Эльче – Хетафе. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026

Ла Лига. 37-й тур

17 мая 2026 года. 20:00. Эльче. Стадион "Мануэль Мартинес Валеро"

Трансляция: MEGOGO Futbol 13 (Ukr)

"Эльче" всеми силами старается не упасть в зону вылета. "Хетафе" – получить путевку в еврокубковый турнир на следующий сезон. Кто окажется сильнее – агрессивные и дисциплинированные на домашнем стадионе "зелено-полосатые" или умеющие защищаться "темно-синие" гости? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.

Новости "Эльче"

"Эльче" занимает 17-е место (39 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 9 матчей, сыграла вничью 12, проиграла 15; забила 47 мячей, пропустила 56.

"Эльче" напрягается изо всех сил, чтобы остаться в Ла Лиге. В последних матчах команде удается достичь определенного результата. В последних восьми турах "зелено- полосатые" закинули 13 очков в свою копилку. "Эльче" использует разные схемы, насыщает центр и атакует по флангам. Для того, чтобы удержаться в середине турнирной таблицы в нынешнем сезоне команде не хватает реализации моментов. Тем не менее, "зелено-полосатым" удалось весной отобрать очки у "Мальорки" (2:1), "Овьедо" (2:1) и "Валенсии" (1:0). В последних пяти матчах "Эльче" одержал две очень важные победы и потерял очки в остальных трех. 22 апреля "зелено-полосатые" на домашнем стадионе обыграли "Атлетико Мадрид" (3:2). Подопечные Сарабии переиграли "матрасников" по всем пунктам: 73% владения мячом против 27%; 14 ударов в сторону ворот против 6-ти; 6 ударов в створ ворот против 3-х. 26 апреля "зелено-полосатые" продолжили победное шествие, но уже в гостях – обыграли "Реал Овьедо" (1:2). 3 мая проиграли "Сельте" (3:1) – провалился центр, развалилась оборона. 9 мая с трудом вырвали ничью в матче с "Алавесом" (1:1). 12 мая команда проиграла "Бетису" (2:1).

Предпоследний тур Ла Лиги для "Эльче" – это практически главный матч сезона. На домашнем стадионе "зелено-полосатые" будут давить на соперника и лететь вперед, используя любую возможность для ударов в сторону ворот. Главное, не потерять концентрацию во втором тайме, что случается с "Эльче" очень часто.

В 10-ти последних домашних матчах у "Эльче" 4 победы, 4 ничьи и 2 поражения.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" занимает 7-е место (48 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 14 матчей, завершила вничью 6, проиграла 16; забила 31 мяч, пропустила 37.

"Хетафе" – одна из самых обороняющихся команд Ла Лиги – третья после "Барселоны" (32 пропущенных гола) и "Реал Мадрида" (33 пропущенных гола). "Темно-синие" виртуозно разрушают атаки соперников и при необходимости сушат матчи. Но сами создают мало моментов. Поэтому количество забитых мячей одно из самых низких. Меньше забил только "Реал Овьедо" (26), который идет на последнем месте в Ла Лиге. Результат последних пяти матчей нельзя назвать стабильным. 22 апреля "темно-синие" минимально обыграли "Реал Сосьедад" (0:1). 25 апреля проиграли "Барселоне" (0:2) – совершили только 1 удар в створ ворот. Все внимание уделяли обороне и заставили Ханси Флика даже немного понервничать о своей самой забиваемой атаке Ла Лиги. 3 мая проиграли "Райо Вальекано" (0:2) ничего не создав у ворот соперника. 10 мая в матче с "Реал Овьедо" сели глубоко в защиту, ждали удобного момента вырваться в контратаку, но так и не дождались. Засушили матч – 0:0. А вот 13 мая неожиданно проснулись и разгромили "Мальорку" (3:1). Следует признать, что у "Хетафе" заканчиваются силы. Команда доигрывает сезон с большим трудом. Единственный фактор, который может дать надежду на победу в матче с "Эльче" – непредсказуемость, как победы в матче с "Мальоркой" (3:1) и "Реал Мадрид" (0:1). В последних десяти гостевых матчах у "Хетафе" 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 36 30 1 5 91-32 91 2 Реал 36 25 5 6 72-33 80 3 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69 4 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66 5 Бетис 36 14 15 7 56-44 57 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 7 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48 8 Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45 9 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44 10 Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44 11 Валенсия 36 11 10 15 39-51 43 12 Севилья 36 12 7 17 46-58 43 13 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42 14 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42 15 Жирона 36 9 13 14 38-53 40 16 Алавес 36 10 10 16 42-54 40 17 Эльче 36 9 12 15 47-56 39 18 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39 19 Леванте 36 10 9 17 44-59 39 20 Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

