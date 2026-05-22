Хетафе – Осасуна. Анонс и прогноз матча 38-го тура Ла Лиги на 23.05.2026

Ла Лига. 38-й тур

23 мая 2026 года. 22:00. Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

Трансляция: MEGOGO Futbol 7 (Ukr)

"Хетафе" будет бороться за путевку в Лигу конференций, "Осасуна" – за место в Ла Лиге. У команд разные задачи, но цель одна – не потерять драгоценные очки. Нас ожидает матч-борьба. У кого больше шансов на победу? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" занимает 7-е место (48 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 14 матчей, завершила вничью 6, проиграла 17; забила 31 гол, пропустила 38.

Окончание сезона "Хетафе" проводит нестабильно. В последних пяти матчах "темно-синие" одержали всего одну победу над "Мальоркой" (3:1). И следует признать, что таким результатом очень удивили болельщиков потому, что это был первый матч за весь сезон (Ла Лига), когда "Хетафе" смог реализовать три момента. Перед матчем с "Мальоркой" подопечные Бордоласа проиграли "Барселоне" (0:2) и "Райо Вальекано" (0:2); плюс провели совершенно невыразительный матч с "Реал Овьедо" (0:0). В 37-ом туре подопечные Хосе Бордоласа проиграли "Эльче" (1:0).

"Хетафе" – очень неудобный соперник на своем поле. Команда умеет разрушать атаки оппонентов и стоять стеной у своих ворот. Но в конце сезона одна из самых оборонительных команд начинает спотыкаться. Атакующая сила у "Хетафе" очень слабая. Минимум моментов, минимум реализации.

Стиль футбола Хосе Бордоласа – изматывать соперника медленным темпом, постоянной борьбой и большими паузами. Благодаря этому "Хетафе" сбивает темп соперников с более открытым футболом. Таким образом "темно-синие" успешно дошли до седьмого места.

На домашнем стадионе "Хетафе" играет более агрессивно в атаке, дисциплинированно в обороне. В последних десяти матчах Ла Лиги на домашнем стадионе подопечные Бордоласа одержали 4 победы, 1 матч завершили вничью и 4 матча проиграли. Следует признать, что "Хетафе" на родном стадионе может спокойно отобрать очки у любого соперника. "Темно-синие" выиграли у "Вильярреала" (2:1), "Бетиса" (2:0), "Атлетик" (2:0), "Мальорки" (2:1).

Новости "Осасуны"

"Осасуна" занимает 16-е место (42 очка) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 11 матчей, завершила вничью 9, проиграла 17; забила 44 гола, пропустила 49.

На протяжении сезона "Осасуна" играла нестабильно – то взлетала, то падала. На данный момент команда пребывает в состоянии падения. И это очень тревожно – "Осасуна" в одном шаге от зоны вылета. В последних пяти матчах "красные" одержали только 1 победу – над "Севильей" (2:1). Последующие четыре матча – сплошное разочарование. Проиграли "Барселоне" (1:2), "Леванте" (3:2), "Атлетико Мадрид" (1:2), "Эспаньолу" (1:2).

"Осасуна" старается играть в атакующий футбол. Команда создает достаточно много моментов у ворот соперника. Даже в матче с "Барселоной" подопечные Лиски совершили 4 удара в створ ворот против 3-х от соперника. Но реализация хромает, как впрочем и оборона.

В гостях "Осасуна" играет гораздо хуже, чем дома. В последних десяти гостевых матчах 1 победа, две ничьи и 7 поражений. Особенно тяжело играть "красным" с соперниками, которые перекрывают все пути к своим воротам и не оставляют пространство для маневра. К таким командам относится и соперник "Осасуны" в решающем матче сезона – "Хетафе".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 37 31 1 5 94-33 94 2 Реал 37 26 5 6 73-33 83 3 Вильярреал 37 21 6 10 67-45 69 4 Атлетико 37 21 6 10 61-39 69 5 Бетис 37 14 15 8 57-47 57 6 Сельта 37 13 12 12 52-48 51 7 Хетафе 37 14 6 17 31-38 48 8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39-43 47 9 Валенсия 37 12 10 15 43-54 46 10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58-60 45 11 Эспаньол 37 12 9 16 42-54 45 12 Атлетик 37 13 6 18 41-54 45 13 Севилья 37 12 7 18 46-59 43 14 Алавес 37 11 10 16 43-54 43 15 Леванте 37 11 9 17 46-59 42 16 Осасуна 37 11 9 17 44-49 42 17 Эльче 37 10 12 15 48-56 42 18 Жирона 37 9 13 15 38-54 40 19 Мальорка 37 10 9 18 44-57 39 20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

Последние матчи команд

17.09.2023. Ла Лига

Хетафе – Осасуна 3:2

21.01.2024. Ла Лига

Осасуна – Хетафе 3:2

05.10.2024. Ла Лига

Хетафе – Осасуна 1:1

16.03.2025. Ла Лига

Осасуна – Хетафе 1:2

03.10.2025. Ла Лига

Осасуна – Хетафе 2:1

Цифры и факты

"Хетафе" в последних пяти матчах Ла Лиги выиграла 1 матч, завершила вничью 1, проиграла 3;

"Хетафе" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 0,6 голов, пропускает 1,2 гола за 90 минут;

"Осасуна" в последних пяти матчах Ла Лиги выиграла 1 матч, проиграла 4;

"Осасуна" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1,4 мяча, пропускает 2 гола за 90 минут.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Хетафе" травмирован Хуанми. Дисквалифицированы Джене (красная карточка) и Сатриано (перебор желтых). Отсутствие основных игроков больно бьет по ротации. Единственный хороший момент – восстановился центральный нападающий Борха Майораль и, возможно, выйдет на замену в этом матче.

Ориентировочный состав (5 – 3 – 2): Сориа — Иглесиас Санчес, Абкар, Дуарте, Ромеро, Давинчи — Милья, Дамиан, Арамбарри — Мартин, Васкес Главный тренер: Хосе Бордалас

У "Осасуны" травмирован Моро. У Муньоса перебор желтых карточек.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Эррера — Галан, Бойомо, Катена, Розье — Торро, Монкайола — Барха, Орос, Гарсия — Будимир Главный тренер: Алессио Лиски

Прогноз на матч между "Хетафе" и "Осасуной" от UA-Футбол

"Хетафе" с дисциплиной в обороне и с низкой реализацией редких моментов будет стараться навязать борьбу и не развивать темп матча. Подопечные Хосе Бордоласа умеют терпеливо ждать, пока соперник допустит ошибку и быстро контратаковать. "Осасуна" будет стараться атаковать и реализовывать моменты за счет индивидуального мастерства Анте Будимира. Для "красных" не проблема подстроиться под темп игры соперника. Но оборона гостей тоже не впечатляет, особенно в гостевых матчах.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.