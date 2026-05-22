Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26
В заключительном туре испанской Ла Лиги на стадионе "Месталья" состоится противостояние между "Валенсией" и "Барселоной". Пока каталонцы уже гарантировали себе чемпионский титул и стремятся красиво завершить сезон, "летучие мыши" отчаянно борются за еврокубковую зону. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!
Ла Лига. 38-й тур
23 мая. Валенсия (Месталья)
"Валенсия" 22:00 "Барселона"
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Новости "Валенсии"
Хозяева поля подходят к финальному туру на девятой строчке в таблице, имея в активе 12 побед, 10 ничьих и 15 поражений с отрицательной разницей голов (-11). "Валенсия" сейчас ведет упорную борьбу за седьмое место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций и от которого команда отстает всего на два зачетных пункта. Недавняя яркая победа над "Реал Сосьедадом" со счетом 4:3 сохранила "летучих мышей" в игре. Однако общая статистика выступлений на "Месталье" демонстрирует нестабильность: в последних восьми домашних встречах команда уступила четыре раза. В среднем за сезон левантийцы забивают 1.16 мяча за игру, пропуская 1.46.
Головной болью для Карлоса Корберана стал переполненный лазарет накануне важнейшей игры сезона. Из-за дисквалификации матч пропустит Эрай Джемерт, а Муктар Диакаби точно вне игры из-за травмы. Под большим вопросом остается участие ряда ключевых исполнителей, среди которых Димитри Фулькье, Хосе Гайя, Ренцо Саравия, Хосе Копете и Лукас Бельтран. Кроме того, исторически "Барселона" является крайне неудобным соперником для "Валенсии" — последняя победа "летучих мышей" над "блаугранас" в чемпионате датирована еще январем 2020 года, а в последних трех очных противостояниях левантийцы пропустили целых 18 голов.
Новости "Барселоны"
"Барселона" под руководством Ханси Флика проводит выдающийся внутренний сезон, завоевав золотые медали Ла Лиги за три тура до финиша и выиграв Суперкубок Испании. Каталонцы единолично возглавляют турнирную таблицу с 94 очками (31 победа в 37 поединках) и имеют фантастическую разницу мячей (+61). "Сине-гранатовые" демонстрируют лучшую атаку в лиге, забив 94 гола (2.54 в среднем за матч), и отличаются железобетонной обороной на выезде, где оформили 10 "сухих" поединков из 20 последних. Накануне визита на "Месталью" команда Флика обыграла "Реал Бетис" (3:1), закрыв недавнюю выездную осечку с "Алавесом".
В кадровом плане у гостей есть как потери, так и серьезное усиление. Гру пропустят Ламин Ямаль и Фермин Лопес. В то же время Маркус Рашфорд, Френки де Йонг и Ферран Торрес полностью восстановились и готовы выйти на поле. Отдельным подтекстом встречи станет прощальный матч Роберта Левандовского в футболке "Барселоны" — польский форвард традиционно является ночным кошмаром для защиты "Валенсии", забив 9 мячей в 6 предыдущих встречах против этого клуба. Каталонцы не проигрывают "летучим мышам" уже 12 матчей подряд во всех турнирах и настроены исключительно на победную точку в сезоне.
Ориентировочные составы
"Валенсия": Димитриевски – Таррега, Гайя, Саравия, Васкес – Родригес, Риоха, Лопес, Пепелу – Дуро, Данджума
"Барселона": Гарсия – Канселу, Кубарси, Кунде, Мартин – Гави, Педри, Ольмо – Левандовски, Рафинья, Рашфорд
Статистика личных встреч
- 14.09.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 6:0 "Валенсия"
- 06.02.2025. Кубок Испании. "Валенсия" 0:5 "Барселона"
- 26.01.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 7:1 "Валенсия"
- 17.08.2024. Чемпионат Испании. "Валенсия" 1:2 "Барселона"
- 29.04.2024. Чемпионат Испании. "Барселона" 4:2 "Валенсия"
Последние матчи "Валенсии"
- 17.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" 3:4 "Валенсия"
- 14.05.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 1:1 "Райо Вальекано"
- 10.05.2026. Чемпионат Испании. "Атлетик Бильбао" 0:1 "Валенсия"
- 02.05.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 0:2 "Атлетико"
- 25.04.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 2:1 "Жирона"
Последние матчи "Барселоны"
- 17.05.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 3:1 "Реал Бетис"
- 13.05.2026. Чемпионат Испании. "Алавес" 1:0 "Барселона"
- 10.05.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 2:0 "Реал Мадрид"
- 02.05.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 1:2 "Барселона"
- 25.04.2026. Чемпионат Испании. "Хетафе" 0:2 "Барселона"
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|37
|31
|1
|5
|94-33
|94
|2
|Реал
|37
|26
|5
|6
|73-33
|83
|3
|Вильярреал
|37
|21
|6
|10
|67-45
|69
|4
|Атлетико
|37
|21
|6
|10
|61-39
|69
|5
|Бетис
|37
|14
|15
|8
|57-47
|57
|6
|Сельта
|37
|13
|12
|12
|52-48
|51
|7
|Хетафе
|37
|14
|6
|17
|31-38
|48
|8
|Райо Вальекано
|37
|11
|14
|12
|39-43
|47
|9
|Валенсия
|37
|12
|10
|15
|43-54
|46
|10
|Реал Сосьедад
|37
|11
|12
|14
|58-60
|45
|11
|Эспаньол
|37
|12
|9
|16
|42-54
|45
|12
|Атлетик
|37
|13
|6
|18
|41-54
|45
|13
|Севилья
|37
|12
|7
|18
|46-59
|43
|14
|Алавес
|37
|11
|10
|16
|43-54
|43
|15
|Леванте
|37
|11
|9
|17
|46-59
|42
|16
|Осасуна
|37
|11
|9
|17
|44-49
|42
|17
|Эльче
|37
|10
|12
|15
|48-56
|42
|18
|Жирона
|37
|9
|13
|15
|38-54
|40
|19
|Мальорка
|37
|10
|9
|18
|44-57
|39
|20
|Реал Овьедо
|37
|6
|11
|20
|26-57
|29
"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Валенсии" необходимо рисковать и идти вперед ради сохранения шансов на еврокубки, что откроет свободные зоны для мощной атаки "Барселоны". Несмотря на кадровые проблемы хозяев, мотивация и фактор родных трибун должны помочь им забить. В то же время атакующий потенциал обновленного состава каталонцев вряд ли оставит шансы обескровленной обороне "летучих мышей". Прогнозируем результативный футбол.
Наша ставка: Тотал больше 2.5 (ТБ 2.5).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
