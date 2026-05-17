Атлетико – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.05.2025

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетико" - "Жирона" в рамках 37-го тура Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
"Атлетико" в предпоследнем туре Примеры будет принимать "Жирону". UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Примера. 37-й тур
17 мая. Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" 20:00 "Жирона"
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетико"

"Атлетико" имеет в своем активе 66 очков и все еще может подняться третью позицию. Для этого нужно выигрывать свои матчи и ожидать, что "Вильярреал" потеряет очки.

Мадридцы в этом сезоне сделали ставку на кубок Испании и Лигу чемпионов, но команда не выдержала физически. Сначала было поражение в финале кубка Испании от "Реал Сосьедада" в серии пенальти. Затем в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" оказался сильнее мадридцев.

В Примере Симеоне часто ротировал состав, поэтому и результат был соответствующий.

Новости "Жироны"

"Жирона" имеет в своем активе 40 очков и находится на 15-й позиции. Зона вылета совсем рядом, ведь команды на 18-й и 19-й позиции имеют по 39 очков. У подопечных Мичелы безвыигрышная серия из 6-ти матчей, которую нужно прерывать.

В предыдущих турах каталонцы спасались на последних минутах против "Реала Сосьедада" (1:1) и "Райо Вальекано" (1:1). Эти ничьи помогли держаться на уровне конкурентов. Оба гола забил 39-летний ветеран Стуани. Но он не может играть весь матч, потому со старта выходят хавбеки. Травма Ваната серьезно повлияла на результативность "Жироны", которая с тех пор не может выиграть.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды испытывают проблемы с составом. У "Атлетико" травмированы Хулиан Альварес, Джонни, Барриос, Хименес, Гонсалес, Мендоса и Молина. Льоренте пропустит игру из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Руджери, Ле Норман, Ганцко, Пубил – Симеоне, Коке, Варгас, Лукман – Гризманн, Серлот.

У "Жироны" до сих пор травмированы Ванат, Порту, Тер Штеген, ван де Бек, Хуан Карлос и Руис.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Франсес, Витор Роке, Морено – Бельтран, Витсель, Унахи – Рока, Эчеверри, Цыганков.

"Атлетико" - "Жирона": статистика личных встреч

  • 21.12.25. Жирона - Атлетико 0:3 (Примера)
  • 25.05.25. Жирона - Атлетико 0:4 (Примера)
  • 25.08.24. Атлетико - Жирона 3:0 (Примера)
  • 13.04.24. Атлетико - Жирона 3:1 (Примера)
  • 03.01.24. Жирона - Атлетико 4:3 (Примера)

В последних 5 личных встречах "Атлетико" одержал 4 победы, еще одна игра завершилась в пользу "Жироны". Матч первого круга завершился разгромной победой мадридцев.

Последние матчи "Атлетико"

  • 12.05. Осасуна - Атлетико 1:2 (Примера)
  • 09.05. Атлетико - Сельта 0:1 (Примера)
  • 05.05. Арсенал - Атлетико 1:0 (Лига чемпионов)
  • 02.05. Валенсия - Атлетико 0:2 (Примера)
  • 29.04. Атлетико - Арсенал 1:1 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

  • 14.05. Жирона - Реал Сосьедад 1:1 (Примера)
  • 11.05. Райо Вальекано - Жирона 1:1 (Примера)
  • 01.05. Жирона - Мальорка 0:1 (Примера)
  • 25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)
  • 21.04. Жирона – Бетис 2:3 (Примера)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 36 30 1 5 91-32 91
2 Реал Реал 36 25 5 6 72-33 80
3 Вильярреал Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69
4 Атлетико Атлетико 36 20 6 10 60-39 66
5 Бетис Бетис 36 14 15 7 56-44 57
6 Сельта Сельта 36 13 11 12 51-47 50
7 Хетафе Хетафе 36 14 6 16 31-37 48
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45
9 Атлетик Атлетик 36 13 5 18 40-53 44
10 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44
11 Валенсия Валенсия 36 11 10 15 39-51 43
12 Севилья Севилья 36 12 7 17 46-58 43
13 Осасуна Осасуна 36 11 9 16 43-47 42
14 Эспаньол Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42
15 Жирона Жирона 36 9 13 14 38-53 40
16 Алавес Алавес 36 10 10 16 42-54 40
17 Эльче Эльче 36 9 12 15 47-56 39
18 Мальорка Мальорка 36 10 9 17 44-55 39
19 Леванте Леванте 36 10 9 17 44-59 39
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

"Атлетико" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Атлетико" является фаворитом матча по версии букмекеров. У мадридцев все еще есть шансы завоевать бронзовые медали. "Жироне" тоже нужны очки, но все же "Атлетико" выглядит сильнее, поэтому имеет больше шансов на победу. Прогноз – победа "Атлетико" за коэффициент 1,81 (по линии БК betking).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

