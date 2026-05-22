Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26

В заключительном туре испанской Ла Лиги на стадионе "Месталья" состоится противостояние между "Валенсией" и "Барселоной". Пока каталонцы уже гарантировали себе чемпионский титул и стремятся красиво завершить сезон, "летучие мыши" отчаянно борются за еврокубковую зону. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Ла Лига. 38-й тур

23 мая. Валенсия (Месталья)

"Валенсия" 22:00 "Барселона"

Трансляция: MEGOGO Футбол 4



Новости "Валенсии"

Хозяева поля подходят к финальному туру на девятой строчке в таблице, имея в активе 12 побед, 10 ничьих и 15 поражений с отрицательной разницей голов (-11). "Валенсия" сейчас ведет упорную борьбу за седьмое место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций и от которого команда отстает всего на два зачетных пункта. Недавняя яркая победа над "Реал Сосьедадом" со счетом 4:3 сохранила "летучих мышей" в игре. Однако общая статистика выступлений на "Месталье" демонстрирует нестабильность: в последних восьми домашних встречах команда уступила четыре раза. В среднем за сезон левантийцы забивают 1.16 мяча за игру, пропуская 1.46.

Головной болью для Карлоса Корберана стал переполненный лазарет накануне важнейшей игры сезона. Из-за дисквалификации матч пропустит Эрай Джемерт, а Муктар Диакаби точно вне игры из-за травмы. Под большим вопросом остается участие ряда ключевых исполнителей, среди которых Димитри Фулькье, Хосе Гайя, Ренцо Саравия, Хосе Копете и Лукас Бельтран. Кроме того, исторически "Барселона" является крайне неудобным соперником для "Валенсии" — последняя победа "летучих мышей" над "блаугранас" в чемпионате датирована еще январем 2020 года, а в последних трех очных противостояниях левантийцы пропустили целых 18 голов.

Новости "Барселоны"

"Барселона" под руководством Ханси Флика проводит выдающийся внутренний сезон, завоевав золотые медали Ла Лиги за три тура до финиша и выиграв Суперкубок Испании. Каталонцы единолично возглавляют турнирную таблицу с 94 очками (31 победа в 37 поединках) и имеют фантастическую разницу мячей (+61). "Сине-гранатовые" демонстрируют лучшую атаку в лиге, забив 94 гола (2.54 в среднем за матч), и отличаются железобетонной обороной на выезде, где оформили 10 "сухих" поединков из 20 последних. Накануне визита на "Месталью" команда Флика обыграла "Реал Бетис" (3:1), закрыв недавнюю выездную осечку с "Алавесом".

В кадровом плане у гостей есть как потери, так и серьезное усиление. Гру пропустят Ламин Ямаль и Фермин Лопес. В то же время Маркус Рашфорд, Френки де Йонг и Ферран Торрес полностью восстановились и готовы выйти на поле. Отдельным подтекстом встречи станет прощальный матч Роберта Левандовского в футболке "Барселоны" — польский форвард традиционно является ночным кошмаром для защиты "Валенсии", забив 9 мячей в 6 предыдущих встречах против этого клуба. Каталонцы не проигрывают "летучим мышам" уже 12 матчей подряд во всех турнирах и настроены исключительно на победную точку в сезоне.

Ориентировочные составы

"Валенсия": Димитриевски – Таррега, Гайя, Саравия, Васкес – Родригес, Риоха, Лопес, Пепелу – Дуро, Данджума

"Барселона": Гарсия – Канселу, Кубарси, Кунде, Мартин – Гави, Педри, Ольмо – Левандовски, Рафинья, Рашфорд

Статистика личных встреч

14.09.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 6:0 "Валенсия"

06.02.2025. Кубок Испании. "Валенсия" 0:5 "Барселона"

26.01.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 7:1 "Валенсия"

17.08.2024. Чемпионат Испании. "Валенсия" 1:2 "Барселона"

29.04.2024. Чемпионат Испании. "Барселона" 4:2 "Валенсия"

Последние матчи "Валенсии"

17.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" 3:4 "Валенсия"

14.05.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 1:1 "Райо Вальекано"

10.05.2026. Чемпионат Испании. "Атлетик Бильбао" 0:1 "Валенсия"

02.05.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 0:2 "Атлетико"

25.04.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 2:1 "Жирона"

Последние матчи "Барселоны"

17.05.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 3:1 "Реал Бетис"

13.05.2026. Чемпионат Испании. "Алавес" 1:0 "Барселона"

10.05.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 2:0 "Реал Мадрид"

02.05.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 1:2 "Барселона"

25.04.2026. Чемпионат Испании. "Хетафе" 0:2 "Барселона"

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 37 31 1 5 94-33 94 2 Реал 37 26 5 6 73-33 83 3 Вильярреал 37 21 6 10 67-45 69 4 Атлетико 37 21 6 10 61-39 69 5 Бетис 37 14 15 8 57-47 57 6 Сельта 37 13 12 12 52-48 51 7 Хетафе 37 14 6 17 31-38 48 8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39-43 47 9 Валенсия 37 12 10 15 43-54 46 10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58-60 45 11 Эспаньол 37 12 9 16 42-54 45 12 Атлетик 37 13 6 18 41-54 45 13 Севилья 37 12 7 18 46-59 43 14 Алавес 37 11 10 16 43-54 43 15 Леванте 37 11 9 17 46-59 42 16 Осасуна 37 11 9 17 44-49 42 17 Эльче 37 10 12 15 48-56 42 18 Жирона 37 9 13 15 38-54 40 19 Мальорка 37 10 9 18 44-57 39 20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Валенсия" - "Барселона" : прогноз от UA-Футбол

"Валенсии" необходимо рисковать и идти вперед ради сохранения шансов на еврокубки, что откроет свободные зоны для мощной атаки "Барселоны". Несмотря на кадровые проблемы хозяев, мотивация и фактор родных трибун должны помочь им забить. В то же время атакующий потенциал обновленного состава каталонцев вряд ли оставит шансы обескровленной обороне "летучих мышей". Прогнозируем результативный футбол.

Наша ставка: Тотал больше 2.5 (ТБ 2.5).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.