис. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26

17 мая 2026 года каталонский "Камп Ноу" принимает яркое противостояние. "Барселона", которая уже официально гарантировала себе золото Ла Лиги, встретится с "Бетисом" в заключительном туре чемпионата Испании. Гости застолбили за собой пятую позицию и путевку в Лигу чемпионов. Несмотря на отсутствие турнирного давления, атакующий стиль обеих команд обещает зрителям настоящее футбольное зрелище. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Ла Лига. 37-й тур

17 мая. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:15 "Бетис"

Трансляция: MEGOGO Футбол 2



Новости "Барселоны"

Каталонская "Барселона" проводит феноменальный сезон под руководством Ханси Флика. Команда досрочно сняла вопросы о чемпионстве за три тура до финиша, переиграв в ключевом матче "Реал" со счетом 2:0. Однако в прошлом туре лидер неожиданно оступился, проиграв "Алавесу" (0:1) из-за масштабной ротации состава. Это поражение прервало впечатляющую серию из 11 побед подряд в чемпионате. Всего в текущем розыгрыше Ла Лиги "блаугранас" демонстрируют тотальное доминирование: 30 выигрышей в 36 поединках и невероятная разница голов +59 (91 забитый против 32 пропущенных).

Особой гордостью каталонцев являются домашние выступления. На родном стадионе они выиграли все 18 матчей сезона с общим счетом 54:9. Тренерский штаб стремится реабилитироваться за осечку в среду, поэтому вполне возможно, что перед родными болельщиками выйдут и игроки основы. В кадровом плане есть серьезная потеря — Ламин Ямаль травмировал подколенное сухожилие и пропустит остаток клубного сезона, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2026. В то же время в строй вернулся Андреас Кристенсен, а Рафинья отбыл дисквалификацию. Ожидается появление с первых минут Педри, Гави, де Йонга и Феррана Торреса, который в декабрьском матче против "Бетиса" (завершился победой каталонцев 5:3) отличился хет-триком.

Новости "Бетиса"

Севильский "Бетис" под руководством Мануэля Пеллегрини также может занести этот сезон в свой актив. Даже несмотря на вылет из четвертьфинала Лиги Европы от "Браги", "вердибланкос" достигли своей главной цели — гарантировали себе пятую строчку Ла Лиги и столь желанное место в Лиге чемпионов на следующий год. Для клуба это всего лишь второй финиш в топ-5 с сезона 2004/05. К визиту в Барселону андалусийцы подходят в отличной форме, не зная поражений в чемпионате с конца марта и одержав три победы в последних пяти поединках, включая недавний триумф над "Эльче" (2:1).

Всего у "Бетиса" всего 7 поражений в 36 турах, но команду часто тормозят ничьи — их накопилось уже 15. Главной проблемой для гостей перед этим выездом станут серьезные кадровые потери. Из-за перебора желтых карточек дисквалифицированы ключевые исполнители — защитник Диего Льоренте и форвард Кучо Эрнандес. Также из-за травм не сыграют Марк Бартра, Анхель Ортис и Айтор Руибаль. Зато вся надежда в атаке возлагается на Седрика Бакамбу и экс-игрока "Барселоны" Абде Эззалзули, который находится в огненной форме, забив 5 голов в последних 7 матчах. "Бетис" не побеждал каталонцев с 2021 года, и без лидеров защиты остановить чемпиона будет крайне трудно.

Ориентировочные составы

"Барселона": Х. Гарсия – Э. Гарсия, Араухо, Мартин, Канселу – Педри, де Йонг – Рашфорд, Гави, Фермин – Ф. Торрес

"Реал Бетис": Лопес – Бельерин, Натан, Гомес, Родригес – Альтимира, Рока – Антони, Фидальго, Эззальзули – Бакамбу

Статистика личных встреч

06.12.2025. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 3:5 "Барселона"

05.04.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 1:1 "Реал Бетис"

15.01.2025. Кубок Испании. "Барселона" 5:1 "Реал Бетис"

07.12.2024. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:2 "Барселона"

21.01.2024. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:4 "Барселона"

Последние матчи "Барселоны"

13.05.2026. Чемпионат Испании. "Депортиво Алавес" 1:0 "Барселона"

10.05.2026. Championship Испании. "Барселона" 2:0 "Реал Мадрид"

02.05.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 1:2 "Барселона"

25.04.2026. Чемпионат Испании. "Хетафе" 0:2 "Барселона"

22.04.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 1:0 "Сельта Виго"

Последние матчи "Бетиса"

12.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:1 "Эльче"

09.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" 2:2 "Реал Бетис"

03.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 3:0 "Реал Овьедо"

24.04.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 1:1 "Реал Мадрид"

21.04.2026. Чемпионат Испании. "Жирона" 2:3 "Реал Бетис"

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 36 30 1 5 91-32 91 2 Реал 36 25 5 6 72-33 80 3 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69 4 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66 5 Бетис 36 14 15 7 56-44 57 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 7 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48 8 Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45 9 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44 10 Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44 11 Валенсия 36 11 10 15 39-51 43 12 Севилья 36 12 7 17 46-58 43 13 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42 14 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42 15 Жирона 36 9 13 14 38-53 40 16 Алавес 36 10 10 16 42-54 40 17 Эльче 36 9 12 15 47-56 39 18 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39 19 Леванте 36 10 9 17 44-59 39 20 Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

"Барселона" - "Бетис" : ставки и коэффициенты

" Барселона " - "Бетис" : прогноз от UA-Футбол

Учитывая стопроцентный показатель "Барселоны" на "Камп Ноу" (18 побед в 18 матчах) и кадровые потери в защитной линии "Бетиса", хозяева выглядят безоговорочными фаворитами. В то же время гости регулярно забивают, а последняя очная встреча завершилась со счетом 5:3. Прогнозируем уверенную победу каталонцев и результативный футбол.

Наша ставка: Победа "Барселоны".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.