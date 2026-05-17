Битва за путёвку в Европу. Атлетик – Сельта. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.2026

Ла Лига, 37 -й тур

17 мая, 20:00. "Сан-Мамес" (Бильбао)

Главный арбитр: Исидро Диас (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 8

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Атлетик - Сельта Смотреть трансляцию

Текстовая трансляция: UA-Футбол

Эти команды объединяет два фактора: поражение в прошлом матче и борьба за еврокубки. Любая потеря очков может стать фатальной.

Кто приблизится к заветному билету в Европу? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.

Новости Атлетика (Бильбао, Испания)

Два матча клуб из Бильбао знает только поражения. В них “Атлетик” пропустил 3 гола и ни одного не забил. Такое чувство, что все голы были забиты 2 матча назад.

В турнирной таблице клуб девятый с 44-мя баллами. От зоны еврокубков сейчас отделяет 4 балла.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Горка Гурусета с 9-ю забитыми голами.

Кадровая ситуация оставляет желать лучшего. Из-за травм не помогут вингер Нико Уильямс, защитник Даниэль Вивиан и полузащитник Ойан Сансет.

Под вопросом участие полузащитника Беньята Прадоса и защитника Юри Берчиче.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Симон – Горосабель, Альварес, Ляпорт, Лекуэ - Руис де Галаррета, Хаурегисар – И.Уильямс, Наварро, Беренгер – Гурусета

Новости Сельты (Виго, Испания)

Клуб из Виго после поражения “Леванте” лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов. Хоть футболисты претендуют на Лигу Европы, но любая осечка способна перечеркнуть все шансы.

“Сельта” в прошлом туре прервала двухматчевую беспроигрышную серию. В турнирной таблице клуб на 6-м месте с 50-ю баллами.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Борха Иглесиас с 14-ю забитыми голами.

Пройдёмся по недоступным игрокам. Полузащитник Мигель Роман и защитник Карл Старфельт недоступны из-за травм.

Ориентировочный состав (3-4-3): Раду – Алонсо, Лаго, Родригес – Нуньес, Лопес, Мориба, Мингеса – Жуджла, Иглесиас, Сведберг

Последние пять матчей команд

Атлетик

13.05.26 Эспаньол – Атлетик 2:0 (Ла Лига)

2:0 (Ла Лига) 10.05.26 Атлетик – Валенсия 0:1 (Ла Лига)

– Валенсия 0:1 (Ла Лига) 02.05.26 Алавес – Атлетик 2:4 (Ла Лига)

2:4 (Ла Лига) 25.04.26 Атлетико – Атлетик 3:2 (Ла Лига)

3:2 (Ла Лига) 21.04.26 Атлетик – Осасуна 1:0 (Ла Лига)

Сельта

12.05.26 Сельта – Леванте 2:3 (Ла Лига)

– Леванте 2:3 (Ла Лига) 09.05.26 Атлетико – Сельта 0:1 (Ла Лига)

0:1 (Ла Лига) 03.05.26 Сельта – Эльче 3:1 (Ла Лига)

– Эльче 3:1 (Ла Лига) 26.04.26 Вильярреал – Сельта 2:1 (Ла Лига)

2:1 (Ла Лига) 22.04.26 Барселона – Сельта 1:0 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками

14.12.25 Сельта – Атлетик 2:0 (Ла Лига)

19.01.25 Сельта – Атлетик 1:2 (Ла Лига)

Цифры и факты

Последние 10 матчей "Атлетико Бильбао" не заканчивались вничью;

"Сельта" пропускает в 10-ти из последних 11-ти матчей;

"Атлетик" пропускает дома от "Сельты" в 12-ти матчах подряд

Турнирная таблица Ла Лиги

# Команда И В Н П Р Очки 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 9 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44

Ставки и коэффициенты на матч Атлетик – Сельта

Прогноз на Атлетик – Сельта от UA-Футбол

Команды, которые непредсказуемые и любят пропускать. "Сельта" на выезде показывает хороший результат и занимает третье место по матчам вне дома.

При этом "Атлетик" дома 7 раз проиграл. Но борьба за еврокубки из может мотивировать. Сложно предположить победителя.

Воспользуемся опцией "Обе забьют".

Прогноз: Обе забьют – ДА (кф. 1.86)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.