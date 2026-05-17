Атлетико – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.05.2025

"Атлетико" в предпоследнем туре Примеры будет принимать "Жирону".

Примера. 37-й тур

17 мая. Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" 20:00 "Жирона"

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Новости "Атлетико"

"Атлетико" имеет в своем активе 66 очков и все еще может подняться третью позицию. Для этого нужно выигрывать свои матчи и ожидать, что "Вильярреал" потеряет очки.

Мадридцы в этом сезоне сделали ставку на кубок Испании и Лигу чемпионов, но команда не выдержала физически. Сначала было поражение в финале кубка Испании от "Реал Сосьедада" в серии пенальти. Затем в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" оказался сильнее мадридцев.

В Примере Симеоне часто ротировал состав, поэтому и результат был соответствующий.

Новости "Жироны"

"Жирона" имеет в своем активе 40 очков и находится на 15-й позиции. Зона вылета совсем рядом, ведь команды на 18-й и 19-й позиции имеют по 39 очков. У подопечных Мичелы безвыигрышная серия из 6-ти матчей, которую нужно прерывать.

В предыдущих турах каталонцы спасались на последних минутах против "Реала Сосьедада" (1:1) и "Райо Вальекано" (1:1). Эти ничьи помогли держаться на уровне конкурентов. Оба гола забил 39-летний ветеран Стуани. Но он не может играть весь матч, потому со старта выходят хавбеки. Травма Ваната серьезно повлияла на результативность "Жироны", которая с тех пор не может выиграть.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды испытывают проблемы с составом. У "Атлетико" травмированы Хулиан Альварес, Джонни, Барриос, Хименес, Гонсалес, Мендоса и Молина. Льоренте пропустит игру из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Руджери, Ле Норман, Ганцко, Пубил – Симеоне, Коке, Варгас, Лукман – Гризманн, Серлот.

У "Жироны" до сих пор травмированы Ванат, Порту, Тер Штеген, ван де Бек, Хуан Карлос и Руис.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Франсес, Витор Роке, Морено – Бельтран, Витсель, Унахи – Рока, Эчеверри, Цыганков.

"Атлетико" - "Жирона": статистика личных встреч

21.12.25. Жирона - Атлетико 0:3 (Примера)

25.05.25. Жирона - Атлетико 0:4 (Примера)

25.08.24. Атлетико - Жирона 3:0 (Примера)

13.04.24. Атлетико - Жирона 3:1 (Примера)

03.01.24. Жирона - Атлетико 4:3 (Примера)

В последних 5 личных встречах "Атлетико" одержал 4 победы, еще одна игра завершилась в пользу "Жироны". Матч первого круга завершился разгромной победой мадридцев.

Последние матчи "Атлетико"

12.05. Осасуна - Атлетико 1:2 (Примера)

09.05. Атлетико - Сельта 0:1 (Примера)

05.05. Арсенал - Атлетико 1:0 (Лига чемпионов)

02.05. Валенсия - Атлетико 0:2 (Примера)

29.04. Атлетико - Арсенал 1:1 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

14.05. Жирона - Реал Сосьедад 1:1 (Примера)

11.05. Райо Вальекано - Жирона 1:1 (Примера)

01.05. Жирона - Мальорка 0:1 (Примера)

25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)

21.04. Жирона – Бетис 2:3 (Примера)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 36 30 1 5 91-32 91 2 Реал 36 25 5 6 72-33 80 3 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69 4 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66 5 Бетис 36 14 15 7 56-44 57 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 7 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48 8 Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45 9 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44 10 Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44 11 Валенсия 36 11 10 15 39-51 43 12 Севилья 36 12 7 17 46-58 43 13 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42 14 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42 15 Жирона 36 9 13 14 38-53 40 16 Алавес 36 10 10 16 42-54 40 17 Эльче 36 9 12 15 47-56 39 18 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39 19 Леванте 36 10 9 17 44-59 39 20 Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

"Атлетико" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Атлетико" является фаворитом матча по версии букмекеров. У мадридцев все еще есть шансы завоевать бронзовые медали. "Жироне" тоже нужны очки, но все же "Атлетико" выглядит сильнее, поэтому имеет больше шансов на победу. Прогноз – победа "Атлетико" за коэффициент 1,81 (по линии БК betking).