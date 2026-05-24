Вильярреал – Атлетико. Анонс и прогноз матча 38-го тура Ла Лиги на 24.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вильярреалом" и "Атлетико" в рамках чемпионата Испании
Ла Лига. 38-й тур.
24 мая. 22:00. Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика"
Главный судья: Мигель Сесма (Ла-Риоха)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
В рамках последнего матча Ла Лиги сезона 2025/26 "Атлетико" приедет в гости к "Вильярреалу", чтобы в очном матче определить, кто из них заберёт бронзовые медали чемпионата.
Новости "Вильярреала"
"Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 69 очками. Столько же очков имеет и "Атлетико", поэтому интриги в этом матче будет более чем достаточно.
Что касается формы команды, то за последние 5 матчей "Вильярреал" одержал 2 победы. Сначала "жёлтая субмарина" победила дома "Сельту" (2:1) и "Леванте" (5:1). После этого они поделили очки с "Мальоркой" (1:1), а в следующем матче "Вильярреал" провалился против "Севильи", упустив преимущество 2:0 и проиграв со счётом 2:3. В последнем же матче "Вильярреал" проиграл "Райо Вальекано" (0:2).
Если Марселино и его команда хотят занять третье место по итогам сезона, им обязательно нужно побеждать дома.
Новости "Атлетико"
Как уже упоминалось выше, "Атлетико" имеет на своём счету 69 очков и занимает 4-е место в таблице.
В последних пяти матчах подопечные Симеоне одержали 3 победы. Сначала мадридцы обыграли "Валенсию" (2:0), а затем полетели в Лондон на ответный матч против "Арсенала" в полуфинале ЛЧ, где минимально проиграли (0:1) и вылетели из турнира. После этого они с аналогичным счётом проиграли "Сельте". В следующих матчах мадридцы обыграли "Осасуну" (2:1) и "Жирону" (1:0).
"Атлетико" будет достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе бронзовые медали, что хоть как-то сгладит их очередной сезон без трофеев.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Барселона
|37
|31
|1
|5
|94-33
|94
|2
|Реал
|37
|26
|5
|6
|73-33
|83
|3
|Вильярреал
|37
|21
|6
|10
|67-45
|69
|4
|Атлетико
|37
|21
|6
|10
|61-39
|69
|5
|Бетис
|37
|14
|15
|8
|57-47
|57
|6
|Сельта
|37
|13
|12
|12
|52-48
|51
|7
|Хетафе
|37
|14
|6
|17
|31-38
|48
|8
|Райо Вальекано
|37
|11
|14
|12
|39-43
|47
|9
|Валенсия
|37
|12
|10
|15
|43-54
|46
|10
|Реал Сосьедад
|37
|11
|12
|14
|58-60
|45
|11
|Эспаньол
|37
|12
|9
|16
|42-54
|45
|12
|Атлетик
|37
|13
|6
|18
|41-54
|45
|13
|Севилья
|37
|12
|7
|18
|46-59
|43
|14
|Алавес
|37
|11
|10
|16
|43-54
|43
|15
|Леванте
|37
|11
|9
|17
|46-59
|42
|16
|Осасуна
|37
|11
|9
|17
|44-49
|42
|17
|Эльче
|37
|10
|12
|15
|48-56
|42
|18
|Жирона
|37
|9
|13
|15
|38-54
|40
|19
|Мальорка
|37
|10
|9
|18
|44-57
|39
|20
|Реал Овьедо
|37
|6
|11
|20
|26-57
|29
Личные встречи
13.09.2025, ЛЛ. "Атлетико" – "Вильярреал" 2:0
25.01.2025, ЛЛ. "Атлетико" – "Вильярреал" 1:1
19.08.2024, ЛЛ. "Вильярреал" – "Атлетико" 2:2
01.04.2024, ЛЛ. "Вильярреал" – "Атлетико" 1:2
12.11.2023, ЛЛ. "Атлетико" – "Вильярреал" 3:1
Цифры и факты
- "Атлетико" выиграл свои последние два выездных матча в Ла Лиге;
- "Атлетико" не проигрывает в своих последних семи выездных матчах против "Вильярреала";
- В пяти из последних шести встреч между этими командами голы забивали обе стороны.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Вильярреала" не сыграет Хуан Фойт. Под вопросом Пау Кабанес.
У "Атлетико" не сыграют Пабло Барриос, Джонни Кардозо, Николас Гонсалес, Хулиан Альварес, Хосе Мария Хименес, Науэль Молина и Робин Ле Норман.
"Вильярреал", 4-4-2: Тенас — Моуриньо, Наварро, Вейга, Педраса — Пепе, Парехо, Гуе, Молейро — Перес, Микаутадзе
"Атлетико", 4-4-2: Муссо — Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери — Симеоне, Коке, Варгас, Лукман — Гризманн, Баэна
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Вильярреалом" и "Атлетико" от UA-Футбол
ТБ(2.5). "Вильярреал" отлично играет дома в этом сезоне. Подопечные Марселино выиграли 6 из последних 7 матчей на "Эстадио де ла Керамика", забивая не менее 2-х голов за игру. Однако защита хозяев также откровенно хромает, поскольку они не могут сохранить ворота "сухими" уже в 13 поединках подряд. Подопечные Диего Симеоне также имеют уязвимые места в обороне, проиграв трижды в шести последних поединках. Учитывая агрессивный домашний стиль "Вильярреала", который оставляет свободные зоны, и высокий класс атаки "Атлетико", игра обещает быть острой с обеих сторон.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
