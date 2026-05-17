Баталии в зоне вылета. Леванте – Мальорка. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.2026

Сумеет ли выбраться из неё кто-то один?

Баталии в зоне вылета. Леванте – Мальорка. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.2026

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Ла Лига, 37 -й тур

17 мая, 20:00. "Сьютат де Валенсия" (Валенсия)

Главный арбитр: Хавьер Рохас (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

"Леванте" и "Мальорка" в одинаковой ситуации – обе в зоне вылета, обе набрали одинаковое количество баллов.

Но кто из них выберется из опасной зоны? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.

Новости Леванте (Валенсия, Испания)

"Леванте" выиграл два последних матча, но по-прежнему в зоне вылета. Команда с нестаблильной защитой и, что удивительно, с хорошей атакой. В турнирной таблице клуб из Валенсии на 19-м месте с 39-ма набранными баллами.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Карлос Эспи с 9-ю забитыми голами.

Кадровая ситуация. Не помогут из-за травм полузащитник Карлос Альварес и защитник Унаи Эльгесабаль из-за травм.

Ориентировочный состав (4-3-3): Райан – Тольян, Дела, Морено, Санчес – Оласагасти, Арриага, Мартинес – Гарсия, Бругуи, Эспи

Новости Мальорки (Пальма-де-Мальорка, Испания)

Два матча "Мальорка" не побеждает. Футболисты клуба забивают, но не могут удержать преимущество. Это опустило клуб на 18-ю строчку. "Мальорка" в 36-ти матчах набрала 39 баллов.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Ведат Мурики с 22-мя забитыми голами.

Переходим к кадровой ситуации. Дисквалифицирован на встречу полузащитник Маскарель, получивший 5-ю жёлтую карточку. Но лазарет у клуба огромный.

Недоступны на матч вратарь Лукас Бергстрём, защитник Антонио Раильо, защитник Мараш Кумбулла, вингер Жюстен Калумба и нападающий Матео Джозеф

Ориентировочный состав (4-4-2): Роман – Маффео, Лопес, Вальент, Мохика – Коста, Дардер, Морланес, Торре – Мурики, Лувумбу

Последние пять матчей команд

Леванте
  • 12.05.26 Сельта – Леванте 2:3 (Ла Лига)
  • 08.05.26 Леванте – Осасуна 3:2 (Ла Лига)
  • 02.05.26 Вильярреал – Леванте 5:1 (Ла Лига)
  • 27.04.26 Эспаньол – Леванте 0:0 (Ла Лига)
  • 23.04.26 Леванте – Севилья 2:0 (Ла Лига)
Мальорка
  • 13.05.26 Хетафе – Мальорка 3:1 (Ла Лига)
  • 10.05.26 Мальорка – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)
  • 01.05.26 Жирона – Мальорка 0:1 (Ла Лига)
  • 25.04.26 Алавес – Мальорка 2:1 (Ла Лига)
  • 21.04.26 Мальорка – Валенсия 1:1 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками
  • 26.10.25 Мальорка – Леванте 1:1 (Ла Лига)
  • 08.01.22 Леванте – Мальорка 2:0 (Ла Лига)

Цифры и факты

  • "Леванте" победил в 5-ти из 6-ти последних домашних матчах;
  • "Мальорка" пропускает более одного гола в 8-ми из последних 9-ти гостевых матчах;
  • "Леванте" побеждал "Мальорку" на домашнем поле в 5-ти матчах подряд

Турнирная таблица Ла Лиги

# Команда И В Н П Р Очки
18 Мальорка Мальорка 36 10 9 17 44-55 39
19 Леванте Леванте 36 10 9 17 44-59 39

Ставки и коэффициенты на матч Леванте – Мальорка

Прогноз на Леванте – Мальорка от UA-Футбол

"Леванте" набрал хороший ход. Две победы с тремя забитыми голами. Но тут есть интересная деталь – "Мальорка" же просто так сдаваться не будет.

Обе команды в зоне вылета и обе хотят из неё выйти. Считаем, что в этом матче будет забито минимум 3 гола.

Прогноз: ТБ 2,5 (кф. 1.81)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

