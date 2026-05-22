Сельта – Севилья. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26

Сельта – Севилья: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.05.26 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
В заключительном туре испанской Ла Лиги на стадионе "Балаидос" состоится матч с огромным турнирным весом: "Сельта" принимает "Севилью". Для хозяев поля на кону стоит долгожданная путевка в еврокубки, в то время как андалусийцы уже гарантировали себе прописку в элите и будут играть без лишнего давления, что обещает зрителям яркий и бескомпромиссный футбол.UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует будущий поединок!
Ла Лига. 38-й тур
23 мая. Виго. "Эстадио Балаидос"
"Сельта" 22:15 "Севилья"
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
Новости "Сельты"
Команда Клаудио Хиральдеса проводит весьма успешный сезон по своим меркам и на данный момент занимает шестую строчку в таблице Ла Лиги, имея в активе 51 очко (13 побед, 12 ничьих и 12 поражений). Гарантировать себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий год "кельты" могут благодаря простой математике — в субботней игре им нужна исключительно победа. Ближайший преследователь, "Хетафе", отстает на три пункта и имеет значительно худшую разницу мячей (+4 у "Сельты" против -7 у конкурента), поэтому судьба еврокубкового билета полностью в руках клуба из Виго. В прошлом туре "небесные" расписали ничью 1:1 в гостях с "Атлетиком" из Бильбао, где быстрым голом отличился Виллиот Сведберг.
Парадоксально, но главной проблемой "Сельты" в этом году стали именно домашние матчи на "Балаидосе": команда показала второй худший результат в лиге по играм в родных стенах, одержав всего 5 побед при 8 поражениях. Однако статистика последних очных встреч против "Севильи" вдохновляет болельщиков: галисийцы не проигрывают андалусийцам дома три поединка подряд (одна виктория и две ничьи), а первый круг этого сезона завершился минимальной гостевой победой "кельтов" (1:0). Кадровая ситуация заставляет тренера действовать без защитника Карла Старфельта и полузащитника Мигеля Романа. Также из-за повреждений вне заявки Оскар Мингеса, Фер Лопес и Матиас Весино, однако важнейшая мотивация должна компенсировать эти потери.
Новости "Севильи"
Для "Севильи" нынешняя кампания выдалась крайне нестабильной и сложной, однако подопечные Луиса Гарсии смогли вовремя прийти в себя. Команда занимает 13-е место с 43 очками (12 побед, 7 ничьих и 18 поражений). Серия из трех звитяг подряд в мае позволила клубу заблаговременно отдалиться от опасной зоны вылета и обеспечить себе спокойную жизнь. В крайнем туре "нервионцы" на собственном поле минимально уступили мадридскому "Реалу" (0:1) из-за единственного гола Винисиуса Жуниора, прервав свою успешную серию, однако на общее турнирное положение эта неудача уже не повлияла.
Главным слабым местом севильцев на протяжении всего сезона остается оборона — 59 пропущенных мячей являются одним из худших показателей в текущем розыгрыше Ла Лиги. На выезде андалусийцы играют тяжело: они проиграли 60% из 15 последних гостевых встреч, а в 40% случаев уступали с разницей в два или более голов. В Виго команда приехала с определенными кадровыми экспериментами. Из-за травм матч пропустят Ману Буэно, Маркао, Исаак Ромеро и Джоан Жордан. Кроме того, из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован вингер Хуанлу Санчес. Вся надежда в атаке возлагается на дуэт форвардов Нила Мопе и Акора Адамса, которые постараются воспользоваться нестабильностью защиты хозяев.
Ориентировочные составы
"Сельта Виго": Раду – Алонсо, Лаго, Родригес – Каррейра, Мориба, Руэда, Сотело – Ютгля, Иглесиас, Сведберг
"Севилья": Влаходимос – Кармона, Салас, Суасо, Кастрин – Гудель, Варгас, Агуме, Эжуке – Мопе, Адамс
Статистика личных встреч
- 12.01.2026. Чемпионат Испании. "Севилья" 0:1 "Сельта Виго"
- 10.05.2025. Чемпионат Испании. "Сельта Виго" 3:2 "Севилья"
- 14.12.2024. Чемпионат Испании. "Севилья" 1:0 "Сельта Виго"
- 17.03.2024. Чемпионат Испании. "Севилья" 1:2 "Сельта Виго"
- 04.11.2023. Чемпионат Испании. "Сельта Виго" 1:1 "Севилья"
Последние матчи "Сельты"
- 17.05.2026. Чемпионат Испании. "Атлетик Бильбао" 1:1 "Сельта Виго"
- 12.05.2026. Чемпионат Испании. "Сельта Виго" 2:3 "Леванте"
- 09.05.2026. Чемпионат Испании. "Атлетико" 0:1 "Сельта Виго"
- 03.05.2026. Чемпионат Испании. "Сельта Виго" 3:1 "Эльче"
- 26.04.2026. Чемпионат Испании. "Вильярреал" 2:1 "Сельта Виго"
Последние матчи "Севильи"
- 17.05.2026. Чемпионат Испании. "Севилья" 0:1 "Реал Мадрид"
- 13.05.2026. Чемпионат Испании. "Вильярреал" 2:3 "Севилья"
- 09.05.2026. Чемпионат Испании. "Севилья" 2:1 "Эспаньол"
- 04.05.2026. Чемпионат Испании. "Севилья" 1:0 "Реал Сосьедад"
- 26.04.2026. Чемпионат Испании. "Осасуна" 2:1 "Севилья"
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|37
|31
|1
|5
|94-33
|94
|2
|Реал
|37
|26
|5
|6
|73-33
|83
|3
|Вильярреал
|37
|21
|6
|10
|67-45
|69
|4
|Атлетико
|37
|21
|6
|10
|61-39
|69
|5
|Бетис
|37
|14
|15
|8
|57-47
|57
|6
|Сельта
|37
|13
|12
|12
|52-48
|51
|7
|Хетафе
|37
|14
|6
|17
|31-38
|48
|8
|Райо Вальекано
|37
|11
|14
|12
|39-43
|47
|9
|Валенсия
|37
|12
|10
|15
|43-54
|46
|10
|Реал Сосьедад
|37
|11
|12
|14
|58-60
|45
|11
|Эспаньол
|37
|12
|9
|16
|42-54
|45
|12
|Атлетик
|37
|13
|6
|18
|41-54
|45
|13
|Севилья
|37
|12
|7
|18
|46-59
|43
|14
|Алавес
|37
|11
|10
|16
|43-54
|43
|15
|Леванте
|37
|11
|9
|17
|46-59
|42
|16
|Осасуна
|37
|11
|9
|17
|44-49
|42
|17
|Эльче
|37
|10
|12
|15
|48-56
|42
|18
|Жирона
|37
|9
|13
|15
|38-54
|40
|19
|Мальорка
|37
|10
|9
|18
|44-57
|39
|20
|Реал Овьедо
|37
|6
|11
|20
|26-57
|29
"Сельта" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол
Мотивационный фактор в этом противостоянии будет ключевым. "Сельте" победа необходима для выхода на евроарену, в то время как "Севилья" уже решила свои турнирные задачи. Слабые защитные редуты гостей (59 пропущенных голов за сезон) и открытый стиль игры обеих команд создадут немало моментов у обоих ворот. "Кельты" забивают дома в среднем два мяча за игру, а гости умеют остро контратаковать. Ожидаем результативное закрытие сезона.
Наша ставка: Тотал больше 2.5 (ТБ 2.5).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
