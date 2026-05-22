Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хетафе – Осасуна. Анонс и прогноз матча 38-го тура Ла Лиги на 23.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Хетафе" и "Осасуной" в рамках чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига. 38-й тур
23 мая 2026 года. 22:00. Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"
Трансляция: MEGOGO Futbol 7 (Ukr)
"Хетафе" будет бороться за путевку в Лигу конференций, "Осасуна" – за место в Ла Лиге. У команд разные задачи, но цель одна – не потерять драгоценные очки. Нас ожидает матч-борьба. У кого больше шансов на победу? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.
Новости "Хетафе"
"Хетафе" занимает 7-е место (48 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 14 матчей, завершила вничью 6, проиграла 17; забила 31 гол, пропустила 38.
Окончание сезона "Хетафе" проводит нестабильно. В последних пяти матчах "темно-синие" одержали всего одну победу над "Мальоркой" (3:1). И следует признать, что таким результатом очень удивили болельщиков потому, что это был первый матч за весь сезон (Ла Лига), когда "Хетафе" смог реализовать три момента. Перед матчем с "Мальоркой" подопечные Бордоласа проиграли "Барселоне" (0:2) и "Райо Вальекано" (0:2); плюс провели совершенно невыразительный матч с "Реал Овьедо" (0:0). В 37-ом туре подопечные Хосе Бордоласа проиграли "Эльче" (1:0).
"Хетафе" – очень неудобный соперник на своем поле. Команда умеет разрушать атаки оппонентов и стоять стеной у своих ворот. Но в конце сезона одна из самых оборонительных команд начинает спотыкаться. Атакующая сила у "Хетафе" очень слабая. Минимум моментов, минимум реализации.
Стиль футбола Хосе Бордоласа – изматывать соперника медленным темпом, постоянной борьбой и большими паузами. Благодаря этому "Хетафе" сбивает темп соперников с более открытым футболом. Таким образом "темно-синие" успешно дошли до седьмого места.
На домашнем стадионе "Хетафе" играет более агрессивно в атаке, дисциплинированно в обороне. В последних десяти матчах Ла Лиги на домашнем стадионе подопечные Бордоласа одержали 4 победы, 1 матч завершили вничью и 4 матча проиграли. Следует признать, что "Хетафе" на родном стадионе может спокойно отобрать очки у любого соперника. "Темно-синие" выиграли у "Вильярреала" (2:1), "Бетиса" (2:0), "Атлетик" (2:0), "Мальорки" (2:1).
Новости "Осасуны"
"Осасуна" занимает 16-е место (42 очка) в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выиграла 11 матчей, завершила вничью 9, проиграла 17; забила 44 гола, пропустила 49.
На протяжении сезона "Осасуна" играла нестабильно – то взлетала, то падала. На данный момент команда пребывает в состоянии падения. И это очень тревожно – "Осасуна" в одном шаге от зоны вылета. В последних пяти матчах "красные" одержали только 1 победу – над "Севильей" (2:1). Последующие четыре матча – сплошное разочарование. Проиграли "Барселоне" (1:2), "Леванте" (3:2), "Атлетико Мадрид" (1:2), "Эспаньолу" (1:2).
"Осасуна" старается играть в атакующий футбол. Команда создает достаточно много моментов у ворот соперника. Даже в матче с "Барселоной" подопечные Лиски совершили 4 удара в створ ворот против 3-х от соперника. Но реализация хромает, как впрочем и оборона.
В гостях "Осасуна" играет гораздо хуже, чем дома. В последних десяти гостевых матчах 1 победа, две ничьи и 7 поражений. Особенно тяжело играть "красным" с соперниками, которые перекрывают все пути к своим воротам и не оставляют пространство для маневра. К таким командам относится и соперник "Осасуны" в решающем матче сезона – "Хетафе".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|37
|31
|1
|5
|94-33
|94
|2
|Реал
|37
|26
|5
|6
|73-33
|83
|3
|Вильярреал
|37
|21
|6
|10
|67-45
|69
|4
|Атлетико
|37
|21
|6
|10
|61-39
|69
|5
|Бетис
|37
|14
|15
|8
|57-47
|57
|6
|Сельта
|37
|13
|12
|12
|52-48
|51
|7
|Хетафе
|37
|14
|6
|17
|31-38
|48
|8
|Райо Вальекано
|37
|11
|14
|12
|39-43
|47
|9
|Валенсия
|37
|12
|10
|15
|43-54
|46
|10
|Реал Сосьедад
|37
|11
|12
|14
|58-60
|45
|11
|Эспаньол
|37
|12
|9
|16
|42-54
|45
|12
|Атлетик
|37
|13
|6
|18
|41-54
|45
|13
|Севилья
|37
|12
|7
|18
|46-59
|43
|14
|Алавес
|37
|11
|10
|16
|43-54
|43
|15
|Леванте
|37
|11
|9
|17
|46-59
|42
|16
|Осасуна
|37
|11
|9
|17
|44-49
|42
|17
|Эльче
|37
|10
|12
|15
|48-56
|42
|18
|Жирона
|37
|9
|13
|15
|38-54
|40
|19
|Мальорка
|37
|10
|9
|18
|44-57
|39
|20
|Реал Овьедо
|37
|6
|11
|20
|26-57
|29
Последние матчи команд
- 17.09.2023. Ла Лига
- Хетафе – Осасуна 3:2
- 21.01.2024. Ла Лига
- Осасуна – Хетафе 3:2
- 05.10.2024. Ла Лига
- Хетафе – Осасуна 1:1
- 16.03.2025. Ла Лига
- Осасуна – Хетафе 1:2
- 03.10.2025. Ла Лига
- Осасуна – Хетафе 2:1
Цифры и факты
- "Хетафе" в последних пяти матчах Ла Лиги выиграла 1 матч, завершила вничью 1, проиграла 3;
- "Хетафе" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 0,6 голов, пропускает 1,2 гола за 90 минут;
- "Осасуна" в последних пяти матчах Ла Лиги выиграла 1 матч, проиграла 4;
- "Осасуна" в последних пяти матчах Ла Лиги забивает в среднем 1,4 мяча, пропускает 2 гола за 90 минут.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Хетафе" травмирован Хуанми. Дисквалифицированы Джене (красная карточка) и Сатриано (перебор желтых). Отсутствие основных игроков больно бьет по ротации. Единственный хороший момент – восстановился центральный нападающий Борха Майораль и, возможно, выйдет на замену в этом матче.
Ориентировочный состав (5 – 3 – 2): Сориа — Иглесиас Санчес, Абкар, Дуарте, Ромеро, Давинчи — Милья, Дамиан, Арамбарри — Мартин, Васкес
Главный тренер: Хосе Бордалас
У "Осасуны" травмирован Моро. У Муньоса перебор желтых карточек.
Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Эррера — Галан, Бойомо, Катена, Розье — Торро, Монкайола — Барха, Орос, Гарсия — Будимир
Главный тренер: Алессио Лиски
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Хетафе" и "Осасуной" от UA-Футбол
"Хетафе" с дисциплиной в обороне и с низкой реализацией редких моментов будет стараться навязать борьбу и не развивать темп матча. Подопечные Хосе Бордоласа умеют терпеливо ждать, пока соперник допустит ошибку и быстро контратаковать. "Осасуна" будет стараться атаковать и реализовывать моменты за счет индивидуального мастерства Анте Будимира. Для "красных" не проблема подстроиться под темп игры соперника. Но оборона гостей тоже не впечатляет, особенно в гостевых матчах.
Наш прогноз: ТМ 2,5 (кф 1.42 за лінією БК betking)
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
