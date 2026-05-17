Осасуна – Эспаньол. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Осасуной" и "Эспаньолом" в рамках чемпионата Испании

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Ла Лига. 37-й тур.

17 мая. 20:00. Памплона. "Эль-Садар"

Главный судья: Мигель Анхель Ортис Ариас (Мадрид)

Трансляция: MEGOGO Футбол 13

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги состоится битва соседей по турнирной таблице, поскольку "Эспаньол" отправится в гости к "Осасуне". Обе команды опережают зону вылета всего на 3 очка, поэтому победа в этом матче может иметь ключевое значение. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Новости "Осасуны"

Прошлый сезон "Осасуна" завершила на 9-м месте в таблице. В этом же сезоне они сейчас 13-е с 42 очками. От седьмого "Хетафе" они отстают на 6 очков, поэтому шансов на еврокубки у них уже практически нет, а вот вылететь в Сегунду подопечные Алессио Лиски все еще могут.

В последних 5 матчах "Осасуна" одержала лишь 1 победу. Сначала они минимально уступили "Атлетику" (0:1), но после этого смогли обыграть "Севилью" (2:1). Затем "Осасуна" минимально уступила "Барселоне" (1:2), а в следующем матче против "Леванте" они вели 2:0, но в итоге проиграли 2:3, пропустив на 90-й минуте. В последнем же матче "Осасуна" минимально проиграла "Атлетико" (1:2).

"Осасуне" нужно вернуться на победный путь, если они не хотят, чтобы судьба их выживания в элите решалась в последнем туре.

Новости "Эспаньола"

Первая половина сезона была отличной для "Эспаньола", и именно благодаря ей команда Маноло Гонсалеса сейчас не находится в зоне вылета. Впрочем, они опережают её всего на 3 очка.

Каталонский коллектив лишь в прошлом туре смог одержать свою первую победу в 2026 году. В последних 5 матчах они также добыли лишь 1 ничью. Сначала "Эспаньол" на последних минутах проиграл "Райо Вальекано" (0:1). Затем они поделили очки с "Леванте" (0:0), но в следующем матче их ждало домашнее поражение от "Реала" (0:2). После этого "Эспаньол" в компенсированное время уступил "Севилье" (1:2), и лишь 13 мая им наконец удалось взять три очка, когда они обыграли дома "Атлетик" (2:0).

Каталонцы постараются сделать все возможное, чтобы продолжить успех прошлого матча и набрать крайне важные три очка.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 36 30 1 5 91-32 91
2 Реал Реал 36 25 5 6 72-33 80
3 Вильярреал Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69
4 Атлетико Атлетико 36 20 6 10 60-39 66
5 Бетис Бетис 36 14 15 7 56-44 57
6 Сельта Сельта 36 13 11 12 51-47 50
7 Хетафе Хетафе 36 14 6 16 31-37 48
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45
9 Атлетик Атлетик 36 13 5 18 40-53 44
10 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44
11 Валенсия Валенсия 36 11 10 15 39-51 43
12 Севилья Севилья 36 12 7 17 46-58 43
13 Осасуна Осасуна 36 11 9 16 43-47 42
14 Эспаньол Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42
15 Жирона Жирона 36 9 13 14 38-53 40
16 Алавес Алавес 36 10 10 16 42-54 40
17 Эльче Эльче 36 9 12 15 47-56 39
18 Мальорка Мальорка 36 10 9 17 44-55 39
19 Леванте Леванте 36 10 9 17 44-59 39
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

Личные встречи

31.08.2025, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 1:0
18.05.2025, ЛЛ. "Осасуна" — "Эспаньол" 2:0
14.12.2024, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 0:0
04.02.2023, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 1:1
20.10.2022, ЛЛ. "Осасуна" — "Эспаньол" 1:0

Цифры и факты

  • "Осасуна" не проиграла в 10 из последних 12 домашних матчей в Ла Лиге;
  • "Осасуна" выиграла два последних домашних матча против "Эспаньола";
  • "Эспаньол" не побеждает в десяти последних выездных матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Осасуны" под вопросом участие в матче Виктора Муньоса и Рауля Моро.

У "Эспаньола" не сыграет Хави Пуадо. Под вопросом Сириль Нгонге.

"Осасуна", 4-2-3-1: Эррера — Розье, Катена, Байомо, Галан — Монкайола, Торро — Гарсия, Орос, Барха — Будимир

"Эспаньол", 4-2-3-1: Дмитрович — Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Лосано — Долан, Эспосито, Рока — Фернандес

Прогноз на матч между "Осасуной" и "Эспаньолом" от UA-Футбол

П1. Несмотря на последние трудности, "Осасуна" демонстрирует сильную домашнюю форму в Ла Лиге. Они будут стремиться добиться положительного результата в воскресенье и укрепить свои шансы на спасение от вылета. "Эспаньол" подходит к этому противостоянию далеко не в лучшем состоянии, потеряв очки в 18 из последних 19 матчей

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

