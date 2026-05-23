Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис – Леванте. Анонс и прогноз матча 38-го тура Ла Лиги на 23.05.2026

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Бетисом" и "Леванте" в рамках чемпионата Испании

Фото - UA-Футбол

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Ла Лига. 38-й тур.

23 мая. 22:00. Севилья. "Эстадио де Ла Картуха"

Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Балеарские острова)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8

Вот и настал момент, когда в Ла Лиге пройдет последний, 38-й, тур сезона. "Леванте" приедет в гости к "Бетису", чтобы попытаться добыть очки и обеспечить себе место в элите на следующий сезон. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Новости "Бетиса"

Подопечные Мануэля Пеллегрини уже точно завершат этот сезон на 5 месте в таблице, а это означает, что в следующем сезоне "Бетис" будет играть в Лиге чемпионов.

Что касается формы команды перед завершением сезона, то "Бетис" проиграл лишь 1 из своих последних 5 матчей. Они чередовали ничьи с победами, а началось это с того, что Бельерин на последних секундах принес "Бетису" ничью против "Реала" (1:1). Затем "Бетис" разгромил "Реал Овьедо" (3:0), но позже поделил очки с "Реал Сосьедадом" (2:2). После этого команда Пеллегрини обыграла "Эльче" (2:1) и уступила "Барселоне" (1:3).

Турнирной мотивации у "Бетиса" нет, но есть болельщики, которые хотят увидеть победу в последнем матче сезона.

Новости "Леванте"

В прошлом сезоне "Леванте" стали победителями Сегунды, благодаря чему смогли вернуться в Ла Лигу впервые с сезона 2021/22. Впрочем, сейчас коллектив борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, занимая 15 место в таблице с 42 баллами.

В последнее время команда Луиша Каштру демонстрирует просто невероятные результаты. И хотя сперва они сыграли вничью 0:0 с "Эспаньолом", а затем потерпели болезненное поражение от "Вильярреала" (1:5), уже в следующем матче началась их серия побед. Сначала над "Осасуной" (3:2), затем над "Сельтой" (3:2), а в последнем матче и над "Мальоркой" (2:0).

"Леванте" опережает 18-ю "Жирону" лишь на 2 очка, поэтому они всё ещё рискуют вернуться в Сегунду.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Барселона Барселона 37 31 1 5 94-33 94
2 Реал Реал 37 26 5 6 73-33 83
3 Вильярреал Вильярреал 37 21 6 10 67-45 69
4 Атлетико Атлетико 37 21 6 10 61-39 69
5 Бетис Бетис 37 14 15 8 57-47 57
6 Сельта Сельта 37 13 12 12 52-48 51
7 Хетафе Хетафе 37 14 6 17 31-38 48
8 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 11 14 12 39-43 47
9 Валенсия Валенсия 37 12 10 15 43-54 46
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 11 12 14 58-60 45
11 Эспаньол Эспаньол 37 12 9 16 42-54 45
12 Атлетик Атлетик 37 13 6 18 41-54 45
13 Севилья Севилья 37 12 7 18 46-59 43
14 Алавес Алавес 37 11 10 16 43-54 43
15 Леванте Леванте 37 11 9 17 46-59 42
16 Осасуна Осасуна 37 11 9 17 44-49 42
17 Эльче Эльче 37 10 12 15 48-56 42
18 Жирона Жирона 37 9 13 15 38-54 40
19 Мальорка Мальорка 37 10 9 18 44-57 39
20 Реал Овьедо Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

Личные встречи

14.09.2025, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 2:2
13.02.2022, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 2:4
28.11.2021, ЛЛ. "Бетис" – "Леванте" 3:1
19.03.2021, ЛЛ. "Бетис" – "Леванте" 2:0
29.12.2020, ЛЛ. "Леванте" – "Бетис" 4:3

Цифры и факты

  • "Бетис" не выигрывал три домашних матча подряд с февраля;
  • "Бетис" побеждал в последнем туре лишь один раз за последние шесть сезонов;
  • "Леванте" выиграл каждый из своих последних трёх матчей;
  • В последних 12 матчах "Леванте" проиграл лишь дважды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Бетис" вынужден обходиться без Марка Бартры, Анхеля Ортиса и Айтора Руибаля. Под вопросом Серхио Альтмира.

У "Леванте" не сыграют Алекс Примо, Карлос Альварес, Унаи Эззальзули и Роджер Бруге.

"Бетис", 4-3-3: Вальес — Бельерин, Льоренте, Гомес, Фирпо — Деосса, Иско, Фидальго — Антонио, Кучо, Форнальс

"Леванте", 4-1-4-1: Раян — Тольян, Маттурро, Морено, Санчес — Арриага — Тунде, Оласагасти, Мартинес, Ромеро — Эспи

Прогноз на матч между "Бетисом" и "Леванте" от UA-Футбол

П2. Хозяевам больше не за что бороться, а это может добавить мотивации "Леванте", который приезжает на матч с надеждой улучшить свои шансы на выживание. Три подряд победы "Леванте" перед этим туром являются самой длинной действующей победной серией в лиге. Учитывая то, что "Бетис" имеет историю неудачных выступлений в заключительном туре сезона, "Леванте" будет надеяться продолжить свою успешную серию.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

