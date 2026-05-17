Реал Сосьедад – Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.05.2026

"Реал Сосьедад" свои задачи на сезон уже выполнил, а вот "Валенсия" еще не обеспечила себе прописку в Примере на следующий сезон. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Примера. 37-й тур

17 мая. Сан-Себастьян. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Реал Сосьедад" 20:00 "Валенсия"

Трансляция: MEGOGO Футбол 12



Новости "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" уже не имеет турнирной мотивации, ведь команда выиграла Кубок Испании и получила путевку в Лигу Европы. Баски воспользовались усталостью "Атлетико", который сражался на 3 фронта, и в основное время сыграли вничью 2:2. А в серии пенальти преимущество было за "Сосьедадом".

В чемпионате подопечные Матараццо находятся на 8-й позиции. В последний раз "Реал Сосьедад" побеждал еще 4 апреля "Леванте". Безвыигрышная серия в Примере длится 6 матчей, но никто в клубе от этого не расстроен.

В прошлом туре баски не удержали победу над "Жироной" (1:1), а перед этим отыгрались с 0:2 против "Бетиса". Неделей ранее было поражение от "Севильи" (0:1). А вот еще раньше команда Матараццо потеряла преимущество в 2 гола над "Райо Вальекано" (3:3).

Новости "Валенсии"

"Валенсия" подходит к матчу с "Реал Сосьедадом" на 11-й позиции и опережает зону вылета на 4 очка. Плотность в турнирной таблице очень велика, поэтому каждый матч имеет важное значение в борьбе за сохранение места в Примере.

В прошлом туре "Валенсия" проигрывала по ходу матча "Райо Вальекано", но сумела сравнять счет (1:1). Перед этим была очень важная победа в Бильбао над "Атлетиком" (1:0). А вот мадридский "Атлетико" даже не основным составом обыграл валенсийцев со счетом 2:0.

Победа в матче над "Жироной" (2:1) была важной с точки зрения борьбы за выживание. Лучшая реализация моментов при равной игре принесла подопечным Корберана победу.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реал Сосьедада" травмированы Гуедеш и Горрочатеги, из-за дисквалификации не сыграют Барренечеа и Чалета-Цар.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро - Арамбуру, Мартин, Элустондо, Муньос - Кубо, Солер, Туррьентес, Марин - Оярсабаль, Оскарссон.

У "Валенсии" травмированы Копете, Диахаби, Фулькье и Гая. Под вопросом участие в игре Бельтрана.

Ориентировочный состав "Валенсии": Димитриевский – Васкес, Джемерт, Таррега, Нуньес – Рамазани, Пепелу, Родригес, Риоха – Герра, Садик.

"Реал Сосьедад" - "Валенсия": статистика личных встреч

16.08.25. Валенсия - Реал Сосьедад 1:1 (Примера)

19.01.25. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)

28.09.24. Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 (Примера)

16.05.24. Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 (Примера)

27.09.23. Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реал Сосьедад", 1 ничья и 1 победа "Валенсии". Матч первого круга завершился вничью.

Последние матчи "Реал Сосьедада"

14.05. Жирона – Реал Сосьедад 1:1 (Примера)

09.05. Реал Сосьедад - Бетис 2:2 (Примера)

04.05. Севилья - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)

26.04. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 3:3 (Примера)

22.04. Реал Сосьедад – Хетафе 0:1 (Примера)

Последние матчи "Валенсии"

14.05. Валенсия - Райо Вальекано 1:1 (Примера)

10.05. Атлетик - Валенсия 0:1 (Примера)

02.05. Валенсия - Атлетико 0:2 (Примера)

25.04. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)

21.04. Мальорка - Валенсия 1:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 36 30 1 5 91-32 91 2 Реал 36 25 5 6 72-33 80 3 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69 4 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66 5 Бетис 36 14 15 7 56-44 57 6 Сельта 36 13 11 12 51-47 50 7 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48 8 Реал Сосьедад 36 11 12 13 55-56 45 9 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44 10 Райо Вальекано 36 10 14 12 37-43 44 11 Валенсия 36 11 10 15 39-51 43 12 Севилья 36 12 7 17 46-58 43 13 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42 14 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42 15 Жирона 36 9 13 14 38-53 40 16 Алавес 36 10 10 16 42-54 40 17 Эльче 36 9 12 15 47-56 39 18 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39 19 Леванте 36 10 9 17 44-59 39 20 Реал Овьедо 36 6 11 19 26-56 29

"Реал Сосьедад" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

"Валенсия" в последнее время играет компактно в обороне и мало пропускает, но и высокой результативностью не отличается. "Реал Сосьедад" задачу на сезон выполнил, поэтому особенно активно атаковать ему не нужно. Считаем, что в матче будет забито не больше 3-х голов. Прогноз – ТМ 3 за коэффициент 1,58 (по линии БК betking).