ПСЖ - Лион. Анонс и прогноз на финал Кубка французской лиги

Кубок французской лиги. Финал

31 июля. Париж. "Стад де Франс"

"ПСЖ" 22:10 "Лион"

Трансляция: Футбол 3

Арбитр: Жером Бризар

"ПСЖ" свой последний трофей добыл неделю назад, обыграв в финале Кубка Франции "Сент-Этьен" (1:0). "Лион" же в последний раз выигрывал хоть что-то в 2012 году. Сами понимаете, кто при таких раскладах фаворит.

У Парижа одна большая потеря - не сыграет Килиан Мбаппе, который еще до карантина лично похоронил "Ткачей" в полуфинале Кубка Франции, оформив хет-трик. С другой стороны, в строю Неймар, Икарди, Ди Мария и Сарабия, и этого должно хватить, чтоб "Лион" на поле "Стад де Франс" чувствовал себя неуютно.

У "Ткачей" по ходу всего сезона дико барахлит оборона - из-за этого они впервые за 25 лет не закончили чемпионат в зоне еврокубков. Недавние спарринги показали, что Руди Гарсия ситуацию не исправил - "Лион" пропустил по два мяча от "Гента" и "Рейнджерс", и еще раз его огорчил "Селтик". Да, два из трех матчей "Ткачи" в итоге выиграли за счет отличной атаки, но против "ПСЖ" это не прокатит. Сильный тыл тут критически важен.

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"Сент-Этьен" неделю назад создал Парижу проблемы в финале не потому, что искрометно атаковал, а лишь благодаря сильному характеру. Зеленые даже в меньшинстве не дали дышать лидерам "ПСЖ", дисциплинировано перекрывали зоны перед своей штрафной и выдержали этот темп все 90 минут. Сможет ли так сыграть "Лион" - большой вопрос, ведь до карантина подопечные Руди Гарсии проводили сильно 20-30 минут, в редких случаях тайм, но почти никогда весь матч.

Из того, что пришлось видеть за последние недели против "Гента" и "Селтика", Джейсон Денайер не тянет на роль лидера; Йоахим Андерсен привез два пенальти и в целом слаб позиционно; флангам защиты не хватает концентрации; в центре поля на топ-уровне защищается один лишь Бруно Гимараес.

Этого мало, чтобы играть с "ПСЖ" от печки. Поэтому, как и всегда, "Лиону" придется делать ставку на атаку, раскрываться, вызывать соперника на открытый бой. Без Мбаппе Париж не так опасен в контригре, это должно помочь. Но чтоб план сработал, должно сойтись множество факторов - у Неймара должен быть плохой день; Антони Лопеш в воротах должен поймать кураж; ну и вдобавок нападение "Лиона" - Дембеле, Депай, Траоре, Корне - обязаны реализовывать все, что создадут.

"Сент-Этьен", к слову, именно реализация подвела - попади Ромен Амума не в штангу, а в створ на 5-й минуте, и пошла бы совсем другая игра. "Лиону" важно не наступить на те же грабли, иначе финал для них рискует закончиться уже к перерыву.

Цифры и факты

"ПСЖ" не пропустил ни единого гола во всех спаррингах и официальном матче после выхода из карантина (23:0)

"Лион" в последних 3 спаррингах против "Гента", "Рейнджерс" и "Селтика" пропустил 5 голов

"Лион" в последний раз побеждал "ПСЖ" в феврале 2019-го - тогда на своем поле "Ткачи" победили 2:1 в рамках чемпионата

В текущем сезоне "ПСЖ" выиграл все три матча у "Лиона" - дважды в чемпионате (1:0, 4:2) и один раз в Кубке Франции (5:1)

"Лион" лишь 2 раза в 17 официальных матчах в 2020 году уходил с поля без забитого гола. Средняя результативность команды в Лиге 1 - 1,5 гола. Для контекста, у "ПСЖ" - 2,77.

Ориентировочные составы

У "ПСЖ" точно не сыграет Килиан Мбаппе - он вне игры после финала Кубка Франции, где ему врезал по ногам Лоик Перрен. Также в старте не ждем защитников Абду Диалло, Хуана Берната и Тило Керера - Томас Тухель на пресс-конференции признал, что хотя они вернулись к тренировкам, на поле им пока рано.

У "Лиона" после тяжелейших травм вернулись Мемфис Депай и Жефф Ренн-Аделаид - обоих сегодня ждем в старте. А вот левый бек Юсуф Коне восстановится на поле еще нескоро.

"ПСЖ": Кейлор Навас - Дагба, Тиаго Силва, Кимпембе, Курзава - Маркиньос - Верратти, Гуйе - Ди Мария, Икарди, Неймар

"Лион": Антони Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело, Марсал, Корне - Ренн-Аделаид, Бруно Гимараес, Ауар - Депай - Дембеле

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Лион"

Как показал матч с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Лион" даже в плохом состоянии способен выдать один блестящий тайм. Да и "ПСЖ" против "Сент-Этьена" непобедимым, мягко говоря, не выглядел.

Отталкиваясь от этого, выберем аккуратненькую ставку "обе забьют" за 1,55-1,6. Да, не самый крутой кэф, зато надежно.