Райо Вальекано – Вильярреал. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026

Ла Лига. 37-й тур.



17 мая. 20:00. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"



Главный судья: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Страна Басков)



Трансляция: MEGOGO Футбол 7

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Райо Вальекано" в своем последнем домашнем матче сезона примет "Вильярреал". Сейчас "Райо" ещё математически не обеспечил себе сохранение прописки в элите, тогда как "жёлтая субмарина" всё ещё борется за бронзовые награды. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Новости "Райо Вальекано"

В прошлом сезоне "Райо" финишировал 8-м в Ла Лиге, квалифицировавшись в Лигу конференций, где они дошли до финала, в котором сыграют против "Кристал Пэлас".



Сейчас же команда Иньиго Переса занимает 10-е место, имея 44 очка. Они опережают зону вылета на 5 очков, тогда как от 7-го "Хетафе" отстают на 4 очка. В последних 5 матчах во всех турнирах "Райо Вальекано" одержал 3 победы и 2 ничьи. В противостоянии против "Страсбура" в рамках полуфинала Лиги конференций они одержали 2 победы по 1:0, а между ними обыграли "Хетафе" (2:0). После этого же они упустили победы против "Жироны" (1:1) и "Валенсии" (1:1).



Ходят слухи, что именно Иньиго Перес может заменить Марселино на посту главного тренера "Вильярреала" в следующем сезоне, так что будет интересно, как он сыграет против, возможно, своего будущего работодателя.

Новости "Вильярреала"

"Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 69 очками. Подопечные Марселино опережают четвёртый "Атлетико" на 3 балла, так что борьба за бронзовые награды всё ещё продолжается.



Что касается формы команды, то за последние 5 матчей "Вильярреал" одержал 2 победы. Сначала они упустили победу против "Реал Овьедо" (1:1). В следующих матчах "жёлтая субмарина" победила дома "Сельту" (2:1) и "Леванте" (5:1). После этого они поделили очки с "Мальоркой" (1:1), а в последнем матче "Вильярреал" провалился против "Севильи", упустив преимущество 2:0 и проиграв со счётом 2:3.



Всё может свестись к тому, что судьба третьего места решится в последнем туре в очной игре между "Вильярреалом" и "Атлетико", но сначала подопечным Марселино нужно разобраться с "Райо".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 36 30 1 5 91-32 91 2 Реал 36 25 5 6 72-33 80 3 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69 4 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66 5 Бетис 36 14 15 7 56-44 57 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 7 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48 8 Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45 9 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44 10 Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44 11 Валенсия 36 11 10 15 39-51 43 12 Севилья 36 12 7 17 46-58 43 13 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42 14 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42 15 Жирона 36 9 13 14 38-53 40 16 Алавес 36 10 10 16 42-54 40 17 Эльче 36 9 12 15 47-56 39 18 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39 19 Леванте 36 10 9 17 44-59 39 20 Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

Личные встречи

01.11.2025, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 4:0

22.02.2025, ЛЛ. "Райо Вальекано" — "Вильярреал" 0:1

18.12.2024, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 1:1

28.04.2024, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 3:0

24.09.2023, ЛЛ. "Райо Вальекано" — "Вильярреал" 1:1

Цифры и факты

"Вильярреал" выиграл 6 из последних 10 матчей Ла Лиги против "Райо";

"Вильярреал" избежал поражения в 5 из последних 6 матчей Ла Лиги;

"Жёлтая субмарина" не проигрывает в трёх последних выездных матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Райо" не сыграют Диего Мендес, Луис Фелипе, Иси Паласон и Ильяс Ахомаш. Под вопросом Альваро Гарсия.



У "Вильярреала" не сыграют Хуан Войт и Ренату Вейга.

"Райо Вальекано", 4-2-3-1: Баталья — Рациу, Лежен, Сисс, Пача — Лопес, Валентин — де Фрутос, Диас, Перес — Алемао

"Вильярреал", 4-4-2: Тенас — Моуриньо, Наварро, Марин, Кардона — Пепе, Комесанья, Парти, Гонсалес — Перес, Олувасеи

Прогноз на матч между "Райо Вальекано" и "Вильярреалом" от UA-Футбол

П2. "Райо" ожидает ещё одно сложное испытание в матче против значительно более сильного "Вильярреала". Команда Иньиго Переса потеряла очки в двух последних домашних матчах и в целом имеет проблемы с результатами. "Вильярреал" же будет стремиться реабилитироваться за игру против "Севильи" и укрепить свои позиции в борьбе за третье место.

