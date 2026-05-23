Дверь в Сегунду открывается. Мальорка – Реал Овьедо. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 23.05.2026

Ла Лига, 38-й тур

23 мая, 22:00. "Мальорка Сон-Муа" (Пальма-де-Майорка)

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

Текстовая трансляция: UA-Футбол

"Реал Овьедо" досрочно вылетел в Сегунду. "Мальорка" сейчас строчкой выше и очень близка к попаданию туда же.

UA-Футбол анонсирует предстоящий поединок.

Новости Мальорки (Пальма-де-Майорка, Испания)

Три матча подряд "Мальорка" не выигрывает. В последнем матче можно было выйти из зоны вылета, так клуб дал эту возможность другому аутсайдеру – "Леванте".

Из-за этого турнирное положение только усугубилось. 19-е место, 39 баллов. Как бы до зоны спасения 3 балла, но туда ещё нужно выйти.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Ведат Мурики с 22-мя забитыми голами. Заглядываем в таблицу – и это ровно половина от забитых мячей "Мальорки" в общем.

Кадровая ситуация. Недоступны на матч защитники Мараш Кумбулла и Мартин Вальент, нападающий Матео Джозеф, вратарь Лукас Бергстрём – все четверо травмированы.

Также не сыграет защитник Хоан Мохика – для него сезон закончился преждевременно из-за достижения лимита предупреждений.

Ориентировочный состав (4-4-2): Роман – Маффео, Раильо, Лопес, Орехуэла – Торре, Морланес, Дардер, Коста – Мурики, Лувумбу

Новости Реал Овьедо (Овьедо, Испания)

С этим клубом Ла Лига уже простилась. Досрочный вылет в Сегунду. Последний команда клуб из Овьедо побеждал в середине апреля. После 6-матчевая серия без побед.

20-е место турнирной таблицы с 29-ю баллами.

Лучший бомбардир клуба – нападающий Федерико Виньяс с 9-ю забитыми голами.

Пройдёмся по недоступным игрокам. Полузащитники Ови Эджария и Леандер Дендонкер получили травмы. Лучший бомбардир Федерико Виньяс недоступен из-за перебора жёлтых карточек.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Молдован – Лопес, Кальво, Костас, Ахихадо – Коломбатто, Фонсека – Хассан, Касорла, Рейна – Форес

Последние пять матчей команд

Мальорка

17.05.26 Леванте – Мальорка 2:0 (Ла Лига)

2:0 (Ла Лига) 13.05.26 Хетафе – Мальорка 0:1 (Ла Лига)

0:1 (Ла Лига) 10.05.26 Мальорка – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)

– Вильярреал 1:1 (Ла Лига) 01.05.26 Жирона – Мальорка 0:1 (Ла Лига)

0:1 (Ла Лига) 25.04.26 Алавес – Мальорка 2:1 (Ла Лига)

Реал Овьедо

17.05.26 Реал Овьедо – Алавес 0:1 (Ла Лига)

– Алавес 0:1 (Ла Лига) 14.05.26 Реал Мадрид – Реал Овьедо 2:0 (Ла Лига)

2:0 (Ла Лига) 10.05.26 Реал Овьедо – Хетафе 0:0 (Ла Лига)

– Хетафе 0:0 (Ла Лига) 03.05.26 Бетис – Реал Овьедо 3:0 (Ла Лига)

3:0 (Ла Лига) 26.04.26 Реал Овьедо – Эльче 1:2 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками

05.12.25 Реал Овьедо – Мальорка 0:0 (Ла Лига)

20.03.21 Мальорка – Реал Овьедо 0:0 (Сегунда)

Цифры и факты

"Мальорка" и "Реал Овьедо" в 4-х из 5-ти матчей между собой сыграли вничью;

"Реал Овьедо" пропускает более 2-х голов в 7-ми последних из 11-ти гостевых матчей;

"Мальорка" пропускает дома в 11-ти из 12-ти последних матчах

Турнирная таблица Ла Лиги

# Команда И В Н П Р Очки 19 Мальорка 37 10 9 18 44-57 39 20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

Прогноз на Мальорка – Реал Овьедо от UA-Футбол

Это решающий матч для "Мальорки", в котором все силы нужно оставить на поле. Защита "Реал Овьедо" оставляет желать лучшего. Но они также готовы выложиться как на последний бой.

"Мальорке" нужно забивает. Домашнее поле и свои фанаты этому поспособствуют. Остановимся на сумме голов. Считаем, что команды забьют минимум три.

Прогноз: ТБ 2,5 (кф. 1.90)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.