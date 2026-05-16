Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эльче – Хетафе. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Эльче" и "Хетафе" в рамках чемпионата Испании
Ла Лига. 37-й тур
17 мая 2026 года. 20:00. Эльче. Стадион "Мануэль Мартинес Валеро"
Трансляция: MEGOGO Futbol 13 (Ukr)
"Эльче" всеми силами старается не упасть в зону вылета. "Хетафе" – получить путевку в еврокубковый турнир на следующий сезон. Кто окажется сильнее – агрессивные и дисциплинированные на домашнем стадионе "зелено-полосатые" или умеющие защищаться "темно-синие" гости? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.
Новости "Эльче"
"Эльче" занимает 17-е место (39 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 9 матчей, сыграла вничью 12, проиграла 15; забила 47 мячей, пропустила 56.
"Эльче" напрягается изо всех сил, чтобы остаться в Ла Лиге. В последних матчах команде удается достичь определенного результата. В последних восьми турах "зелено- полосатые" закинули 13 очков в свою копилку. "Эльче" использует разные схемы, насыщает центр и атакует по флангам. Для того, чтобы удержаться в середине турнирной таблицы в нынешнем сезоне команде не хватает реализации моментов. Тем не менее, "зелено-полосатым" удалось весной отобрать очки у "Мальорки" (2:1), "Овьедо" (2:1) и "Валенсии" (1:0). В последних пяти матчах "Эльче" одержал две очень важные победы и потерял очки в остальных трех. 22 апреля "зелено-полосатые" на домашнем стадионе обыграли "Атлетико Мадрид" (3:2). Подопечные Сарабии переиграли "матрасников" по всем пунктам: 73% владения мячом против 27%; 14 ударов в сторону ворот против 6-ти; 6 ударов в створ ворот против 3-х. 26 апреля "зелено-полосатые" продолжили победное шествие, но уже в гостях – обыграли "Реал Овьедо" (1:2). 3 мая проиграли "Сельте" (3:1) – провалился центр, развалилась оборона. 9 мая с трудом вырвали ничью в матче с "Алавесом" (1:1). 12 мая команда проиграла "Бетису" (2:1).
Предпоследний тур Ла Лиги для "Эльче" – это практически главный матч сезона. На домашнем стадионе "зелено-полосатые" будут давить на соперника и лететь вперед, используя любую возможность для ударов в сторону ворот. Главное, не потерять концентрацию во втором тайме, что случается с "Эльче" очень часто.
В 10-ти последних домашних матчах у "Эльче" 4 победы, 4 ничьи и 2 поражения.
Новости "Хетафе"
"Хетафе" занимает 7-е место (48 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 14 матчей, завершила вничью 6, проиграла 16; забила 31 мяч, пропустила 37.
"Хетафе" – одна из самых обороняющихся команд Ла Лиги – третья после "Барселоны" (32 пропущенных гола) и "Реал Мадрида" (33 пропущенных гола). "Темно-синие" виртуозно разрушают атаки соперников и при необходимости сушат матчи. Но сами создают мало моментов. Поэтому количество забитых мячей одно из самых низких. Меньше забил только "Реал Овьедо" (26), который идет на последнем месте в Ла Лиге. Результат последних пяти матчей нельзя назвать стабильным. 22 апреля "темно-синие" минимально обыграли "Реал Сосьедад" (0:1). 25 апреля проиграли "Барселоне" (0:2) – совершили только 1 удар в створ ворот. Все внимание уделяли обороне и заставили Ханси Флика даже немного понервничать о своей самой забиваемой атаке Ла Лиги. 3 мая проиграли "Райо Вальекано" (0:2) ничего не создав у ворот соперника. 10 мая в матче с "Реал Овьедо" сели глубоко в защиту, ждали удобного момента вырваться в контратаку, но так и не дождались. Засушили матч – 0:0. А вот 13 мая неожиданно проснулись и разгромили "Мальорку" (3:1). Следует признать, что у "Хетафе" заканчиваются силы. Команда доигрывает сезон с большим трудом. Единственный фактор, который может дать надежду на победу в матче с "Эльче" – непредсказуемость, как победы в матче с "Мальоркой" (3:1) и "Реал Мадрид" (0:1). В последних десяти гостевых матчах у "Хетафе" 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|2
|Реал
|36
|25
|5
|6
|72-33
|80
|3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|8
|Реал Сосьедад
|36
|11
|12
|13
|55-56
|45
|9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|10
|Райо Вальекано
|36
|10
|14
|12
|37-43
|44
|11
|Валенсия
|36
|11
|10
|15
|39-51
|43
|12
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|13
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|14
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|15
|Жирона
|36
|9
|13
|14
|38-53
|40
|16
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|17
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|19
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|20
|Реал Овьедо
|36
|6
|11
|19
|26-56
|29
Последние матчи команд
- 27.07.2022.Товарищеский матч
- Хетафе – Эльче 0:1
- 31.10.2022. Ла Лига
- Эльче – Хетафе 0:1
- 20.05.2023. Ла Лига
- Хетафе – Эльче 1:1
- 30.07.2025. Товарищеский матч
- Эльче – Хетафе 2:1
- 28.11.2025. Ла Лига
- Хетафе – Эльче 1:0
Последние пять матчей "Эльче"
- 12.05.2026. Ла Лига
- Бетис – Эльче 2:1
- 09.05.2026. Ла Лига
- Эльче – Алавес 1:1
- 03.05.2026. Ла Лига
- Сельта – Эльче 3:1
- 26.04.2026. Ла Лига
- Реал Овьедо – Эльче 1:2
- 22.04.2026. Ла Лига
- Эльче – Атлетико 3:2
Последние пять матчей "Хетафе"
- 13.05.2026. Ла Лига
- Хетафе – Мальорка 3:1
- 10.05.2026. Ла Лига
- Реал Овьедо – Хетафе 0:0
- 03.05.2026. Ла Лига
- Хетафе – Райо Вальекано 0:2
- 25.04.2026. Ла Лига
- Хетафе – Барселона 0:2
- 22.04.2026. Ла Лига
- Реал Сосьедад – Хетафе 0:1
Цифры и факты
- У "Эльче" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 победы, 1 ничья и 2 поражения;
- "Эльче" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1,6 гола и пропускает 1,8 мяча за 90 минут;
- У "Хетафе" в последних пяти матчах Ла Лиги 2 победы, 1 ничья и 2 поражения;
- "Хетафе" в последних пяти матчах Ла Лиги в среднем забивает 0,8 голов и пропускает 1 гол за 90 минут.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Эльче" дисквалифицирован основной защитник Лео Петро (красная карточка). Не сможет помочь и основной полузащитник Алеш Фебас (травма колена). Травмированы также игроки глубокой ротации – Адам Бояр и Яго де Сантьяго.
Ориентировочный состав (3 – 5 – 2): Дитуро — Чуст, Аффенгрубер, Бигас — Тете Морент, Вильяр, Агуадо, Нету, Валера — Родригес, Андре Силва
Главный тренер: Эдер Сарабиа
У "Хетафе" травмирован левый вингер Хуанми Хименес. Испанец – игрок ротации, но достаточно результативный (11 матчей, 5 голов, 2 ассиста; 35 минут на поле в среднем за матч).
Ориентировочный состав (5 – 3 – 2): Сориа — Давинчи, Джене, Дуарте, Ромеро, Иглесиас Санчес — Арамбарри, Милья, Дамиан — Сатриано, Мартин
Главный тренер: Хосе Бордалас
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Эльче" и "Хетафе" от UA-Футбол
"Эльче" на домашнем стадионе играет активно и агрессивно в атаке, внимательно в обороне. В последних пяти домашних матчах команда забила 9 голов. 17 мая "зелено-полосатые" будут бороться за жизнь в Ла Лиге, а значит постараются взять инициативу в свои ноги, держать темп, искать возможность развалить железобетонную оборону соперника. Учитывая, что в последних матчах у "Хетафе" не все гладко в обороне, команда Эдера Сарабии имеет некоторое преимущество.
"Хетафе" сядет в глубокую оборону и будет ловить соперника на ошибках. Минимально результативная команда Ла Лиги имеет очень призрачный шанс на забитый гол в ворота соперника. Наш прогноз: ТМ 2,5 (кф 1.46 за лінією БК betking)
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
