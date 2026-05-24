Вильярреал – Атлетико. Анонс и прогноз матча 38-го тура Ла Лиги на 24.05.2026

Ла Лига. 38-й тур.



24 мая. 22:00. Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика"



Главный судья: Мигель Сесма (Ла-Риоха)



Трансляция: MEGOGO Футбол 7

В рамках последнего матча Ла Лиги сезона 2025/26 "Атлетико" приедет в гости к "Вильярреалу", чтобы в очном матче определить, кто из них заберёт бронзовые медали чемпионата. UA-Футбол вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Новости "Вильярреала"

"Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 69 очками. Столько же очков имеет и "Атлетико", поэтому интриги в этом матче будет более чем достаточно.



Что касается формы команды, то за последние 5 матчей "Вильярреал" одержал 2 победы. Сначала "жёлтая субмарина" победила дома "Сельту" (2:1) и "Леванте" (5:1). После этого они поделили очки с "Мальоркой" (1:1), а в следующем матче "Вильярреал" провалился против "Севильи", упустив преимущество 2:0 и проиграв со счётом 2:3. В последнем же матче "Вильярреал" проиграл "Райо Вальекано" (0:2).



Если Марселино и его команда хотят занять третье место по итогам сезона, им обязательно нужно побеждать дома.

Новости "Атлетико"

Как уже упоминалось выше, "Атлетико" имеет на своём счету 69 очков и занимает 4-е место в таблице.



В последних пяти матчах подопечные Симеоне одержали 3 победы. Сначала мадридцы обыграли "Валенсию" (2:0), а затем полетели в Лондон на ответный матч против "Арсенала" в полуфинале ЛЧ, где минимально проиграли (0:1) и вылетели из турнира. После этого они с аналогичным счётом проиграли "Сельте". В следующих матчах мадридцы обыграли "Осасуну" (2:1) и "Жирону" (1:0).



"Атлетико" будет достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе бронзовые медали, что хоть как-то сгладит их очередной сезон без трофеев.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Барселона 37 31 1 5 94-33 94 2 Реал 37 26 5 6 73-33 83 3 Вильярреал 37 21 6 10 67-45 69 4 Атлетико 37 21 6 10 61-39 69 5 Бетис 37 14 15 8 57-47 57 6 Сельта 37 13 12 12 52-48 51 7 Хетафе 37 14 6 17 31-38 48 8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39-43 47 9 Валенсия 37 12 10 15 43-54 46 10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58-60 45 11 Эспаньол 37 12 9 16 42-54 45 12 Атлетик 37 13 6 18 41-54 45 13 Севилья 37 12 7 18 46-59 43 14 Алавес 37 11 10 16 43-54 43 15 Леванте 37 11 9 17 46-59 42 16 Осасуна 37 11 9 17 44-49 42 17 Эльче 37 10 12 15 48-56 42 18 Жирона 37 9 13 15 38-54 40 19 Мальорка 37 10 9 18 44-57 39 20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26-57 29

Личные встречи

13.09.2025, ЛЛ. "Атлетико" – "Вильярреал" 2:0

25.01.2025, ЛЛ. "Атлетико" – "Вильярреал" 1:1

19.08.2024, ЛЛ. "Вильярреал" – "Атлетико" 2:2

01.04.2024, ЛЛ. "Вильярреал" – "Атлетико" 1:2

12.11.2023, ЛЛ. "Атлетико" – "Вильярреал" 3:1

Цифры и факты

"Атлетико" выиграл свои последние два выездных матча в Ла Лиге;

"Атлетико" не проигрывает в своих последних семи выездных матчах против "Вильярреала";

В пяти из последних шести встреч между этими командами голы забивали обе стороны.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вильярреала" не сыграет Хуан Фойт. Под вопросом Пау Кабанес.



У "Атлетико" не сыграют Пабло Барриос, Джонни Кардозо, Николас Гонсалес, Хулиан Альварес, Хосе Мария Хименес, Науэль Молина и Робин Ле Норман.

"Вильярреал", 4-4-2: Тенас — Моуриньо, Наварро, Вейга, Педраса — Пепе, Парехо, Гуе, Молейро — Перес, Микаутадзе

"Атлетико", 4-4-2: Муссо — Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери — Симеоне, Коке, Варгас, Лукман — Гризманн, Баэна

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вильярреал" – "Атлетико" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вильярреалом" и "Атлетико" от UA-Футбол

ТБ(2.5). "Вильярреал" отлично играет дома в этом сезоне. Подопечные Марселино выиграли 6 из последних 7 матчей на "Эстадио де ла Керамика", забивая не менее 2-х голов за игру. Однако защита хозяев также откровенно хромает, поскольку они не могут сохранить ворота "сухими" уже в 13 поединках подряд. Подопечные Диего Симеоне также имеют уязвимые места в обороне, проиграв трижды в шести последних поединках. Учитывая агрессивный домашний стиль "Вильярреала", который оставляет свободные зоны, и высокий класс атаки "Атлетико", игра обещает быть острой с обеих сторон.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.