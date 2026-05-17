Осасуна – Эспаньол. Анонс и прогноз матча 37-го тура Ла Лиги на 17.05.2026

Ла Лига. 37-й тур.



17 мая. 20:00. Памплона. "Эль-Садар"



Главный судья: Мигель Анхель Ортис Ариас (Мадрид)



Трансляция: MEGOGO Футбол 13

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги состоится битва соседей по турнирной таблице, поскольку "Эспаньол" отправится в гости к "Осасуне". Обе команды опережают зону вылета всего на 3 очка, поэтому победа в этом матче может иметь ключевое значение.

Новости "Осасуны"

Прошлый сезон "Осасуна" завершила на 9-м месте в таблице. В этом же сезоне они сейчас 13-е с 42 очками. От седьмого "Хетафе" они отстают на 6 очков, поэтому шансов на еврокубки у них уже практически нет, а вот вылететь в Сегунду подопечные Алессио Лиски все еще могут.



В последних 5 матчах "Осасуна" одержала лишь 1 победу. Сначала они минимально уступили "Атлетику" (0:1), но после этого смогли обыграть "Севилью" (2:1). Затем "Осасуна" минимально уступила "Барселоне" (1:2), а в следующем матче против "Леванте" они вели 2:0, но в итоге проиграли 2:3, пропустив на 90-й минуте. В последнем же матче "Осасуна" минимально проиграла "Атлетико" (1:2).



"Осасуне" нужно вернуться на победный путь, если они не хотят, чтобы судьба их выживания в элите решалась в последнем туре.

Новости "Эспаньола"

Первая половина сезона была отличной для "Эспаньола", и именно благодаря ей команда Маноло Гонсалеса сейчас не находится в зоне вылета. Впрочем, они опережают её всего на 3 очка.



Каталонский коллектив лишь в прошлом туре смог одержать свою первую победу в 2026 году. В последних 5 матчах они также добыли лишь 1 ничью. Сначала "Эспаньол" на последних минутах проиграл "Райо Вальекано" (0:1). Затем они поделили очки с "Леванте" (0:0), но в следующем матче их ждало домашнее поражение от "Реала" (0:2). После этого "Эспаньол" в компенсированное время уступил "Севилье" (1:2), и лишь 13 мая им наконец удалось взять три очка, когда они обыграли дома "Атлетик" (2:0).



Каталонцы постараются сделать все возможное, чтобы продолжить успех прошлого матча и набрать крайне важные три очка.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 36 30 1 5 91-32 91 2 Реал 36 25 5 6 72-33 80 3 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69 4 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66 5 Бетис 36 14 15 7 56-44 57 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 7 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48 8 Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45 9 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44 10 Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44 11 Валенсия 36 11 10 15 39-51 43 12 Севилья 36 12 7 17 46-58 43 13 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42 14 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42 15 Жирона 36 9 13 14 38-53 40 16 Алавес 36 10 10 16 42-54 40 17 Эльче 36 9 12 15 47-56 39 18 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39 19 Леванте 36 10 9 17 44-59 39 20 Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

Личные встречи

31.08.2025, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 1:0

18.05.2025, ЛЛ. "Осасуна" — "Эспаньол" 2:0

14.12.2024, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 0:0

04.02.2023, ЛЛ. "Эспаньол" — "Осасуна" 1:1

20.10.2022, ЛЛ. "Осасуна" — "Эспаньол" 1:0

Цифры и факты

"Осасуна" не проиграла в 10 из последних 12 домашних матчей в Ла Лиге;

"Осасуна" выиграла два последних домашних матча против "Эспаньола";

"Эспаньол" не побеждает в десяти последних выездных матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Осасуны" под вопросом участие в матче Виктора Муньоса и Рауля Моро.



У "Эспаньола" не сыграет Хави Пуадо. Под вопросом Сириль Нгонге.

"Осасуна", 4-2-3-1: Эррера — Розье, Катена, Байомо, Галан — Монкайола, Торро — Гарсия, Орос, Барха — Будимир

"Эспаньол", 4-2-3-1: Дмитрович — Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Лосано — Долан, Эспосито, Рока — Фернандес

Прогноз на матч между "Осасуной" и "Эспаньолом" от UA-Футбол

П1. Несмотря на последние трудности, "Осасуна" демонстрирует сильную домашнюю форму в Ла Лиге. Они будут стремиться добиться положительного результата в воскресенье и укрепить свои шансы на спасение от вылета. "Эспаньол" подходит к этому противостоянию далеко не в лучшем состоянии, потеряв очки в 18 из последних 19 матчей

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.