  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Райо Вальекано – Вильярреал. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райо Вальекано – Вильярреал. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026

Испания
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Райо Вальекано" и "Вильярреалом" в рамках чемпионата Испании

Райо Вальекано – Вильярреал. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026

Фото - UA-Футбол

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ла Лига. 37-й тур.

17 мая. 20:00. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

Главный судья: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Страна Басков)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Райо Вальекано" в своем последнем домашнем матче сезона примет "Вильярреал". Сейчас "Райо" ещё математически не обеспечил себе сохранение прописки в элите, тогда как "жёлтая субмарина" всё ещё борется за бронзовые награды. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Содержание

Новости "Райо Вальекано"

В прошлом сезоне "Райо" финишировал 8-м в Ла Лиге, квалифицировавшись в Лигу конференций, где они дошли до финала, в котором сыграют против "Кристал Пэлас".

Сейчас же команда Иньиго Переса занимает 10-е место, имея 44 очка. Они опережают зону вылета на 5 очков, тогда как от 7-го "Хетафе" отстают на 4 очка. В последних 5 матчах во всех турнирах "Райо Вальекано" одержал 3 победы и 2 ничьи. В противостоянии против "Страсбура" в рамках полуфинала Лиги конференций они одержали 2 победы по 1:0, а между ними обыграли "Хетафе" (2:0). После этого же они упустили победы против "Жироны" (1:1) и "Валенсии" (1:1).

Ходят слухи, что именно Иньиго Перес может заменить Марселино на посту главного тренера "Вильярреала" в следующем сезоне, так что будет интересно, как он сыграет против, возможно, своего будущего работодателя.

Новости "Вильярреала"

"Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 69 очками. Подопечные Марселино опережают четвёртый "Атлетико" на 3 балла, так что борьба за бронзовые награды всё ещё продолжается.

Что касается формы команды, то за последние 5 матчей "Вильярреал" одержал 2 победы. Сначала они упустили победу против "Реал Овьедо" (1:1). В следующих матчах "жёлтая субмарина" победила дома "Сельту" (2:1) и "Леванте" (5:1). После этого они поделили очки с "Мальоркой" (1:1), а в последнем матче "Вильярреал" провалился против "Севильи", упустив преимущество 2:0 и проиграв со счётом 2:3.

Всё может свестись к тому, что судьба третьего места решится в последнем туре в очной игре между "Вильярреалом" и "Атлетико", но сначала подопечным Марселино нужно разобраться с "Райо".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 36 30 1 5 91-32 91
2 Реал Реал 36 25 5 6 72-33 80
3 Вильярреал Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69
4 Атлетико Атлетико 36 20 6 10 60-39 66
5 Бетис Бетис 36 14 15 7 56-44 57
6 Сельта Сельта 36 13 11 12 51-47 50
7 Хетафе Хетафе 36 14 6 16 31-37 48
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45
9 Атлетик Атлетик 36 13 5 18 40-53 44
10 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44
11 Валенсия Валенсия 36 11 10 15 39-51 43
12 Севилья Севилья 36 12 7 17 46-58 43
13 Осасуна Осасуна 36 11 9 16 43-47 42
14 Эспаньол Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42
15 Жирона Жирона 36 9 13 14 38-53 40
16 Алавес Алавес 36 10 10 16 42-54 40
17 Эльче Эльче 36 9 12 15 47-56 39
18 Мальорка Мальорка 36 10 9 17 44-55 39
19 Леванте Леванте 36 10 9 17 44-59 39
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

Личные встречи

01.11.2025, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 4:0
22.02.2025, ЛЛ. "Райо Вальекано" — "Вильярреал" 0:1
18.12.2024, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 1:1
28.04.2024, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 3:0
24.09.2023, ЛЛ. "Райо Вальекано" — "Вильярреал" 1:1

Цифры и факты

  • "Вильярреал" выиграл 6 из последних 10 матчей Ла Лиги против "Райо";
  • "Вильярреал" избежал поражения в 5 из последних 6 матчей Ла Лиги;
  • "Жёлтая субмарина" не проигрывает в трёх последних выездных матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Райо" не сыграют Диего Мендес, Луис Фелипе, Иси Паласон и Ильяс Ахомаш. Под вопросом Альваро Гарсия.

У "Вильярреала" не сыграют Хуан Войт и Ренату Вейга.

"Райо Вальекано", 4-2-3-1: Баталья — Рациу, Лежен, Сисс, Пача — Лопес, Валентин — де Фрутос, Диас, Перес — Алемао

"Вильярреал", 4-4-2: Тенас — Моуриньо, Наварро, Марин, Кардона — Пепе, Комесанья, Парти, Гонсалес — Перес, Олувасеи

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Райо Вальекано" – "Вильярреал"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

betking
2.40
3.48
3.07
Узнать больше

Прогноз на матч между "Райо Вальекано" и "Вильярреалом" от UA-Футбол

П2. "Райо" ожидает ещё одно сложное испытание в матче против значительно более сильного "Вильярреала". Команда Иньиго Переса потеряла очки в двух последних домашних матчах и в целом имеет проблемы с результатами. "Вильярреал" же будет стремиться реабилитироваться за игру против "Севильи" и укрепить свои позиции в борьбе за третье место.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

По теме
yellow-arrow
Барселона – Бетис. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26
yellow-arrow
Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.26
yellow-arrow
Эльче – Хетафе. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026
Вильярреал прогноз UA-Футбол Ла Лига Прогнозы Райо Вальекано (Мадрид) Ла Лига betking
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости