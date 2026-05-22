Сельта – Севилья. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26

В заключительном туре испанской Ла Лиги на стадионе "Балаидос" состоится матч с огромным турнирным весом: "Сельта" принимает "Севилью". Для хозяев поля на кону стоит долгожданная путевка в еврокубки, в то время как андалусийцы уже гарантировали себе прописку в элите и будут играть без лишнего давления, что обещает зрителям яркий и бескомпромиссный футбол.

Ла Лига. 38-й тур

23 мая. Виго. "Эстадио Балаидос"

"Сельта" 22:15 "Севилья"

Новости "Сельты"

Команда Клаудио Хиральдеса проводит весьма успешный сезон по своим меркам и на данный момент занимает шестую строчку в таблице Ла Лиги, имея в активе 51 очко (13 побед, 12 ничьих и 12 поражений). Гарантировать себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий год "кельты" могут благодаря простой математике — в субботней игре им нужна исключительно победа. Ближайший преследователь, "Хетафе", отстает на три пункта и имеет значительно худшую разницу мячей (+4 у "Сельты" против -7 у конкурента), поэтому судьба еврокубкового билета полностью в руках клуба из Виго. В прошлом туре "небесные" расписали ничью 1:1 в гостях с "Атлетиком" из Бильбао, где быстрым голом отличился Виллиот Сведберг.

Парадоксально, но главной проблемой "Сельты" в этом году стали именно домашние матчи на "Балаидосе": команда показала второй худший результат в лиге по играм в родных стенах, одержав всего 5 побед при 8 поражениях. Однако статистика последних очных встреч против "Севильи" вдохновляет болельщиков: галисийцы не проигрывают андалусийцам дома три поединка подряд (одна виктория и две ничьи), а первый круг этого сезона завершился минимальной гостевой победой "кельтов" (1:0). Кадровая ситуация заставляет тренера действовать без защитника Карла Старфельта и полузащитника Мигеля Романа. Также из-за повреждений вне заявки Оскар Мингеса, Фер Лопес и Матиас Весино, однако важнейшая мотивация должна компенсировать эти потери.

Новости "Севильи"

Для "Севильи" нынешняя кампания выдалась крайне нестабильной и сложной, однако подопечные Луиса Гарсии смогли вовремя прийти в себя. Команда занимает 13-е место с 43 очками (12 побед, 7 ничьих и 18 поражений). Серия из трех звитяг подряд в мае позволила клубу заблаговременно отдалиться от опасной зоны вылета и обеспечить себе спокойную жизнь. В крайнем туре "нервионцы" на собственном поле минимально уступили мадридскому "Реалу" (0:1) из-за единственного гола Винисиуса Жуниора, прервав свою успешную серию, однако на общее турнирное положение эта неудача уже не повлияла.

Главным слабым местом севильцев на протяжении всего сезона остается оборона — 59 пропущенных мячей являются одним из худших показателей в текущем розыгрыше Ла Лиги. На выезде андалусийцы играют тяжело: они проиграли 60% из 15 последних гостевых встреч, а в 40% случаев уступали с разницей в два или более голов. В Виго команда приехала с определенными кадровыми экспериментами. Из-за травм матч пропустят Ману Буэно, Маркао, Исаак Ромеро и Джоан Жордан. Кроме того, из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован вингер Хуанлу Санчес. Вся надежда в атаке возлагается на дуэт форвардов Нила Мопе и Акора Адамса, которые постараются воспользоваться нестабильностью защиты хозяев.

Ориентировочные составы

"Сельта Виго": Раду – Алонсо, Лаго, Родригес – Каррейра, Мориба, Руэда, Сотело – Ютгля, Иглесиас, Сведберг

"Севилья": Влаходимос – Кармона, Салас, Суасо, Кастрин – Гудель, Варгас, Агуме, Эжуке – Мопе, Адамс

Статистика личных встреч

12.01.2026. Чемпионат Испании. "Севилья" 0:1 "Сельта Виго"

10.05.2025. Чемпионат Испании. "Сельта Виго" 3:2 "Севилья"

14.12.2024. Чемпионат Испании. "Севилья" 1:0 "Сельта Виго"

17.03.2024. Чемпионат Испании. "Севилья" 1:2 "Сельта Виго"

04.11.2023. Чемпионат Испании. "Сельта Виго" 1:1 "Севилья"

Последние матчи "Сельты"

17.05.2026. Чемпионат Испании. "Атлетик Бильбао" 1:1 "Сельта Виго"

12.05.2026. Чемпионат Испании. "Сельта Виго" 2:3 "Леванте"

09.05.2026. Чемпионат Испании. "Атлетико" 0:1 "Сельта Виго"

03.05.2026. Чемпионат Испании. "Сельта Виго" 3:1 "Эльче"

26.04.2026. Чемпионат Испании. "Вильярреал" 2:1 "Сельта Виго"

Последние матчи "Севильи"

17.05.2026. Чемпионат Испании. "Севилья" 0:1 "Реал Мадрид"

13.05.2026. Чемпионат Испании. "Вильярреал" 2:3 "Севилья"

09.05.2026. Чемпионат Испании. "Севилья" 2:1 "Эспаньол"

04.05.2026. Чемпионат Испании. "Севилья" 1:0 "Реал Сосьедад"

26.04.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 2:1 "Севилья"

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 37 31 1 5 94-33 94 2 Реал 37 26 5 6 73-33 83 3 Вильярреал 37 21 6 10 67-45 69 4 Атлетико 37 21 6 10 61-39 69 5 Бетис 37 14 15 8 57-47 57 6 Сельта 37 13 12 12 52-48 51 7 Хетафе 37 14 6 17 31-38 48 8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39-43 47 9 Валенсия 37 12 10 15 43-54 46 10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58-60 45 11 Эспаньол 37 12 9 16 42-54 45 12 Атлетик 37 13 6 18 41-54 45 13 Севилья 37 12 7 18 46-59 43 14 Алавес 37 11 10 16 43-54 43 15 Леванте 37 11 9 17 46-59 42 16 Осасуна 37 11 9 17 44-49 42 17 Эльче 37 10 12 15 48-56 42 18 Жирона 37 9 13 15 38-54 40 19 Мальорка 37 10 9 18 44-57 39 20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

"Сельта" - "Севилья" : прогноз от UA-Футбол

Мотивационный фактор в этом противостоянии будет ключевым. "Сельте" победа необходима для выхода на евроарену, в то время как "Севилья" уже решила свои турнирные задачи. Слабые защитные редуты гостей (59 пропущенных голов за сезон) и открытый стиль игры обеих команд создадут немало моментов у обоих ворот. "Кельты" забивают дома в среднем два мяча за игру, а гости умеют остро контратаковать. Ожидаем результативное закрытие сезона.

Наша ставка: Тотал больше 2.5 (ТБ 2.5).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.