Последние матчи команд

27.07.2022.Товарищеский матч

Хетафе – Эльче 0:1

31.10.2022. Ла Лига

Эльче – Хетафе 0:1

20.05.2023. Ла Лига

Хетафе – Эльче 1:1

30.07.2025. Товарищеский матч

Эльче – Хетафе 2:1

28.11.2025. Ла Лига

Хетафе – Эльче 1:0

Последние пять матчей "Эльче"

12.05.2026. Ла Лига

Бетис – Эльче 2:1

09.05.2026. Ла Лига

Эльче – Алавес 1:1

03.05.2026. Ла Лига

Сельта – Эльче 3:1

26.04.2026. Ла Лига

Реал Овьедо – Эльче 1:2

22.04.2026. Ла Лига

Эльче – Атлетико 3:2

Последние пять матчей "Хетафе"

13.05.2026. Ла Лига

Хетафе – Мальорка 3:1

10.05.2026. Ла Лига

Реал Овьедо – Хетафе 0:0

03.05.2026. Ла Лига

Хетафе – Райо Вальекано 0:2

25.04.2026. Ла Лига

Хетафе – Барселона 0:2

22.04.2026. Ла Лига

Реал Сосьедад – Хетафе 0:1

Цифры и факты

У "Эльче" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 победы, 1 ничья и 2 поражения;

"Эльче" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1,6 гола и пропускает 1,8 мяча за 90 минут;

У "Хетафе" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 победы, 1 ничья и 2 поражения;

"Хетафе" в последних пяти матчах Ла Лиги в среднем забивает 0,8 голов и пропускает 1 гол за 90 минут.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Эльче" дисквалифицирован основной защитник Лео Петро (красная карточка). Не сможет помочь и основной полузащитник Алеш Фебас (травма колена). Травмированы также игроки глубокой ротации – Адам Бояр и Яго де Сантьяго.

Ориентировочный состав (3 – 5 – 2): Дитуро — Чуст, Аффенгрубер, Бигас — Тете Морент, Вильяр, Агуадо, Нету, Валера — Родригес, Андре Силва Главный тренер: Эдер Сарабиа

У "Хетафе" травмирован левый вингер Хуанми Хименес. Испанец – игрок ротации, но достаточно результативный (11 матчей, 5 голов, 2 ассиста; 35 минут на поле в среднем за матч).

Ориентировочный состав (5 – 3 – 2): Сориа — Давинчи, Джене, Дуарте, Ромеро, Иглесиас Санчес — Арамбарри, Милья, Дамиан — Сатриано, Мартин Главный тренер: Хосе Бордалас

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эльче" и "Хетафе" от UA-Футбол

"Эльче" на домашнем стадионе играет активно и агрессивно в атаке, внимательно в обороне. В последних пяти домашних матчах команда забила 9 голов. 17 мая "зелено-полосатые" будут бороться за жизнь в Ла Лиге, а значит постараются взять инициативу в свои ноги, держать темп, искать возможность развалить железобетонную оборону соперника. Учитывая, что в последних матчах у "Хетафе" не все гладко в обороне, команда Эдера Сарабии имеет некоторое преимущество.

"Хетафе" сядет в глубокую оборону и будет ловить соперника на ошибках. Минимально результативная команда Ла Лиги имеет очень призрачный шанс на забитый гол в ворота соперника. Наш прогноз: ТМ 2,5 (кф 1.46 за лінією БК betking)

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.