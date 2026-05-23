Бетис – Леванте. Анонс и прогноз матча 38-го тура Ла Лиги на 23.05.2026

Ла Лига. 38-й тур.



23 мая. 22:00. Севилья. "Эстадио де Ла Картуха"



Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Балеарские острова)



Вот и настал момент, когда в Ла Лиге пройдет последний, 38-й, тур сезона. "Леванте" приедет в гости к "Бетису", чтобы попытаться добыть очки и обеспечить себе место в элите на следующий сезон.

Новости "Бетиса"

Подопечные Мануэля Пеллегрини уже точно завершат этот сезон на 5 месте в таблице, а это означает, что в следующем сезоне "Бетис" будет играть в Лиге чемпионов.



Что касается формы команды перед завершением сезона, то "Бетис" проиграл лишь 1 из своих последних 5 матчей. Они чередовали ничьи с победами, а началось это с того, что Бельерин на последних секундах принес "Бетису" ничью против "Реала" (1:1). Затем "Бетис" разгромил "Реал Овьедо" (3:0), но позже поделил очки с "Реал Сосьедадом" (2:2). После этого команда Пеллегрини обыграла "Эльче" (2:1) и уступила "Барселоне" (1:3).



Турнирной мотивации у "Бетиса" нет, но есть болельщики, которые хотят увидеть победу в последнем матче сезона.

Новости "Леванте"

В прошлом сезоне "Леванте" стали победителями Сегунды, благодаря чему смогли вернуться в Ла Лигу впервые с сезона 2021/22. Впрочем, сейчас коллектив борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, занимая 15 место в таблице с 42 баллами.



В последнее время команда Луиша Каштру демонстрирует просто невероятные результаты. И хотя сперва они сыграли вничью 0:0 с "Эспаньолом", а затем потерпели болезненное поражение от "Вильярреала" (1:5), уже в следующем матче началась их серия побед. Сначала над "Осасуной" (3:2), затем над "Сельтой" (3:2), а в последнем матче и над "Мальоркой" (2:0).



"Леванте" опережает 18-ю "Жирону" лишь на 2 очка, поэтому они всё ещё рискуют вернуться в Сегунду.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 37 31 1 5 94-33 94 2 Реал 37 26 5 6 73-33 83 3 Вильярреал 37 21 6 10 67-45 69 4 Атлетико 37 21 6 10 61-39 69 5 Бетис 37 14 15 8 57-47 57 6 Сельта 37 13 12 12 52-48 51 7 Хетафе 37 14 6 17 31-38 48 8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39-43 47 9 Валенсия 37 12 10 15 43-54 46 10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58-60 45 11 Эспаньол 37 12 9 16 42-54 45 12 Атлетик 37 13 6 18 41-54 45 13 Севилья 37 12 7 18 46-59 43 14 Алавес 37 11 10 16 43-54 43 15 Леванте 37 11 9 17 46-59 42 16 Осасуна 37 11 9 17 44-49 42 17 Эльче 37 10 12 15 48-56 42 18 Жирона 37 9 13 15 38-54 40 19 Мальорка 37 10 9 18 44-57 39 20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

Личные встречи

14.09.2025, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 2:2

13.02.2022, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 2:4

28.11.2021, ЛЛ. "Бетис" – "Леванте" 3:1

19.03.2021, ЛЛ. "Бетис" – "Леванте" 2:0

29.12.2020, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 4:3

Цифры и факты

"Бетис" не выигрывал три домашних матча подряд с февраля;

"Бетис" побеждал в последнем туре лишь один раз за последние шесть сезонов;

"Леванте" выиграл каждый из своих последних трёх матчей;

В последних 12 матчах "Леванте" проиграл лишь дважды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Бетис" вынужден обходиться без Марка Бартры, Анхеля Ортиса и Айтора Руибаля. Под вопросом Серхио Альтмира.



У "Леванте" не сыграют Алекс Примо, Карлос Альварес, Унаи Эззальзули и Роджер Бруге.

"Бетис", 4-3-3: Вальес — Бельерин, Льоренте, Гомес, Фирпо — Деосса, Иско, Фидальго — Антонио, Кучо, Форнальс

"Леванте", 4-1-4-1: Раян — Тольян, Маттурро, Морено, Санчес — Арриага — Тунде, Оласагасти, Мартинес, Ромеро — Эспи

П2. Хозяевам больше не за что бороться, а это может добавить мотивации "Леванте", который приезжает на матч с надеждой улучшить свои шансы на выживание. Три подряд победы "Леванте" перед этим туром являются самой длинной действующей победной серией в лиге. Учитывая то, что "Бетис" имеет историю неудачных выступлений в заключительном туре сезона, "Леванте" будет надеяться продолжить свою успешную серию.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.