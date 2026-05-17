Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Бетис. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26
Барселона – Бетис: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.05.26 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
UA-Футбол
17 мая 2026 года каталонский "Камп Ноу" принимает яркое противостояние. "Барселона", которая уже официально гарантировала себе золото Ла Лиги, встретится с "Бетисом" в заключительном туре чемпионата Испании. Гости застолбили за собой пятую позицию и путевку в Лигу чемпионов. Несмотря на отсутствие турнирного давления, атакующий стиль обеих команд обещает зрителям настоящее футбольное зрелище. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!
Ла Лига. 37-й тур
17 мая. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:15 "Бетис"
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Барселоны"
Каталонская "Барселона" проводит феноменальный сезон под руководством Ханси Флика. Команда досрочно сняла вопросы о чемпионстве за три тура до финиша, переиграв в ключевом матче "Реал" со счетом 2:0. Однако в прошлом туре лидер неожиданно оступился, проиграв "Алавесу" (0:1) из-за масштабной ротации состава. Это поражение прервало впечатляющую серию из 11 побед подряд в чемпионате. Всего в текущем розыгрыше Ла Лиги "блаугранас" демонстрируют тотальное доминирование: 30 выигрышей в 36 поединках и невероятная разница голов +59 (91 забитый против 32 пропущенных).
Особой гордостью каталонцев являются домашние выступления. На родном стадионе они выиграли все 18 матчей сезона с общим счетом 54:9. Тренерский штаб стремится реабилитироваться за осечку в среду, поэтому вполне возможно, что перед родными болельщиками выйдут и игроки основы. В кадровом плане есть серьезная потеря — Ламин Ямаль травмировал подколенное сухожилие и пропустит остаток клубного сезона, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2026. В то же время в строй вернулся Андреас Кристенсен, а Рафинья отбыл дисквалификацию. Ожидается появление с первых минут Педри, Гави, де Йонга и Феррана Торреса, который в декабрьском матче против "Бетиса" (завершился победой каталонцев 5:3) отличился хет-триком.
Новости "Бетиса"
Севильский "Бетис" под руководством Мануэля Пеллегрини также может занести этот сезон в свой актив. Даже несмотря на вылет из четвертьфинала Лиги Европы от "Браги", "вердибланкос" достигли своей главной цели — гарантировали себе пятую строчку Ла Лиги и столь желанное место в Лиге чемпионов на следующий год. Для клуба это всего лишь второй финиш в топ-5 с сезона 2004/05. К визиту в Барселону андалусийцы подходят в отличной форме, не зная поражений в чемпионате с конца марта и одержав три победы в последних пяти поединках, включая недавний триумф над "Эльче" (2:1).
Всего у "Бетиса" всего 7 поражений в 36 турах, но команду часто тормозят ничьи — их накопилось уже 15. Главной проблемой для гостей перед этим выездом станут серьезные кадровые потери. Из-за перебора желтых карточек дисквалифицированы ключевые исполнители — защитник Диего Льоренте и форвард Кучо Эрнандес. Также из-за травм не сыграют Марк Бартра, Анхель Ортис и Айтор Руибаль. Зато вся надежда в атаке возлагается на Седрика Бакамбу и экс-игрока "Барселоны" Абде Эззалзули, который находится в огненной форме, забив 5 голов в последних 7 матчах. "Бетис" не побеждал каталонцев с 2021 года, и без лидеров защиты остановить чемпиона будет крайне трудно.
Ориентировочные составы
"Барселона": Х. Гарсия – Э. Гарсия, Араухо, Мартин, Канселу – Педри, де Йонг – Рашфорд, Гави, Фермин – Ф. Торрес
"Реал Бетис": Лопес – Бельерин, Натан, Гомес, Родригес – Альтимира, Рока – Антони, Фидальго, Эззальзули – Бакамбу
Статистика личных встреч
- 06.12.2025. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 3:5 "Барселона"
- 05.04.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 1:1 "Реал Бетис"
- 15.01.2025. Кубок Испании. "Барселона" 5:1 "Реал Бетис"
- 07.12.2024. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:2 "Барселона"
- 21.01.2024. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:4 "Барселона"
Последние матчи "Барселоны"
- 13.05.2026. Чемпионат Испании. "Депортиво Алавес" 1:0 "Барселона"
- 10.05.2026. Championship Испании. "Барселона" 2:0 "Реал Мадрид"
- 02.05.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 1:2 "Барселона"
- 25.04.2026. Чемпионат Испании. "Хетафе" 0:2 "Барселона"
- 22.04.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 1:0 "Сельта Виго"
Последние матчи "Бетиса"
- 12.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 2:1 "Эльче"
- 09.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" 2:2 "Реал Бетис"
- 03.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 3:0 "Реал Овьедо"
- 24.04.2026. Чемпионат Испании. "Реал Бетис" 1:1 "Реал Мадрид"
- 21.04.2026. Чемпионат Испании. "Жирона" 2:3 "Реал Бетис"
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|2
|Реал
|36
|25
|5
|6
|72-33
|80
|3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|8
|Реал Сосьедад
|36
|11
|12
|13
|55-56
|45
|9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|10
|Райо Вальекано
|36
|10
|14
|12
|37-43
|44
|11
|Валенсия
|36
|11
|10
|15
|39-51
|43
|12
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|13
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|14
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|15
|Жирона
|36
|9
|13
|14
|38-53
|40
|16
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|17
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|19
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|20
|Реал Овьедо
|36
|6
|11
|19
|26-56
|29
"Барселона" - "Бетис" : ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Бетис" : прогноз от UA-Футбол
Учитывая стопроцентный показатель "Барселоны" на "Камп Ноу" (18 побед в 18 матчах) и кадровые потери в защитной линии "Бетиса", хозяева выглядят безоговорочными фаворитами. В то же время гости регулярно забивают, а последняя очная встреча завершилась со счетом 5:3. Прогнозируем уверенную победу каталонцев и результативный футбол.
Наша ставка: Победа "Барселоны".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Элина Свитолина – Коко Гофф. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча финала WTA 1000 в Риме
- УПЛ. С очередным голом Ярмоленко. Динамо обыграло СК Полтаву и сохраняет шансы на бронзу
- Сравнялся с экс-тренером сборной. Андрей Ярмоленко отличился в ворота Полтавы с пенальти. ВИДЕО
- Реал - Овьедо. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 14.05.2026
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе