Реал - Атлетик. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.2026
Последний тур сезона в Мадриде - это не про интригу таблицы, а про эмоции и прощания. "Реал" и "Атлетик" выходят на "Бернабеу" в матче, где важнее не очки, а финальные аккорды непростого сезона для обеих команд.
"Реал" - "Атлетик" 22:00
Ла Лига. 38-й тур.
23 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Видеотрансляция: Megogo 3
"Реал": последние новости
"Реал" уже гарантировал себе второе место в таблице. Перед заключительным туром мадридцы отстают от "Барселоны" на 11 баллов. Сезон для клуба получился противоречивым и по его меркам - откровенно неудачным: трофеев не будет, а поражение в Эль Класико (0:2) окончательно лишило шансов на чемпионство.
Отдельная линия вокруг матча - прощание с главным тренером и символами эпохи. Альваро Арбелоа уже подтвердил, что покинет "Реал" по окончании сезона. Уход испанца воспринимается как завершение переходного этапа перед новой эпохой, и в прессе уже активно обсуждается возвращение Жозе Моуринью в качестве следующего наставника.
Ещё более эмоциональным вечер делает прощание с Дани Карвахалем. Капитан покидает "Реал" после сезона - в его честь состоится церемония на "Бернабеу". Также летом "сливочные" расстанутся с Давидом Алабой - контракт австрийца не будет продлён.
Кадровая ситуация остаётся сложной. Из-за травм не сыграют Родриго, Арда Гюлер, Ферлан Менди и Эдер Милитао, из-за решения тренера - еще один покидающий клуб - Дани Себальос. Под вопросом участие Андрея Лунина, Винисиуса Жуниора и Орельена Чуамени, тогда как Федерико Вальверде близок к возвращению после повреждения.
Ориентировочный состав: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Хейсен, Фран - Вальверде, Камавинга, Беллингем - Браим, Мбаппе, Гонсало
"Атлетик": последние новости
"Атлетик" находится в состоянии затяжного спада и фактически без турнирной мотивации. Подопечные Эрнесто Вальверде занимают 12-е место в чемпионате, потеряв шансы на еврокубки. Если в прошлом сезоне баски финишировали в зоне Лиги чемпионов, то нынешняя кампания стала заметным шагом назад: падение результатов после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании оказалось ощутимым, и команда так и не смогла вернуться на прежний уровень.
Финиш сезона у "Атлетика" получился скомканным. В последних турах "красно-белые" набирали очки нестабильно: всего одна победа за пять матчей.
Главный фактор спада - оборона, которая в прошлом считалась одной из самых надёжных в Ла Лиге. Дополнительный удар по стабильности наносит форма вратаря Уная Симона, который проводит менее уверенный отрезок, чем в предыдущие сезоны.
Стоит отметить, что будущая игра с "Реалом" станет последней в "Атлетике" как для Эрнесто Вальверде, так и для защитника Иньиго Лекуэ - и тот, и другой уже попрощались с болельщиками в Бильбао в предыдущем туре.
В лазарете у "Атлетика" находятся Нико Уильямс, Ойхан Сансет, под вопросом готовность Унаи Эгилузы, Дани Вивиана, Унаи Гомеса и Бената Прадоса. Юри Берчиче, в то же время, дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.
Ориентировочный состав: Симон - Горосабель, Альварес, Ляпорт, Бойро - Руис, Хаурегисар - Беренгер, Наварро, Н. Вильямс - Гурусета
Последние матчи
"Реал":
- 17.05. Севилья - Реал 0:1 (Ла Лига)
- 14.05. Реал - Овьедо 2:0 (Ла Лига)
- 10.05. Барселона - Реал 2:0 (Ла Лига)
- 03.05. Эспаньол - Реал 0:2 (Ла Лига)
- 24.04. Бетис - Реал 1:1 (Ла Лига)
"Атлетик":
- 17.05. Атлетик - Сельта 1:1 (Ла Лига)
- 13.05. Эспаньол – Атлетик 2:0 (Ла Лига)
- 10.05. Атлетик – Валенсия 0:1 (Ла Лига)
- 02.05. Алавес – Атлетик 2:4 (Ла Лига)
- 25.04. Атлетико – Атлетик 3:2 (Ла Лига)
Последние личные встречи
- 03.12.25. Атлетик - Реал 0:3 (Ла Лига)
- 20.04.25. Реал - Атлетик 1:0 (Ла Лига)
- 04.12.24. Атлетик - Реал 2:1 (Ла Лига)
- 31.03.24. Реал - Атлетик 2:0 (Ла Лига)
- 12.08.23. Атлетик - Реал 0:2 (Ла Лига)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|37
|31
|1
|5
|94-33
|94
|2
|37
|26
|5
|6
|73-33
|83
|3
|37
|21
|6
|10
|67-45
|69
|4
|37
|21
|6
|10
|61-39
|69
|5
|37
|14
|15
|8
|57-47
|57
|6
|37
|13
|12
|12
|52-48
|51
|7
|37
|14
|6
|17
|31-38
|48
|8
|37
|11
|14
|12
|39-43
|47
|9
|37
|12
|10
|15
|43-54
|46
|10
|37
|11
|12
|14
|58-60
|45
|11
|37
|12
|9
|16
|42-54
|45
|12
|37
|13
|6
|18
|41-54
|45
|13
|37
|12
|7
|18
|46-59
|43
|14
|37
|11
|10
|16
|43-54
|43
|15
|37
|11
|9
|17
|46-59
|42
|16
|37
|11
|9
|17
|44-49
|42
|17
|37
|10
|12
|15
|48-56
|42
|18
|37
|9
|13
|15
|38-54
|40
|19
|37
|10
|9
|18
|44-57
|39
|20
|37
|6
|11
|20
|26-57
|29
Ставки и коэффициенты
Прогноз от UA-Футбол
"Реал" почти наверняка забьёт дома, а "Атлетик" имеет достаточно качества, чтобы при открытом характере игры поймать свой гол хотя бы один раз.
Наш прогноз - обе команды забьют (да) за 1.63.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
