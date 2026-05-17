Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва за путёвку в Европу. Атлетик – Сельта. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 17.05.2026
Борьба в последних турах лишь разжигается
Ла Лига, 37 -й тур
17 мая, 20:00. "Сан-Мамес" (Бильбао)
Главный арбитр: Исидро Диас (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 8
Текстовая трансляция: UA-Футбол
Эти команды объединяет два фактора: поражение в прошлом матче и борьба за еврокубки. Любая потеря очков может стать фатальной.
Кто приблизится к заветному билету в Европу? UA-Футбол анонсирует предстоящий поединок.
Новости Атлетика (Бильбао, Испания)
Два матча клуб из Бильбао знает только поражения. В них “Атлетик” пропустил 3 гола и ни одного не забил. Такое чувство, что все голы были забиты 2 матча назад.
В турнирной таблице клуб девятый с 44-мя баллами. От зоны еврокубков сейчас отделяет 4 балла.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Горка Гурусета с 9-ю забитыми голами.
Кадровая ситуация оставляет желать лучшего. Из-за травм не помогут вингер Нико Уильямс, защитник Даниэль Вивиан и полузащитник Ойан Сансет.
Под вопросом участие полузащитника Беньята Прадоса и защитника Юри Берчиче.
Ориентировочный состав (4-2-3-1): Симон – Горосабель, Альварес, Ляпорт, Лекуэ - Руис де Галаррета, Хаурегисар – И.Уильямс, Наварро, Беренгер – Гурусета
Новости Сельты (Виго, Испания)
Клуб из Виго после поражения “Леванте” лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов. Хоть футболисты претендуют на Лигу Европы, но любая осечка способна перечеркнуть все шансы.
“Сельта” в прошлом туре прервала двухматчевую беспроигрышную серию. В турнирной таблице клуб на 6-м месте с 50-ю баллами.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Борха Иглесиас с 14-ю забитыми голами.
Пройдёмся по недоступным игрокам. Полузащитник Мигель Роман и защитник Карл Старфельт недоступны из-за травм.
Ориентировочный состав (3-4-3): Раду – Алонсо, Лаго, Родригес – Нуньес, Лопес, Мориба, Мингеса – Жуджла, Иглесиас, Сведберг
Последние пять матчей команд
Атлетик
- 13.05.26 Эспаньол – Атлетик 2:0 (Ла Лига)
- 10.05.26 Атлетик – Валенсия 0:1 (Ла Лига)
- 02.05.26 Алавес – Атлетик 2:4 (Ла Лига)
- 25.04.26 Атлетико – Атлетик 3:2 (Ла Лига)
- 21.04.26 Атлетик – Осасуна 1:0 (Ла Лига)
Сельта
- 12.05.26 Сельта – Леванте 2:3 (Ла Лига)
- 09.05.26 Атлетико – Сельта 0:1 (Ла Лига)
- 03.05.26 Сельта – Эльче 3:1 (Ла Лига)
- 26.04.26 Вильярреал – Сельта 2:1 (Ла Лига)
- 22.04.26 Барселона – Сельта 1:0 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 14.12.25 Сельта – Атлетик 2:0 (Ла Лига)
- 19.01.25 Сельта – Атлетик 1:2 (Ла Лига)
Цифры и факты
- Последние 10 матчей "Атлетико Бильбао" не заканчивались вничью;
- "Сельта" пропускает в 10-ти из последних 11-ти матчей;
- "Атлетик" пропускает дома от "Сельты" в 12-ти матчах подряд
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
Ставки и коэффициенты на матч Атлетик – Сельта
Прогноз на Атлетик – Сельта от UA-Футбол
Команды, которые непредсказуемые и любят пропускать. "Сельта" на выезде показывает хороший результат и занимает третье место по матчам вне дома.
При этом "Атлетик" дома 7 раз проиграл. Но борьба за еврокубки из может мотивировать. Сложно предположить победителя.
Воспользуемся опцией "Обе забьют".
Прогноз: Обе забьют – ДА (кф. 1.86)
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
