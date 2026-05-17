Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Баталии в зоне вылета. Леванте – Мальорка. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.2026
Сумеет ли выбраться из неё кто-то один?
Ла Лига, 37 -й тур
17 мая, 20:00. "Сьютат де Валенсия" (Валенсия)
Главный арбитр: Хавьер Рохас (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Текстовая трансляция: UA-Футбол
"Леванте" и "Мальорка" в одинаковой ситуации – обе в зоне вылета, обе набрали одинаковое количество баллов.
Обе команды в зоне вылета и обе хотят из неё выйти.
Новости Леванте (Валенсия, Испания)
"Леванте" выиграл два последних матча, но по-прежнему в зоне вылета. Команда с нестаблильной защитой и, что удивительно, с хорошей атакой. В турнирной таблице клуб из Валенсии на 19-м месте с 39-ма набранными баллами.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Карлос Эспи с 9-ю забитыми голами.
Кадровая ситуация. Не помогут из-за травм полузащитник Карлос Альварес и защитник Унаи Эльгесабаль из-за травм.
Ориентировочный состав (4-3-3): Райан – Тольян, Дела, Морено, Санчес – Оласагасти, Арриага, Мартинес – Гарсия, Бругуи, Эспи
Новости Мальорки (Пальма-де-Мальорка, Испания)
Два матча "Мальорка" не побеждает. Футболисты клуба забивают, но не могут удержать преимущество. Это опустило клуб на 18-ю строчку. "Мальорка" в 36-ти матчах набрала 39 баллов.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Ведат Мурики с 22-мя забитыми голами.
Переходим к кадровой ситуации. Дисквалифицирован на встречу полузащитник Маскарель, получивший 5-ю жёлтую карточку. Но лазарет у клуба огромный.
Недоступны на матч вратарь Лукас Бергстрём, защитник Антонио Раильо, защитник Мараш Кумбулла, вингер Жюстен Калумба и нападающий Матео Джозеф
Ориентировочный состав (4-4-2): Роман – Маффео, Лопес, Вальент, Мохика – Коста, Дардер, Морланес, Торре – Мурики, Лувумбу
Последние пять матчей команд
Леванте
- 12.05.26 Сельта – Леванте 2:3 (Ла Лига)
- 08.05.26 Леванте – Осасуна 3:2 (Ла Лига)
- 02.05.26 Вильярреал – Леванте 5:1 (Ла Лига)
- 27.04.26 Эспаньол – Леванте 0:0 (Ла Лига)
- 23.04.26 Леванте – Севилья 2:0 (Ла Лига)
Мальорка
- 13.05.26 Хетафе – Мальорка 3:1 (Ла Лига)
- 10.05.26 Мальорка – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)
- 01.05.26 Жирона – Мальорка 0:1 (Ла Лига)
- 25.04.26 Алавес – Мальорка 2:1 (Ла Лига)
- 21.04.26 Мальорка – Валенсия 1:1 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 26.10.25 Мальорка – Леванте 1:1 (Ла Лига)
- 08.01.22 Леванте – Мальорка 2:0 (Ла Лига)
Цифры и факты
- "Леванте" победил в 5-ти из 6-ти последних домашних матчах;
- "Мальорка" пропускает более одного гола в 8-ми из последних 9-ти гостевых матчах;
- "Леванте" побеждал "Мальорку" на домашнем поле в 5-ти матчах подряд
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|19
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
Ставки и коэффициенты на матч Леванте – Мальорка
Прогноз на Леванте – Мальорка от UA-Футбол
"Леванте" набрал хороший ход. Две победы с тремя забитыми голами. Но тут есть интересная деталь – "Мальорка" же просто так сдаваться не будет.
Обе команды в зоне вылета и обе хотят из неё выйти. Считаем, что в этом матче будет забито минимум 3 гола.
Прогноз: ТБ 2,5 (кф. 1.81)
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
