Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис – Леванте. Анонс и прогноз матча 38-го тура Ла Лиги на 23.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Бетисом" и "Леванте" в рамках чемпионата Испании
Фото - UA-Футбол
Ла Лига. 38-й тур.
23 мая. 22:00. Севилья. "Эстадио де Ла Картуха"
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Балеарские острова)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Вот и настал момент, когда в Ла Лиге пройдет последний, 38-й, тур сезона. "Леванте" приедет в гости к "Бетису", чтобы попытаться добыть очки и обеспечить себе место в элите на следующий сезон. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!
Новости "Бетиса"
Подопечные Мануэля Пеллегрини уже точно завершат этот сезон на 5 месте в таблице, а это означает, что в следующем сезоне "Бетис" будет играть в Лиге чемпионов.
Что касается формы команды перед завершением сезона, то "Бетис" проиграл лишь 1 из своих последних 5 матчей. Они чередовали ничьи с победами, а началось это с того, что Бельерин на последних секундах принес "Бетису" ничью против "Реала" (1:1). Затем "Бетис" разгромил "Реал Овьедо" (3:0), но позже поделил очки с "Реал Сосьедадом" (2:2). После этого команда Пеллегрини обыграла "Эльче" (2:1) и уступила "Барселоне" (1:3).
Турнирной мотивации у "Бетиса" нет, но есть болельщики, которые хотят увидеть победу в последнем матче сезона.
Новости "Леванте"
В прошлом сезоне "Леванте" стали победителями Сегунды, благодаря чему смогли вернуться в Ла Лигу впервые с сезона 2021/22. Впрочем, сейчас коллектив борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, занимая 15 место в таблице с 42 баллами.
В последнее время команда Луиша Каштру демонстрирует просто невероятные результаты. И хотя сперва они сыграли вничью 0:0 с "Эспаньолом", а затем потерпели болезненное поражение от "Вильярреала" (1:5), уже в следующем матче началась их серия побед. Сначала над "Осасуной" (3:2), затем над "Сельтой" (3:2), а в последнем матче и над "Мальоркой" (2:0).
"Леванте" опережает 18-ю "Жирону" лишь на 2 очка, поэтому они всё ещё рискуют вернуться в Сегунду.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|37
|31
|1
|5
|94-33
|94
|2
|Реал
|37
|26
|5
|6
|73-33
|83
|3
|Вильярреал
|37
|21
|6
|10
|67-45
|69
|4
|Атлетико
|37
|21
|6
|10
|61-39
|69
|5
|Бетис
|37
|14
|15
|8
|57-47
|57
|6
|Сельта
|37
|13
|12
|12
|52-48
|51
|7
|Хетафе
|37
|14
|6
|17
|31-38
|48
|8
|Райо Вальекано
|37
|11
|14
|12
|39-43
|47
|9
|Валенсия
|37
|12
|10
|15
|43-54
|46
|10
|Реал Сосьедад
|37
|11
|12
|14
|58-60
|45
|11
|Эспаньол
|37
|12
|9
|16
|42-54
|45
|12
|Атлетик
|37
|13
|6
|18
|41-54
|45
|13
|Севилья
|37
|12
|7
|18
|46-59
|43
|14
|Алавес
|37
|11
|10
|16
|43-54
|43
|15
|Леванте
|37
|11
|9
|17
|46-59
|42
|16
|Осасуна
|37
|11
|9
|17
|44-49
|42
|17
|Эльче
|37
|10
|12
|15
|48-56
|42
|18
|Жирона
|37
|9
|13
|15
|38-54
|40
|19
|Мальорка
|37
|10
|9
|18
|44-57
|39
|20
|Реал Овьедо
|37
|6
|11
|20
|26-57
|29
Личные встречи
14.09.2025, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 2:2
13.02.2022, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 2:4
28.11.2021, ЛЛ. "Бетис" – "Леванте" 3:1
19.03.2021, ЛЛ. "Бетис" – "Леванте" 2:0
29.12.2020, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 4:3
Цифры и факты
- "Бетис" не выигрывал три домашних матча подряд с февраля;
- "Бетис" побеждал в последнем туре лишь один раз за последние шесть сезонов;
- "Леванте" выиграл каждый из своих последних трёх матчей;
- В последних 12 матчах "Леванте" проиграл лишь дважды.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Бетис" вынужден обходиться без Марка Бартры, Анхеля Ортиса и Айтора Руибаля. Под вопросом Серхио Альтмира.
У "Леванте" не сыграют Алекс Примо, Карлос Альварес, Унаи Эззальзули и Роджер Бруге.
"Бетис", 4-3-3: Вальес — Бельерин, Льоренте, Гомес, Фирпо — Деосса, Иско, Фидальго — Антонио, Кучо, Форнальс
"Леванте", 4-1-4-1: Раян — Тольян, Маттурро, Морено, Санчес — Арриага — Тунде, Оласагасти, Мартинес, Ромеро — Эспи
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Бетисом" и "Леванте" от UA-Футбол
П2. Хозяевам больше не за что бороться, а это может добавить мотивации "Леванте", который приезжает на матч с надеждой улучшить свои шансы на выживание. Три подряд победы "Леванте" перед этим туром являются самой длинной действующей победной серией в лиге. Учитывая то, что "Бетис" имеет историю неудачных выступлений в заключительном туре сезона, "Леванте" будет надеяться продолжить свою успешную серию.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Сборная Украины из сокки вырвала ничью у лидера мирового рейтинга и выиграла группу на Евро-2026
- Динамо снова проиграло Шахтеру. Источник раскрыл сенсационные подробности трансфера Мендозы
- Сын президента УАФ неожиданно остался без клуба. Стала известна громкая причина
- Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО