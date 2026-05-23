Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дверь в Сегунду открывается. Мальорка – Реал Овьедо. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.2026
Реал Овьедо уже во втором дивизионе, а вот Мальорка…
Фото - UA-Футбол
Ла Лига, 38-й тур
23 мая, 22:00. "Мальорка Сон-Муа" (Пальма-де-Майорка)
Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 9
Текстовая трансляция: UA-Футбол
Содержание:
"Реал Овьедо" досрочно вылетел в Сегунду. "Мальорка" сейчас строчкой выше и очень близка к попаданию туда же.
Вернётся новичок Ла Лиги с "другом" или Мурики всё же вытащит? UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок.
Новости Мальорки (Пальма-де-Майорка, Испания)
Три матча подряд "Мальорка" не выигрывает. В последнем матче можно было выйти из зоны вылета, так клуб дал эту возможность другому аутсайдеру – "Леванте".
Из-за этого турнирное положение только усугубилось. 19-е место, 39 баллов. Как бы до зоны спасения 3 балла, но туда ещё нужно выйти.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Ведат Мурики с 22-мя забитыми голами. Заглядываем в таблицу – и это ровно половина от забитых мячей "Мальорки" в общем.
Кадровая ситуация. Недоступны на матч защитники Мараш Кумбулла и Мартин Вальент, нападающий Матео Джозеф, вратарь Лукас Бергстрём – все четверо травмированы.
Также не сыграет защитник Хоан Мохика – для него сезон закончился преждевременно из-за достижения лимита предупреждений.
Ориентировочный состав (4-4-2): Роман – Маффео, Раильо, Лопес, Орехуэла – Торре, Морланес, Дардер, Коста – Мурики, Лувумбу
Новости Реал Овьедо (Овьедо, Испания)
С этим клубом Ла Лига уже простилась. Досрочный вылет в Сегунду. Последний команда клуб из Овьедо побеждал в середине апреля. После 6-матчевая серия без побед.
20-е место турнирной таблицы с 29-ю баллами.
Лучший бомбардир клуба – нападающий Федерико Виньяс с 9-ю забитыми голами.
Пройдёмся по недоступным игрокам. Полузащитники Ови Эджария и Леандер Дендонкер получили травмы. Лучший бомбардир Федерико Виньяс недоступен из-за перебора жёлтых карточек.
Ориентировочный состав (4-2-3-1): Молдован – Лопес, Кальво, Костас, Ахихадо – Коломбатто, Фонсека – Хассан, Касорла, Рейна – Форес
Последние пять матчей команд
Мальорка
- 17.05.26 Леванте – Мальорка 2:0 (Ла Лига)
- 13.05.26 Хетафе – Мальорка 0:1 (Ла Лига)
- 10.05.26 Мальорка – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)
- 01.05.26 Жирона – Мальорка 0:1 (Ла Лига)
- 25.04.26 Алавес – Мальорка 2:1 (Ла Лига)
Реал Овьедо
- 17.05.26 Реал Овьедо – Алавес 0:1 (Ла Лига)
- 14.05.26 Реал Мадрид – Реал Овьедо 2:0 (Ла Лига)
- 10.05.26 Реал Овьедо – Хетафе 0:0 (Ла Лига)
- 03.05.26 Бетис – Реал Овьедо 3:0 (Ла Лига)
- 26.04.26 Реал Овьедо – Эльче 1:2 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 05.12.25 Реал Овьедо – Мальорка 0:0 (Ла Лига)
- 20.03.21 Мальорка – Реал Овьедо 0:0 (Сегунда)
Цифры и факты
- "Мальорка" и "Реал Овьедо" в 4-х из 5-ти матчей между собой сыграли вничью;
- "Реал Овьедо" пропускает более 2-х голов в 7-ми последних из 11-ти гостевых матчей;
- "Мальорка" пропускает дома в 11-ти из 12-ти последних матчах
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|19
|Мальорка
|37
|10
|9
|18
|44-57
|39
|20
|Реал Овьедо
|37
|6
|11
|20
|26-57
|29
Ставки и коэффициенты на матч Мальорка – Реал Овьедо
Прогноз на Мальорка – Реал Овьедо от UA-Футбол
Это решающий матч для "Мальорки", в котором все силы нужно оставить на поле. Защита "Реал Овьедо" оставляет желать лучшего. Но они также готовы выложиться как на последний бой.
"Мальорке" нужно забивает. Домашнее поле и свои фанаты этому поспособствуют. Остановимся на сумме голов. Считаем, что команды забьют минимум три.
Прогноз: ТБ 2,5 (кф. 1.90)
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Сборная Украины из сокки вырвала ничью у лидера мирового рейтинга и выиграла группу на Евро-2026
- Наследник Илсиньо. Шахтер официально объявил игровой номер своего звездного новичка
- Сын президента УАФ неожиданно остался без клуба. Стала известна громкая причина
- Сельта – Севилья. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.26
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Где бюстгальтер? Пиджак на голое тело! Супруга Усика снялась в новой шикарной фотосессии