Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетико" - "Жирона" в рамках 37-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Атлетико" в предпоследнем туре Примеры будет принимать "Жирону". UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!
Примера. 37-й тур
17 мая. Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" 20:00 "Жирона"
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Атлетико"
"Атлетико" имеет в своем активе 66 очков и все еще может подняться третью позицию. Для этого нужно выигрывать свои матчи и ожидать, что "Вильярреал" потеряет очки.
Мадридцы в этом сезоне сделали ставку на кубок Испании и Лигу чемпионов, но команда не выдержала физически. Сначала было поражение в финале кубка Испании от "Реал Сосьедада" в серии пенальти. Затем в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" оказался сильнее мадридцев.
В Примере Симеоне часто ротировал состав, поэтому и результат был соответствующий.
Новости "Жироны"
"Жирона" имеет в своем активе 40 очков и находится на 15-й позиции. Зона вылета совсем рядом, ведь команды на 18-й и 19-й позиции имеют по 39 очков. У подопечных Мичелы безвыигрышная серия из 6-ти матчей, которую нужно прерывать.
В предыдущих турах каталонцы спасались на последних минутах против "Реала Сосьедада" (1:1) и "Райо Вальекано" (1:1). Эти ничьи помогли держаться на уровне конкурентов. Оба гола забил 39-летний ветеран Стуани. Но он не может играть весь матч, потому со старта выходят хавбеки. Травма Ваната серьезно повлияла на результативность "Жироны", которая с тех пор не может выиграть.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Обе команды испытывают проблемы с составом. У "Атлетико" травмированы Хулиан Альварес, Джонни, Барриос, Хименес, Гонсалес, Мендоса и Молина. Льоренте пропустит игру из-за дисквалификации.
Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Руджери, Ле Норман, Ганцко, Пубил – Симеоне, Коке, Варгас, Лукман – Гризманн, Серлот.
У "Жироны" до сих пор травмированы Ванат, Порту, Тер Штеген, ван де Бек, Хуан Карлос и Руис.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Франсес, Витор Роке, Морено – Бельтран, Витсель, Унахи – Рока, Эчеверри, Цыганков.
"Атлетико" - "Жирона": статистика личных встреч
- 21.12.25. Жирона - Атлетико 0:3 (Примера)
- 25.05.25. Жирона - Атлетико 0:4 (Примера)
- 25.08.24. Атлетико - Жирона 3:0 (Примера)
- 13.04.24. Атлетико - Жирона 3:1 (Примера)
- 03.01.24. Жирона - Атлетико 4:3 (Примера)
В последних 5 личных встречах "Атлетико" одержал 4 победы, еще одна игра завершилась в пользу "Жироны". Матч первого круга завершился разгромной победой мадридцев.
Последние матчи "Атлетико"
- 12.05. Осасуна - Атлетико 1:2 (Примера)
- 09.05. Атлетико - Сельта 0:1 (Примера)
- 05.05. Арсенал - Атлетико 1:0 (Лига чемпионов)
- 02.05. Валенсия - Атлетико 0:2 (Примера)
- 29.04. Атлетико - Арсенал 1:1 (Примера)
Последние матчи "Жироны"
- 14.05. Жирона - Реал Сосьедад 1:1 (Примера)
- 11.05. Райо Вальекано - Жирона 1:1 (Примера)
- 01.05. Жирона - Мальорка 0:1 (Примера)
- 25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)
- 21.04. Жирона – Бетис 2:3 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|2
|Реал
|36
|25
|5
|6
|72-33
|80
|3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|8
|Реал Сосьедад
|36
|11
|12
|13
|55-56
|45
|9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|10
|Райо Вальекано
|36
|10
|14
|12
|37-43
|44
|11
|Валенсия
|36
|11
|10
|15
|39-51
|43
|12
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|13
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|14
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|15
|Жирона
|36
|9
|13
|14
|38-53
|40
|16
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|17
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|19
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|20
|Реал Овьедо
|36
|6
|11
|19
|26-56
|29
"Атлетико" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Атлетико" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
"Атлетико" является фаворитом матча по версии букмекеров. У мадридцев все еще есть шансы завоевать бронзовые медали. "Жироне" тоже нужны очки, но все же "Атлетико" выглядит сильнее, поэтому имеет больше шансов на победу. Прогноз – победа "Атлетико" за коэффициент 1,81 (по линии БК betking).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Слова о завершении карьеры и Слава Украине: Свитолина эмоционально отреагировала на триумф в Риме
- Триумф Элины. Свитолина стала чемпионкой престижного турнира в Риме
- Элина Свитолина – Коко Гофф. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча финала WTA 1000 в Риме
- Реал - Овьедо. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 14.05.2026
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман