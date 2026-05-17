Реал Сосьедад – Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал Сосьедад" - "Валенсия" в рамках 37-го тура Примеры
"Реал Сосьедад" свои задачи на сезон уже выполнил, а вот "Валенсия" еще не обеспечила себе прописку в Примере на следующий сезон.
Примера. 37-й тур
17 мая. Сан-Себастьян. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Реал Сосьедад" 20:00 "Валенсия"
Новости "Реал Сосьедада"
"Реал Сосьедад" уже не имеет турнирной мотивации, ведь команда выиграла Кубок Испании и получила путевку в Лигу Европы. Баски воспользовались усталостью "Атлетико", который сражался на 3 фронта, и в основное время сыграли вничью 2:2. А в серии пенальти преимущество было за "Сосьедадом".
В чемпионате подопечные Матараццо находятся на 8-й позиции. В последний раз "Реал Сосьедад" побеждал еще 4 апреля "Леванте". Безвыигрышная серия в Примере длится 6 матчей, но никто в клубе от этого не расстроен.
В прошлом туре баски не удержали победу над "Жироной" (1:1), а перед этим отыгрались с 0:2 против "Бетиса". Неделей ранее было поражение от "Севильи" (0:1). А вот еще раньше команда Матараццо потеряла преимущество в 2 гола над "Райо Вальекано" (3:3).
Новости "Валенсии"
"Валенсия" подходит к матчу с "Реал Сосьедадом" на 11-й позиции и опережает зону вылета на 4 очка. Плотность в турнирной таблице очень велика, поэтому каждый матч имеет важное значение в борьбе за сохранение места в Примере.
В прошлом туре "Валенсия" проигрывала по ходу матча "Райо Вальекано", но сумела сравнять счет (1:1). Перед этим была очень важная победа в Бильбао над "Атлетиком" (1:0). А вот мадридский "Атлетико" даже не основным составом обыграл валенсийцев со счетом 2:0.
Победа в матче над "Жироной" (2:1) была важной с точки зрения борьбы за выживание. Лучшая реализация моментов при равной игре принесла подопечным Корберана победу.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Реал Сосьедада" травмированы Гуедеш и Горрочатеги, из-за дисквалификации не сыграют Барренечеа и Чалета-Цар.
Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро - Арамбуру, Мартин, Элустондо, Муньос - Кубо, Солер, Туррьентес, Марин - Оярсабаль, Оскарссон.
У "Валенсии" травмированы Копете, Диахаби, Фулькье и Гая. Под вопросом участие в игре Бельтрана.
Ориентировочный состав "Валенсии": Димитриевский – Васкес, Джемерт, Таррега, Нуньес – Рамазани, Пепелу, Родригес, Риоха – Герра, Садик.
"Реал Сосьедад" - "Валенсия": статистика личных встреч
- 16.08.25. Валенсия - Реал Сосьедад 1:1 (Примера)
- 19.01.25. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
- 28.09.24. Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 (Примера)
- 16.05.24. Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 (Примера)
- 27.09.23. Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реал Сосьедад", 1 ничья и 1 победа "Валенсии". Матч первого круга завершился вничью.
Последние матчи "Реал Сосьедада"
- 14.05. Жирона – Реал Сосьедад 1:1 (Примера)
- 09.05. Реал Сосьедад - Бетис 2:2 (Примера)
- 04.05. Севилья - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
- 26.04. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 3:3 (Примера)
- 22.04. Реал Сосьедад – Хетафе 0:1 (Примера)
Последние матчи "Валенсии"
- 14.05. Валенсия - Райо Вальекано 1:1 (Примера)
- 10.05. Атлетик - Валенсия 0:1 (Примера)
- 02.05. Валенсия - Атлетико 0:2 (Примера)
- 25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)
- 21.04. Мальорка - Валенсия 1:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|2
|Реал
|36
|25
|5
|6
|72-33
|80
|3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|8
|Реал Сосьедад
|36
|11
|12
|13
|55-56
|45
|9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|10
|Райо Вальекано
|36
|10
|14
|12
|37-43
|44
|11
|Валенсия
|36
|11
|10
|15
|39-51
|43
|12
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|13
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|14
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|15
|Жирона
|36
|9
|13
|14
|38-53
|40
|16
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|17
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|19
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|20
|Реал Овьедо
|36
|6
|11
|19
|26-56
|29
"Реал Сосьедад" - "Валенсия": ставки и коэффициенты
"Реал Сосьедад" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол
"Валенсия" в последнее время играет компактно в обороне и мало пропускает, но и высокой результативностью не отличается. "Реал Сосьедад" задачу на сезон выполнил, поэтому особенно активно атаковать ему не нужно. Считаем, что в матче будет забито не больше 3-х голов. Прогноз – ТМ 3 за коэффициент 1,58 (по линии БК betking).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
