Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Севилья" получает один из лучших шансов за почти восемь лет наконец-то обыграть "Реал" - мадридцы приезжают в Андалусию без турнирной мотивации и в далеко не идеальном состоянии, с внутренними разногласиями и нестабильной игрой.
"Севилья" - "Реал" 20:00
Ла Лига. 37-й тур.
17 мая. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья": последние новости
"Севилья" подходит к будущей игре в неожиданно хорошем настроении. Еще совсем недавно андалусийцы находились рядом с зоной вылета и выглядели одной из самых нестабильных команд чемпионата, однако концовку сезона подопечные Луиса Гарсии Пласы проводят гораздо увереннее.
"Севилья" одержала три победы подряд в Ла Лиге и заметно улучшила свое положение в таблице: ее отрыв от зоны вылета составляет уже четыре балла. При этом плотность таблицы остается высокой, поэтому у "красно-белых" сохраняются даже теоретические шансы попасть в первую восьмерку.
Главным эмоциональным моментом последних недель стала выездная победа над "Вильярреалом". По ходу встречи "Севилья" уступала 0:2 уже к середине первого тайма, однако сумела полностью перевернуть игру и выиграть 3:2.
Также стоит отметить, что во втором круге на "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" проиграла лишь один из восьми матчей чемпионата, успев на этом отрезке обыграть "Атлетико" (2:1) и "Реал Сосьедад" (1:0).
Из-за травм не сыграют с "Реалом" Маркао и Ману Буэно.
Ориентировочный состав: Влаходимос - Кармона, Кастрин Салас, Суасо - Агуме, Гудель, Варгас, Соу - Адамс, Мопе
"Реал": последние новости
"Реал" окончательно потерял шансы на чемпионство после поражения в Эль Класико от "Барселоны", которая досрочно оформила титул. "Сливочные" идут на втором месте с комфортным запасом от преследователей, поэтому концовка сезона для коллектива Альваро Арбелоа носит скорее формальный характер - доигрывание чемпионата и попытка завершить его без новых провалов.
В последнем туре "Реал" обыграл "Овьедо" со счётом 2:0. Победа получилась рабочей: преимущество мадридцев не вызывало сомнений, они контролировали игру и создали большое количество моментов, хотя в атаке по-прежнему заметна нестабильность.
Отдельно вокруг "Реала" сохраняется напряжённый фон. Сезон в Мадриде воспринимается как неудачный: трофеев не будет, а внутренняя атмосфера неоднократно становилась предметом обсуждений. В прессе активно муссируются разговоры о конфликтах внутри раздевалки, включая конфликты с участием лидеров (чего только стоит драка Вальверде с Чуамени), а также о возможных изменениях летом (приход Моуринью) и перестройке состава. Дополнительный шум создаёт и ситуация вокруг Килиана Мбаппе: несмотря на статус главной звезды и лучшего бомбардира, его игра и роль в команде регулярно становятся предметом критики, включая эпизоды недовольства со стороны болельщиков и публичный спор с наставником.
В лазарете у "королевского" клуба находятся Эдер Милитао, Арда Гюлер, Ферлан Менди и Родриго. Также вряд ли стоит ожидать на появление Андрея Лунина - украинец все еще восстанавливается после вирусной инфекции. В то же время, уже вернулся к тренировкам в общей группе Федерико Вальверде.
Ориентировочный состав: Куртуа - Трент, Рюдигер, Хейсен, Фран - Вальверде, Чуамени, Беллингем - Браим, Винисиус, Мбаппе
Последние матчи
"Севилья":
- 13.05. Вильярреал - Севилья 2:3 (Ла Лига)
- 09.05. Севилья - Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
- 04.05. Севилья - Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)
- 26.04. Осасуна - Севилья 2:1 (Ла Лига)
- 23.04. Леванте - Севилья 2:0 (Ла Лига)
"Реал":
- 14.05. Реал - Овьедо 2:0 (Ла Лига)
- 10.05. Барселона - Реал 2:0 (Ла Лига)
- 03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)
- 24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)
- 21.04. Реал - Алавес 2:1 (Ла Лига)
Последние личные встречи
- 20.12.25. Реал - Севилья 2:0 (Ла Лига)
- 18.05.25. Севилья - Реал 0:2 (Ла Лига)
- 22.12.24. Реал - Севилья 4:2 (Ла Лига)
- 25.02.24. Реал - Севилья 1:0 (Ла Лига)
- 21.10.23. Севилья - Реал 1:1 (Ла Лига)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|2
|36
|25
|5
|6
|72-33
|80
|3
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|4
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|5
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|6
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|7
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|8
|36
|11
|12
|13
|55-56
|45
|9
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|10
|36
|10
|14
|12
|37-43
|44
|11
|36
|11
|10
|15
|39-51
|43
|12
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|13
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|14
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|15
|36
|9
|13
|14
|38-53
|40
|16
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|17
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|18
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|19
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|20
|36
|6
|11
|19
|26-56
|29
Прогноз от UA-Футбол
"Севилья" находится в неплохой форме и играет дома более смело, особенно после серии побед. "Реал", в свою очередь, при всех проблемах всё равно остаётся командой с мощной атакой.
Наш прогноз - тотал больше (2.5) за 1.75.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
