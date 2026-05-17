Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райо Вальекано – Вильярреал. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Райо Вальекано" и "Вильярреалом" в рамках чемпионата Испании
Ла Лига. 37-й тур.
17 мая. 20:00. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
Главный судья: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Страна Басков)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Райо Вальекано" в своем последнем домашнем матче сезона примет "Вильярреал". Сейчас "Райо" ещё математически не обеспечил себе сохранение прописки в элите, тогда как "жёлтая субмарина" всё ещё борется за бронзовые награды.
Новости "Райо Вальекано"
В прошлом сезоне "Райо" финишировал 8-м в Ла Лиге, квалифицировавшись в Лигу конференций, где они дошли до финала, в котором сыграют против "Кристал Пэлас".
Сейчас же команда Иньиго Переса занимает 10-е место, имея 44 очка. Они опережают зону вылета на 5 очков, тогда как от 7-го "Хетафе" отстают на 4 очка. В последних 5 матчах во всех турнирах "Райо Вальекано" одержал 3 победы и 2 ничьи. В противостоянии против "Страсбура" в рамках полуфинала Лиги конференций они одержали 2 победы по 1:0, а между ними обыграли "Хетафе" (2:0). После этого же они упустили победы против "Жироны" (1:1) и "Валенсии" (1:1).
Ходят слухи, что именно Иньиго Перес может заменить Марселино на посту главного тренера "Вильярреала" в следующем сезоне, так что будет интересно, как он сыграет против, возможно, своего будущего работодателя.
Новости "Вильярреала"
"Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 69 очками. Подопечные Марселино опережают четвёртый "Атлетико" на 3 балла, так что борьба за бронзовые награды всё ещё продолжается.
Что касается формы команды, то за последние 5 матчей "Вильярреал" одержал 2 победы. Сначала они упустили победу против "Реал Овьедо" (1:1). В следующих матчах "жёлтая субмарина" победила дома "Сельту" (2:1) и "Леванте" (5:1). После этого они поделили очки с "Мальоркой" (1:1), а в последнем матче "Вильярреал" провалился против "Севильи", упустив преимущество 2:0 и проиграв со счётом 2:3.
Всё может свестись к тому, что судьба третьего места решится в последнем туре в очной игре между "Вильярреалом" и "Атлетико", но сначала подопечным Марселино нужно разобраться с "Райо".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|2
|Реал
|36
|25
|5
|6
|72-33
|80
|3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|8
|Реал Сосьедад
|36
|11
|12
|13
|55-56
|45
|9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|10
|Райо Вальекано
|36
|10
|14
|12
|37-43
|44
|11
|Валенсия
|36
|11
|10
|15
|39-51
|43
|12
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|13
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|14
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|15
|Жирона
|36
|9
|13
|14
|38-53
|40
|16
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|17
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|19
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|20
|Реал Овьедо
|36
|6
|11
|19
|26-56
|29
Личные встречи
01.11.2025, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 4:0
22.02.2025, ЛЛ. "Райо Вальекано" — "Вильярреал" 0:1
18.12.2024, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 1:1
28.04.2024, ЛЛ. "Вильярреал" — "Райо Вальекано" 3:0
24.09.2023, ЛЛ. "Райо Вальекано" — "Вильярреал" 1:1
Цифры и факты
- "Вильярреал" выиграл 6 из последних 10 матчей Ла Лиги против "Райо";
- "Вильярреал" избежал поражения в 5 из последних 6 матчей Ла Лиги;
- "Жёлтая субмарина" не проигрывает в трёх последних выездных матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Райо" не сыграют Диего Мендес, Луис Фелипе, Иси Паласон и Ильяс Ахомаш. Под вопросом Альваро Гарсия.
У "Вильярреала" не сыграют Хуан Войт и Ренату Вейга.
"Райо Вальекано", 4-2-3-1: Баталья — Рациу, Лежен, Сисс, Пача — Лопес, Валентин — де Фрутос, Диас, Перес — Алемао
"Вильярреал", 4-4-2: Тенас — Моуриньо, Наварро, Марин, Кардона — Пепе, Комесанья, Парти, Гонсалес — Перес, Олувасеи
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Райо Вальекано" и "Вильярреалом" от UA-Футбол
П2. "Райо" ожидает ещё одно сложное испытание в матче против значительно более сильного "Вильярреала". Команда Иньиго Переса потеряла очки в двух последних домашних матчах и в целом имеет проблемы с результатами. "Вильярреал" же будет стремиться реабилитироваться за игру против "Севильи" и укрепить свои позиции в борьбе за третье место.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
