Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
"Севилья" получает один из лучших шансов за почти восемь лет наконец-то обыграть "Реал" - мадридцы приезжают в Андалусию без турнирной мотивации и в далеко не идеальном состоянии, с внутренними разногласиями и нестабильной игрой. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

"Севилья" - "Реал" 20:00

Ла Лига. 37-й тур.

17 мая. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Видеотрансляция: Megogo 3

"Севилья": последние новости

"Севилья" подходит к будущей игре в неожиданно хорошем настроении. Еще совсем недавно андалусийцы находились рядом с зоной вылета и выглядели одной из самых нестабильных команд чемпионата, однако концовку сезона подопечные Луиса Гарсии Пласы проводят гораздо увереннее.

"Севилья" одержала три победы подряд в Ла Лиге и заметно улучшила свое положение в таблице: ее отрыв от зоны вылета составляет уже четыре балла. При этом плотность таблицы остается высокой, поэтому у "красно-белых" сохраняются даже теоретические шансы попасть в первую восьмерку.

Главным эмоциональным моментом последних недель стала выездная победа над "Вильярреалом". По ходу встречи "Севилья" уступала 0:2 уже к середине первого тайма, однако сумела полностью перевернуть игру и выиграть 3:2.

Также стоит отметить, что во втором круге на "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" проиграла лишь один из восьми матчей чемпионата, успев на этом отрезке обыграть "Атлетико" (2:1) и "Реал Сосьедад" (1:0).

Из-за травм не сыграют с "Реалом" Маркао и Ману Буэно.

Ориентировочный состав: Влаходимос - Кармона, Кастрин Салас, Суасо - Агуме, Гудель, Варгас, Соу - Адамс, Мопе

"Реал": последние новости

"Реал" окончательно потерял шансы на чемпионство после поражения в Эль Класико от "Барселоны", которая досрочно оформила титул. "Сливочные" идут на втором месте с комфортным запасом от преследователей, поэтому концовка сезона для коллектива Альваро Арбелоа носит скорее формальный характер - доигрывание чемпионата и попытка завершить его без новых провалов.

В последнем туре "Реал" обыграл "Овьедо" со счётом 2:0. Победа получилась рабочей: преимущество мадридцев не вызывало сомнений, они контролировали игру и создали большое количество моментов, хотя в атаке по-прежнему заметна нестабильность.

Отдельно вокруг "Реала" сохраняется напряжённый фон. Сезон в Мадриде воспринимается как неудачный: трофеев не будет, а внутренняя атмосфера неоднократно становилась предметом обсуждений. В прессе активно муссируются разговоры о конфликтах внутри раздевалки, включая конфликты с участием лидеров (чего только стоит драка Вальверде с Чуамени), а также о возможных изменениях летом (приход Моуринью) и перестройке состава. Дополнительный шум создаёт и ситуация вокруг Килиана Мбаппе: несмотря на статус главной звезды и лучшего бомбардира, его игра и роль в команде регулярно становятся предметом критики, включая эпизоды недовольства со стороны болельщиков и публичный спор с наставником.

В лазарете у "королевского" клуба находятся Эдер Милитао, Арда Гюлер, Ферлан Менди и Родриго. Также вряд ли стоит ожидать на появление Андрея Лунина - украинец все еще восстанавливается после вирусной инфекции. В то же время, уже вернулся к тренировкам в общей группе Федерико Вальверде.

Ориентировочный состав: Куртуа - Трент, Рюдигер, Хейсен, Фран - Вальверде, Чуамени, Беллингем - Браим, Винисиус, Мбаппе

Последние матчи

"Севилья":

  • 13.05. Вильярреал - Севилья 2:3 (Ла Лига)
  • 09.05. Севилья - Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
  • 04.05. Севилья - Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)
  • 26.04. Осасуна - Севилья 2:1 (Ла Лига)
  • 23.04. Леванте - Севилья 2:0 (Ла Лига)

"Реал":

  • 14.05. Реал - Овьедо 2:0 (Ла Лига)
  • 10.05. Барселона - Реал 2:0 (Ла Лига)
  • 03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)
  • 24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)
  • 21.04. Реал - Алавес 2:1 (Ла Лига)

Последние личные встречи

  • 20.12.25. Реал - Севилья 2:0 (Ла Лига)
  • 18.05.25. Севилья - Реал 0:2 (Ла Лига)
  • 22.12.24. Реал - Севилья 4:2 (Ла Лига)
  • 25.02.24. Реал - Севилья 1:0 (Ла Лига)
  • 21.10.23. Севилья - Реал 1:1 (Ла Лига)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 4Барселона

 36 30 1 5 91-32 91
2

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 5Реал

 36 25 5 6 72-33 80
3

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 6Вильярреал

 36 21 6 9 67-43 69
4

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 7Атлетико

 36 20 6 10 60-39 66
5

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 8Бетис

 36 14 15 7 56-44 57
6

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 9Сельта

 36 13 11 12 51-47 50
7

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 10Хетафе

 36 14 6 16 31-37 48
8

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 11Реал Сосьедад

 36 11 12 13 55-56 45
9

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 12Атлетик

 36 13 5 18 40-53 44
10

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 13Райо Вальекано

 36 10 14 12 37-43 44
11

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 14Валенсия

 36 11 10 15 39-51 43
12

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 15Севилья

 36 12 7 17 46-58 43
13

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 16Осасуна

 36 11 9 16 43-47 42
14

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 17Эспаньол

 36 11 9 16 40-53 42
15

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 18Жирона

 36 9 13 14 38-53 40
16

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 19Алавес

 36 10 10 16 42-54 40
17

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 20Эльче

 36 9 12 15 47-56 39
18

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 21Мальорка

 36 10 9 17 44-55 39
19

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 22Леванте

 36 10 9 17 44-59 39
20

Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26 - изображение 23Реал Овьедо

 36 6 11 19 26-56 29

Ставки и коэффициенты

betking
3.10
3.66
2.25
Узнать больше

Прогноз от UA-Футбол

"Севилья" находится в неплохой форме и играет дома более смело, особенно после серии побед. "Реал", в свою очередь, при всех проблемах всё равно остаётся командой с мощной атакой.

Наш прогноз - тотал больше (2.5) за 1.75.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

