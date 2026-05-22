  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26

Испания
Обновлено

Валенсия – Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.05.26 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26

UA-Футбол

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном туре испанской Ла Лиги на стадионе "Месталья" состоится противостояние между "Валенсией" и "Барселоной". Пока каталонцы уже гарантировали себе чемпионский титул и стремятся красиво завершить сезон, "летучие мыши" отчаянно борются за еврокубковую зону. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!

Содержание

Ла Лига. 38-й тур
23 мая. Валенсия (Месталья)
"Валенсия" 22:00 "Барселона"
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Валенсия – Барселона
Смотреть трансляцию

Новости "Валенсии"

Хозяева поля подходят к финальному туру на девятой строчке в таблице, имея в активе 12 побед, 10 ничьих и 15 поражений с отрицательной разницей голов (-11). "Валенсия" сейчас ведет упорную борьбу за седьмое место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций и от которого команда отстает всего на два зачетных пункта. Недавняя яркая победа над "Реал Сосьедадом" со счетом 4:3 сохранила "летучих мышей" в игре. Однако общая статистика выступлений на "Месталье" демонстрирует нестабильность: в последних восьми домашних встречах команда уступила четыре раза. В среднем за сезон левантийцы забивают 1.16 мяча за игру, пропуская 1.46.

Головной болью для Карлоса Корберана стал переполненный лазарет накануне важнейшей игры сезона. Из-за дисквалификации матч пропустит Эрай Джемерт, а Муктар Диакаби точно вне игры из-за травмы. Под большим вопросом остается участие ряда ключевых исполнителей, среди которых Димитри Фулькье, Хосе Гайя, Ренцо Саравия, Хосе Копете и Лукас Бельтран. Кроме того, исторически "Барселона" является крайне неудобным соперником для "Валенсии" — последняя победа "летучих мышей" над "блаугранас" в чемпионате датирована еще январем 2020 года, а в последних трех очных противостояниях левантийцы пропустили целых 18 голов.

Новости "Барселоны"

"Барселона" под руководством Ханси Флика проводит выдающийся внутренний сезон, завоевав золотые медали Ла Лиги за три тура до финиша и выиграв Суперкубок Испании. Каталонцы единолично возглавляют турнирную таблицу с 94 очками (31 победа в 37 поединках) и имеют фантастическую разницу мячей (+61). "Сине-гранатовые" демонстрируют лучшую атаку в лиге, забив 94 гола (2.54 в среднем за матч), и отличаются железобетонной обороной на выезде, где оформили 10 "сухих" поединков из 20 последних. Накануне визита на "Месталью" команда Флика обыграла "Реал Бетис" (3:1), закрыв недавнюю выездную осечку с "Алавесом".

В кадровом плане у гостей есть как потери, так и серьезное усиление. Гру пропустят Ламин Ямаль и Фермин Лопес. В то же время Маркус Рашфорд, Френки де Йонг и Ферран Торрес полностью восстановились и готовы выйти на поле. Отдельным подтекстом встречи станет прощальный матч Роберта Левандовского в футболке "Барселоны" — польский форвард традиционно является ночным кошмаром для защиты "Валенсии", забив 9 мячей в 6 предыдущих встречах против этого клуба. Каталонцы не проигрывают "летучим мышам" уже 12 матчей подряд во всех турнирах и настроены исключительно на победную точку в сезоне.

Ориентировочные составы

"Валенсия": Димитриевски – Таррега, Гайя, Саравия, Васкес – Родригес, Риоха, Лопес, Пепелу – Дуро, Данджума

"Барселона": Гарсия – Канселу, Кубарси, Кунде, Мартин – Гави, Педри, Ольмо – Левандовски, Рафинья, Рашфорд

Статистика личных встреч

  • 14.09.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 6:0 "Валенсия"
  • 06.02.2025. Кубок Испании. "Валенсия" 0:5 "Барселона"
  • 26.01.2025. Чемпионат Испании. "Барселона" 7:1 "Валенсия"
  • 17.08.2024. Чемпионат Испании. "Валенсия" 1:2 "Барселона"
  • 29.04.2024. Чемпионат Испании. "Барселона" 4:2 "Валенсия"

Последние матчи "Валенсии"

  • 17.05.2026. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" 3:4 "Валенсия"
  • 14.05.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 1:1 "Райо Вальекано"
  • 10.05.2026. Чемпионат Испании. "Атлетик Бильбао" 0:1 "Валенсия"
  • 02.05.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 0:2 "Атлетико"
  • 25.04.2026. Чемпионат Испании. "Валенсия" 2:1 "Жирона"

Последние матчи "Барселоны"

  • 17.05.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 3:1 "Реал Бетис"
  • 13.05.2026. Чемпионат Испании. "Алавес" 1:0 "Барселона"
  • 10.05.2026. Чемпионат Испании. "Барселона" 2:0 "Реал Мадрид"
  • 02.05.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 1:2 "Барселона"
  • 25.04.2026. Чемпионат Испании. "Хетафе" 0:2 "Барселона"

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 37 31 1 5 94-33 94
2 Реал Реал 37 26 5 6 73-33 83
3 Вильярреал Вильярреал 37 21 6 10 67-45 69
4 Атлетико Атлетико 37 21 6 10 61-39 69
5 Бетис Бетис 37 14 15 8 57-47 57
6 Сельта Сельта 37 13 12 12 52-48 51
7 Хетафе Хетафе 37 14 6 17 31-38 48
8 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 11 14 12 39-43 47
9 Валенсия Валенсия 37 12 10 15 43-54 46
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 11 12 14 58-60 45
11 Эспаньол Эспаньол 37 12 9 16 42-54 45
12 Атлетик Атлетик 37 13 6 18 41-54 45
13 Севилья Севилья 37 12 7 18 46-59 43
14 Алавес Алавес 37 11 10 16 43-54 43
15 Леванте Леванте 37 11 9 17 46-59 42
16 Осасуна Осасуна 37 11 9 17 44-49 42
17 Эльче Эльче 37 10 12 15 48-56 42
18 Жирона Жирона 37 9 13 15 38-54 40
19 Мальорка Мальорка 37 10 9 18 44-57 39
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

betking
3.60
4.20
1.90
Узнать больше

"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Валенсии" необходимо рисковать и идти вперед ради сохранения шансов на еврокубки, что откроет свободные зоны для мощной атаки "Барселоны". Несмотря на кадровые проблемы хозяев, мотивация и фактор родных трибун должны помочь им забить. В то же время атакующий потенциал обновленного состава каталонцев вряд ли оставит шансы обескровленной обороне "летучих мышей". Прогнозируем результативный футбол.

Наша ставка: Тотал больше 2.5 (ТБ 2.5).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Сельта – Севилья. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26
yellow-arrow
Реал - Атлетик. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.2026
yellow-arrow
Хетафе – Осасуна. Анонс и прогноз матча 38-го тура Ла Лиги на 23.05.2026
Примера Барселона прогноз UA-Футбол Ла Лига ставки Прогнозы Прогноз анонс Валенсия Ла Лига betking
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости