Осасуна – Эспаньол. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Осасуной" и "Эспаньолом" в рамках чемпионата Испании
Ла Лига. 37-й тур.
17 мая. 20:00. Памплона. "Эль-Садар"
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Ариас (Мадрид)
Трансляция: MEGOGO Футбол 13
В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги состоится битва соседей по турнирной таблице, поскольку "Эспаньол" отправится в гости к "Осасуне". Обе команды опережают зону вылета всего на 3 очка, поэтому победа в этом матче может иметь ключевое значение.
Новости "Осасуны"
Прошлый сезон "Осасуна" завершила на 9-м месте в таблице. В этом же сезоне они сейчас 13-е с 42 очками. От седьмого "Хетафе" они отстают на 6 очков, поэтому шансов на еврокубки у них уже практически нет, а вот вылететь в Сегунду подопечные Алессио Лиски все еще могут.
В последних 5 матчах "Осасуна" одержала лишь 1 победу. Сначала они минимально уступили "Атлетику" (0:1), но после этого смогли обыграть "Севилью" (2:1). Затем "Осасуна" минимально уступила "Барселоне" (1:2), а в следующем матче против "Леванте" они вели 2:0, но в итоге проиграли 2:3, пропустив на 90-й минуте. В последнем же матче "Осасуна" минимально проиграла "Атлетико" (1:2).
"Осасуне" нужно вернуться на победный путь, если они не хотят, чтобы судьба их выживания в элите решалась в последнем туре.
Новости "Эспаньола"
Первая половина сезона была отличной для "Эспаньола", и именно благодаря ей команда Маноло Гонсалеса сейчас не находится в зоне вылета. Впрочем, они опережают её всего на 3 очка.
Каталонский коллектив лишь в прошлом туре смог одержать свою первую победу в 2026 году. В последних 5 матчах они также добыли лишь 1 ничью. Сначала "Эспаньол" на последних минутах проиграл "Райо Вальекано" (0:1). Затем они поделили очки с "Леванте" (0:0), но в следующем матче их ждало домашнее поражение от "Реала" (0:2). После этого "Эспаньол" в компенсированное время уступил "Севилье" (1:2), и лишь 13 мая им наконец удалось взять три очка, когда они обыграли дома "Атлетик" (2:0).
Каталонцы постараются сделать все возможное, чтобы продолжить успех прошлого матча и набрать крайне важные три очка.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|2
|Реал
|36
|25
|5
|6
|72-33
|80
|3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|8
|Реал Сосьедад
|36
|11
|12
|13
|55-56
|45
|9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|10
|Райо Вальекано
|36
|10
|14
|12
|37-43
|44
|11
|Валенсия
|36
|11
|10
|15
|39-51
|43
|12
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|13
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|14
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|15
|Жирона
|36
|9
|13
|14
|38-53
|40
|16
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|17
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|19
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|20
|Реал Овьедо
|36
|6
|11
|19
|26-56
|29
Личные встречи
31.08.2025, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 1:0
18.05.2025, ЛЛ. "Осасуна" — "Эспаньол" 2:0
14.12.2024, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 0:0
04.02.2023, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 1:1
20.10.2022, ЛЛ. "Осасуна" — "Эспаньол" 1:0
Цифры и факты
- "Осасуна" не проиграла в 10 из последних 12 домашних матчей в Ла Лиге;
- "Осасуна" выиграла два последних домашних матча против "Эспаньола";
- "Эспаньол" не побеждает в десяти последних выездных матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Осасуны" под вопросом участие в матче Виктора Муньоса и Рауля Моро.
У "Эспаньола" не сыграет Хави Пуадо. Под вопросом Сириль Нгонге.
"Осасуна", 4-2-3-1: Эррера — Розье, Катена, Байомо, Галан — Монкайола, Торро — Гарсия, Орос, Барха — Будимир
"Эспаньол", 4-2-3-1: Дмитрович — Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Лосано — Долан, Эспосито, Рока — Фернандес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Осасуной" и "Эспаньолом" от UA-Футбол
П1. Несмотря на последние трудности, "Осасуна" демонстрирует сильную домашнюю форму в Ла Лиге. Они будут стремиться добиться положительного результата в воскресенье и укрепить свои шансы на спасение от вылета. "Эспаньол" подходит к этому противостоянию далеко не в лучшем состоянии, потеряв очки в 18 из последних 19 матчей
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
