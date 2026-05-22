Реал - Атлетик. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.2026

Последний тур сезона в Мадриде - это не про интригу таблицы, а про эмоции и прощания. "Реал" и "Атлетик" выходят на "Бернабеу" в матче, где важнее не очки, а финальные аккорды непростого сезона для обеих команд.

"Реал" - "Атлетик" 22:00

Ла Лига. 38-й тур.

23 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Видеотрансляция: Megogo 3

"Реал": последние новости

"Реал" уже гарантировал себе второе место в таблице. Перед заключительным туром мадридцы отстают от "Барселоны" на 11 баллов. Сезон для клуба получился противоречивым и по его меркам - откровенно неудачным: трофеев не будет, а поражение в Эль Класико (0:2) окончательно лишило шансов на чемпионство.

Отдельная линия вокруг матча - прощание с главным тренером и символами эпохи. Альваро Арбелоа уже подтвердил, что покинет "Реал" по окончании сезона. Уход испанца воспринимается как завершение переходного этапа перед новой эпохой, и в прессе уже активно обсуждается возвращение Жозе Моуринью в качестве следующего наставника.

Ещё более эмоциональным вечер делает прощание с Дани Карвахалем. Капитан покидает "Реал" после сезона - в его честь состоится церемония на "Бернабеу". Также летом "сливочные" расстанутся с Давидом Алабой - контракт австрийца не будет продлён.

Кадровая ситуация остаётся сложной. Из-за травм не сыграют Родриго, Арда Гюлер, Ферлан Менди и Эдер Милитао, из-за решения тренера - еще один покидающий клуб - Дани Себальос. Под вопросом участие Андрея Лунина, Винисиуса Жуниора и Орельена Чуамени, тогда как Федерико Вальверде близок к возвращению после повреждения.

Ориентировочный состав: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Хейсен, Фран - Вальверде, Камавинга, Беллингем - Браим, Мбаппе, Гонсало

"Атлетик": последние новости

"Атлетик" находится в состоянии затяжного спада и фактически без турнирной мотивации. Подопечные Эрнесто Вальверде занимают 12-е место в чемпионате, потеряв шансы на еврокубки. Если в прошлом сезоне баски финишировали в зоне Лиги чемпионов, то нынешняя кампания стала заметным шагом назад: падение результатов после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании оказалось ощутимым, и команда так и не смогла вернуться на прежний уровень.

Финиш сезона у "Атлетика" получился скомканным. В последних турах "красно-белые" набирали очки нестабильно: всего одна победа за пять матчей.

Главный фактор спада - оборона, которая в прошлом считалась одной из самых надёжных в Ла Лиге. Дополнительный удар по стабильности наносит форма вратаря Уная Симона, который проводит менее уверенный отрезок, чем в предыдущие сезоны.

Стоит отметить, что будущая игра с "Реалом" станет последней в "Атлетике" как для Эрнесто Вальверде, так и для защитника Иньиго Лекуэ - и тот, и другой уже попрощались с болельщиками в Бильбао в предыдущем туре.

В лазарете у "Атлетика" находятся Нико Уильямс, Ойхан Сансет, под вопросом готовность Унаи Эгилузы, Дани Вивиана, Унаи Гомеса и Бената Прадоса. Юри Берчиче, в то же время, дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

Ориентировочный состав: Симон - Горосабель, Альварес, Ляпорт, Бойро - Руис, Хаурегисар - Беренгер, Наварро, Н. Вильямс - Гурусета

Последние матчи

"Реал":

17.05. Севилья - Реал 0:1 (Ла Лига)

14.05. Реал - Овьедо 2:0 (Ла Лига)

10.05. Барселона - Реал 2:0 (Ла Лига)

03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)

24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)

"Атлетик":

17.05. Атлетик - Сельта 1:1 (Ла Лига)

13.05. Эспаньол – Атлетик 2:0 (Ла Лига)

10.05. Атлетик – Валенсия 0:1 (Ла Лига)

02.05. Алавес – Атлетик 2:4 (Ла Лига)

25.04. Атлетико – Атлетик 3:2 (Ла Лига)

Последние личные встречи

03.12.25. Атлетик - Реал 0:3 (Ла Лига)

20.04.25. Реал - Атлетик 1:0 (Ла Лига)

04.12.24. Атлетик - Реал 2:1 (Ла Лига)

31.03.24. Реал - Атлетик 2:0 (Ла Лига)

12.08.23. Атлетик - Реал 0:2 (Ла Лига)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Барселона 37 31 1 5 94-33 94 2 Реал 37 26 5 6 73-33 83 3 Вильярреал 37 21 6 10 67-45 69 4 Атлетико 37 21 6 10 61-39 69 5 Бетис 37 14 15 8 57-47 57 6 Сельта 37 13 12 12 52-48 51 7 Хетафе 37 14 6 17 31-38 48 8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39-43 47 9 Валенсия 37 12 10 15 43-54 46 10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58-60 45 11 Эспаньол 37 12 9 16 42-54 45 12 Атлетик 37 13 6 18 41-54 45 13 Севилья 37 12 7 18 46-59 43 14 Алавес 37 11 10 16 43-54 43 15 Леванте 37 11 9 17 46-59 42 16 Осасуна 37 11 9 17 44-49 42 17 Эльче 37 10 12 15 48-56 42 18 Жирона 37 9 13 15 38-54 40 19 Мальорка 37 10 9 18 44-57 39 20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

Прогноз от UA-Футбол

"Реал" почти наверняка забьёт дома, а "Атлетик" имеет достаточно качества, чтобы при открытом характере игры поймать свой гол хотя бы один раз.

Наш прогноз - обе команды забьют (да) за 1.63.